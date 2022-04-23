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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
0:3
Второй тайм: 51'

Стадион:
Ньюкасл
0'
0:1
35' Гол
Жоэлинтон
39' Желтая карточка
Сен-Максимен Аллан
0:2
41' Гол
Жоэлинтон
0:3
49' Гол
Гимараэс Бруно
51'

Ход матча

35'
0:1
Жоэлинтон
(Сен-Максимен Аллан)
39'
 
Сен-Максимен Аллан
41'
0:2
Жоэлинтон
(Мёрфи Джейкоб)
49'
0:3
Гимараэс Бруно

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 109
Норвич 12.8% (14)
X 42.2% (46)
Ньюкасл 45% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Ньюкасл
3.60
3.40
2.28
Все Коэффициенты
Новости
1
Крул
Тим
3
Байрам
Сэм
5
Хэнли
Грант
6
Циммерман
Кристоф
30
Яннулис
Димитрис
16
Норманн
Матиас
23
Маклин
Кенни
10
Дауэлл
Киран
20
Лис-Мелу
Пьерр
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
23
Мёрфи
Джейкоб
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
Аллан
Норвич
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Норвич
Ньюкасл

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
Ч
2:2
Ч
4:3
ПЛ
3:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 10 (3) 0.3
Сарджент Джош 2 0.06
Рашица Милот 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Дауэлл Киран 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Лис-Мелу Пьерр 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.18
Сен-Максимен Аллан 5 0.15
Жоэлинтон 4 0.12
Гимараэс Бруно 4 0.12
Фрейзер Райан 2 0.06
Шёр Фабиан 2 0.06
Шелви Джонджо 2 0.06
Триппьер Киран 2 0.06
Уиллок Джо 2 0.06
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Альмирон Мигель 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Ааронс Макс 6 0
Гибсон Бен 4 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Пукки Теэму 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 7 0
Ритчи Мэтт 5 0
Крафт Эмиль 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Сен-Максимен Аллан 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Дамметт Пол 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
6
46%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

32
29
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
16%
0
0%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
7
22%
6
21%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
7
22%
8
28%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 13
24 Не забивали 18
2
18%
6
25%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
1
9%
7
29%
29%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Пропущено

34
26
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
5
15%
3
12%
1-15
3
9%
5
19%
16-30
6
18%
3
12%
31-45
2
6%
2
8%
46-60
7
21%
6
23%
61-75
11
32%
7
27%
76-90

Забито

22
37
10 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 18
15 Не забивали 7
5
23%
7
19%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
3
14%
13
35%
31-45
4
18%
5
14%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
5
23%
3
8%
76-90

