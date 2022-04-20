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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

История личных встреч

Лестер
Астон Вилла

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
КЛ
2:1
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 10 0.32
Мэддисон Джеймс 8 0.26
Тилеманс Юри 6 (2) 0.19
Лукман Адемола 6 0.19
Барнс Харви 4 0.13
Дака Пэтсон 4 0.13
Ихеаначо Келечи 3 0.1
Рикарду Перейра II 1 0.03
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.03
Эванс Джонни 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 8 (1) 0.26
Рамси Джакоб 6 0.19
Ингс Дэнни 5 (1) 0.16
Коутиньо Филиппе 4 0.13
Кэш Мэтти 3 0.1
Макгинн Джон 3 0.1
Буэндия Эмилиано 2 0.06
Конса Эзри 2 0.06
Мингс Тайрон 1 0.03
Соарес Дуглас 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Ндиди Уилфред 4 0
Рикарду Перейра II 3 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 3 0
Эванс Джонни 2 0
Олбрайтон Марк 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Лукман Адемола 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Пэтсон 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Менди Нампалис 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Томас Люк 1 0
Чодури Хамза 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 9 0
Конса Эзри 5 2
Макгинн Джон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Уоткинс Олли 6 0
Соарес Дуглас 6 0
Рамси Джакоб 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Ингс Дэнни 3 0
Янг Эшли 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Бэйли Леон 2 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
20
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
4%
1
5%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
10
37%
3
15%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
7%
6
30%
61-75
7
26%
7
35%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
16%
4
21%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
6
32%
4
21%
76-90

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
4
19%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
5
24%
4
18%
61-75
3
14%
4
18%
76-90

Пропущено

31
27
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
5
16%
6
22%
1-15
6
19%
3
11%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
6
19%
7
26%
76-90

Забито

48
42
24 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
5
10%
3
7%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
13
27%
8
19%
31-45
7
15%
5
12%
46-60
7
15%
10
24%
61-75
10
21%
11
26%
76-90

Пропущено

50
46
24 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 23
8
16%
10
22%
1-15
10
20%
5
11%
16-30
6
12%
8
17%
31-45
5
10%
4
9%
46-60
9
18%
8
17%
61-75
12
24%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1
Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1
Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 24 5 3 75 - 20 77
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Арсенал Заявка 32 18 3 11 49 - 39 57
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 9 9 52 - 48 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 31 11 8 12 47 - 51 41
10. Ньюкасл Заявка 33 10 10 13 37 - 55 40
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Саутгемптон Заявка 32 9 12 11 38 - 52 39
13. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
14. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 31 4 13 14 26 - 45 25
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 45 - 12 38
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 5 часов 1 минуту.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Лестер 86.5% (32)
    X 13.5% (5)
    Астон Вилла 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Астон Вилла
    2.89
    3.62
    2.74
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    Прогнозы на матч Лестер - Астон Вилла

    Исход игры
    Лестер
    86.5% (32)
    Ничья
    13.5% (5)
    Астон Вилла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (26)
    Нет
    29.73% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    56.8% (21)
    1:0 Лестер
    18.9% (7)
    1:1 Ничья
    13.5% (5)
    2:0 Лестер
    10.8% (4)
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