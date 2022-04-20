Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
История личных встреч
Лестер
Астон Вилла
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|10
|0.32
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.26
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.19
|Лукман Адемола
|6
|0.19
|Барнс Харви
|4
|0.13
|Дака Пэтсон
|4
|0.13
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.1
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.03
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|8 (1)
|0.26
|Рамси Джакоб
|6
|0.19
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.16
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.13
|Кэш Мэтти
|3
|0.1
|Макгинн Джон
|3
|0.1
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.06
|Конса Эзри
|2
|0.06
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Соарес Дуглас
|1
|0.03
|Бэйли Леон
|1
|0.03
|Таргетт Мэтт
|1
|0.03
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.03
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Амарти Даниэль
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Пэтсон
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Менди Нампалис
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|9
|0
|Конса Эзри
|5
|2
|Макгинн Джон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Уоткинс Олли
|6
|0
|Соарес Дуглас
|6
|0
|Рамси Джакоб
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
20
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
4%
1
5%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
10
37%
3
15%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
2
7%
6
30%
61-75
7
26%
7
35%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
16%
4
21%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
21%
3
16%
61-75
6
32%
4
21%
76-90
Забито
21
22
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
4
19%
2
9%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
5
24%
4
18%
61-75
3
14%
4
18%
76-90
Пропущено
31
27
15 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
5
16%
6
22%
1-15
6
19%
3
11%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
6
19%
7
26%
76-90
Забито
48
42
24 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
5
10%
3
7%
1-15
6
13%
5
12%
16-30
13
27%
8
19%
31-45
7
15%
5
12%
46-60
7
15%
10
24%
61-75
10
21%
11
26%
76-90
Пропущено
50
46
24 В 1-м тайме 23
26 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 23
8
16%
10
22%
1-15
10
20%
5
11%
16-30
6
12%
8
17%
31-45
5
10%
4
9%
46-60
9
18%
8
17%
61-75
12
24%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1
Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Лестер - Раннерс 4:1 Лестер - Вест Хэм 2:2 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Лестер 4:1 Лестер - Брайтон 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:3
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1
Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|75 - 20
|77
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|83 - 22
|76
|3.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|66 - 27
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|49 - 39
|57
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|52 - 48
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 51
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 55
|40
|11.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|29 - 40
|40
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 52
|39
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|43 - 41
|37
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|34 - 53
|29
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|26 - 45
|25
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|30 - 62
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|45 - 12
|38
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|31 - 18
|26
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер - Астон Вилла
Исход игры
Лестер
86.5% (32)
Ничья
13.5% (5)
Астон Вилла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (21)
Меньше
43.24% (16)
Обе команды забьют
Да
70.27% (26)
Нет
29.73% (11)
Популярный счёт
2:1 Лестер
56.8% (21)
1:0 Лестер
18.9% (7)
1:1 Ничья
13.5% (5)
2:0 Лестер
10.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!