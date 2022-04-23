РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: РЖД Арена
18
Мампаси
Марк
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мампаси МаркЗащитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хапов Заур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 МилсонНападающий
-
Главный тренер: Кержаков Александр
История личных встреч
Локомотив Москва
Нижний Новгород
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Изидор Вильсон
|7 (2)
|0.29
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.29
|Жемалетдинов Рифат
|6
|0.25
|Керк Джирано
|3
|0.13
|Лисакович Виталий
|2
|0.08
|Камано Франсуа
|2
|0.08
|Кухта Ян
|2
|0.08
|Марадишвили Константин
|2
|0.08
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.04
|Кастро Пабло
|1
|0.04
|Едвай Тин
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинский Николай
|6 (3)
|0.24
|Козлов Алексей
|4
|0.16
|Гоцук Кирилл
|2
|0.08
|Горбунов Игорь
|2
|0.08
|Эннин Ричи
|1
|0.04
|Сулейманов Тимур
|1
|0.04
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0.04
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.04
|Кечкеш Акош
|1
|0.04
|Косарев Кирилл
|1
|0.04
|Берковский Илья
|1
|0.04
|Ткачук Денис
|0
|0
|Масоэро Лукас
|0
|0
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|Кравцов Кирилл
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|9
|2
|Едвай Тин
|5
|2
|Рыбус Мацей
|6
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Марадишвили Константин
|5
|0
|Бека Алексис
|5
|0
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|Керк Джирано
|3
|0
|Изидор Вильсон
|3
|0
|Кухта Ян
|1
|1
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Мампаси Марк
|1
|0
|Худяков Даниил
|1
|0
Нижний Новгород
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|8
|0
|Масоэро Лукас
|4
|1
|Ткачук Денис
|5
|0
|Калинский Николай
|4
|0
|Гоцук Кирилл
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Нигматуллин Артур
|3
|0
|Горбунов Игорь
|3
|0
|Миладинович Иван
|3
|0
|Бумаль Майега Петрус
|1
|1
|Кечкеш Акош
|1
|1
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Балай Беким
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0
|Козлов Алексей
|1
|0
|Синицын Андрей
|1
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Пенчиков Даниил
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Эннин Ричи
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Милсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
3
16%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
16%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
7
37%
1
8%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
5
33%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
6
46%
76-90
Пропущено
19
16
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
9
47%
4
25%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
21%
4
25%
61-75
1
5%
2
13%
76-90
Забито
34
25
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
4
12%
4
16%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
5
15%
5
20%
31-45
5
15%
3
12%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
10
29%
29%
7
28%
76-90
Пропущено
32
31
19 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
2
6%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
13
41%
9
29%
29%
31-45
2
6%
5
16%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
5
16%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1
Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1
Нижний Новгород
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нижний Новгород - Химки 0:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Ростов - Нижний Новгород 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0
Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Нижний Новгород - Урал 1:0 Нижний Новгород - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Нижний Новгород 0:2 Факел - Нижний Новгород 0:0 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Факел - Нижний Новгород 0:1 Нижний Новгород - Краснодар 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|58 - 24
|55
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|45 - 24
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 25
|44
|4.
|Сочи
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 27
|43
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 24
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 31
|38
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|32 - 26
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|29 - 34
|32
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|41 - 42
|31
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 33
|31
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 34
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|32 - 44
|26
|13.
|Химки
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|26 - 41
|25
|14.
|Урал
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|18 - 29
|24
|15.
|Уфа
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|25 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 14
|23
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Нижний Новгород
Исход игры
Локомотив Москва
87% (107)
Ничья
8.1% (10)
Нижний Новгород
4.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.52% (47)
Меньше
56.48% (61)
Обе команды забьют
Да
50.93% (55)
Нет
49.07% (53)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
33.3% (41)
1:0 Локомотив Москва
27.6% (34)
2:0 Локомотив Москва
14.6% (18)
1:1 Ничья
6.5% (8)
1:2 Нижний Новгород
2.4% (3)
3:1 Локомотив Москва
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!