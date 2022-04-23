Первый тайм

49' Команда ПЕК Зволле имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

46' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Штоккерс Финн из команды Ваалвейк делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.

44' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Адевойе Шоун - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

38' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Мёленстен Мелле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Накаяма Юта наказан за толчок Айман Азхиль

36' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

35' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

29' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Бакари Саид из команды Ваалвейк сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Айман Азхиль мяча так и не получил

24' Удар от ворот произведет Ваалвейк

24' Накаяма Юта не смог попасть в створ ударом издали

24' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Отличные скиллы показывает Штоккерс Финн , обводя своих соперников

20' Айман Азхиль наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

20' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Айман Азхиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Тоуба Ахмед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Бакари Саид из команды Ваалвейк навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

10' Айман Азхиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Ваалвейк

3' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Ваалвейк

2' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.