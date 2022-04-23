Отдавал пас Родри в штрафную на Грилиша, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Кабаселе.

С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Де Брёйне, но мяч от ноги Луза отправился на очередной угловой.

С углового навесил Де Брёйне на ближнюю штангу, но здесь пробить головой Жезусу помешал в силовой борьбе Сарр.

Забросил Деннис по левому флангу на ход Камара, но того опередил Фернандиньо и в подкате вынес сферу в аут.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, игра возобновилась!

Провалились гости в обороне, позволив Стерлингу выскочить один на один с голкипером, но его Фостер снес ногой. Это пенальти!

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 4-1! Габриэль Жезус! Уверенно исполнил пенальти Жезус, отправив мяч в нижний левый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют хозяева!

45' Зацепился за мяч в чужой штрафной Жезус и сбросил под удар Стерлингу, но выстрел последнего накрыли защитники.

45' Долго катают мяч в центре поля игроки "Манчестер Сити". Откровенно доигрывают они первый тайм.

45' Судья компенсировал две минуты к времени первого тайма.

44' Теперь уже Канселу грубо в подкате снес на фланге соперника, за что тут же был наказан желтой карточкой.

43' Клеверли на фланге получил по ногам в подкате от Зинченко. Штрафной удар исполнять будут игроки "Уотфорда".

42' Отобрал мяч в центре поля Родри и тут же забросил на ход Стерлингу, но вышел за пределы штрафной Фостер и отвел угрозу.

41' Забрасывал Фернандиньо в штрафную, куда забегал Жезус на скорости, но в последний момент мяч перехватил Самир.

40' Тонким пасом Клеверли искал в штрафной соперника Кинга, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Родри.

39' Низом отдавал пас Фернандиньо в штрафную на Жезуса, но прочитал эпизод Кабаселе и перехватил мяч.

37' По флангу Канселу забросил на Жезуса, который низом прострелил вдоль ворот на Стерлинга, но тот с убойной позиции пробил выше перекладины.

36' Наступил сопернику на ногу Жезус в центре поля. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

35' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 3-1! Родри Эрнандес! Отобрал мяч на правой бровке Жезус и тут же отдал пас в центр на Родри, который вторым касанием пробил с линии штрафной. Мяч по невероятной траектории влетел точно в дальнюю девятку.

34' В центре поля Сарр подтолкнул руками Родри в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут "горожане".

33' Подбор у штрафной соперника выиграл Жезус и тут же с лету пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

32' Догнал мяч у лицевой линии Зинченко и подал на дальнюю штангу, но здесь Самир вынес мяч головой на угловой.

31' На фланге Канселу руками уложил на газон Денниса в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут игроки "Уотфорда".

31' Мог выскакивать в штрафную соперника Грилиш после заброса от Родри, но проиграл он скоростную дуэль за мяч Нгакиа.

30' Прорвался по правому флангу Луза и отдал в центр на Денниса, но того от мяча корпусом грамотно оттеснил Диаш.

29' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Ассан Камара! Зацепился за мяч на левой бровке Деннис и мягко забросил в штрафную, куда ворвался на всех парах Камара и с острого угла пробил низом точно в притирку с дальней штангой.

28' Навесил со штрафного Де Брёйне в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь вынес сферу головой Нгакиа.

27' Подавал Луза на ближнюю штангу с угла поля, но здесь выиграл верх Лапорт и вынес сферу обратно на фланг.

26' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Габриэль Жезус! Затяжная атака "горожан" завершилась подачей Де Брёйне с правого фланга на дальнюю штангу, где оторвался от опеки и головой в падении отправил сферу в нижний угол Жезус.

25' Мягко забрасывал Стерлинг на ход Жезусу в штрафную соперника, но прочитал эпизод Фостер и оказался первым на мяче.

24' Мягко забросил Деннис в штрафную на ход Кингу, но тому добраться до мяча в борьбе с Диашем не удалось.

23' В центре поля Фернандиньо получил по ногам в подкате от Сиссоко. Судья все видел и назначил штрафной удар.

22' Ушел по флангу от двоих соперников на скорости Деннис и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

21' С угла поля навесил Де Брёйне на линию вратарской, но вышел из ворот Фостер и кулаком вынес сферу.

20' Забросил Камара по флангу на ход Деннису, но того опередил Родри и вынес сферу за боковую линию.

19' С острого угла пробивал по воротам Жезус после заброса от Канселу, но Фостер ногой отбил мяч в сторону.

18' Зацепился за мяч Жезус в чужой штрафной и сбросил под удар Де Брёйне, но на пути мяча оказался Кабаселе.

17' Вырезал в штрафную Фернандиньо на ход Жезусу, но у того буквально с головы мяч на выходе перехватил Фостер.

16' Мог убегать на ворота соперника Кинг после заброса от Камара, но вышел за пределы штрафной Эдерсон и отвел угрозу.

15' Диагональ исполнял Диаш на правый фланг, куда забегал Канселу, но перехватил мяч в последний момент Камара.

14' Выскакивал на ворота соперника Деннис после заброса от Луза, но вовремя вернулся в оборону Зинченко и отобрал мяч в подкате.

13' Очередной угловой исполнял Де Брёйне на ближнюю штангу, но здесь Деннис головой вынес сферу подальше от ворот.

12' Выиграл подбор у штрафной соперника Фернандиньо и пробил с ходу, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

11' Низом прострелил с правого фланга Канселу на ближнюю штангу, но здесь Камара в подкате вынес на угловой.

10' Фернандиньо пробивал с разворота из пределов штрафной после паса от Роюдри, но мяч полетел в руки Фостеру.

9' Мог убегать на ворота соперника Жезус после заброса от Стерлинга, но проиграл он скоростную дуэль Камара.

8' С угла поля навесил Де Брёйне в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Сиссоко.

7' Снова Зинченко отдал пас в штрафную на Стерлинга, но того опередил Кабаселе и вынес на угловой.

6' С левого фланга низом прострелил Зинченко в штрафную на Жезуса, но тому пробить не позволил Кабаселе в подкте.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Габриэль Жезус! С правого фланга Канселу пасом нашел на дальней штанге Зинченко, но тот не стал бить, а отдал поперек на Жезуса, который без особых проблем отправил снаряд в пустые ворота.

4' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сарр. Потребуется ему помощь медиков.

3' Диаш дальний заброс исполнял в штрафную соперника на Грилиша, но того опередил Самир и вынес сферу в аут.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя голубых цветах, гости выбрали себе зеленый комплект формы.