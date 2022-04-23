Второй тайм

96' ПЕК Зволле заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Редан Дайшон не смог попасть в створ ударом издали

92' Удар от ворот произведет Ваалвейк

91' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Яссин Оукили возвращается на поле.

90' Ох, нехорошо это выглядит. Яссин Оукили получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Яссин Оукили на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Ван Вермескеркен Саи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

85' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

85' Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Яссин Оукили из команды Ваалвейк подал угловой справа.

84' Паал Кеннет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

81' Яссин Оукили навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Андерсон Джаван наказан за толчок Яссин Оукили

80' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Как он промахнулся? Крамер Михил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

78' Яссин Оукили из команды Ваалвейк делает пас партнеру.

78' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Ваалвейк

75' Клемент Пелле пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

75' Бель-Хассани Иллиас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

74' Удар от ворот произведет Ваалвейк

73' Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Штоккерс Финн из команды Ваалвейк сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Roy Kuijpers из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...

71' Ван Полен Брам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Roy Kuijpers из команды Ваалвейк в офсайде

69' Roy Kuijpers пробил со штрафного прямо в стенку

68' Безумный фол. Штридер Рико грубо играет против соперника. Пострадал Яссин Оукили

67' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Крамер Михил имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

64' Яссин Оукили из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...

63' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Бель-Хассани Иллиас не смог попасть в створ ударом издали

60' Тактическая замена. Бюттнер Александер уходит с поля и его заменяет Яссин Оукили

60' Тактическая замена. Айман Азхиль уходит с поля и его заменяет Бель-Хассани Иллиас

60' Тактическая замена. Ван дер Венне Рихард уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers

59' Хорошую попытку сделал Кастанер Жервейн . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Бюттнер Александер пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

58' Паал Кеннет не смог попасть в створ ударом издали

55' Ох, нехорошо это выглядит. Дарфалу Усама получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Дарфалу Усама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Крамер Михил получает желтую карточку за неспортивное поведение

53' Бюттнер Александер наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

53' Ван Вермескеркен Саи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Айман Азхиль из команды Ваалвейк подал угловой справа.

50' Г О О О О О Л - Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Этьен Вассен прыгнул не в ту сторону.

50' После проверки VAR судья изменил решение - ПЕК Зволле пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

48' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Редан Дайшон нырнул в штрафной. Спорно!

47' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе