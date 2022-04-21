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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
КАМАЗ
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 48
КАМАЗ 2.1% (1)
X 6.3% (3)
Торпедо Москва 91.7% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
Торпедо Москва
4.70
3.60
1.78
Все Коэффициенты

История личных встреч

КАМАЗ
Торпедо Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
2:0
ФПД
3:2
ФПД
1:1
ФПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.22
Янушковский Роман 6 0.19
Воронин Евгений 5 0.16
Тесленко Егор 5 0.16
Морозов Сергей 2 0.06
Бевеев Мингиян 1 0.03
Аюкин Руслан 1 (1) 0.03
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 14 (2) 0.44
Калмыков Амур 12 0.38
Лебеденко Игорь 8 0.25
Лаптев Денис 4 0.13
Темников Иван 3 0.09
Шумских Алексей 3 0.09
Померко Алексей 3 0.09
Самсонов Артём Владимирович 2 0.06
Енин Иван 2 0.06
Евдокимов Андрей 2 0.06
Рязанцев Александр 1 0.03
Адаев Владислав 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 12 1
Калугин Олег 8 1
Янушковский Роман 8 1
Тесленко Егор 9 0
Аюкин Руслан 8 0
Куликов Александр 7 0
Замалиев Наиль 5 1
Бевеев Мингиян 6 0
Абазов Астемир 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Воронин Евгений 5 0
Морозов Сергей 4 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Игнатенко Владислав 3 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Казимир Михаил 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Османов Редван 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Хомуха Иван 1 0
Садыков Булат 1 0
Лопатин Даниил 1 0
Daniil Arzhevitin 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 10 2
Померко Алексей 8 3
Самсонов Артём Владимирович 9 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Кожемякин Олег 3 1
Калмыков Амур 3 1
Рязанцев Александр 3 0
Полубояринов Данил 3 0
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Султонов Мухаммад 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Прошкин Егор 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Лаптев Денис 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
25
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
3
14%
1
4%
1-15
1
5%
6
24%
16-30
3
14%
6
24%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
8
32%
61-75
6
29%
2
8%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
15%
4
20%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
4
20%
3
15%
76-90

Забито

7
31
6 В 1-м тайме 13
1 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 19
3
43%
3
10%
1-15
1
14%
5
16%
16-30
2
29%
5
16%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
14%
8
26%
61-75
0
0%
6
19%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Забито

28
56
13 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 19
13 Не забивали 5
6
21%
4
7%
1-15
2
7%
11
20%
16-30
5
18%
11
20%
31-45
5
18%
6
11%
46-60
4
14%
16
29%
61-75
6
21%
8
14%
76-90

Пропущено

37
33
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
3
8%
6
18%
1-15
7
19%
5
15%
16-30
6
16%
7
21%
31-45
8
22%
3
9%
46-60
5
14%
6
18%
61-75
8
22%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1
КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0
Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 33 22 2 9 55 - 30 68
2. Торпедо Москва Заявка 32 16 13 3 56 - 33 61
3. Факел Заявка 32 18 5 9 53 - 30 59
4. Енисей Заявка 33 17 5 11 52 - 46 56
5. СКА-Хабаровск Заявка 33 16 8 9 43 - 32 56
6. Алания Заявка 33 16 7 10 68 - 43 55
7. Балтика Заявка 33 13 13 7 46 - 26 52
8. Нефтехимик Заявка 33 14 7 12 47 - 35 49
9. Краснодар-2 Заявка 33 14 6 13 40 - 40 48
10. Акрон Заявка 33 13 9 11 36 - 36 48
11. Велес Москва Заявка 33 14 4 15 41 - 41 46
12. Спартак-2 Заявка 33 14 4 15 40 - 50 46
13. Томь Заявка 33 11 8 14 45 - 55 41
14. ФК Кубань Заявка 33 11 7 15 38 - 45 40
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 33 8 13 12 30 - 38 37
16. Волгарь Заявка 33 10 7 16 26 - 34 37
17. КАМАЗ Заявка 32 8 10 14 27 - 38 34
18. Ротор Заявка 33 6 12 15 30 - 46 30
19. Металлург Липецк Заявка 32 7 4 21 24 - 62 25
20. Текстильщик Заявка 33 4 8 21 26 - 63 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 17 14 0 3 30 - 12 42
2. Факел Заявка 16 11 3 2 26 - 10 36
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 17 10 4 3 23 - 15 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 16 9 3 4 28 - 18 30
9. Томь Заявка 17 8 4 5 21 - 21 28
10. Нефтехимик Заявка 17 8 4 5 29 - 14 28
11. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
12. Балтика Заявка 16 6 7 3 19 - 11 25
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
15. КАМАЗ Заявка 17 6 4 7 20 - 21 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
18. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
19. Металлург Липецк Заявка 16 3 4 9 10 - 24 13
20. Ротор Заявка 17 2 7 8 12 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 16 8 5 3 25 - 20 29
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
5. Енисей Заявка 17 7 2 8 23 - 27 23
6. СКА-Хабаровск Заявка 18 5 7 6 17 - 20 22
7. Алания Заявка 17 5 7 5 32 - 25 22
8. ФК Кубань Заявка 16 6 4 6 20 - 15 22
9. Волгарь Заявка 17 6 3 8 16 - 18 21
10. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
11. Спартак-2 Заявка 16 7 0 9 19 - 30 21
12. Велес Москва Заявка 16 6 1 9 17 - 16 19
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 3 6 8 14 - 20 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 17 0 5 12 6 - 32 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 3 часа 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    КАМАЗ 2.1% (1)
    X 6.3% (3)
    Торпедо Москва 91.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    Торпедо Москва
    4.70
    3.60
    1.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч КАМАЗ - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Торпедо Москва

    Исход игры
    КАМАЗ
    2.1% (1)
    Ничья
    6.3% (3)
    Торпедо Москва
    91.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    45.83% (22)
    Нет
    54.17% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    37.5% (18)
    0:1 Торпедо Москва
    35.4% (17)
    0:2 Торпедо Москва
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
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    Торпедо Москва

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