Первый угловой после перерыва исполнили торпедовцы, верховое единоборство было выиграно, однако до удара по воротам момент довести не удалось.

Самсонов смещается с правого фланга к центру и с левой наносит удар в направлении ворот - сколь мощно, столь и неточно.

Снова пауза в нашем матче - в очередной раз достается Калугину, также на газоне оказался и Прошкин.

Ничего интересного на поле не происходит после перерыва. Интересно, что в последних пяти матчах "Торпедо" не выигрывало вторые таймы, что сулит проблемы и сегодня.

Орехов зарабатывает опасный штрафной для своей команды прямо по центру в 20 метрах от ворот, не прав оказался капитан хозяев Аюкин.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв! Скучные нули в Набережных Челнах.

45' Помощь врачей требуется Шумских, который столкнулся с Морозовым в верховой борьбе и не смог самостоятельно подняться с газона.

45' Угловой усилиями Смирнова заработали хозяева на левом фланге, но создать угрозу воротам Довбни снова не удалось. Голкипер "Торпедо" в первом тайме без работы.

45' 2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.

44' Лаптев после навеса Прошкина с левого фланга зацепился за мяч и скинул на Нетфуллина, которому пробить по воротам не позволили.

42' Снова нужна помощь врачей Калугину, у своей штрафной получил Олег неприятный удар по голеностопу в единоборстве с Лаптевым.

41' Угловой в исполнении "КАМАЗа" ни к чему опасному не привел, торпедовцы спокойно выбивают мяч из собственной штрафной площади.

40' Воронин здорово прорвался по правому флангу, ушел от опеки Прошкина, однако уже в штрафной площади Евгения остановил Енин.

39' Воронин исполнил проникающий пас в штрафную гостей, Ботнарь по каким-то причинам не смог мяч зафиксировать, но партнеры своего голкипера подстраховали.

37' Воронин на правом фланге играет в "стенку" с Калугиным, однако в момент ответной передачи попадает в положение "вне игры".

36' Пальцев неплохо продвинулся по правому флангу со смещением в центр, однако передачу в штрафную защитники "Торпедо" прервали.

35' Плохо с креативом у "Торпедо" без травмированного Султонова, необходимо Александру Бородюку придумывать какие-то другие варианты.

34' Замалиев получает первую желтую карточку сегодня за грубый фол против Орехова в центре поля.

32' Замалиев исполнил заброс со штрафного из центральной зоны, однако борьбу на втором этаже выиграл Кожемякин, а Самсонов разрядил обстановку.

30' Прошкин исполняет высокую подачу с левого фланга, однако и здесь никто из партнеров не успел побороться за мяч.

29' Попытку удара с правого угла штрафной предпринял кто-то из гостей, однако мяч прилетает в корпус Калугину.

28' Нетфуллин получил мяч в штрафной от Лаптева, но покатил чуть назад, дальше Енин катит налево на Лебеденко, прострел которого прерывают защитники.

27' Две трети игрового времени мячом владеют торпедовцы, но острота у ворот хозяев отсутствует напрочь, если оставить за скобками момент после углового в самом начале игры.

26' Позиционно атакуют торпедовцы, но короткая перепасовка прерывается челнинцам, на отбой играют хозяева.

24' Впервые сегодня на поле появляются врачи, Калугин пострадал в борьбе с соперником, получив удар в затылок.

23' Еще одна атака "КАМАЗа" через левый фланг завершается слишком сильной передачей, Кожемякин спокойно сопровождает мяч за лицевую линию.

22' Проход Замалиева по левому флангу ценой фола срывает Померко, быстрый розыгрыш штрафного приводит к тому, что мяч оказывается в руках у Добвбни.

21' Приближается экватор первой половины встречи, по-прежнему фаворит события не форсирует, но и у своих ворот не допускает ровным счётом ничего.

19' Хозяева выбрались в атаку через левый фланг, последовала передача на ход Воронину, но того опередили сразу два защитника, и один из лидеров хозяева нарушил правила.

18' Опять Орехов с углового исполняет слишком низкую подачу, мяч не перелетает ближнего защитника "КАМАЗа".

17' Подачу с правого фланга исполняет Самсонов, на дальней штанге Пальцев опережает Лаптева, выбивая мяч на угловой.

16' Совсем тишина на поле в последние минуты. "Торпедо" в этом сезоне в стартовые 15 минут забило лишь 4 гола, это 7% от общего количества голов команды.

14' В матче первого круга команды сыграли вничью - 1:1, причем заканчивали команды в формате 9х10.

12' В целом челнинцам удается немного выровнять игру после сложных первых минут, когда им приходилось исключительно отбиваться.

10' Первый свой угловой "КАМАЗ" решил разыграть, однако быстро мяч был потерян. Хорошо еще, что контратака у "Торпедо" не получилась.

9' Шумских и Янушковский вели единоборство у лицевой линии "Торпедо", в итоге форвард хозяев опасно сыграл против защитника гостей.

8' Калугин подбирает мяч на линии штрафной гостей и пробивает с полулёта, однако снаряд летит намного выше перекладины.

7' Позиционная атака "Торпедо" завершается дальним ударом одного из футболистов в черно-белой форме - мяч летит выше ворот.

6' "Торпедо" после победы над "Ротором" с минимальным счётом сохраняет вторую позицию, однако в той игре черно-белые лишились своего лидера Султонова, который является лучшим в первенстве по системе "гол+пас".

5' Стоит напомнить, что челнинский клуб еще не побеждал в 2022 году, неудачные результаты привели к падению в зону вылета.

4' Неприятно для Пальцева заканчивается единоборство с Прошкиным у лицевой линии, вылетел Валентин за пределы поля и далеко не сразу смог на него вернуться.

3' Теперь угловой с левого фланга подает Орехов, однако с ближней штанги челнинцы достаточно спокойно выносят мяч.

2' Первый угловой в исполнении "Торпедо" получается опасным! После навеса Орехова у защитника случилась срезка, а Лебеденко пробил в касание с 14 метров, но Мамин справился с угрозой!