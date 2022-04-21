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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Факел
 
Позже
Олимп-Долгопрудный
Прогнозы 50
Факел 92% (46)
X 6% (3)
Олимп-Долгопрудный 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Олимп-Долгопрудный
1.20
6.65
19.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Факел
Олимп-Долгопрудный

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ФПД
2:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 19 (3) 0.59
Акбашев Роман 7 0.22
Аппаев Хызыр 6 0.19
Разборов Андрей 4 0.13
Мендель Андрей 3 0.09
Шаваев Алихан 2 0.06
Черов Василий 2 0.06
Дашаев Аслан 1 0.03
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03
Олимп-Долгопрудный
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тарасенко Захар 6 0.18
Большаков Кирилл 5 (2) 0.15
Коротаев Александр 4 (1) 0.12
Косянчук Роман 3 0.09
Булия Эдуард 2 0.06
Ада Джозеф Ома 2 0.06
Чежия Ираклий 1 0.03
Щербак Артём 1 0.03
Герчиков Леонид 1 0.03
Янов Данила 1 0.03
Сафронов Илья 1 0.03
Иполе Филип 1 0.03
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.03

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 12 0
Акбашев Роман 9 0
Пейчинович Неманья 6 1
Магаль Руслан 6 1
Дашаев Аслан 5 1
Шаваев Алихан 4 1
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Никитин Андрей Владимирович 5 0
Дмитриев Олег 5 0
Максимов Максим 4 0
Смирнов Михаил 3 0
Кулишев Артём 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Черов Василий 3 0
Шепилов Денис 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Дядюн Владимир 1 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0
Олимп-Долгопрудный
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николас Лоуренс Анвон 8 1
Кутин Денис 9 0
Бахтияров Акмаль 5 1
Сафронов Илья 5 1
Коротаев Александр 6 0
Косянчук Роман 4 1
Большаков Кирилл 5 0
Стрельник Михаил 3 1
Ада Джозеф Ома 3 1
Коваленко Михаил Вадимович 4 0
Калачёв Илья 4 0
Янов Данила 4 0
Гудков Ян 4 0
Щербак Артём 2 1
Ставер Евгений 3 0
Петухов Илья 3 0
Алексеев Андрей 2 0
Великородный Дмитрий 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Чежия Ираклий 1 0
Булия Эдуард 1 0
Масимов Самир 1 0
Сухомлинов Максим 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Пахомов Дмитрий 1 0
Погорелов Михаил 1 0
Герчиков Леонид 1 0
Никитенков Алексей 1 0
Караев Максим 1 0
Иполе Филип 1 0
Натабашвили Георгий 1 0
Окоро Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
14
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
0
0%
3
21%
1-15
8
35%
5
36%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
3
13%
5
36%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
4
20%
76-90

Забито

27
15
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
5
33%
16-30
8
30%
30%
2
13%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
8
30%
30%
2
13%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
3
16%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
5
25%
4
21%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
5
25%
3
16%
61-75
5
25%
2
11%
76-90

Забито

50
29
28 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 12
20 Забивали первыми 17
10 Не забивали 13
3
6%
5
17%
1-15
11
22%
10
34%
16-30
14
28%
2
7%
31-45
5
10%
1
3%
46-60
6
12%
4
14%
61-75
11
22%
7
24%
76-90

Пропущено

33
39
13 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
4
12%
6
15%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
6
18%
10
26%
31-45
4
12%
6
15%
46-60
7
21%
5
13%
61-75
9
27%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0
Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2 Факел - СКА-Хабаровск 0:1
Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Олимп-Долгопрудный - Балтика 0:2 Металлург Липецк - Олимп-Долгопрудный 0:0 Олимп-Долгопрудный - Волгарь 2:1 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3
Велес Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Олимп-Долгопрудный - Спартак-2 1:4 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 33 22 2 9 55 - 30 68
2. Торпедо Москва Заявка 32 16 13 3 56 - 33 61
3. Факел Заявка 32 18 5 9 53 - 30 59
4. Енисей Заявка 33 17 5 11 52 - 46 56
5. СКА-Хабаровск Заявка 33 16 8 9 43 - 32 56
6. Алания Заявка 33 16 7 10 68 - 43 55
7. Балтика Заявка 33 13 13 7 46 - 26 52
8. Нефтехимик Заявка 33 14 7 12 47 - 35 49
9. Краснодар-2 Заявка 33 14 6 13 40 - 40 48
10. Акрон Заявка 33 13 9 11 36 - 36 48
11. Велес Москва Заявка 33 14 4 15 41 - 41 46
12. Спартак-2 Заявка 33 14 4 15 40 - 50 46
13. Томь Заявка 33 11 8 14 45 - 55 41
14. ФК Кубань Заявка 33 11 7 15 38 - 45 40
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 33 8 13 12 30 - 38 37
16. Волгарь Заявка 33 10 7 16 26 - 34 37
17. КАМАЗ Заявка 32 8 10 14 27 - 38 34
18. Ротор Заявка 33 6 12 15 30 - 46 30
19. Металлург Липецк Заявка 32 7 4 21 24 - 62 25
20. Текстильщик Заявка 33 4 8 21 26 - 63 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 16 11 3 2 26 - 10 36
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 16 9 3 4 28 - 18 30
9. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
10. Нефтехимик Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
11. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
15. КАМАЗ Заявка 17 6 4 7 20 - 21 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
18. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
19. Металлург Липецк Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
5. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
7. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
8. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
9. Волгарь Заявка 17 6 3 8 16 - 18 21
10. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
11. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
12. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 17 0 5 12 6 - 32 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Олимп-Долгопрудный от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 4 часа 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Факел 92% (46)
    X 6% (3)
    Олимп-Долгопрудный 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Олимп-Долгопрудный
    1.20
    6.65
    19.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Факел - Олимп-Долгопрудный

    Исход игры
    Факел
    92% (46)
    Ничья
    6% (3)
    Олимп-Долгопрудный
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.53% (13)
    Меньше
    73.47% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    24.49% (12)
    Нет
    75.51% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Факел
    42% (21)
    1:0 Факел
    24% (12)
    2:1 Факел
    14% (7)
    3:0 Факел
    6% (3)
    3:1 Факел
    4% (2)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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    Факел
    Олимп-Долгопрудный

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