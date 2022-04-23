Забрасывал Уткин на чужую половину поля, куда забегал Садулаев, но не смог он оторваться от Прохина и потерял мяч.

Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

Ангбан мягко забросил в штрафную, куда ворвался Терехов, но упал он в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

43' Убежал Ангбан по правому флангу и низом прострелил в штрафную, но этот пас перехватил в подкате Тимофеев.

42' Слишком активно прессинговал на чужой половине поля Харин и в итоге нарушил правила в борьбе против Терехова.

41' Забрасывал с левого фланга Уткин в штрафную на ход Харину, но того опередил Дркушич и сбросил мяч в руки Адамову.

40' В центре поля получил по ногам Трошечкин в борьбе против Юсупова. Штрафной удар исполнять будут грозненцы.

39' Диагональ исполнял Семёнов на правый фланг, куда забегал Тодорович, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

38' Мог убегать на ворота соперника Макарчук после заброса от Цаллагова, но тот не сумел оторваться от Швеца и потерял мяч.

37' Пауза в матче. Столкнулись в центре поля головами Садулаев и Прохин. Без помощи медиков здесь не обойтись.

36' Дальний заброс исполнял Юсупов на ход Касьерре, но тот не смог оторваться от Семёнова и потерял мяч.

35' На скорости убежал по флангу Маргасов и навесил в центр штрафной, но на выходе забрал мяч в свои руки Гудиев.

34' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Лечи Садулаев! Зацепился за мяч в чужой штрафной Трошечкин и сбросил назад на Садулаева, который продавил корпусом защитника и с острого угла пробил низом точно в "домик" Адамову.

33' Пробивал по воротам с линии чужой штрафной Садулаев после скидки от Харина, но точности этому выстрелу не хватило.

32' Пробивал головой Трошечкин из пределов штрафной после навеса от Уткина, но мяч полетел рядом со штангой.

31' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Тимофеев на ход Трошечкину, но тому догнать мяч не удалось до лицевой линии.

30' Уткина откровенно грубо снес в центре поля Юсупов. Заслуженная желтая карточка был показана нарушителю.

29' С правого фланга Маргасов навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Гудиев и кулаком вынес сферу подальше от ворот.

28' Ангбан с фланга тонким пасом нашел в штрафной соперника Касьерру, который пробил с острого угла, но угодил в защитника.

27' По флангу Нобоа забросил на ход Макарчуку, но того опередил Тодорович и вынес сферу головой в аут.

26' С правого фланга навесил в центр штрафной Ангбан, но здесь выиграл верх Семёнов и вынес сферу подальше.

25' Диагональ исполнял в штрафную соперника Юсупов на ход Нобоа, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

24' Диагональ исполнял Макарчук в штрафную соперника на Нобоа, но того опередил вышедший из ворот Гудиев.

23' Из пределов штрафной пробивал по воротам Касьерра после заброса от Юсупова, но этот выстрел заблокировал защитник.

22' На фланге Садулаев руками подтолкнул в спину Ангбана в верховой борьбе. Судья все видел и назначил штрафной удар.

21' С правого фланга прострелил Ангбан в штрафную, где с ходу пробил в дальний угол Нобоа, но мяч в прыжке смог поймать Гудиев.

20' С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Юсупов, но в прыжке Гудиев отбил сферу в сторону.

19' После навеса с угла поля от Макарчука пробивал головой Касьерра, но мяч полетел намного выше перекладины.

18' С левого фланга низом Макарчук прострелил вдоль ворот, но мяч угодил в ногу Уткину и отправился на угловой.

17' Ушел от соперника Ангбан по флангу и подал в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь никто из партнеров не смог пробить.

16' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Харин. Потребуется ему помощь медиков.

15' Мягко забросил Нобоа в штрафную, куда врывался Касьерра, но ему пробить в борьбе против Быстрова не удалось.

14' Ушел от опеки соперника по флангу Садулаев и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника мяч оказался в руках вратаря.

13' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Уткин на ход Харину, но вышел из ворот Адамов и забрал мяч в свои руки.

12' Выиграл подбор у штрафной соперника Нобоа и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

11' Зацепился Касьерра в чужой штрафной за мяч и сбросил под удар Нобоа, но тому помешал в силовой борьбе пробить Семёнов.

10' Зацепился перед чужой штрафной Садулаев и сбросил на ход Харину, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

9' Ангбан в штрафную соперника отдавал пас на ход Цаллагову, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

8' Прорвался по флангу на скорости Ангбан и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

7' Один на один с голкипером выскочил Харин, обыграл Адамова финтом, но с острого угла пробил мимо ворот.

6' Убегал в контратаку по флангу Макарчук и прострелил вдоль ворот, но мяч на выходе забрал в свои руки Гудиев.

5' С правого фланга навесил в центр штрафной Маргасов, но здесь пробить головой Касьерре не позволил Семёнов.

4' В центре поля Цаллагов заехал по ногам сзади Уткину. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ахмата".

3' Диагональ исполнял Нобоа на левый фланг, куда забежал Макарчук и прострелил вдоль ворот, но мяч вынес за пределы поля головой Тимофеев.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе зелено-белый комплект формы.