Рэмзи ворвался в штрафную с левого края и остро прострелил в штрафную, однако защитники "Лестера" выбили мяч на угловой.

Два угловых кряду исполнили футболисты "Виллы", уже перебив норму первого тайма, однако создать голевой момент им не удалось.

Первая атака хозяев после перерыва завершается подачей Мэддисона с правого фланга - Мартинес на выходе забирает мяч.

Уоткинс врывается в штрафную с левого края и пробивает из-под защитника, однако мяч катится сильно мимо створа, а попытка Бэйли оставить мяч в поле претерпела неудачу.

Дака на входе в штрафную гостей оказывается на газоне после контакта с Янгом, однако арбитр нарушения правил не фиксирует.

Уоткинс ворвался в штрафную хозяев, продавив Фофана, однако потерял равновесие перед Сёюнджю и упустил момент.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Мингс после навеса с углового добрался до верхового мяча, однако попал по нему не головой, а плечом, и снаряд прошел мимо створа.

45' Бэйли вошел в штрафную с левого края и прострелил на партнера, который по мячу не попал. В продолжение атаки Янг заработал угловой на левом фланге.

45' "Лестер" получил право на штрафной в 24 метрах от ворот, Мэддисон опасно закрутил мяч в ближний угол, но немного не попал в створ!

45' 2 минуты компенсирует Эндрю Медли к основному времени первого тайма.

44' Вновь Мэддисон подает с угла поля, но Мингс в очередной раз выигрывает верховое единоборство в своей штрафной, выбивая мяч.

43' Передачу Дьюсбери-Холла с левого фланга не очень удачно прерывает Кэш, мяч улетает за лицевую линию.

42' Чуть отодвинули футболисты "Виллы" игру от своих ворот, но до острых моментов у ворот Шмейхеля дело по-прежнему не доходит. Крайне скучная игра.

40' Янг неудачно приземлился на газон после единоборства с Фофана, снова медицинская пауза. Футбола в эти минуты нет совсем.

37' Сёюнджю получает повреждение после единоборства с Уоткинсом, неудачно приземлившись на газон, врачи "Лестера" на поле.

35' Порядка 70 процентов игрового времени мячом владеет "Лестер", однако реальных голевых моментов "лисы" не создают.

33' Практически не покидает мяч половину поля "Астон Виллы", большое территориальное преимущество "Лестера".

31' Снова неприятная подача Мэддисона с левого фланга, однако Фофана не смог пробить по воротам по отскочившему от спины соперника мячу.

30' Теперь Мэддисон подает с углового к линии вратарской, где в воздухе царит Мингс. Вторым темпом Джеймс прострелил с левого фланга и заработал еще один угловой.

29' Мэддисон со штрафного навесил на дальнюю штангу, Сеюнджю не дотянулся до мяча, а Кэш, опережая набегавшего оппонента, отбивает мяч на угловой.

28' Коутино фолит неподалеку от своей штрафной площади, готовят хозяева перспективный "стандарт".

26' Дьюсбери-Холл с левого фланга исполняет сильный прострел во вратарскую гостей, где Мартинес уверенно ловит мяч.

25' Кэш грубовато сыграл на фланге против Дьюсбери-Холла, однако Эндрю Медли пока обходится без желтых карточек.

24' Теперь Шмейхель отличается хорошим чтением игры, выходит датчанин за пределы штрафной и опережает рвавшегося к мячу Уоткинса.

23' Уоткинс завершает атаку "Виллы" ударом низом с радиуса штрафной - мяч пошел прямо по центру и достался Шмейхелю.

22' Дака после прострела с правого фланга попытался пробить в падении, вытянув ногу, однако мяч спокойно прикатился в руки Мартинесу.

21' Приближается у нас экватор первой половины игры, по-прежнему ничего интересного на поле "Кинг Пауэр" не происходит. Пора просыпаться.

19' Дьюсбери-Холл на левом фланге здорово разобрался с Конса и прострелил во вратарскую, однако Джастину в падении в борьбе с Янгом не удалось попасть в створ.

17' Джастин укротил непростой мяч на самой бровке, однако толкового продолжения атака не получила.

16' Наверняка "лисы", ни на что уже не претендующие в АПЛ, держат в уме полуфинальные матчи Лиги конференций проти "Ромы". Уже в четверг играть домашний матч.

15' Дака подхватил мяч на чужой половине после ошибки соперника, но исполнил нерасчётливый пас на Лукмана, загубив перспективную атаку.

13' Постепенно вырисовывается территориальное преимущество "Лестера", теперь дело за малым - начать создавать моменты.

12' Мэддисон исполняет подачу со штрафного с левого фланга, однако мяч летит слишком высоко и покидает пределы поля.

10' Атака "Лестера" правым флангом завершается высокой подачей в штрафную - снова Мартинес на выходе мяч забирает.

8' Бэйли после флангового прострела получил возможность для удара первым касанием, но в створ не попал.

7' Матч первого круга закончился волевой победой "Астон Виллы", при этом уже к 17-й минут команды обменялись голами. Сегодня дебют получается куда более спокойным.

5' Первый угловой в сегодняшнем матче "Лестер" разыгрывает, после чего следует подача в руки Мартинесу, аргентинец при этом лишь со второй попытки укротил снаряд.

4' Без событий проходит стартовый отрезок встречи на "Кинг Пауэр", пока команды приспосабливаются к игре друг друга.

3' "Лестер" же после выхода в полуфинал Лиги конференций проиграл "Ньюкаслу" и сыграл вничью с "Эвертоном", подняться выше девятого места команде Брендана Роджерса будет проблематично.

2' "Астон Вилла" проиграла 4 последних матча в АПЛ, и пусть вылет команде Стивена Джеррарда не грозит, ситуация не самая приятная.