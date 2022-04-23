РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
0:0
Второй тайм: 53'
35' Желтая карточкаЗамалиев Наиль
Ход матча
35'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Калугин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ахметзянов Ильдар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорПолузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Лаптев ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Седько ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дорохов ЕгорНападающий
-
Главный тренер: Бородюк Александр
История личных встреч
КАМАЗ
Торпедо Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Александр
|7 (2)
|0.21
|Янушковский Роман
|6
|0.18
|Воронин Евгений
|5
|0.15
|Тесленко Егор
|5
|0.15
|Морозов Сергей
|2
|0.06
|Бевеев Мингиян
|1
|0.03
|Аюкин Руслан
|1 (1)
|0.03
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|14 (2)
|0.42
|Калмыков Амур
|12
|0.36
|Лебеденко Игорь
|8
|0.24
|Лаптев Денис
|4
|0.12
|Темников Иван
|3
|0.09
|Шумских Алексей
|3
|0.09
|Померко Алексей
|3
|0.09
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.06
|Енин Иван
|2
|0.06
|Евдокимов Андрей
|2
|0.06
|Рязанцев Александр
|1
|0.03
|Адаев Владислав
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свежов Виктор
|12
|1
|Калугин Олег
|8
|1
|Янушковский Роман
|8
|1
|Тесленко Егор
|9
|0
|Аюкин Руслан
|8
|0
|Замалиев Наиль
|6
|1
|Куликов Александр
|7
|0
|Бевеев Мингиян
|6
|0
|Абазов Астемир
|6
|0
|Магомадов Чингиз
|4
|1
|Воронин Евгений
|5
|0
|Морозов Сергей
|4
|0
|Гаглоев Александр
|3
|0
|Баклов Олег
|3
|0
|Игнатенко Владислав
|3
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Казимир Михаил
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Османов Редван
|2
|0
|Пальцев Валентин
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Садыков Булат
|1
|0
|Лопатин Даниил
|1
|0
|Daniil Arzhevitin
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|10
|2
|Померко Алексей
|8
|3
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|0
|Енин Иван
|6
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Кожемякин Олег
|3
|1
|Калмыков Амур
|3
|1
|Рязанцев Александр
|3
|0
|Полубояринов Данил
|3
|0
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Прошкин Егор
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Лаптев Денис
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
25
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
3
14%
1
4%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
3
14%
6
24%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
8
32%
61-75
6
29%
2
8%
76-90
Пропущено
20
20
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
15%
4
20%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
4
20%
3
15%
76-90
Забито
7
31
6 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 19
3
43%
3
10%
1-15
1
14%
5
16%
16-30
2
29%
5
16%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
14%
8
26%
61-75
0
0%
6
19%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Забито
28
56
13 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
6
21%
4
7%
1-15
2
7%
11
20%
16-30
5
18%
11
20%
31-45
5
18%
6
11%
46-60
4
14%
16
29%
61-75
6
21%
8
14%
76-90
Пропущено
37
33
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
3
8%
6
18%
1-15
7
19%
5
15%
16-30
6
16%
7
21%
31-45
8
22%
3
9%
46-60
5
14%
6
18%
61-75
8
22%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1
КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0
Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|33
|22
|2
|9
|55 - 30
|68
|2.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|33
|16
|14
|3
|56 - 33
|62
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|33
|18
|6
|9
|53 - 30
|60
|4.
|Енисей
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|52 - 46
|56
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|43 - 32
|56
|6.
|Алания
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|68 - 43
|55
|7.
|Балтика
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|46 - 26
|52
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|47 - 38
|49
|9.
|Акрон
|0:0 Заявка
|34
|13
|10
|11
|36 - 36
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|40 - 40
|48
|11.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|34
|14
|5
|15
|40 - 50
|47
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|33
|14
|4
|15
|41 - 41
|46
|13.
|Томь
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 55
|44
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|41 - 45
|43
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|34
|8
|14
|12
|30 - 38
|38
|16.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|34
|10
|8
|16
|26 - 34
|38
|17.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|33
|8
|11
|14
|27 - 38
|35
|18.
|Ротор
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|30 - 46
|30
|19.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|33
|7
|5
|21
|24 - 62
|26
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|26 - 64
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|17
|14
|0
|3
|30 - 12
|42
|2.
|Факел
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|26 - 10
|37
|3.
|Акрон
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|23 - 15
|35
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|26 - 12
|34
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|7.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|16
|8
|8
|0
|31 - 13
|32
|8.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 18
|30
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 25
|27
|12.
|Балтика
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|19 - 11
|25
|13.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|18.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 31
|15
|19.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 24
|14
|20.
|Ротор
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Оренбург
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|4.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|5.
|Факел
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 20
|23
|6.
|Енисей
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 27
|23
|7.
|Спартак-2
|0:0 Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 30
|22
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 20
|22
|9.
|Волгарь
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|16 - 18
|22
|10.
|Алания
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 25
|22
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|17 - 16
|19
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|14 - 20
|16
|16.
|Акрон
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|7 - 17
|12
|19.
|Металлург Липецк
|0:0 Заявка
|16
|4
|0
|12
|14 - 38
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
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- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч КАМАЗ 0:0 Торпедо Москва
Исход игры
КАМАЗ
6% (7)
Ничья
6.9% (8)
Торпедо Москва
87.1% (101)
Тотал 2.5
Больше
43.93% (47)
Меньше
56.07% (60)
Обе команды забьют
Да
47.66% (51)
Нет
52.34% (56)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
31.9% (37)
0:1 Торпедо Москва
30.2% (35)
0:2 Торпедо Москва
14.7% (17)
1:1 Ничья
5.2% (6)
1:3 Торпедо Москва
5.2% (6)
2:1 КАМАЗ
1.7% (2)
0:3 Торпедо Москва
1.7% (2)
1:0 КАМАЗ
1.7% (2)
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