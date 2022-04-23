Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Мандемейкерс
0:1
16' ГолВан Ден Белт Томас
41' Желтая карточкаАдевойе Шоун
Ход матча
16'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Mees de WitЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Редан ДайшонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
22 Де Вал МаксНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ваалвейк
ПЕК Зволле
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|10
|0.33
|Одгор Йенс
|8
|0.27
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0.1
|Бюттнер Александер
|3 (1)
|0.1
|Мёленстен Мелле
|2
|0.07
|Штоккерс Финн
|1
|0.03
|Анита Вурнон
|1
|0.03
|Бакари Саид
|1
|0.03
|Гаари Жюрьен
|1
|0.03
|Кёйперс Рой
|1
|0.03
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|5
|0.17
|Ван Полен Брам
|4 (2)
|0.13
|Mees de Wit
|4
|0.13
|Ван Ден Белт Томас
|3
|0.1
|Накаяма Юта
|1
|0.03
|Саймак Мустафа
|1
|0.03
|Кастанер Жервейн
|1
|0.03
|Хюйбертс Дин
|1
|0.03
|Samir Lagsir
|1
|0.03
|Андерсон Джаван
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Аджич Лука
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|7
|0
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|6
|0
|Адевойе Шоун
|4
|1
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Одгор Йенс
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|6
|0
|Накаяма Юта
|5
|0
|Ван Ден Белт Томас
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Саймак Мустафа
|4
|0
|Штридер Рико
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Кастанер Жервейн
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Ван дер Верфф Майкел
|1
|0
|Паал Кеннет
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
1
8%
7
54%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
42%
1
8%
76-90
Пропущено
22
25
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
9%
6
24%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
6
27%
5
20%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
3
14%
6
24%
76-90
Забито
19
12
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
16%
1
8%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
1
5%
6
50%
76-90
Пропущено
24
16
16 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
7
29%
29%
2
13%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
8
33%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
3
13%
3
19%
76-90
Забито
31
25
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
4
13%
8
32%
1-15
7
23%
2
8%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
6
19%
7
28%
76-90
Пропущено
46
41
25 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 22
9
20%
8
20%
1-15
4
9%
6
15%
16-30
12
26%
6
15%
31-45
9
20%
7
17%
46-60
6
13%
5
12%
61-75
6
13%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2
Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|30
|24
|3
|3
|86 - 15
|75
|2.
|ПСВ
|29
|22
|2
|5
|73 - 34
|68
|3.
|Фейеноорд
|29
|19
|4
|6
|67 - 28
|61
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|30
|18
|4
|8
|58 - 36
|58
|6.
|Витесс
|29
|13
|5
|11
|35 - 45
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|30
|9
|8
|13
|35 - 47
|35
|11.
|Херенвен
|30
|9
|7
|14
|29 - 40
|34
|12.
|Камбюр
|29
|10
|3
|16
|44 - 61
|33
|13.
|Хераклес
|29
|8
|6
|15
|30 - 41
|30
|14.
|Ваалвейк
|0:1
|30
|6
|10
|14
|31 - 47
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|29
|7
|5
|17
|30 - 61
|26
|16.
|ПЕК Зволле
|1:0
|30
|7
|5
|18
|23 - 44
|26
|17.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|18.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|4.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Фортуна Ситтард
|14
|5
|2
|7
|17 - 26
|17
|12.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|13.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|14.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|15.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|16.
|Ваалвейк
|0:1
|15
|4
|3
|8
|12 - 23
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|1:0
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|1:0
|15
|4
|1
|10
|12 - 27
|13
|14.
|Ваалвейк
|0:1
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5