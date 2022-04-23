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РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
КАМАЗ
0:0
Второй тайм: 53'
Торпедо Москва
0'
35' Желтая карточка
Замалиев Наиль
53'
КАМАЗ
Торпедо Москва

История личных встреч

КАМАЗ
Торпедо Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
2:0
ФПД
3:2
ФПД
1:1
ФПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.21
Янушковский Роман 6 0.18
Воронин Евгений 5 0.15
Тесленко Егор 5 0.15
Морозов Сергей 2 0.06
Бевеев Мингиян 1 0.03
Аюкин Руслан 1 (1) 0.03
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 14 (2) 0.42
Калмыков Амур 12 0.36
Лебеденко Игорь 8 0.24
Лаптев Денис 4 0.12
Темников Иван 3 0.09
Шумских Алексей 3 0.09
Померко Алексей 3 0.09
Самсонов Артём Владимирович 2 0.06
Енин Иван 2 0.06
Евдокимов Андрей 2 0.06
Рязанцев Александр 1 0.03
Адаев Владислав 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 12 1
Калугин Олег 8 1
Янушковский Роман 8 1
Тесленко Егор 9 0
Аюкин Руслан 8 0
Замалиев Наиль 6 1
Куликов Александр 7 0
Бевеев Мингиян 6 0
Абазов Астемир 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Воронин Евгений 5 0
Морозов Сергей 4 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Игнатенко Владислав 3 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Казимир Михаил 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Османов Редван 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Хомуха Иван 1 0
Садыков Булат 1 0
Лопатин Даниил 1 0
Daniil Arzhevitin 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 10 2
Померко Алексей 8 3
Самсонов Артём Владимирович 9 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Кожемякин Олег 3 1
Калмыков Амур 3 1
Рязанцев Александр 3 0
Полубояринов Данил 3 0
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Султонов Мухаммад 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Прошкин Егор 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Лаптев Денис 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
25
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
3
14%
1
4%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
3
14%
6
24%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
8
32%
61-75
6
29%
2
8%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
15%
4
20%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Забито

7
31
6 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 19
3
43%
3
10%
1-15
1
14%
5
16%
16-30
2
29%
5
16%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
14%
8
26%
61-75
0
0%
6
19%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Забито

28
56
13 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
6
21%
4
7%
1-15
2
7%
11
20%
16-30
5
18%
11
20%
31-45
5
18%
6
11%
46-60
4
14%
16
29%
61-75
6
21%
8
14%
76-90

