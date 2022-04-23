Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ван дер Хейде Арьен нанес удар в каркас ворот!

91' Зал Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Отличные скиллы показывает Мусаба Антони , обводя своих соперников

90' Матч возобновится спорным мячом

89' Павлидис Вангелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Г О О О О Л - Рейндерс Тиджани забивает с правой ноги!

87' Как он промахнулся? Мусаба Антони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

86' Отличные скиллы показывает Мусаба Антони , обводя своих соперников

86' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Херенвен

85' Судье надоело, что Малдер Эрвин тянет время и он наказал его горчичником

85' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Зал Тимо получил желтую карточку от судьи

83' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Херенвен

83' Карлссон Йеспер III не смог попасть в створ ударом издали

82' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Акуджоби Хамди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Удар от ворот произведет Херенвен

77' Эрвин Мулдер не дал случится голу! Вайндал Оуэн должен был забивать, но Эрвин Мулдер сделал отличный сейв

76' Херенвен выполняет удар от ворот.

74' Удар от ворот произведет Херенвен

74' Как он промахнулся? Рейндерс Тиджани имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

74' Плохо сыграл Баккер Ник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ох, нехорошо это выглядит. Халилович Тибор получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

69' Мидтше Фредрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Питер Виндал Йенсен не дал случится голу! Сарр Амин должен был забивать, но Питер Виндал Йенсен сделал отличный сейв

68' Опасность! Хайе Том из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

68' Хайе Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Херенвен выполняет удар от ворот.

65' Карлссон Йеспер III не смог попасть в створ ударом издали

63' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

59' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Херенвен выполняет удар от ворот.

58' Карлссон Йеспер III решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Херенвен выполняет удар от ворот.

54' Сугавара Юкинари не смог попасть в створ ударом издали

53' Плохо сыграл Акуджоби Хамди - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Херенвен выполняет удар от ворот.

49' Хайе Том пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

48' Абухлал Закария нанес удар, мяч был парирован, но Эрвин Мулдер не удержал его в руках.

47' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Рейндерс Тиджани нанес удар, мяч был парирован, но Эрвин Мулдер не удержал его в руках.

46' Херенвен выполняет удар от ворот.

46' Карлссон Йеспер III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.