Янссон в стыке с Кейном получил небольшое повреждение.

"Тоттенхэм" держит мяч в центре поля, но обостряющих передач вперёд никто не делает.

Сон слева прошёл вперёд и откатил мяч на Сессеньона, подачи которого к дальней штанге никто из партнёров не ждал.

Йенсен справа навесил на Тони, чью скидку к дальней штанге прервал Эмерсон.

30' Бентанкур с двадцати восьми метров пробил выше и правее ворот.

29' Йенсен на левом фланге атаки толкнул в спину Кулушевски.

28' Эриксен от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Эмерсон.

27' Прострел Тони справа к воротам прервал Хёйбьерг.

26' Сон пока меньше исполняет подач от углового флага, чем Эриксен. А разыгрывает с Сессеньоном и вовсе неудачно.

25' Расмуссен у центрального круга толкнул в спину кейна.

24' На ближней штанге гости выбили мяч после подачи Эриксена от углового флага.

23' Эриксен продолжает практиковать подачи от углового флага. Удар Тони ногой с лёта пришёлся в соперника.

22' Навес Годдоса справа получился слабым и низким и был перехвачен соперниками.

21' Эриксен от углового флага покатил мяч на Мбеумо, после ответного паса навесил к воротам, откуда футбольный снаряд был выбит.

20' Пас Эриксена по центру в штрафную площадь на Тони перехватил Дайер.

19' Льорис получил небольшое повреждение в столкновении с Янссоном. Понтус извинился перед французом.

18' Эриксен от углового флага навесил на Тони, чей удар под перекладину парировал Льорис.

17' Ромеро с Эмерсоном покомбинировали на правом фланге, где не смогли продвинуться вперёд.

16' Янссон плотно играет с Кейном и не позволяет нападающему "Тоттенхэма" принимать передачи партнёров.

15' Сон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

14' Прострел Сессньона слева к воротам заблокировал Янссон.

12' Сон от углового флага навесил в центр штрафной площади, где соперники не позволили Ромеро сыграть вверху.

11' Стартовые минуты встречи активнее провели хозяева, а теперь "Тоттенхэм" старается активнее действовать на чужой половине поля.

10' Генри слева неудачно сыграл при приёме мяча впереди и не смог пройти Сессеньона.

9' Мбеумо оказался в офсайде.

8' Тоно ногой с лёта попытался пробить после подачи Эриксена от углового флага, но угодил мячом в соперника.

7' Эриксен от углового флага навесил на дальнюю штангу. Последовала скидка на Мбеумо, чей удар соперники заблокировали.

6' Эриксен исполнил первый угловой удар в матче. Подача Кристиана к ближней штанге защитниками "Тоттенхэма" вынесена.

5' Мбеумо с семнадцати метров с небольшим рикошетом пробил немного правее ворот.

4' Обмениваются команды выпадами вперёд, которые обостряющими передачами завершить не удаётся.

3' Сон справа забежал в офсайд.

2' "Бтрентфорд" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Тоттенхэм" - в фиолетовой форме.