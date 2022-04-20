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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл

История личных встреч

Норвич
Ньюкасл

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
Ч
2:2
Ч
4:3
ПЛ
3:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 10 (3) 0.31
Сарджент Джош 2 0.06
Рашица Милот 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Дауэлл Киран 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Лис-Мелу Пьерр 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.18
Сен-Максимен Аллан 5 0.15
Гимараэс Бруно 3 0.09
Фрейзер Райан 2 0.06
Шёр Фабиан 2 0.06
Шелви Джонджо 2 0.06
Жоэлинтон 2 0.06
Триппьер Киран 2 0.06
Уиллок Джо 2 0.06
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Альмирон Мигель 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0

Карточки

Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Ааронс Макс 6 0
Гибсон Бен 4 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Пукки Теэму 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 7 0
Ритчи Мэтт 5 0
Крафт Эмиль 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Сен-Максимен Аллан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Фрейзер Райан 3 0
Дамметт Пол 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
6
46%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

32
29
12 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
5
16%
0
0%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
7
22%
6
21%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
7
22%
8
28%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 13
24 Не забивали 18
2
18%
6
25%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
1
9%
7
29%
29%
31-45
3
27%
3
13%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Пропущено

34
26
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 13
5
15%
3
12%
1-15
3
9%
5
19%
16-30
6
18%
3
12%
31-45
2
6%
2
8%
46-60
7
21%
6
23%
61-75
11
32%
7
27%
76-90

Забито

22
37
10 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 18
15 Не забивали 7
5
23%
7
19%
1-15
2
9%
2
5%
16-30
3
14%
13
35%
31-45
4
18%
5
14%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
5
23%
3
8%
76-90

Пропущено

66
55
26 В 1-м тайме 21
40 Во 2-м тайме 34
22 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 27
10
15%
3
5%
1-15
6
9%
10
18%
16-30
10
15%
8
15%
31-45
9
14%
8
15%
46-60
13
20%
11
20%
61-75
18
27%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0 Лидс - Норвич 2:1
Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1
Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 24 5 3 75 - 20 77
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Арсенал Заявка 32 18 3 11 49 - 39 57
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 9 9 52 - 48 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 31 11 8 12 47 - 51 41
10. Ньюкасл Заявка 33 10 10 13 37 - 55 40
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Саутгемптон Заявка 32 9 12 11 38 - 52 39
13. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
14. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 31 4 13 14 26 - 45 25
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 45 - 12 38
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 5 часов 1 минуту.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Норвич 8.1% (3)
    X 51.4% (19)
    Ньюкасл 40.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвич
    Ничья
    Ньюкасл
    3.92
    3.47
    2.20
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Норвич - Ньюкасл

    Исход игры
    Норвич
    8.1% (3)
    Ничья
    51.4% (19)
    Ньюкасл
    40.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.54% (15)
    Меньше
    59.46% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (31)
    Нет
    16.22% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.2% (16)
    1:2 Ньюкасл
    32.4% (12)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
    1:0 Норвич
    5.4% (2)
    0:1 Ньюкасл
    5.4% (2)
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