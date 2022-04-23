Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
14
Годдос
Саман
29
Бех
Мадс
17
Тони
Айвен
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Годдос СаманЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Бех МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
-
24 Фосу ТарикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Тоттенхэм
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|12 (5)
|0.35
|Висса Йоан
|5
|0.15
|Мбеумо Брайан
|4 (1)
|0.12
|Янельт Витали
|4
|0.12
|Норгор Кристиан
|3
|0.09
|Каньос Серхи
|2
|0.06
|Янссон Понтус
|2
|0.06
|Генри Рико
|2
|0.06
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|17
|0.52
|Кейн Гарри
|12 (2)
|0.36
|Кулушевски Деян
|3
|0.09
|Бергвейн Стевен
|3
|0.09
|Лукас Моура
|2
|0.06
|Доэрти Мэтт
|2
|0.06
|Регилон Серхио
|2
|0.06
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.06
|Санчес Давинсон
|2
|0.06
|Дэвис Бен
|1
|0.03
|Ндомбеле Танги
|1
|0.03
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|Алли Деле
|1 (1)
|0.03
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Сессеньон Райан
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|7
|0
|Тони Айвен
|7
|0
|Янссон Понтус
|6
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Бех Мадс
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Кристиан
|8
|0
|Скипп Оливер
|6
|0
|Кейн Гарри
|5
|0
|Эмерсон Жуниор
|5
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Регилон Серхио
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Дэвис Бен
|3
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Сон Хынмин
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
25
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
0
0%
5
20%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
7
39%
7
28%
76-90
Пропущено
19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
3
16%
6
30%
76-90
Забито
24
26
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
6
25%
6
23%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
6
25%
3
12%
76-90
Пропущено
29
23
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
4
14%
4
17%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
8
28%
5
22%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
6
21%
4
17%
61-75
5
17%
5
22%
76-90
Забито
42
51
15 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
4
10%
7
14%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
5
12%
10
20%
31-45
9
21%
9
18%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
13
31%
10
20%
76-90
Пропущено
48
43
24 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 22
6
13%
7
16%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
12
25%
8
19%
31-45
7
15%
4
9%
46-60
9
19%
7
16%
61-75
8
17%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|83 - 22
|76
|3.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|66 - 27
|62
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 51
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 55
|43
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|29 - 40
|40
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|43 - 41
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|34 - 53
|29
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|28 - 45
|28
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|31 - 18
|26
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|14.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|13.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд 0:0 Тоттенхэм
Исход игры
Брентфорд
4.3% (5)
Ничья
12.9% (15)
Тоттенхэм
82.8% (96)
Тотал 2.5
Больше
70.09% (75)
Меньше
29.91% (32)
Обе команды забьют
Да
75.7% (81)
Нет
24.3% (26)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
50% (58)
0:1 Тоттенхэм
11.2% (13)
1:3 Тоттенхэм
7.8% (9)
1:1 Ничья
6.9% (8)
0:2 Тоттенхэм
6.9% (8)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.7% (2)
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