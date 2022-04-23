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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
3:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Уотфорд
0'
1:0
4' Гол
Жезус Габриэль
2:0
23' Гол
Жезус Габриэль
2:1
28' Гол
Камара Ассан
3:1
34' Гол
Родри Эрнандес
43' Желтая карточка
Канселу Жоау
49'

Ход матча

4'
Жезус Габриэль
(Зинченко Александр)
1:0
23'
Жезус Габриэль
(Де Брёйне Кевин)
2:0
28'
2:1
Камара Ассан
(Деннис Эммануэль)
34'
Родри Эрнандес
(Жезус Габриэль)
3:1
43'
Канселу Жоау
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 118
Манчестер Сити 98.3% (116)
X 0.8% (1)
Уотфорд 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Уотфорд
1.14
9.60
25.00
Все Коэффициенты
Новости
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
11
Зинченко
Александр
25
Фернандиньо
Фернандо
16
Родри
Эрнандес
9
Жезус
Габриэль
17
Де
Брёйне
Кевин
10
Грилиш
Джек
7
Стерлинг
Рахим
1
Фостер
Бен
2
Нгакиа
Джереми
27
Кабаселе
Кристиан
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
19
Сиссоко
Мусса
6
Луза
Имран
8
Клеверли
Том
23
Сарр
Исмаила
7
Кинг
Джошуа
25
Деннис
Эммануэль
Манчестер Сити
4-2-3-1
Уотфорд
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Уотфорд

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:4
ПЛ
8:0
К
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:6
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
К
4:2
К
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 11 0.33
Марез Рияд 11 (4) 0.33
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.3
Силва Бернарду 8 0.24
Фоден Фил 8 0.24
Гюндоган Илкай 6 0.18
Жезус Габриэль 5 0.15
Родри Эрнандес 4 0.12
Лапорт Эмерик 3 0.09
Диаш Рубен 2 0.06
Грилиш Джек 2 0.06
Торрес Ферран 2 0.06
Канселу Жоау 1 0.03
Фернандиньо Фернандо 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Аке Натан 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 10 0.3
Кинг Джошуа 5 (1) 0.15
Эрнандес Хуан 5 0.15
Сарр Исмаила 5 0.15
Сиссоко Мусса 2 0.06
Педро Жоао 2 0.06
Куцка Юрай 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 6 0
Силва Бернарду 6 0
Родри Эрнандес 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Фоден Фил 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Луза Имран 6 0
Сиссоко Мусса 5 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Самир Каэтано 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Камара Ассан 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Забито

44
16
20 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
9
20%
2
13%
1-15
4
9%
4
25%
16-30
7
16%
1
6%
31-45
4
9%
0
0%
46-60
11
25%
2
13%
61-75
9
20%
7
44%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
4
31%
3
14%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
4
18%
76-90

Забито

29
17
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
4
14%
3
18%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
6
21%
4
24%
76-90

Пропущено

9
37
3 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
2
22%
5
14%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
1
11%
4
11%
31-45
3
33%
6
16%
46-60
1
11%
5
14%
61-75
2
22%
10
27%
76-90

Забито

73
33
34 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 8
4 Не забивали 13
13
18%
5
15%
1-15
9
12%
6
18%
16-30
12
16%
4
12%
31-45
7
10%
1
3%
46-60
17
23%
6
18%
61-75
15
21%
11
33%
76-90