Пропущено

37
33
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
3
8%
6
18%
1-15
7
19%
5
15%
16-30
6
16%
7
21%
31-45
8
22%
3
9%
46-60
5
14%
6
18%
61-75
8
22%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1
КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0
Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 33 22 2 9 55 - 30 68
2. Торпедо Москва 0:0 Заявка 33 16 14 3 56 - 33 62
3. Факел 0:0 Заявка 33 18 6 9 53 - 30 60
4. Енисей Заявка 33 17 5 11 52 - 46 56
5. СКА-Хабаровск Заявка 33 16 8 9 43 - 32 56
6. Алания Заявка 33 16 7 10 68 - 43 55
7. Балтика Заявка 33 13 13 7 46 - 26 52
8. Нефтехимик Заявка 34 14 7 13 47 - 38 49
9. Акрон 0:0 Заявка 34 13 10 11 36 - 36 49
10. Краснодар-2 Заявка 33 14 6 13 40 - 40 48
11. Спартак-2 0:0 Заявка 34 14 5 15 40 - 50 47
12. Велес Москва Заявка 33 14 4 15 41 - 41 46
13. Томь Заявка 34 12 8 14 46 - 55 44
14. ФК Кубань Заявка 34 12 7 15 41 - 45 43
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 34 8 14 12 30 - 38 38
16. Волгарь 0:0 Заявка 34 10 8 16 26 - 34 38
17. КАМАЗ 0:0 Заявка 33 8 11 14 27 - 38 35
18. Ротор Заявка 33 6 12 15 30 - 46 30
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 33 7 5 21 24 - 62 26
20. Текстильщик Заявка 34 4 8 22 26 - 64 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел 0:0 Заявка 17 11 4 2 26 - 10 37
3. Акрон 0:0 Заявка 18 10 5 3 23 - 15 35
4. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва 0:0 Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
9. Краснодар-2 Заявка 16 9 3 4 28 - 18 30
10. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
11. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 0:0 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. КАМАЗ 0:0 Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Волгарь 0:0 Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
18. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 0:0 Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
5. Факел 0:0 Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
6. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
7. Спартак-2 0:0 Заявка 17 7 1 9 19 - 30 22
8. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
9. Волгарь 0:0 Заявка 18 6 4 8 16 - 18 22
10. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
11. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный 0:0 Заявка 18 3 7 8 14 - 20 16
16. Акрон 0:0 Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ 0:0 Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк 0:0 Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    53'
    Орехов зарабатывает опасный штрафной для своей команды прямо по центру в 20 метрах от ворот, не прав оказался капитан хозяев Аюкин.
  • 52'
    Ничего интересного на поле не происходит после перерыва. Интересно, что в последних пяти матчах "Торпедо" не выигрывало вторые таймы, что сулит проблемы и сегодня.
  • Травма, повреждение
    50'
    Снова пауза в нашем матче - в очередной раз достается Калугину, также на газоне оказался и Прошкин.
  • 48'
    Самсонов смещается с правого фланга к центру и с левой наносит удар в направлении ворот - сколь мощно, столь и неточно.
  • Угловой
    47'
    Первый угловой после перерыва исполнили торпедовцы, верховое единоборство было выиграно, однако до удара по воротам момент довести не удалось.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв! Скучные нули в Набережных Челнах.
  • Травма, повреждение
    45'
    Помощь врачей требуется Шумских, который столкнулся с Морозовым в верховой борьбе и не смог самостоятельно подняться с газона.
  • Угловой
    45'
    Угловой усилиями Смирнова заработали хозяева на левом фланге, но создать угрозу воротам Довбни снова не удалось. Голкипер "Торпедо" в первом тайме без работы.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Лаптев после навеса Прошкина с левого фланга зацепился за мяч и скинул на Нетфуллина, которому пробить по воротам не позволили.
  • Травма, повреждение
    42'
    Снова нужна помощь врачей Калугину, у своей штрафной получил Олег неприятный удар по голеностопу в единоборстве с Лаптевым.
  • Угловой
    41'
    Угловой в исполнении "КАМАЗа" ни к чему опасному не привел, торпедовцы спокойно выбивают мяч из собственной штрафной площади.
  • 40'
    Воронин здорово прорвался по правому флангу, ушел от опеки Прошкина, однако уже в штрафной площади Евгения остановил Енин.
  • 39'
    Воронин исполнил проникающий пас в штрафную гостей, Ботнарь по каким-то причинам не смог мяч зафиксировать, но партнеры своего голкипера подстраховали.
  • Офсайд
    37'
    Воронин на правом фланге играет в "стенку" с Калугиным, однако в момент ответной передачи попадает в положение "вне игры".
  • 36'
    Пальцев неплохо продвинулся по правому флангу со смещением в центр, однако передачу в штрафную защитники "Торпедо" прервали.
  • 35'
    Плохо с креативом у "Торпедо" без травмированного Султонова, необходимо Александру Бородюку придумывать какие-то другие варианты.
  • Желтая карточка
