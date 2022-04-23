Рашица получил мяч у ворот соперника, после чего попытался выстрелить в дальний угол. Снаряд приземлился за воротами.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГИМАРАЭС! 0:3! А тут уже перед воротам заигрался Крул, который просто выкатил мяч на Гимараэса. Тот ворвался в штрафную соперника и просто подсек сферу над Тимом! Разгром!

Круто играет "Ньюкасл" в первые минуты второго тайма. Честно говоря, отыграть три мяча будет крайне трудно. Я бы сказал, что нереально.

Что-то выдумать в той встрече будет сложно "канарейкам". Не клеится игра. От слова "совсем". Посмотрим, удастся ли хозяевам забить хотя бы мяч.

Сен-Максимен сбил оппонента на газон в центре поля. Нужно помнить футболисту, что в его пассиве уже есть карточка желтого цвета.

Стартовала вторая половина встречи. В перерыве замен не произошло. Удачи соперникам, поехали!

Нанес Жоэлинтон удар по воротам соперника сейчас, но мяч полетел значительно выше цели. Крайне неточным оказался этот выстрел.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:2. Впереди пока "Ньюкасл". Оба мяча в рамку соперника забил Жоэлинтон.

44' Не удалось Жоэлинтону добраться до мяча после передачи с левого фланг. Сфера досталась голкиперу "канареек", сыгравшему на выходе.

42' Жоэлинтон сейчас сфолил против соперника. Явное нарушение правил, за которое рефери вполне мог наказать провинившегося футболиста.

41' Угловой заработали "канарейки". Пошла подача с левого края в центр штрафной. На мяч выдвинулся голкипер, который забрал сферу в перчатки.

39' Да, будет сложно отыграться теперь игрокам "Норвича". Слишком уверенно играют сегодня "сороки".

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖОЭЛИНТОН! 0:2!

Оформляет он дубль в ворота соперника! Получает футболист снаряд в чужой штрафной, после чего черед рикошет наносил он удар оп рамке противника, и сфера оказывается в сетке!

37' Сен-Максимен нарушил правила в центре поля. В руках рефери появился первый в матче "горчичник".

36' Продолжает активно прессинговать ворота соперника команда гостей. Такое ощущение, что испытывают настоящее удовольствие от своей игры "сороки".

35' Нет, все же судья засчитывает гол. Мне кажется, это было понятно итак. 100%-ный гол. В офсайде не было никого из игроков "сорок".

33' Судья не торопится мяч засчитывать. Буду пересматривать арбитры эпизод. Вполне вероятно, что во время атаки гостей у кого-то из футболистов был офсайд.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖОЭЛИНТОН! 0:1!

Прострел с правого края. Играет 7-й номер гостей на опережении, посылая в касание сферу в правую от себя "девятку"! Красивый мяч!

31' Чуть больше 10 минут остается играть в этой встрече. Снова заводятся трибуны, требуя от "Норвича" более продуктивного футбола впереди.

29' Футболисты "Норвича" пытаются прижать соперника к вороткам, но толком ничего не получается. Смогли взять себя в руки "сороки". Сейчас они стараются взять инициативу в свои руки.

28' Угловой пытался заработать сейчас "Ньюкасл", но Джейкоб пробросил мяч слишком сильно на ход. Потеря снаряда.

26' Аккуратно в центре поля владеет снарядом "Норвич". Очевидно, что "канарейки" сделали ставку на быстрый гол, но эта стратегия не сработала. Время переходить к плану "Б".

25' Норманн приложился к мячу с 22-х метров - сфера полетела куда-то высоко и далеко. В руки голкиперу мяч не приземлился из-за рикошета, которого судья не заметил.

23' Норманну в центре поля прилетел удар по ногам. Желтую карточку обидчику команде гостей рефери показать не решился.

22' Яннулис в подкате прервал проход по правому флангу от Сен-Максимена. Выбивает оборонец "канареек" сферу за боковую линию.

20' 20 минут отыграли соперники. Хэнли сейчас нарушает правила против соперника. В руках рефери снова мы не видим предупреждения.

19' Очень странно, что так плохо пробил по воротам соперника 10-й номер хозяев. Все ворота были перед футболистом, но он выбрал худший вариант, выстрелив в "молоко".

18' МОМЕНТ! Опасную атаку сейчас соорудили "канарейки" по правому флангу. Пукки сделал пас на Дауэлла, который выстрелил намного выше цели!

16' Попал по ноге сейчас Сен-Максимен своему сопернику. Желтой карточки в этой ситуации не показал рефери противнику.

15' Фактически 15 минут соперники отыграли в этой встрече. Показывают нам фанатов "Ньюкасла", который в большом количестве приехали сегодня в Норидж.

14' Сен-Максимен получил удар по ногам на левом фланге. Очередной свисток арбитра мы услышали. Наказания не последовало.

12' Дауэлл отдавал пас на ход Рашице, который в подкате срубил соперника на газон. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета.

11' Оба наставника стоят у кромки поля. Весьма неплохо оппоненты создают наступления, но до ударов дело доводят в редких случаях.

9' Опасно продолжает играть "Норвич". Создают "канарейки" моменты в солидном количестве, но размочить счет на табло не удается.

8' Пукки после передачи с правого фланга поймал сферу на грудь, после чего попытался нанести удар по воротам, но сфера не легла на ногу. Ушел мяч выше цели.

7' Лис-Мелу получил получил сейчас удар по ногам. Желтой карточки обидчику игрока "канареек" рефери не показал. Продолжится встреча.

5' В хорошем темпе действует сейчас "Норвич". Сразу видно, что на все 100% заряжены на игру футболисты "канареек". "Сорокам" важно не пропустить.

4' Дауэлл получил сейчас мяч на левом фланге, после чего выполнил передачу в центр штрафной соперника, но до мяча снова никто из соперников не добрался.

3' Рашица на левом фланге получил снаряд, после чего выполнил передачу в центр штрафной, где никого из соперников не оказалось.

2' Футболисты "Норвича" предстали сегодня в желто-зеленых цветах, в то время, как игроки "Ньюкасла" предстали перед нами в черном обмундировании.