Пропущено

22
59
8 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 22
15 Не пропускали 29
6
27%
8
14%
1-15
1
5%
11
19%
16-30
1
5%
10
17%
31-45
7
32%
8
14%
46-60
2
9%
8
14%
61-75
5
23%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2
Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4
Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2
Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:1 Заявка 33 25 5 3 78 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Ньюкасл 3:0 Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер 0:0 Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Саутгемптон Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
13. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
14. Астон Вилла 0:0 Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
15. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 32 5 13 14 28 - 45 28
19. Уотфорд 1:3 Заявка 33 6 4 23 31 - 65 22
20. Норвич 0:3 Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити 3:1 Заявка 17 13 2 2 48 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
8. Ньюкасл 3:0 Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич 0:3 Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд 1:3 Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:1 Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Ньюкасл 3:0 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
13. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
14. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
15. Уотфорд 1:3 Заявка 17 4 3 10 16 - 26 15
16. Лестер 0:0 Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
17. Саутгемптон Заявка 16 3 5 8 17 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич 0:3 Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Описание гола
    54'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5-1! Габриэль Жезус!
  • 53'
    Забросил Деннис по левому флангу на ход Камара, но того опередил Фернандиньо и в подкате вынес сферу в аут.
  • 52'
    С углового навесил Де Брёйне на ближнюю штангу, но здесь пробить головой Жезусу помешал в силовой борьбе Сарр.
  • Угловой
    51'
    С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Де Брёйне, но мяч от ноги Луза отправился на очередной угловой.
  • 50'
    Отдавал пас Родри в штрафную на Грилиша, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Кабаселе.
  • Пенальти
    48'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 4-1! Габриэль Жезус! Уверенно исполнил пенальти Жезус, отправив мяч в нижний левый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.
  • Пенальти!
    47'
    Провалились гости в обороне, позволив Стерлингу выскочить один на один с голкипером, но его Фостер снес ногой. Это пенальти!
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, игра возобновилась! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют хозяева!
  • 45'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Жезус и сбросил под удар Стерлингу, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 45'
    Долго катают мяч в центре поля игроки "Манчестер Сити". Откровенно доигрывают они первый тайм.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал две минуты к времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    44'
    Теперь уже Канселу грубо в подкате снес на фланге соперника, за что тут же был наказан желтой карточкой.
  • 43'
    Клеверли на фланге получил по ногам в подкате от Зинченко. Штрафной удар исполнять будут игроки "Уотфорда".
  • 42'
    Отобрал мяч в центре поля Родри и тут же забросил на ход Стерлингу, но вышел за пределы штрафной Фостер и отвел угрозу.
  • 41'
    Забрасывал Фернандиньо в штрафную, куда забегал Жезус на скорости, но в последний момент мяч перехватил Самир.
  • 40'
    Тонким пасом Клеверли искал в штрафной соперника Кинга, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Родри.
  • 39'
    Низом отдавал пас Фернандиньо в штрафную на Жезуса, но прочитал эпизод Кабаселе и перехватил мяч.
  • Опасный момент
    37'
    По флангу Канселу забросил на Жезуса, который низом прострелил вдоль ворот на Стерлинга, но тот с убойной позиции пробил выше перекладины.
  • 36'
    Наступил сопернику на ногу Жезус в центре поля. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-1! Родри Эрнандес! Отобрал мяч на правой бровке Жезус и тут же отдал пас в центр на Родри, который вторым касанием пробил с линии штрафной. Мяч по невероятной траектории влетел точно в дальнюю девятку.
  • 34'
    В центре поля Сарр подтолкнул руками Родри в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут "горожане".
  • 33'
    Подбор у штрафной соперника выиграл Жезус и тут же с лету пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • Угловой
    32'
