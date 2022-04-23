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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Астон Вилла
0' 54'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 117
Лестер 83.8% (98)
X 12.8% (15)
Астон Вилла 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Астон Вилла
3.00
3.45
2.69
Все Коэффициенты
Новости
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
3
Фофана
Уэсли
4
Сёюнджю
Чаглар
27
Кастань
Тимоти
24
Менди
Нампалис
10
Мэддисон
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
37
Лукман
Адемола
29
Дака
Пэтсон
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Янг
Эшли
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
31
Бэйли
Леон
23
Коутиньо
Филиппе
11
Уоткинс
Олли
Лестер
4-1-4-1
Астон Вилла
4-3-2-1

История личных встреч

Лестер
Астон Вилла

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
КЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.31
Мэддисон Джеймс 8 0.25
Тилеманс Юри 6 (2) 0.19
Лукман Адемола 6 0.19
Барнс Харви 4 0.13
Дака Пэтсон 4 0.13
Ихеаначо Келечи 3 0.09
Рикарду Перейра II 1 0.03
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.03
Эванс Джонни 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 8 (1) 0.25
Рамси Джакоб 6 0.19
Ингс Дэнни 5 (1) 0.16
Коутиньо Филиппе 4 0.13
Кэш Мэтти 3 0.09
Макгинн Джон 3 0.09
Буэндия Эмилиано 2 0.06
Конса Эзри 2 0.06
Мингс Тайрон 1 0.03
Соарес Дуглас 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Пэтсон 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Менди Нампалис 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Томас Люк 1 0
Чодури Хамза 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 9 0
Конса Эзри 5 2
Макгинн Джон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Уоткинс Олли 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Рамси Джакоб 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Ингс Дэнни 3 0
Янг Эшли 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Бэйли Леон 2 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
20
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
4%
1
5%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
10
37%
3
15%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
7%
6
30%
61-75
7
26%
7
35%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
16%
4
21%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
6
32%
4
21%
76-90

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
4
19%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
5
24%
4
18%
61-75
3
14%
4
18%
76-90

Пропущено

31
27
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
5
16%
6
22%
1-15
6
19%
3
11%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
6
19%
7
26%
76-90

Забито

48
42
24 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
5
10%
3
7%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
13
27%
8
19%
31-45
7
15%
5
12%
46-60
7
15%
10
24%
61-75
10
21%
11
26%
76-90

