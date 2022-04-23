  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
0:1
Перерыв

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
0:1
16' Гол
Ван Ден Белт Томас
41' Желтая карточка
Адевойе Шоун

Ход матча

16'
0:1
Ван Ден Белт Томас
(Андерсон Джаван)
23'
Крамер Михил
Одгор Йенс
 
41'
Адевойе Шоун
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
ПЕК Зволле
2.77
3.38
2.64
Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
28
Бюттнер
Александер
10
Ван
дер
Венне
Рихард
9
Штоккерс
Финн
7
Одгор
Йенс
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
34
Mees
de
Wit
21
Андерсон
Джаван
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
5
Паал
Кеннет
7
Кастанер
Жервейн
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
Ваалвейк
3-4-1-2
ПЕК Зволле
3-4-2-1

История личных встреч

Ваалвейк
ПЕК Зволле

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
6:2
ТМК
3:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
К
2:4
Э
1:2
К
0:1
ПД
0:3
ПД
3:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:1
ВД(GD
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 10 0.33
Одгор Йенс 8 0.27
Ван дер Венне Рихард 3 0.1
Бюттнер Александер 3 (1) 0.1
Мёленстен Мелле 2 0.07
Штоккерс Финн 1 0.03
Анита Вурнон 1 0.03
Бакари Саид 1 0.03
Гаари Жюрьен 1 0.03
Кёйперс Рой 1 0.03
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 5 0.17
Ван Полен Брам 4 (2) 0.13
Mees de Wit 4 0.13
Ван Ден Белт Томас 3 0.1
Накаяма Юта 1 0.03
Саймак Мустафа 1 0.03
Кастанер Жервейн 1 0.03
Хюйбертс Дин 1 0.03
Samir Lagsir 1 0.03
Андерсон Джаван 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 7 0
Бюттнер Александер 6 0
Гаари Жюрьен 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Адевойе Шоун 4 1
Ван дер Венне Рихард 4 0
Анита Вурнон 3 0
Одгор Йенс 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Накаяма Юта 5 0
Ван Ден Белт Томас 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Вут Симен 2 1
Кастанер Жервейн 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Ван дер Верфф Майкел 1 0
Паал Кеннет 1 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
1
8%
7
54%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
5
42%
1
8%
76-90

Пропущено

22
25
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
9%
6
24%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
6
27%
5
20%
46-60
4
18%
2
8%
61-75
3
14%
6
24%
76-90

Забито

19
12
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
16%
1
8%
1-15
4
21%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
1
5%
6
50%
76-90

Пропущено

24
16
16 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
7
29%
29%
2
13%
1-15
1
4%
4
25%
16-30
8
33%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
3
13%
3
19%
76-90

Забито

31
25
17 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 12
4
13%
8
32%
1-15
7
23%
2
8%
16-30
6
19%
2
8%
31-45
5
16%
2
8%
46-60
3
10%
4
16%
61-75
6
19%
7
28%
76-90

Пропущено

46
41
25 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 21
20 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 22
9
20%
8
20%
1-15
4
9%
6
15%
16-30
12
26%
6
15%
31-45
9
20%
7
17%
46-60
6
13%
5
12%
61-75
6
13%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2
Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 29 22 2 5 73 - 34 68
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Витесс 29 13 5 11 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 29 10 3 16 44 - 61 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 0:1 30 6 10 14 31 - 47 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. ПЕК Зволле 1:0 30 7 5 18 23 - 44 26
17. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
18. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
4. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
12. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
13. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
14. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
15. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
16. Ваалвейк 0:1 15 4 3 8 12 - 23 15
17. ПЕК Зволле 1:0 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. ПЕК Зволле 1:0 15 4 1 10 12 - 27 13
14. Ваалвейк 0:1 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Ваалвейк начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
ПЕК Зволле
2.77
3.38
2.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ваалвейк 0:1 ПЕК Зволле онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ваалвейк
ПЕК Зволле

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 