    Догнал мяч у лицевой линии Зинченко и подал на дальнюю штангу, но здесь Самир вынес мяч головой на угловой.
  • 31'
    На фланге Канселу руками уложил на газон Денниса в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Уотфорда".
  • 31'
    Мог выскакивать в штрафную соперника Грилиш после заброса от Родри, но проиграл он скоростную дуэль за мяч Нгакиа.
  • 30'
    Прорвался по правому флангу Луза и отдал в центр на Денниса, но того от мяча корпусом грамотно оттеснил Диаш.
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Ассан Камара! Зацепился за мяч на левой бровке Деннис и мягко забросил в штрафную, куда ворвался на всех парах Камара и с острого угла пробил низом точно в притирку с дальней штангой.
  • 28'
    Навесил со штрафного Де Брёйне в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь вынес сферу головой Нгакиа.
  • 27'
    Подавал Луза на ближнюю штангу с угла поля, но здесь выиграл верх Лапорт и вынес сферу обратно на фланг.
  • 2 гола - дубль!
    26'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Габриэль Жезус! Затяжная атака "горожан" завершилась подачей Де Брёйне с правого фланга на дальнюю штангу, где оторвался от опеки и головой в падении отправил сферу в нижний угол Жезус.
  • 25'
    Мягко забрасывал Стерлинг на ход Жезусу в штрафную соперника, но прочитал эпизод Фостер и оказался первым на мяче.
  • 24'
    Мягко забросил Деннис в штрафную на ход Кингу, но тому добраться до мяча в борьбе с Диашем не удалось.
  • 23'
    В центре поля Фернандиньо получил по ногам в подкате от Сиссоко. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 22'
    Ушел по флангу от двоих соперников на скорости Деннис и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 21'
    С угла поля навесил Де Брёйне на линию вратарской, но вышел из ворот Фостер и кулаком вынес сферу.
  • 20'
    Забросил Камара по флангу на ход Деннису, но того опередил Родри и вынес сферу за боковую линию.
  • 19'
    С острого угла пробивал по воротам Жезус после заброса от Канселу, но Фостер ногой отбил мяч в сторону.
  • 18'
    Зацепился за мяч Жезус в чужой штрафной и сбросил под удар Де Брёйне, но на пути мяча оказался Кабаселе.
  • 17'
    Вырезал в штрафную Фернандиньо на ход Жезусу, но у того буквально с головы мяч на выходе перехватил Фостер.
  • 16'
    Мог убегать на ворота соперника Кинг после заброса от Камара, но вышел за пределы штрафной Эдерсон и отвел угрозу.
  • 15'
    Диагональ исполнял Диаш на правый фланг, куда забегал Канселу, но перехватил мяч в последний момент Камара.
  • 14'
    Выскакивал на ворота соперника Деннис после заброса от Луза, но вовремя вернулся в оборону Зинченко и отобрал мяч в подкате.
  • 13'
    Очередной угловой исполнял Де Брёйне на ближнюю штангу, но здесь Деннис головой вынес сферу подальше от ворот.
  • 12'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Фернандиньо и пробил с ходу, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • Угловой
    11'
    Низом прострелил с правого фланга Канселу на ближнюю штангу, но здесь Камара в подкате вынес на угловой.
  • 10'
    Фернандиньо пробивал с разворота из пределов штрафной после паса от Роюдри, но мяч полетел в руки Фостеру.
  • 9'
    Мог убегать на ворота соперника Жезус после заброса от Стерлинга, но проиграл он скоростную дуэль Камара.
  • 8'
    С угла поля навесил Де Брёйне в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Сиссоко.
  • Угловой
    7'
    Снова Зинченко отдал пас в штрафную на Стерлинга, но того опередил Кабаселе и вынес на угловой.
  • 6'
    С левого фланга низом прострелил Зинченко в штрафную на Жезуса, но тому пробить не позволил Кабаселе в подкте.
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Габриэль Жезус! С правого фланга Канселу пасом нашел на дальней штанге Зинченко, но тот не стал бить, а отдал поперек на Жезуса, который без особых проблем отправил снаряд в пустые ворота.
  • 4'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сарр. Потребуется ему помощь медиков.
  • 3'
    Диаш дальний заброс исполнял в штрафную соперника на Грилиша, но того опередил Самир и вынес сферу в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя голубых цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:1 Уотфорд

Исход игры
Манчестер Сити
98.3% (116)
Ничья
0.8% (1)
Уотфорд
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.15% (68)
Меньше
35.85% (38)
Обе команды забьют
Да
16.98% (18)
Нет
83.02% (88)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
36.4% (43)
2:0 Манчестер Сити
30.5% (36)
3:1 Манчестер Сити
7.6% (9)
2:1 Манчестер Сити
4.2% (5)
5:0 Манчестер Сити
3.4% (4)
4:0 Манчестер Сити
2.5% (3)
4:1 Манчестер Сити
2.5% (3)
1:0 Манчестер Сити
1.7% (2)
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Манчестер Сити
Уотфорд

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