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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
0:1
Перерыв

Стадион:
Ахмат
0'
27' Желтая карточка
Юсупов Артур
0:1
31' Гол
Садулаев Лечи
45' Желтая карточка
Садулаев Лечи
0:1. Гол Лечи Садулаева (видео)....
1
Адамов
Денис
87
Прохин
Данила
3
Дркушич
Ваня
13
Терехов
Сергей
34
Маргасов
Тимофей
15
Цаллагов
Ибрагим
16
Нобоа
Кристиан
17
Макарчук
Артём
19
Ангбан
Викторьен
6
Юсупов
Артур
30
Касьерра
Матео
33
Гудиев
Виталий
23
Швец
Антон
15
Семёнов
Андрей
96
Быстров
Марат
4
Тодорович
Дарко
94
Тимофеев
Артём
47
Уткин
Даниил
8
Богосавац
Мирослав
17
Садулаев
Лечи
59
Харин
Евгений
25
Трошечкин
Александр
Сочи
3-4-2-1
Ахмат
3-4-2-1

История личных встреч

Сочи
Ахмат

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 9 0.35
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.23
Юсупов Артур 6 (2) 0.23
Попов Ивелин 4 0.15
Жоаозиньо Рамос 2 0.08
Родригао 2 0.08
Барсов Максим 2 0.08
Маргасов Тимофей 1 0.04
Терехов Сергей 1 0.04
Дуганджич Марко 1 0.04
Юрганов Игорь 1 0.04
Мелкадзе Георгий 1 0.04
Макарчук Артём 1 0.04
Ангбан Викторьен 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 8 0.31
Конате Мохамед II 6 (1) 0.23
Трошечкин Александр 3 0.12
Коновалов Игорь 3 (2) 0.12
Себаи Сенин 2 0.08
Полярус Артём 2 (1) 0.08
Тимофеев Артём 2 (2) 0.08
Карапузов Владислав 1 0.04
Лысцов Виталий 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Садулаев Лечи 1 0.04
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 7 0
Терехов Сергей 5 1
Родригао 4 1
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Бурмистров Никита 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 2 1
Попов Ивелин 3 0
Маргасов Тимофей 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Касьерра Матео 3 0
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Дркушич Ваня 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 6 0
Семёнов Андрей 5 0
Тимофеев Артём 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Швец Антон 4 0
Себаи Сенин 4 0
Уткин Даниил 4 0
Уциев Ризван 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Бериша Бернард 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 2 0
Архипов Артём 2 0
Трошечкин Александр 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Умаев Идрис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
10
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
6
23%
1
10%
1-15
6
23%
1
10%
16-30
3
12%
4
40%
31-45
2
8%
3
30%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
27%
1
10%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
7%
3
19%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
5
36%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
29%
5
31%
76-90

Забито

13
20
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
5
38%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
6
35%
31-45
2
15%
5
29%
29%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Забито

39
30
18 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
8
21%
2
7%
1-15
6
15%
5
17%
16-30
4
10%
10
33%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
7
18%
2
7%
61-75
10
26%
6
20%
76-90

