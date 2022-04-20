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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Уотфорд
Прогнозы 38
Манчестер Сити 100% (38)
X 0% (0)
Уотфорд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Уотфорд
1.13
9.59
29.98
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Сити
Уотфорд

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:4
ПЛ
8:0
К
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:6
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
К
4:2
К
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марез Рияд 11 (4) 0.34
Де Брёйне Кевин 11 0.34
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.31
Силва Бернарду 8 0.25
Фоден Фил 8 0.25
Гюндоган Илкай 6 0.19
Жезус Габриэль 3 0.09
Родри Эрнандес 3 0.09
Лапорт Эмерик 3 0.09
Диаш Рубен 2 0.06
Грилиш Джек 2 0.06
Торрес Ферран 2 0.06
Канселу Жоау 1 0.03
Фернандиньо Фернандо 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Аке Натан 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 10 0.31
Кинг Джошуа 5 (1) 0.16
Эрнандес Хуан 5 0.16
Сарр Исмаила 5 0.16
Сиссоко Мусса 2 0.06
Педро Жоао 2 0.06
Куцка Юрай 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Силва Бернарду 6 0
Родри Эрнандес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Фоден Фил 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Луза Имран 6 0
Сиссоко Мусса 5 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Самир Каэтано 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Камара Ассан 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0

Голы по времени матча

Забито

44
16
20 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
9
20%
2
13%
1-15
4
9%
4
25%
16-30
7
16%
1
6%
31-45
4
9%
0
0%
46-60
11
25%
2
13%
61-75
9
20%
7
44%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
4
31%
3
14%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
0
0%
6
27%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
4
18%
76-90

Забито

29
17
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
4
14%
3
18%
1-15
5
17%
2
12%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
6
21%
4
24%
61-75
6
21%
4
24%
76-90

Пропущено

9
37
3 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
2
22%
5
14%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
1
11%
4
11%
31-45
3
33%
6
16%
46-60
1
11%
5
14%
61-75
2
22%
10
27%
76-90

Забито

73
33
34 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 8
4 Не забивали 13
13
18%
5
15%
1-15
9
12%
6
18%
16-30
12
16%
4
12%
31-45
7
10%
1
3%
46-60
17
23%
6
18%
61-75
15
21%
11
33%
76-90

Пропущено

22
59
8 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 30
8 Пропускали первыми 22
15 Не пропускали 29
6
27%
8
14%
1-15
1
5%
11
19%
16-30
1
5%
10
17%
31-45
7
32%
8
14%
46-60
2
9%
8
14%
61-75
5
23%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2
Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Суиндон Таун - Манчестер Сити 1:4
Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Саутгемптон - Уотфорд 1:2
Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 24 5 3 75 - 20 77
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Арсенал Заявка 32 18 3 11 49 - 39 57
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 9 9 52 - 48 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 31 11 8 12 47 - 51 41
10. Ньюкасл Заявка 33 10 10 13 37 - 55 40
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Саутгемптон Заявка 32 9 12 11 38 - 52 39
13. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
14. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 31 4 13 14 26 - 45 25
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 45 - 12 38
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 5 часов 1 минуту.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Манчестер Сити 100% (38)
    X 0% (0)
    Уотфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Уотфорд
    1.13
    9.59
    29.98
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Уотфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Уотфорд

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Уотфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    21.05% (8)
    Нет
    78.95% (30)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    39.5% (15)
    2:0 Манчестер Сити
    34.2% (13)
    3:1 Манчестер Сити
    13.2% (5)
    2:1 Манчестер Сити
    5.3% (2)
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    Манчестер Сити
    Уотфорд

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