Пропущено

66
55
26 В 1-м тайме 21
40 Во 2-м тайме 34
22 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 27
10
15%
3
5%
1-15
6
9%
10
18%
16-30
10
15%
8
15%
31-45
9
14%
8
15%
46-60
13
20%
11
20%
61-75
18
27%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1
Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1
Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:1 Заявка 33 25 5 3 78 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Ньюкасл 3:0 Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер 0:0 Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Саутгемптон Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
13. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
14. Астон Вилла 0:0 Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
15. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 32 5 13 14 28 - 45 28
19. Уотфорд 1:3 Заявка 33 6 4 23 31 - 65 22
20. Норвич 0:3 Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити 3:1 Заявка 17 13 2 2 48 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
8. Ньюкасл 3:0 Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич 0:3 Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд 1:3 Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:1 Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Ньюкасл 3:0 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
13. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
14. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
15. Уотфорд 1:3 Заявка 17 4 3 10 16 - 26 15
16. Лестер 0:0 Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
17. Саутгемптон Заявка 16 3 5 8 17 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич 0:3 Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    55'
    Сен-Максимен сбил оппонента на газон в центре поля. Нужно помнить футболисту, что в его пассиве уже есть карточка желтого цвета.
  • 53'
    Что-то выдумать в той встрече будет сложно "канарейкам". Не клеится игра. От слова "совсем". Посмотрим, удастся ли хозяевам забить хотя бы мяч.
  • 52'
    Круто играет "Ньюкасл" в первые минуты второго тайма. Честно говоря, отыграть три мяча будет крайне трудно. Я бы сказал, что нереально.
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГИМАРАЭС! 0:3!
    А тут уже перед воротам заигрался Крул, который просто выкатил мяч на Гимараэса. Тот ворвался в штрафную соперника и просто подсек сферу над Тимом! Разгром!
  • 49'
    Рашица получил мяч у ворот соперника, после чего попытался выстрелить в дальний угол. Снаряд приземлился за воротами.
  • 47'
    Нанес Жоэлинтон удар по воротам соперника сейчас, но мяч полетел значительно выше цели. Крайне неточным оказался этот выстрел.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина встречи. В перерыве замен не произошло. Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:2. Впереди пока "Ньюкасл". Оба мяча в рамку соперника забил Жоэлинтон.
  • 44'
    Не удалось Жоэлинтону добраться до мяча после передачи с левого фланг. Сфера досталась голкиперу "канареек", сыгравшему на выходе.
  • Фол, нарушение
    42'
    Жоэлинтон сейчас сфолил против соперника. Явное нарушение правил, за которое рефери вполне мог наказать провинившегося футболиста.
  • Угловой
    41'
    Угловой заработали "канарейки". Пошла подача с левого края в центр штрафной. На мяч выдвинулся голкипер, который забрал сферу в перчатки.
  • 39'
    Да, будет сложно отыграться теперь игрокам "Норвича". Слишком уверенно играют сегодня "сороки".
  • 2 гола - дубль!
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖОЭЛИНТОН! 0:2!
    Оформляет он дубль в ворота соперника! Получает футболист снаряд в чужой штрафной, после чего черед рикошет наносил он удар оп рамке противника, и сфера оказывается в сетке!
  • Желтая карточка
    37'
    Сен-Максимен нарушил правила в центре поля. В руках рефери появился первый в матче "горчичник".
  • 36'
    Продолжает активно прессинговать ворота соперника команда гостей. Такое ощущение, что испытывают настоящее удовольствие от своей игры "сороки".
  • 35'
    Нет, все же судья засчитывает гол. Мне кажется, это было понятно итак. 100%-ный гол. В офсайде не было никого из игроков "сорок".
  • Видеоповтор
    33'
    Судья не торопится мяч засчитывать. Буду пересматривать арбитры эпизод. Вполне вероятно, что во время атаки гостей у кого-то из футболистов был офсайд.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖОЭЛИНТОН! 0:1!
    Прострел с правого края. Играет 7-й номер гостей на опережении, посылая в касание сферу в правую от себя "девятку"! Красивый мяч!
  • 31'
    Чуть больше 10 минут остается играть в этой встрече. Снова заводятся трибуны, требуя от "Норвича" более продуктивного футбола впереди.
  • 29'
    Футболисты "Норвича" пытаются прижать соперника к вороткам, но толком ничего не получается. Смогли взять себя в руки "сороки". Сейчас они стараются взять инициативу в свои руки.
  • 28'
    Угловой пытался заработать сейчас "Ньюкасл", но Джейкоб пробросил мяч слишком сильно на ход. Потеря снаряда.
  • 26'
    Аккуратно в центре поля владеет снарядом "Норвич". Очевидно, что "канарейки" сделали ставку на быстрый гол, но эта стратегия не сработала. Время переходить к плану "Б".
  • 25'
    Норманн приложился к мячу с 22-х метров - сфера полетела куда-то высоко и далеко. В руки голкиперу мяч не приземлился из-за рикошета, которого судья не заметил.
  • Фол, нарушение
    23'
    Норманну в центре поля прилетел удар по ногам. Желтую карточку обидчику команде гостей рефери показать не решился.
  • 22'
    Яннулис в подкате прервал проход по правому флангу от Сен-Максимена. Выбивает оборонец "канареек" сферу за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    20'
    20 минут отыграли соперники. Хэнли сейчас нарушает правила против соперника. В руках рефери снова мы не видим предупреждения.
  • 19'
    Очень странно, что так плохо пробил по воротам соперника 10-й номер хозяев. Все ворота были перед футболистом, но он выбрал худший вариант, выстрелив в "молоко".
  • Опасный момент
    18'
    МОМЕНТ! Опасную атаку сейчас соорудили "канарейки" по правому флангу. Пукки сделал пас на Дауэлла, который выстрелил намного выше цели!
  • Фол, нарушение
    16'
    Попал по ноге сейчас Сен-Максимен своему сопернику. Желтой карточки в этой ситуации не показал рефери противнику.
  • 15'
    Фактически 15 минут соперники отыграли в этой встрече. Показывают нам фанатов "Ньюкасла", который в большом количестве приехали сегодня в Норидж. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Сен-Максимен получил удар по ногам на левом фланге. Очередной свисток арбитра мы услышали. Наказания не последовало.
  • Фол, нарушение
    12'
    Дауэлл отдавал пас на ход Рашице, который в подкате срубил соперника на газон. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета.
  • 11'
    Оба наставника стоят у кромки поля. Весьма неплохо оппоненты создают наступления, но до ударов дело доводят в редких случаях.
  • 9'
    Опасно продолжает играть "Норвич". Создают "канарейки" моменты в солидном количестве, но размочить счет на табло не удается.
  • 8'
    Пукки после передачи с правого фланга поймал сферу на грудь, после чего попытался нанести удар по воротам, но сфера не легла на ногу. Ушел мяч выше цели.
  • 7'
    Лис-Мелу получил получил сейчас удар по ногам. Желтой карточки обидчику игрока "канареек" рефери не показал. Продолжится встреча.
  • 5'
    В хорошем темпе действует сейчас "Норвич". Сразу видно, что на все 100% заряжены на игру футболисты "канареек". "Сорокам" важно не пропустить.
  • 4'
    Дауэлл получил сейчас мяч на левом фланге, после чего выполнил передачу в центр штрафной соперника, но до мяча снова никто из соперников не добрался.
  • 3'
    Рашица на левом фланге получил снаряд, после чего выполнил передачу в центр штрафной, где никого из соперников не оказалось.
  • 2'
    Футболисты "Норвича" предстали сегодня в желто-зеленых цветах, в то время, как игроки "Ньюкасла" предстали перед нами в черном обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Норвич 0:3 Ньюкасл

Исход игры
Норвич
12.8% (14)
Ничья
42.2% (46)
Ньюкасл
45% (49)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (41)
Меньше
60.58% (63)
Обе команды забьют
Да
77.88% (81)
Нет
22.12% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.7% (40)
1:2 Ньюкасл
24.8% (27)
0:1 Ньюкасл
11% (12)
2:1 Норвич
7.3% (8)
1:0 Норвич
4.6% (5)
0:0 Ничья
2.8% (3)
1:3 Ньюкасл
2.8% (3)
0:2 Ньюкасл
2.8% (3)
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Норвич
Ньюкасл

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