Пропущено

27
33
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
2
7%
4
12%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
6
22%
7
21%
31-45
7
26%
9
27%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
6
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3
Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3
Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 7 2 58 - 24 55
2. Динамо Москва Заявка 25 16 4 5 45 - 24 52
3. ЦСКА Москва Заявка 25 13 5 7 37 - 25 44
4. Сочи 0:1 Заявка 26 13 4 9 39 - 28 43
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 24 11 6 7 35 - 24 39
7. Крылья Советов Заявка 25 11 5 9 32 - 26 38
8. Ахмат 1:0 Заявка 26 11 2 13 30 - 34 35
9. Ростов Заявка 25 8 7 10 41 - 42 31
10. Спартак Москва Заявка 25 8 7 10 28 - 33 31
11. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
12. Рубин Заявка 25 7 5 13 32 - 44 26
13. Химки Заявка 25 5 10 10 26 - 41 25
14. Урал Заявка 26 5 9 12 18 - 29 24
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 25 5 6 14 25 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
3. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
4. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
5. Сочи 0:1 Заявка 14 7 2 5 26 - 15 23
6. Ахмат 1:0 Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
13. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
14. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи 0:1 Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Ахмат 1:0 Заявка 13 4 2 7 10 - 17 14
11. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
12. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
13. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
14. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
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  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • 45'
    Ангбан мягко забросил в штрафную, куда ворвался Терехов, но упал он в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Забрасывал Уткин на чужую половину поля, куда забегал Садулаев, но не смог он оторваться от Прохина и потерял мяч.
  • 43'
    Убежал Ангбан по правому флангу и низом прострелил в штрафную, но этот пас перехватил в подкате Тимофеев.
  • 42'
    Слишком активно прессинговал на чужой половине поля Харин и в итоге нарушил правила в борьбе против Терехова.
  • 41'
    Забрасывал с левого фланга Уткин в штрафную на ход Харину, но того опередил Дркушич и сбросил мяч в руки Адамову.
  • 40'
    В центре поля получил по ногам Трошечкин в борьбе против Юсупова. Штрафной удар исполнять будут грозненцы.
  • 39'
    Диагональ исполнял Семёнов на правый фланг, куда забегал Тодорович, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 38'
    Мог убегать на ворота соперника Макарчук после заброса от Цаллагова, но тот не сумел оторваться от Швеца и потерял мяч.
  • 37'
    Пауза в матче. Столкнулись в центре поля головами Садулаев и Прохин. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 36'
    Дальний заброс исполнял Юсупов на ход Касьерре, но тот не смог оторваться от Семёнова и потерял мяч.
  • 35'
    На скорости убежал по флангу Маргасов и навесил в центр штрафной, но на выходе забрал мяч в свои руки Гудиев.
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Лечи Садулаев! Зацепился за мяч в чужой штрафной Трошечкин и сбросил назад на Садулаева, который продавил корпусом защитника и с острого угла пробил низом точно в "домик" Адамову.
  • 33'
    Пробивал по воротам с линии чужой штрафной Садулаев после скидки от Харина, но точности этому выстрелу не хватило.
  • 32'
    Пробивал головой Трошечкин из пределов штрафной после навеса от Уткина, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 31'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Тимофеев на ход Трошечкину, но тому догнать мяч не удалось до лицевой линии.
  • Желтая карточка
    30'
    Уткина откровенно грубо снес в центре поля Юсупов. Заслуженная желтая карточка был показана нарушителю.
  • 29'
    С правого фланга Маргасов навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Гудиев и кулаком вынес сферу подальше от ворот.
  • 28'
    Ангбан с фланга тонким пасом нашел в штрафной соперника Касьерру, который пробил с острого угла, но угодил в защитника.
  • 27'
    По флангу Нобоа забросил на ход Макарчуку, но того опередил Тодорович и вынес сферу головой в аут.
  • 26'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Ангбан, но здесь выиграл верх Семёнов и вынес сферу подальше.
  • 25'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Юсупов на ход Нобоа, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 24'
    Диагональ исполнял Макарчук в штрафную соперника на Нобоа, но того опередил вышедший из ворот Гудиев.
  • 23'
    Из пределов штрафной пробивал по воротам Касьерра после заброса от Юсупова, но этот выстрел заблокировал защитник.
  • 22'
    На фланге Садулаев руками подтолкнул в спину Ангбана в верховой борьбе. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • Опасный момент
    21'
    С правого фланга прострелил Ангбан в штрафную, где с ходу пробил в дальний угол Нобоа, но мяч в прыжке смог поймать Гудиев.
  • 20'
    С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Юсупов, но в прыжке Гудиев отбил сферу в сторону.
  • 19'
    После навеса с угла поля от Макарчука пробивал головой Касьерра, но мяч полетел намного выше перекладины. 
  • Угловой
    18'
    С левого фланга низом Макарчук прострелил вдоль ворот, но мяч угодил в ногу Уткину и отправился на угловой.
  • 17'
    Ушел от соперника Ангбан по флангу и подал в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь никто из партнеров не смог пробить.
  • 16'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Харин. Потребуется ему помощь медиков.
  • 15'
    Мягко забросил Нобоа в штрафную, куда врывался Касьерра, но ему пробить в борьбе против Быстрова не удалось.
  • 14'
    Ушел от опеки соперника по флангу Садулаев и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника мяч оказался в руках вратаря.
  • 13'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Уткин на ход Харину, но вышел из ворот Адамов и забрал мяч в свои руки.
  • 12'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Нобоа и с лету пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 11'
    Зацепился Касьерра в чужой штрафной за мяч и сбросил под удар Нобоа, но тому помешал в силовой борьбе пробить Семёнов.
  • 10'
    Зацепился перед чужой штрафной Садулаев и сбросил на ход Харину, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • Офсайд
    9'
    Ангбан в штрафную соперника отдавал пас на ход Цаллагову, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 8'
    Прорвался по флангу на скорости Ангбан и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • Опасный момент
    7'
    Один на один с голкипером выскочил Харин, обыграл Адамова финтом, но с острого угла пробил мимо ворот.
  • 6'
    Убегал в контратаку по флангу Макарчук и прострелил вдоль ворот, но мяч на выходе забрал в свои руки Гудиев.
  • 5'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Маргасов, но здесь пробить головой Касьерре не позволил Семёнов.
  • 4'
    В центре поля Цаллагов заехал по ногам сзади Уткину. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ахмата".
  • 3'
    Диагональ исполнял Нобоа на левый фланг, куда забежал Макарчук и прострелил вдоль ворот, но мяч вынес за пределы поля головой Тимофеев.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе зелено-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Сочи"!
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Садулаев Лечи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Садулаев Лечи бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Юсупов Артур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Сочи 0:1 Ахмат

Исход игры
Сочи
85.6% (107)
Ничья
7.2% (9)
Ахмат
7.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
56.07% (60)
Меньше
43.93% (47)
Обе команды забьют
Да
61.68% (66)
Нет
38.32% (41)
Популярный счёт
2:1 Сочи
41.6% (52)
1:0 Сочи
19.2% (24)
2:0 Сочи
12.8% (16)
1:1 Ничья
5.6% (7)
3:1 Сочи
2.4% (3)
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