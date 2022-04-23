Англия: Премьер-лига 2021-2022
3:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Этихад Стэдиум
1:0
4' ГолЖезус Габриэль
2:0
23' ГолЖезус Габриэль
2:1
28' ГолКамара Ассан
3:1
34' ГолРодри Эрнандес
43' Желтая карточкаКанселу Жоау
Ход матча
4'
23'
28'
2:1
34'
3:1
43'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
27
Канселу
Жоау
10
Грилиш
Джек
14
Камара
Ассан
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
80 Палмер КоулНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Баа КвадвоПолузащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
12 Сема КенНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Сити
Уотфорд
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Брёйне Кевин
|11
|0.33
|Марез Рияд
|11 (4)
|0.33
|Стерлинг Рахим
|10 (2)
|0.3
|Силва Бернарду
|8
|0.24
|Фоден Фил
|8
|0.24
|Гюндоган Илкай
|6
|0.18
|Жезус Габриэль
|5
|0.15
|Родри Эрнандес
|4
|0.12
|Лапорт Эмерик
|3
|0.09
|Диаш Рубен
|2
|0.06
|Грилиш Джек
|2
|0.06
|Торрес Ферран
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Аке Натан
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|10
|0.3
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.15
|Эрнандес Хуан
|5
|0.15
|Сарр Исмаила
|5
|0.15
|Сиссоко Мусса
|2
|0.06
|Педро Жоао
|2
|0.06
|Куцка Юрай
|1
|0.03
|Камара Ассан
|1
|0.03
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Канселу Жоау
|6
|0
|Силва Бернарду
|6
|0
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Луза Имран
|6
|0
|Сиссоко Мусса
|5
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Самир Каэтано
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
44
16
20 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
9
20%
2
13%
1-15
4
9%
4
25%
16-30
7
16%
1
6%
31-45
4
9%
0
0%
46-60
11
25%
2
13%
61-75
9
20%
7
44%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
4
31%
3
14%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
4
18%
76-90
Забито
29
17
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
4
14%
3
18%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
6
21%
4
24%
76-90
Пропущено
9
37
3 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
2
22%
5
14%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
1
11%
4
11%
31-45
3
33%
6
16%
46-60
1
11%
5
14%
61-75
2
22%
10
27%
76-90
Забито
73
33
34 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 8
4 Не забивали 13
13
18%
5
15%
1-15
9
12%
6
18%
16-30
12
16%
4
12%
31-45
7
10%
1
3%
46-60
17
23%
6
18%
61-75
15
21%
11
33%
76-90
Пропущено
22
59
8 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 22
15 Не пропускали 29
6
27%
8
14%
1-15
1
5%
11
19%
16-30
1
5%
10
17%
31-45
7
32%
8
14%
46-60
2
9%
8
14%
61-75
5
23%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2
Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4
Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2
Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:1 Заявка
|33
|25
|5
|3
|78 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|83 - 22
|76
|3.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|66 - 27
|62
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 51
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Ньюкасл
|3:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 55
|43
|10.
|Лестер
|0:0 Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|29 - 40
|40
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|14.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|43 - 41
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|34 - 53
|29
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|28 - 45
|28
|19.
|Уотфорд
|1:3 Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 65
|22
|20.
|Норвич
|0:3 Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Манчестер Сити
|3:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|48 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|8.
|Ньюкасл
|3:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|31 - 18
|26
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|0:3 Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|1:3 Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|3:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Ньюкасл
|3:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|13.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|15.
|Уотфорд
|1:3 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 26
|15
|16.
|Лестер
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|0:3 Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити 3:1 Уотфорд
Исход игры
Манчестер Сити
98.3% (116)
Ничья
0.8% (1)
Уотфорд
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.15% (68)
Меньше
35.85% (38)
Обе команды забьют
Да
16.98% (18)
Нет
83.02% (88)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
36.4% (43)
2:0 Манчестер Сити
30.5% (36)
3:1 Манчестер Сити
7.6% (9)
2:1 Манчестер Сити
4.2% (5)
5:0 Манчестер Сити
3.4% (4)
4:0 Манчестер Сити
2.5% (3)
4:1 Манчестер Сити
2.5% (3)
1:0 Манчестер Сити
1.7% (2)
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