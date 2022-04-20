Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кэрроу Роуд
История личных встреч
Норвич
Ньюкасл
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|10 (3)
|0.31
|Сарджент Джош
|2
|0.06
|Рашица Милот
|1
|0.03
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|Дауэлл Киран
|1
|0.03
|Айда Адам
|1
|0.03
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|Хэнли Грант
|1
|0.03
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.03
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.03
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.18
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.15
|Гимараэс Бруно
|3
|0.09
|Фрейзер Райан
|2
|0.06
|Шёр Фабиан
|2
|0.06
|Шелви Джонджо
|2
|0.06
|Жоэлинтон
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|2
|0.06
|Уиллок Джо
|2
|0.06
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Манкильо Хави
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Хендрик Джефф
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Альмирон Мигель
|1
|0.03
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Бёрн Дэн
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Карточки
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|7
|0
|Ааронс Макс
|6
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Пукки Теэму
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Маклин Кенни
|3
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Жоэлинтон
|7
|0
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Крафт Эмиль
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Сен-Максимен Аллан
|4
|0
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Гейл Дуайт
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
6
46%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
32
29
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
16%
0
0%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
7
22%
6
21%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
7
22%
8
28%
76-90
Забито
11
24
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 13
24 Не забивали 18
2
18%
6
25%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
1
9%
7
29%
29%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
3
13%
76-90
Пропущено
34
26
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
5
15%
3
12%
1-15
3
9%
5
19%
16-30
6
18%
3
12%
31-45
2
6%
2
8%
46-60
7
21%
6
23%
61-75
11
32%
7
27%
76-90
Забито
22
37
10 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 18
15 Не забивали 7
5
23%
7
19%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
3
14%
13
35%
31-45
4
18%
5
14%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
5
23%
3
8%
76-90
Пропущено
66
55
26 В 1-м тайме 21
40 Во 2-м тайме 34
22 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 27
10
15%
3
5%
1-15
6
9%
10
18%
16-30
10
15%
8
15%
31-45
9
14%
8
15%
46-60
13
20%
11
20%
61-75
18
27%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1
Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1
Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|75 - 20
|77
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|83 - 22
|76
|3.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|66 - 27
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|49 - 39
|57
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|52 - 48
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 51
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 55
|40
|11.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|29 - 40
|40
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 52
|39
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|43 - 41
|37
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|34 - 53
|29
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|26 - 45
|25
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|30 - 62
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|45 - 12
|38
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|31 - 18
|26
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич - Ньюкасл
Исход игры
Норвич
8.1% (3)
Ничья
51.4% (19)
Ньюкасл
40.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
40.54% (15)
Меньше
59.46% (22)
Обе команды забьют
Да
83.78% (31)
Нет
16.22% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (16)
1:2 Ньюкасл
32.4% (12)
2:2 Ничья
5.4% (2)
1:0 Норвич
5.4% (2)
0:1 Ньюкасл
5.4% (2)
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