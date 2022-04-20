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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 47
Арсенал 48.9% (23)
X 25.5% (12)
Манчестер Юнайтед 25.5% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.24
3.70
3.74
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Арсенал
Манчестер Юнайтед

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
76.9%
9 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 8 побед

36 матчей

25%
25%
50%
9 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

13.9%
38.9%
47.2%
5 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
52.8%
22.2%
9 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 10 (1) 0.31
Смит-Роу Эмил 10 0.31
Эдегор Мартин 6 0.19
Мартинелли Габриэл 5 0.16
Ляказетт Александр 4 (2) 0.13
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.13
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Парти Томас 2 0.06
Нкетиа Эдди 2 0.06
Тирни Киран 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 15 (2) 0.45
Фернандеш Бруну 9 0.27
Гринвуд Мэйсон 5 0.15
Фред Сантос 4 0.12
Рэшфорд Маркус 4 0.12
Санчо Джедон 3 0.09
Кавани Эдинсон 2 0.06
Эланга Энтони 2 0.06
Лингард Джесси 2 0.06
Погба Поль 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Магуайр Гарри 1 0.03
Марсьяль Антони 1 0.03
Ван де Бек Донни 1 0.03
Шоу Люк 0 0
Теллес Алекс 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 7 1
Габриэль дос Сантос 6 1
Парти Томас 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 5 0
Сака Букайо 5 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Эдегор Мартин 3 0
Холдинг Роб 2 0
Уайт Бен 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 8 1
Мактоминай Скотт 9 0
Погба Поль 7 1
Фернандеш Бруну 8 0
Шоу Люк 8 0
Роналду Криштиану 6 0
Фред Сантос 5 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Лингард Джесси 1 0
Байи Эрик 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
25
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
6
25%
4
16%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
5
21%
6
24%
76-90

Пропущено

15
26
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
5
33%
10
38%
76-90

Забито

24
29
16 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
5
21%
4
14%
1-15
8
33%
2
7%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
4
17%
7
24%
76-90

Пропущено

25
20
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
3
12%
3
15%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
5
20%
6
30%
31-45
3
12%
6
30%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
5
20%
2
10%
76-90

Забито

48
54
26 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 33
21 Забивали первыми 21
9 Не забивали 6
8
17%
5
9%
1-15
12
25%
6
11%
16-30
6
13%
10
19%
31-45
9
19%
9
17%
46-60
4
8%
11
20%
61-75
9
19%
13
24%
76-90

Пропущено

40
46
16 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 25
5
13%
6
13%
1-15
5
13%
6
13%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
6
15%
9
20%
46-60
8
20%
5
11%
61-75
10
25%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0
Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1
Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 24 5 3 75 - 20 77
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Арсенал Заявка 32 18 3 11 49 - 39 57
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 9 9 52 - 48 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 31 11 8 12 47 - 51 41
10. Ньюкасл Заявка 33 10 10 13 37 - 55 40
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Саутгемптон Заявка 32 9 12 11 38 - 52 39
13. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
14. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 31 4 13 14 26 - 45 25
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 45 - 12 38
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 2 часа 31 минуту.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Арсенал 48.9% (23)
    X 25.5% (12)
    Манчестер Юнайтед 25.5% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.24
    3.70
    3.74
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Арсенал
    48.9% (23)
    Ничья
    25.5% (12)
    Манчестер Юнайтед
    25.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    31.9% (15)
    1:1 Ничья
    21.3% (10)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    12.8% (6)
    1:0 Арсенал
    10.6% (5)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Арсенал
    Манчестер Юнайтед

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