    34'
    Замалиев получает первую желтую карточку сегодня за грубый фол против Орехова в центре поля.
  • 32'
    Замалиев исполнил заброс со штрафного из центральной зоны, однако борьбу на втором этаже выиграл Кожемякин, а Самсонов разрядил обстановку.
  • 30'
    Прошкин исполняет высокую подачу с левого фланга, однако и здесь никто из партнеров не успел побороться за мяч.
  • 29'
    Попытку удара с правого угла штрафной предпринял кто-то из гостей, однако мяч прилетает в корпус Калугину.
  • 28'
    Нетфуллин получил мяч в штрафной от Лаптева, но покатил чуть назад, дальше Енин катит налево на Лебеденко, прострел которого прерывают защитники.
  • 27'
    Две трети игрового времени мячом владеют торпедовцы, но острота у ворот хозяев отсутствует напрочь, если оставить за скобками момент после углового в самом начале игры.
  • 26'
    Позиционно атакуют торпедовцы, но короткая перепасовка прерывается челнинцам, на отбой играют хозяева.
  • Травма, повреждение
    24'
    Впервые сегодня на поле появляются врачи, Калугин пострадал в борьбе с соперником, получив удар в затылок.
  • 23'
    Еще одна атака "КАМАЗа" через левый фланг завершается слишком сильной передачей, Кожемякин спокойно сопровождает мяч за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    22'
    Проход Замалиева по левому флангу ценой фола срывает Померко, быстрый розыгрыш штрафного приводит к тому, что мяч оказывается в руках у Добвбни.
  • 21'
    Приближается экватор первой половины встречи, по-прежнему фаворит события не форсирует, но и у своих ворот не допускает ровным счётом ничего.
  • Фол, нарушение
    19'
    Хозяева выбрались в атаку через левый фланг, последовала передача на ход Воронину, но того опередили сразу два защитника, и один из лидеров хозяева нарушил правила.
  • Угловой
    18'
    Опять Орехов с углового исполняет слишком низкую подачу, мяч не перелетает ближнего защитника "КАМАЗа".
  • 17'
    Подачу с правого фланга исполняет Самсонов, на дальней штанге Пальцев опережает Лаптева, выбивая мяч на угловой.
  • 16'
    Совсем тишина на поле в последние минуты. "Торпедо" в этом сезоне в стартовые 15 минут забило лишь 4 гола, это 7% от общего количества голов команды.
  • 14'
    В матче первого круга команды сыграли вничью - 1:1, причем заканчивали команды в формате 9х10.
  • 12'
    В целом челнинцам удается немного выровнять игру после сложных первых минут, когда им приходилось исключительно отбиваться.
  • Угловой
    10'
    Первый свой угловой "КАМАЗ" решил разыграть, однако быстро мяч был потерян. Хорошо еще, что контратака у "Торпедо" не получилась.
  • Фол, нарушение
    9'
    Шумских и Янушковский вели единоборство у лицевой линии "Торпедо", в итоге форвард хозяев опасно сыграл против защитника гостей.
  • 8'
    Калугин подбирает мяч на линии штрафной гостей и пробивает с полулёта, однако снаряд летит намного выше перекладины.
  • 7'
    Позиционная атака "Торпедо" завершается дальним ударом одного из футболистов в черно-белой форме - мяч летит выше ворот.
  • 6'
    "Торпедо" после победы над "Ротором" с минимальным счётом сохраняет вторую позицию, однако в той игре черно-белые лишились своего лидера Султонова, который является лучшим в первенстве по системе "гол+пас".
  • 5'
    Стоит напомнить, что челнинский клуб еще не побеждал в 2022 году, неудачные результаты привели к падению в зону вылета.
  • Травма, повреждение
    4'
    Неприятно для Пальцева заканчивается единоборство с Прошкиным у лицевой линии, вылетел Валентин за пределы поля и далеко не сразу смог на него вернуться.
  • Угловой
    3'
    Теперь угловой с левого фланга подает Орехов, однако с ближней штанги челнинцы достаточно спокойно выносят мяч.
  • Опасный момент
    2'
    Первый угловой в исполнении "Торпедо" получается опасным! После навеса Орехова у защитника случилась срезка, а Лебеденко пробил в касание с 14 метров, но Мамин справился с угрозой!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 34-го тура ФНЛ "КАМАЗ" принимает московское "Торпедо". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
Прогнозы 116
КАМАЗ 6% (7)
X 6.9% (8)
Торпедо Москва 87.1% (101)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
Торпедо Москва
4.75
3.62
1.79
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Где смотреть матч КАМАЗ 0:0 Торпедо Москва онлайн

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Прогнозы на матч КАМАЗ 0:0 Торпедо Москва

Исход игры
КАМАЗ
6% (7)
Ничья
6.9% (8)
Торпедо Москва
87.1% (101)
Тотал 2.5
Больше
43.93% (47)
Меньше
56.07% (60)
Обе команды забьют
Да
47.66% (51)
Нет
52.34% (56)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
31.9% (37)
0:1 Торпедо Москва
30.2% (35)
0:2 Торпедо Москва
14.7% (17)
1:1 Ничья
5.2% (6)
1:3 Торпедо Москва
5.2% (6)
2:1 КАМАЗ
1.7% (2)
0:3 Торпедо Москва
1.7% (2)
1:0 КАМАЗ
1.7% (2)
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КАМАЗ
Торпедо Москва

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