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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках 26-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Урала» и «Уфы». Встреча состоится в Екатеринбурге, на стадионе «Екатеринбург Арена».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!