Пропущено

50
46
24 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 23
8
16%
10
22%
1-15
10
20%
5
11%
16-30
6
12%
8
17%
31-45
5
10%
4
9%
46-60
9
18%
8
17%
61-75
12
24%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1
Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1
Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:1 Заявка 33 25 5 3 78 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Ньюкасл 3:0 Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер 0:0 Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Саутгемптон Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
13. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
14. Астон Вилла 0:0 Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
15. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 32 5 13 14 28 - 45 28
19. Уотфорд 1:3 Заявка 33 6 4 23 31 - 65 22
20. Норвич 0:3 Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити 3:1 Заявка 17 13 2 2 48 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер 0:0 Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
8. Ньюкасл 3:0 Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич 0:3 Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд 1:3 Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 3:1 Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Ньюкасл 3:0 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
13. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
14. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
15. Уотфорд 1:3 Заявка 17 4 3 10 16 - 26 15
16. Лестер 0:0 Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
17. Саутгемптон Заявка 16 3 5 8 17 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич 0:3 Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • 52'
    Дака на входе в штрафную гостей оказывается на газоне после контакта с Янгом, однако арбитр нарушения правил не фиксирует.
  • 51'
    Уоткинс врывается в штрафную с левого края и пробивает из-под защитника, однако мяч катится сильно мимо створа, а попытка Бэйли оставить мяч в поле претерпела неудачу.
  • 49'
    Первая атака хозяев после перерыва завершается подачей Мэддисона с правого фланга - Мартинес на выходе забирает мяч.
  • Угловой
    48'
    Два угловых кряду исполнили футболисты "Виллы", уже перебив норму первого тайма, однако создать голевой момент им не удалось.
  • 47'
    Рэмзи ворвался в штрафную с левого края и остро прострелил в штрафную, однако защитники "Лестера" выбили мяч на угловой.
  • 46'
    Уоткинс ворвался в штрафную хозяев, продавив Фофана, однако потерял равновесие перед Сёюнджю и упустил момент.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Мингс после навеса с углового добрался до верхового мяча, однако попал по нему не головой, а плечом, и снаряд прошел мимо створа.
  • 45'
    Бэйли вошел в штрафную с левого края и прострелил на партнера, который по мячу не попал. В продолжение атаки Янг заработал угловой на левом фланге.
  • Опасный момент
    45'
    "Лестер" получил право на штрафной в 24 метрах от ворот, Мэддисон опасно закрутил мяч в ближний угол, но немного не попал в створ!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсирует Эндрю Медли к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Вновь Мэддисон подает с угла поля, но Мингс в очередной раз выигрывает верховое единоборство в своей штрафной, выбивая мяч.
  • 43'
    Передачу Дьюсбери-Холла с левого фланга не очень удачно прерывает Кэш, мяч улетает за лицевую линию.
  • 42'
    Чуть отодвинули футболисты "Виллы" игру от своих ворот, но до острых моментов у ворот Шмейхеля дело по-прежнему не доходит. Крайне скучная игра.
  • Травма, повреждение
    40'
    Янг неудачно приземлился на газон после единоборства с Фофана, снова медицинская пауза. Футбола в эти минуты нет совсем.
  • Травма, повреждение
    37'
    Сёюнджю получает повреждение после единоборства с Уоткинсом, неудачно приземлившись на газон, врачи "Лестера" на поле.
  • 35'
    Порядка 70 процентов игрового времени мячом владеет "Лестер", однако реальных голевых моментов "лисы" не создают.
  • 33'
    Практически не покидает мяч половину поля "Астон Виллы", большое территориальное преимущество "Лестера".
  • Угловой
    31'
    Снова неприятная подача Мэддисона с левого фланга, однако Фофана не смог пробить по воротам по отскочившему от спины соперника мячу.
  • Угловой
    30'
    Теперь Мэддисон подает с углового к линии вратарской, где в воздухе царит Мингс. Вторым темпом Джеймс прострелил с левого фланга и заработал еще один угловой.
  • 29'
    Мэддисон со штрафного навесил на дальнюю штангу, Сеюнджю не дотянулся до мяча, а Кэш, опережая набегавшего оппонента, отбивает мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    28'
    Коутино фолит неподалеку от своей штрафной площади, готовят хозяева перспективный "стандарт".
  • 26'
    Дьюсбери-Холл с левого фланга исполняет сильный прострел во вратарскую гостей, где Мартинес уверенно ловит мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Кэш грубовато сыграл на фланге против Дьюсбери-Холла, однако Эндрю Медли пока обходится без желтых карточек.
  • 24'
    Теперь Шмейхель отличается хорошим чтением игры, выходит датчанин за пределы штрафной и опережает рвавшегося к мячу Уоткинса.
  • 23'
    Уоткинс завершает атаку "Виллы" ударом низом с радиуса штрафной - мяч пошел прямо по центру и достался Шмейхелю.
  • 22'
    Дака после прострела с правого фланга попытался пробить в падении, вытянув ногу, однако мяч спокойно прикатился в руки Мартинесу.
  • 21'
    Приближается у нас экватор первой половины игры, по-прежнему ничего интересного на поле "Кинг Пауэр" не происходит. Пора просыпаться.
  • 19'
    Дьюсбери-Холл на левом фланге здорово разобрался с Конса и прострелил во вратарскую, однако Джастину в падении в борьбе с Янгом не удалось попасть в створ.
  • 17'
    Джастин укротил непростой мяч на самой бровке, однако толкового продолжения атака не получила.
  • 16'
    Наверняка "лисы", ни на что уже не претендующие в АПЛ, держат в уме полуфинальные матчи Лиги конференций проти "Ромы". Уже в четверг играть домашний матч.
  • 15'
    Дака подхватил мяч на чужой половине после ошибки соперника, но исполнил нерасчётливый пас на Лукмана, загубив перспективную атаку.
  • 13'
    Постепенно вырисовывается территориальное преимущество "Лестера", теперь дело за малым - начать создавать моменты.
  • 12'
    Мэддисон исполняет подачу со штрафного с левого фланга, однако мяч летит слишком высоко и покидает пределы поля.
  • 10'
    Атака "Лестера" правым флангом завершается высокой подачей в штрафную - снова Мартинес на выходе мяч забирает.
  • 8'
    Бэйли после флангового прострела получил возможность для удара первым касанием, но в створ не попал.
  • 7'
    Матч первого круга закончился волевой победой "Астон Виллы", при этом уже к 17-й минут команды обменялись голами. Сегодня дебют получается куда более спокойным.
  • Угловой
    5'
    Первый угловой в сегодняшнем матче "Лестер" разыгрывает, после чего следует подача в руки Мартинесу, аргентинец при этом лишь со второй попытки укротил снаряд.
  • 4'
    Без событий проходит стартовый отрезок встречи на "Кинг Пауэр", пока команды приспосабливаются к игре друг друга.
  • 3'
    "Лестер" же после выхода в полуфинал Лиги конференций проиграл "Ньюкаслу" и сыграл вничью с "Эвертоном", подняться выше девятого места команде Брендана Роджерса будет проблематично.
  • 2'
    "Астон Вилла" проиграла 4 последних матча в АПЛ, и пусть вылет команде Стивена Джеррарда не грозит, ситуация не самая приятная.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Лестер 0:0 Астон Вилла

Исход игры
Лестер
83.8% (98)
Ничья
12.8% (15)
Астон Вилла
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (62)
Меньше
40.38% (42)
Обе команды забьют
Да
73.08% (76)
Нет
26.92% (28)
Популярный счёт
2:1 Лестер
48.7% (57)
1:0 Лестер
14.5% (17)
1:1 Ничья
12% (14)
2:0 Лестер
8.5% (10)
3:1 Лестер
2.6% (3)
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Лестер
Астон Вилла

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