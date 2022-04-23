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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
2:1
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
0:1
7' Гол
Сарр Амин
13' Желтая карточка
Класи Йорди
1:1
44' Гол
Карлссон Йеспер
84' Желтая карточка
Зал Тимо
85' Желтая карточка
Малдер Эрвин
2:1
87' Гол
Рейндерс Тиджани
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Сарр Амин
(Халилович Тибор)
13'
Класи Йорди
 
44'
Карлссон Йеспер
(Мидтше Фредрик)
1:1
46'
Рейндерс Тиджани
Де Вит Дани
 
63'
 
Мусаба Антони
Ван Хойдонк Сидней
73'
Эвьен Хэкон
Абухлал Закария
 
76'
 
Ван дер Хейде Арьен
Халилович Тибор
79'
 
Зал Тимо
Акуджоби Хамди
84'
 
Зал Тимо
85'
 
Малдер Эрвин
87'
Рейндерс Тиджани
(Бёкема Сэм)
2:1
90'
Витри Аслак Фонн
Вайндал Оуэн
 
90'
Сова Камаль
Павлидис Вангелис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
20
Класи
Йорди
11
Карлссон
Йеспер
III
10
Де
Вит
Дани
7
Абухлал
Закария
9
Павлидис
Вангелис
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
2
Ван
Оттеле
Сюб
18
Акуджоби
Хамди
10
Халилович
Тибор
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
5
Вауденберг
Лукас
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Херенвен
3-5-2

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Херенвен

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

34 матча

52.9%
14.7%
32.4%
18 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.2%
26.5%
32.3%
14 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 15 (5) 0.5
Павлидис Вангелис 11 0.37
Де Вит Дани 7 0.23
Рейндерс Тиджани 4 0.13
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.13
Абухлал Закария 4 0.13
Бёкема Сэм 3 0.1
Инди Мартинс 2 0.07
Вайндал Оуэн 1 0.03
Сугавара Юкинари 1 0.03
Витри Аслак Фонн 1 0.03
Эвьен Хэкон 1 0.03
Павлидис Василис 1 0.03
Класи Йорди 1 0.03
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.23
Верман Йоэй 4 0.13
Халилович Тибор 4 0.13
Ван Хойдонк Сидней 3 (1) 0.1
Сарр Амин 3 0.1
Баккер Ник 2 0.07
Стеванович Филип 1 0.03
Ван Бик Свен 1 0.03
Хаяль Рами 1 0.03
Ван Эвейк Милан 1 0.03
Хайе Том 0 0
Де Йонг Сим 0 0
Тахири Анас 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 6 0
Вайндал Оуэн 6 0
Класи Йорди 4 1
Мидтше Фредрик 5 0
Павлидис Вангелис 5 0
Инди Мартинс 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 3 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 5 1
Кайб Рами 5 0
Мусаба Антони 3 1
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Ван Бик Свен 3 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Малдер Эрвин 1 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Зал Тимо 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
10
16 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
5
16%
3
30%
1-15
5
16%
1
10%
16-30
6
19%
1
10%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
1
3%
2
20%
61-75
9
29%
29%
3
30%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
6
35%
3
15%
1-15
1
6%
3
15%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
3
18%
5
25%
76-90

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
3
12%
4
24%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
7
28%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
22
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
14%
4
18%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Забито

56
27
28 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 11
7 Не забивали 11
8
14%
7
26%
1-15
8
14%
1
4%
16-30
12
21%
4
15%
31-45
8
14%
2
7%
46-60
4
7%
5
19%
61-75
16
29%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

38
42
20 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
9
24%
7
17%
1-15
6
16%
5
12%
16-30
5
13%
5
12%
31-45
3
8%
9
21%
46-60
7
18%
8
19%
61-75
8
21%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2
АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0
Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 29 22 2 5 73 - 34 68
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Витесс 29 13 5 11 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 29 10 3 16 44 - 61 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 0:1 30 6 10 14 31 - 47 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. ПЕК Зволле 1:0 30 7 5 18 23 - 44 26
17. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
18. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
4. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
12. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
13. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
14. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
15. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
16. Ваалвейк 0:1 15 4 3 8 12 - 23 15
17. ПЕК Зволле 1:0 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. ПЕК Зволле 1:0 15 4 1 10 12 - 27 13
14. Ваалвейк 0:1 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
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