РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
64 Кутин ДенисЗащитник
- Защитник
-
52 Петухов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Булия ЭдуардНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Точилин Александр
История личных встреч
Факел
Олимп-Долгопрудный
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|19 (3)
|0.58
|Акбашев Роман
|7
|0.21
|Аппаев Хызыр
|6
|0.18
|Разборов Андрей
|4
|0.12
|Мендель Андрей
|3
|0.09
|Шаваев Алихан
|2
|0.06
|Черов Василий
|2
|0.06
|Дашаев Аслан
|1
|0.03
|Дядюн Владимир
|1
|0.03
|Брызгалов Сергей
|1
|0.03
|Суслов Кирилл
|1
|0.03
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.03
|Кулишев Артём
|1
|0.03
|Магаль Руслан
|1
|0.03
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тарасенко Захар
|6
|0.18
|Большаков Кирилл
|5 (2)
|0.15
|Коротаев Александр
|4 (1)
|0.12
|Косянчук Роман
|3
|0.09
|Булия Эдуард
|2
|0.06
|Ада Джозеф Ома
|2
|0.06
|Чежия Ираклий
|1
|0.03
|Щербак Артём
|1
|0.03
|Герчиков Леонид
|1
|0.03
|Янов Данила
|1
|0.03
|Сафронов Илья
|1
|0.03
|Иполе Филип
|1
|0.03
|Бахтияров Акмаль
|1 (1)
|0.03
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|12
|0
|Акбашев Роман
|9
|0
|Пейчинович Неманья
|6
|1
|Магаль Руслан
|6
|1
|Дашаев Аслан
|5
|1
|Шаваев Алихан
|4
|1
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|5
|0
|Дмитриев Олег
|5
|0
|Максимов Максим
|4
|0
|Смирнов Михаил
|3
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Черов Василий
|3
|0
|Шепилов Денис
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|2
|0
|Дядюн Владимир
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Олимп-Долгопрудный
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николас Лоуренс Анвон
|8
|1
|Кутин Денис
|9
|0
|Бахтияров Акмаль
|5
|1
|Сафронов Илья
|5
|1
|Коротаев Александр
|6
|0
|Косянчук Роман
|4
|1
|Большаков Кирилл
|5
|0
|Стрельник Михаил
|3
|1
|Ада Джозеф Ома
|3
|1
|Коваленко Михаил Вадимович
|4
|0
|Калачёв Илья
|4
|0
|Янов Данила
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Щербак Артём
|2
|1
|Ставер Евгений
|3
|0
|Петухов Илья
|3
|0
|Алексеев Андрей
|2
|0
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Булия Эдуард
|1
|0
|Масимов Самир
|1
|0
|Сухомлинов Максим
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Пахомов Дмитрий
|1
|0
|Погорелов Михаил
|1
|0
|Герчиков Леонид
|1
|0
|Никитенков Алексей
|1
|0
|Караев Максим
|1
|0
|Иполе Филип
|1
|0
|Натабашвили Георгий
|1
|0
|Окоро Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
14
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
0
0%
3
21%
1-15
8
35%
5
36%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
3
13%
5
36%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
4
20%
76-90
Забито
27
15
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
5
33%
16-30
8
30%
30%
2
13%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
3
16%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
5
25%
4
21%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
5
25%
2
11%
76-90
Забито
50
29
28 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 12
20 Забивали первыми 17
10 Не забивали 13
3
6%
5
17%
1-15
11
22%
10
34%
16-30
14
28%
2
7%
31-45
5
10%
1
3%
46-60
6
12%
4
14%
61-75
11
22%
7
24%
76-90
Пропущено
33
39
13 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
4
12%
6
15%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
6
18%
10
26%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
7
21%
5
13%
61-75
9
27%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0
Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1
Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3
Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|33
|22
|2
|9
|55 - 30
|68
|2.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|33
|16
|14
|3
|56 - 33
|62
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|33
|18
|6
|9
|53 - 30
|60
|4.
|Енисей
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|52 - 46
|56
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|43 - 32
|56
|6.
|Алания
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|68 - 43
|55
|7.
|Балтика
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|46 - 26
|52
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|47 - 38
|49
|9.
|Акрон
|0:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|36 - 36
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|40 - 40
|48
|11.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|34
|14
|5
|15
|40 - 50
|47
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|33
|14
|4
|15
|41 - 41
|46
|13.
|Томь
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 55
|44
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|41 - 45
|43
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|34
|8
|14
|12
|30 - 38
|38
|16.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|34
|10
|8
|16
|26 - 34
|38
|17.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|27 - 38
|35
|18.
|Ротор
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|30 - 46
|30
|19.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|33
|7
|5
|21
|24 - 62
|26
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|26 - 64
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Факел
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|26 - 10
|37
|3.
|Акрон
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 15
|35
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|26 - 12
|34
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|7.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|16
|8
|8
|0
|31 - 13
|32
|8.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 18
|30
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 25
|27
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 11
|25
|13.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 31
|15
|19.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 24
|14
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Оренбург
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|5.
|Факел
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 20
|23
|6.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|7.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 30
|22
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 20
|22
|9.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 18
|22
|10.
|Алания
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|17 - 16
|19
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|14 - 20
|16
|16.
|Акрон
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|7 - 17
|12
|19.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|16
|4
|0
|12
|14 - 38
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Факел 0:0 Олимп-Долгопрудный
Исход игры
Факел
92.6% (112)
Ничья
5.8% (7)
Олимп-Долгопрудный
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (34)
Меньше
68.22% (73)
Обе команды забьют
Да
28.97% (31)
Нет
71.03% (76)
Популярный счёт
2:0 Факел
36.4% (44)
1:0 Факел
19% (23)
2:1 Факел
14.9% (18)
3:0 Факел
6.6% (8)
3:1 Факел
5.8% (7)
1:1 Ничья
4.1% (5)
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