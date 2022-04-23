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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Тоттенхэм
0' 34'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 116
Брентфорд 4.3% (5)
X 12.9% (15)
Тоттенхэм 82.8% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Тоттенхэм
4.44
3.85
1.93
Все Коэффициенты
Новости
1
Райя
Давид
14
Годдос
Саман
30
Расмуссен
Мадс
18
Янссон
Понтус
29
Бех
Мадс
3
Генри
Рико
8
Йенсен
Матиас
27
Янельт
Витали
21
Эриксен
Кристиан
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
1
Льорис
Уго
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
19
Сессеньон
Райан
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
Брентфорд
5-3-2
Тоттенхэм
3-4-3

История личных встреч

Брентфорд
Тоттенхэм

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (5) 0.35
Висса Йоан 5 0.15
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.12
Янельт Витали 4 0.12
Норгор Кристиан 3 0.09
Каньос Серхи 2 0.06
Янссон Понтус 2 0.06
Генри Рико 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 17 0.52
Кейн Гарри 12 (2) 0.36
Кулушевски Деян 3 0.09
Бергвейн Стевен 3 0.09
Лукас Моура 2 0.06
Доэрти Мэтт 2 0.06
Регилон Серхио 2 0.06
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.06
Санчес Давинсон 2 0.06
Дэвис Бен 1 0.03
Ндомбеле Танги 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 7 0
Тони Айвен 7 0
Янссон Понтус 6 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Бех Мадс 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Эмерсон Жуниор 5 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Бентанкур Родриго 3 0
Уинкс Гарри 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Антонио Конте 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
25
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
0
0%
5
20%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
7
39%
7
28%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
3
16%
6
30%
76-90

Забито

24
26
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
6
25%
6
23%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
6
25%
3
12%
76-90

Пропущено

29
23
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
4
14%
4
17%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
8
28%
5
22%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
6
21%
4
17%
61-75
5
17%
5
22%
76-90

Забито

42
51
15 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
4
10%
7
14%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
5
12%
10
20%
31-45
9
21%
9
18%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
13
31%
10
20%
76-90

Пропущено

48
43
24 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 22
6
13%
7
16%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
12
25%
8
19%
31-45
7
15%
4
9%
46-60
9
19%
7
16%
61-75
8
17%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Брентфорд 0:0 Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
13. Саутгемптон Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
14. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
15. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 32 5 13 14 28 - 45 28
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд 0:0 Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм 0:0 Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд 0:0 Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
13. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
14. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
17. Саутгемптон Заявка 16 3 5 8 17 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 36'
    Йенсен справа навесил на Тони, чью скидку к дальней штанге прервал Эмерсон.
  • 35'
    "Брентфорд" принялся неспешно комбинировать на чужой половине поля.
  • 34'
    Сон слева прошёл вперёд и откатил мяч на Сессеньона, подачи которого к дальней штанге никто из партнёров не ждал.
  • 32'
    "Тоттенхэм" держит мяч в центре поля, но обостряющих передач вперёд никто не делает.
  • Травма, повреждение
    31'
    Янссон в стыке с Кейном получил небольшое повреждение.
  • 30'
    Бентанкур с двадцати восьми метров пробил выше и правее ворот.
  • Фол, нарушение
    29'
    Йенсен на левом фланге атаки толкнул в спину Кулушевски.
  • Угловой
    28'
    Эриксен от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Эмерсон.
  • 27'
    Прострел Тони справа к воротам прервал Хёйбьерг.
  • Угловой
    26'
    Сон пока меньше исполняет подач от углового флага, чем Эриксен. А разыгрывает с Сессеньоном и вовсе неудачно.
  • Фол, нарушение
    25'
    Расмуссен у центрального круга толкнул в спину кейна.
  • Угловой
    24'
    На ближней штанге гости выбили мяч после подачи Эриксена от углового флага.
  • Угловой
    23'
    Эриксен продолжает практиковать подачи от углового флага. Удар Тони ногой с лёта пришёлся в соперника.
  • 22'
    Навес Годдоса справа получился слабым и низким и был перехвачен соперниками.
  • Угловой
    21'
    Эриксен от углового флага покатил мяч на Мбеумо, после ответного паса навесил к воротам, откуда футбольный снаряд был выбит.
  • 20'
    Пас Эриксена по центру в штрафную площадь на Тони перехватил Дайер.
  • Травма, повреждение
    19'
    Льорис получил небольшое повреждение в столкновении с Янссоном. Понтус извинился перед французом.
  • Угловой
    18'
    Эриксен от углового флага навесил на Тони, чей удар под перекладину парировал Льорис.
  • 17'
    Ромеро с Эмерсоном покомбинировали на правом фланге, где не смогли продвинуться вперёд.
  • 16'
    Янссон плотно играет с Кейном и не позволяет нападающему "Тоттенхэма" принимать передачи партнёров.
  • Угловой
    15'
    Сон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
  • 14'
    Прострел Сессньона слева к воротам заблокировал Янссон.
  • Угловой
    12'
    Сон от углового флага навесил в центр штрафной площади, где соперники не позволили Ромеро сыграть вверху.
  • 11'
    Стартовые минуты встречи активнее провели хозяева, а теперь "Тоттенхэм" старается активнее действовать на чужой половине поля.
  • 10'
    Генри слева неудачно сыграл при приёме мяча впереди и не смог пройти Сессеньона.
  • Офсайд
    9'
    Мбеумо оказался в офсайде.
  • Угловой
    8'
    Тоно ногой с лёта попытался пробить после подачи Эриксена от углового флага, но угодил мячом в соперника.
  • Угловой
    7'
    Эриксен от углового флага навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка на Мбеумо, чей удар соперники заблокировали.
  • Угловой
    6'
    Эриксен исполнил первый угловой удар в матче. Подача Кристиана к ближней штанге защитниками "Тоттенхэма" вынесена.
  • 5'
    Мбеумо с семнадцати метров с небольшим рикошетом пробил немного правее ворот.
  • 4'
    Обмениваются команды выпадами вперёд, которые обостряющими передачами завершить не удаётся.
  • Офсайд
    3'
    Сон справа забежал в офсайд.
  • 2'
    "Бтрентфорд" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Тоттенхэм" - в фиолетовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Брентфорд Коммьюнити"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Брентфорд
4.3% (5)
Ничья
12.9% (15)
Тоттенхэм
82.8% (96)
Тотал 2.5
Больше
70.09% (75)
Меньше
29.91% (32)
Обе команды забьют
Да
75.7% (81)
Нет
24.3% (26)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
50% (58)
0:1 Тоттенхэм
11.2% (13)
1:3 Тоттенхэм
7.8% (9)
1:1 Ничья
6.9% (8)
0:2 Тоттенхэм
6.9% (8)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.7% (2)
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Тоттенхэм

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