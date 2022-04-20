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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
Прогнозы 37
Брентфорд 0% (0)
X 16.2% (6)
Тоттенхэм 83.8% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Тоттенхэм
4.28
3.70
1.99
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Брентфорд
Тоттенхэм

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 12 (5) 0.36
Висса Йоан 5 0.15
Мбеумо Брайан 4 (1) 0.12
Янельт Витали 4 0.12
Норгор Кристиан 3 0.09
Каньос Серхи 2 0.06
Янссон Понтус 2 0.06
Генри Рико 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Айер Кристоффер 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 17 0.53
Кейн Гарри 12 (2) 0.38
Кулушевски Деян 3 0.09
Бергвейн Стевен 3 0.09
Лукас Моура 2 0.06
Доэрти Мэтт 2 0.06
Регилон Серхио 2 0.06
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.06
Санчес Давинсон 2 0.06
Дэвис Бен 1 0.03
Ндомбеле Танги 1 0.03
Эмерсон Жуниор 1 0.03
Ромеро Кристиан 1 0.03
Алли Деле 1 (1) 0.03
Уинкс Гарри 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Сессеньон Райан 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 7 0
Тони Айвен 7 0
Янссон Понтус 6 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Бех Мадс 1 0
Расмуссен Мадс 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Кристиан 8 0
Скипп Оливер 6 0
Кейн Гарри 5 0
Эмерсон Жуниор 5 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Регилон Серхио 4 0
Лукас Моура 3 0
Дэвис Бен 3 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0
Бентанкур Родриго 3 0
Уинкс Гарри 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Льорис Уго 1 0
Сон Хынмин 1 0
Дайер Эрик 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Антонио Конте 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
25
4 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
0
0%
5
20%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
3
17%
3
12%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
7
39%
7
28%
76-90

Пропущено

19
20
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
11%
3
15%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
3
16%
6
30%
76-90

Забито

24
26
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
4
17%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
6
25%
6
23%
46-60
1
4%
7
27%
61-75
6
25%
3
12%
76-90

Пропущено

29
23
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 12
4
14%
4
17%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
8
28%
5
22%
31-45
4
14%
2
9%
46-60
6
21%
4
17%
61-75
5
17%
5
22%
76-90

Забито

42
51
15 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 12
9 Не забивали 9
4
10%
7
14%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
5
12%
10
20%
31-45
9
21%
9
18%
46-60
5
12%
9
18%
61-75
13
31%
10
20%
76-90

Пропущено

48
43
24 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 22
6
13%
7
16%
1-15
6
13%
6
14%
16-30
12
25%
8
19%
31-45
7
15%
4
9%
46-60
9
19%
7
16%
61-75
8
17%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Уотфорд - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Челси - Брентфорд 1:4 Лестер - Брентфорд 2:1
Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1
Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Эвертон 5:0 Мидлсбро - Тоттенхэм 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 24 5 3 75 - 20 77
2. Ливерпуль Заявка 32 23 7 2 83 - 22 76
3. Челси Заявка 31 18 8 5 66 - 27 62
4. Тоттенхэм Заявка 32 18 3 11 56 - 38 57
5. Арсенал Заявка 32 18 3 11 49 - 39 57
6. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 9 9 52 - 48 54
7. Вест Хэм Заявка 33 15 7 11 52 - 43 52
8. Вулверхэмптон Заявка 32 15 4 13 33 - 28 49
9. Лестер Заявка 31 11 8 12 47 - 51 41
10. Ньюкасл Заявка 33 10 10 13 37 - 55 40
11. Брайтон Заявка 33 9 13 11 29 - 40 40
12. Саутгемптон Заявка 32 9 12 11 38 - 52 39
13. Брентфорд Заявка 33 11 6 16 41 - 49 39
14. Кристал Пэлас Заявка 32 8 13 11 43 - 41 37
15. Астон Вилла Заявка 31 11 3 17 42 - 46 36
16. Лидс Заявка 32 8 9 15 38 - 68 33
17. Эвертон Заявка 31 8 5 18 34 - 53 29
18. Бёрнли Заявка 31 4 13 14 26 - 45 25
19. Уотфорд Заявка 32 6 4 22 30 - 62 22
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 22 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 16 13 3 0 43 - 7 42
2. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 45 - 12 38
3. Арсенал Заявка 16 10 2 4 25 - 14 32
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Лестер Заявка 15 8 3 4 26 - 20 27
8. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
9. Челси Заявка 15 7 5 3 31 - 18 26
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
12. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
13. Кристал Пэлас Заявка 16 5 7 4 25 - 17 22
14. Брентфорд Заявка 16 6 2 8 18 - 19 20
15. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
16. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
17. Бёрнли Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
18. Брайтон Заявка 16 3 6 7 10 - 20 15
19. Норвич Заявка 16 3 3 10 12 - 31 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Вулверхэмптон Заявка 16 8 2 6 15 - 12 26
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 16 6 5 5 24 - 27 23
9. Вест Хэм Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 16 6 0 10 18 - 21 18
12. Лидс Заявка 16 4 4 8 20 - 38 16
13. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
14. Уотфорд Заявка 16 4 3 9 15 - 23 15
15. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Саутгемптон Заявка 15 3 5 7 17 - 32 14
17. Ньюкасл Заявка 16 3 4 9 13 - 29 13
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 15 1 3 11 13 - 33 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов 30 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Брентфорд 0% (0)
    X 16.2% (6)
    Тоттенхэм 83.8% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Тоттенхэм
    4.28
    3.70
    1.99
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брентфорд - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Брентфорд - Тоттенхэм

    Исход игры
    Брентфорд
    0% (0)
    Ничья
    16.2% (6)
    Тоттенхэм
    83.8% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (26)
    Нет
    29.73% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    48.6% (18)
    0:2 Тоттенхэм
    16.2% (6)
    1:1 Ничья
    13.5% (5)
    0:1 Тоттенхэм
    8.1% (3)
    1:3 Тоттенхэм
    5.4% (2)
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    Тоттенхэм

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