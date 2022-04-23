Попытался Долгопрудный через короткий пас выйти вперед, но в итоге пришлось отдать голкиперу, чтобы тот выбил куда подальше.

Хороший заброс долгопрудненцев вперед, Городовой прочитал ситуацию и вышел на мяч, опередив форварда.

Показывают нам Точилина, который стоя сейчас размышляет о игре. Думаю, стартом он может быть доволен, посмотрим как пойдет дальше.

Хорошая погода между тем в Воронеже. 16 градусов и солнышко светит. Что еще нужно для отличного футбола.

Небольшая пауза. Игрок "Олимпа-Долгопруднго" присел на газон. Медики на поле.

8' Аут в исполнении Воронежа, затем попытка отдать обостряющий пас в штрафную, но мяч попал в защитника и прикатился точно в руки Натабашвили.

7' Попытался "Факел" пробить правым краем, но там Иполе не пустил никого.

6' Вообще не боится пока гостевая команда владеть мячом, явно перевешивая своего соперника по этому показателю.

5' "Олимп" атакует правым флангом, подать не вышло сразу, но мяч сохранен.

4' Первый корнер в матче разыгрывает "Факел", пара коротких передач и неточный навес.

3' После розыгрыша штрафного Мастерной пробил по воротам и угодил в защитника. Угловой.

2' Дулаев после подачи справа попытался пробить в падении, не вышло. Красиво могло быть.