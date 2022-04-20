Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Эмирейтс
История личных встреч
Арсенал
Манчестер Юнайтед
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
76.9%
9 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 8 побед
36 матчей
25%
25%
50%
9 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
13.9%
38.9%
47.2%
5 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
52.8%
22.2%
9 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|10 (1)
|0.31
|Смит-Роу Эмил
|10
|0.31
|Эдегор Мартин
|6
|0.19
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.16
|Ляказетт Александр
|4 (2)
|0.13
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.13
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.09
|Парти Томас
|2
|0.06
|Нкетиа Эдди
|2
|0.06
|Тирни Киран
|1
|0.03
|Пепе Николя
|1
|0.03
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|15 (2)
|0.45
|Фернандеш Бруну
|9
|0.27
|Гринвуд Мэйсон
|5
|0.15
|Фред Сантос
|4
|0.12
|Рэшфорд Маркус
|4
|0.12
|Санчо Джедон
|3
|0.09
|Кавани Эдинсон
|2
|0.06
|Эланга Энтони
|2
|0.06
|Лингард Джесси
|2
|0.06
|Погба Поль
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|Марсьяль Антони
|1
|0.03
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|Шоу Люк
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|7
|1
|Габриэль дос Сантос
|6
|1
|Парти Томас
|6
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|5
|0
|Сака Букайо
|5
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Седрик Соареш
|3
|0
|Эдегор Мартин
|3
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|8
|1
|Мактоминай Скотт
|9
|0
|Погба Поль
|7
|1
|Фернандеш Бруну
|8
|0
|Шоу Люк
|8
|0
|Роналду Криштиану
|6
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
25
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
6
25%
4
16%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
5
21%
6
24%
76-90
Пропущено
15
26
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
5
19%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
5
33%
10
38%
76-90
Забито
24
29
16 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
5
21%
4
14%
1-15
8
33%
2
7%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
4
17%
7
24%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
3
12%
3
15%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
5
20%
6
30%
31-45
3
12%
6
30%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
5
20%
2
10%
76-90
Забито
48
54
26 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 33
21 Забивали первыми 21
9 Не забивали 6
8
17%
5
9%
1-15
12
25%
6
11%
16-30
6
13%
10
19%
31-45
9
19%
9
17%
46-60
4
8%
11
20%
61-75
9
19%
13
24%
76-90
Пропущено
40
46
16 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 25
5
13%
6
13%
1-15
5
13%
6
13%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
6
15%
9
20%
46-60
8
20%
5
11%
61-75
10
25%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0
Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1
Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|75 - 20
|77
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|83 - 22
|76
|3.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|66 - 27
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|49 - 39
|57
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|52 - 48
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 51
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 55
|40
|11.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|29 - 40
|40
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 52
|39
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|43 - 41
|37
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|34 - 53
|29
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|26 - 45
|25
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|30 - 62
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|45 - 12
|38
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|31 - 18
|26
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 32
|14
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Арсенал
48.9% (23)
Ничья
25.5% (12)
Манчестер Юнайтед
25.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
31.9% (15)
1:1 Ничья
21.3% (10)
1:2 Манчестер Юнайтед
12.8% (6)
1:0 Арсенал
10.6% (5)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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