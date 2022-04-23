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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Урал
 
Позже

Стадион:
Уфа
Прогнозы 128
Урал 51.6% (66)
X 41.4% (53)
Уфа 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Уфа
2.65
3.32
3.01
Все Коэффициенты
Новости
1
Помазун
Илья
93
Герасимов
Алексей
25
Кузьмичев
Иван
3
Гогличидзе
Лео
21
Подберёзкин
Вячеслав
27
Шатов
Олег
6
Августиняк
Рафал
19
Мишкич
Даниэль
14
Железнов
Юрий
5
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
31
Беленов
Александр
3
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
44
Журавлёв
Юрий
7
Кабутов
Дмитрий
24
Мрзляк
Филип
6
Фищенко
Руслан
29
Камилов
Владислав
5
Йокич
Боян
9
Агаларов
Гамид
99
Ортис
Дилан
Урал
3-4-2-1
Уфа
3-5-2

История личных встреч

Урал
Уфа

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
0:1
ФПД
0:2
ФПД
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 5 0.2
Гаджимурадов Рамазан 2 0.08
Августиняк Рафал 2 (1) 0.08
Железнов Юрий 2 0.08
Егорычев Андрей 1 0.04
Панюков Андрей 1 0.04
Максименко Артём 1 0.04
Адамов Арсен 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Шатов Олег 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 16 (5) 0.64
Иванов Олег 2 (2) 0.08
Журавлёв Юрий 2 0.08
Никитин Алексей 2 0.08
Камилов Владислав 1 0.04
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Емельянов Данила 0 0
Плиев Константин 0 0
Ортис Дилан 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герасимов Алексей 9 1
Бикфалви Эрик 6 1
Егорычев Андрей 6 0
Мишкич Даниэль 5 0
Кузьмичев Иван 5 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Магомадов Чингиз 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Августиняк Рафал 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Шатов Олег 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Железнов Юрий 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Касинтура Эгаш 6 1
Камилов Владислав 7 0
Агаларов Гамид 5 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Йокич Боян 3 0
Никитин Алексей 3 0
Ортис Дилан 3 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

9
19
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
33%
4
21%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
3
33%
4
21%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
25%
6
40%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
5
29%
29%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Забито

18
24
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
12 Не забивали 8
4
22%
3
13%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
7
39%
2
8%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
5
28%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

26
34
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 21
5
19%
4
12%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
1
4%
6
18%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
5
19%
6
18%
61-75
8
31%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1
Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0
Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1
Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 7 2 58 - 24 55
2. Динамо Москва Заявка 25 16 4 5 45 - 24 52
3. ЦСКА Москва Заявка 25 13 5 7 37 - 25 44
4. Сочи Заявка 25 13 4 8 39 - 27 43
5. Краснодар Заявка 24 11 6 7 35 - 24 39
6. Локомотив Москва Заявка 24 10 8 6 35 - 31 38
7. Крылья Советов Заявка 25 11 5 9 32 - 26 38
8. Ахмат Заявка 25 10 2 13 29 - 34 32
9. Ростов Заявка 25 8 7 10 41 - 42 31
10. Спартак Москва Заявка 25 8 7 10 28 - 33 31
11. Нижний Новгород Заявка 25 7 7 11 22 - 34 28
12. Рубин Заявка 25 7 5 13 32 - 44 26
13. Химки Заявка 25 5 10 10 26 - 41 25
14. Уфа Заявка 25 4 10 11 23 - 35 22
15. Урал Заявка 25 4 9 12 16 - 28 21
16. Арсенал Тула Заявка 25 5 6 14 25 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
4. Сочи Заявка 13 7 2 4 26 - 14 23
5. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
13. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
14. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Урал - Уфа

Исход игры
Урал
52.3% (69)
Ничья
40.9% (54)
Уфа
6.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
15.32% (17)
Меньше
84.68% (94)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (45)
1:0 Урал
27.3% (36)
2:1 Урал
12.9% (17)
0:0 Ничья
3.8% (5)
0:1 Уфа
3.8% (5)
2:0 Урал
2.3% (3)
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