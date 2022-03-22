РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
История личных встреч
Урал
Уфа
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|5
|0.2
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.08
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.08
|Железнов Юрий
|2
|0.08
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|Максименко Артём
|1
|0.04
|Адамов Арсен
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Шатов Олег
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|16 (5)
|0.64
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.08
|Журавлёв Юрий
|2
|0.08
|Никитин Алексей
|2
|0.08
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Емельянов Данила
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Ортис Дилан
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герасимов Алексей
|9
|1
|Бикфалви Эрик
|6
|1
|Егорычев Андрей
|6
|0
|Мишкич Даниэль
|5
|0
|Кузьмичев Иван
|5
|0
|Колесниченко Кирилл
|3
|1
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Магомадов Чингиз
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Августиняк Рафал
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|5
|2
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Касинтура Эгаш
|6
|1
|Камилов Владислав
|7
|0
|Агаларов Гамид
|5
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Йокич Боян
|3
|0
|Никитин Алексей
|3
|0
|Ортис Дилан
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Тьягу Родригеш
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
9
19
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
33%
4
21%
46-60
2
22%
5
26%
61-75
3
33%
4
21%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
1
7%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
25%
6
40%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
5
29%
29%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
5
33%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90
Забито
18
24
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
12 Не забивали 8
4
22%
3
13%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
7
39%
2
8%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
5
28%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
26
34
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 21
5
19%
4
12%
1-15
3
12%
5
15%
16-30
1
4%
6
18%
31-45
4
15%
5
15%
46-60
5
19%
6
18%
61-75
8
31%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зенит - Урал 3:1 Урал - Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва - Урал 2:2 Урал - Химки 0:1
Урал - Ахмат 0:0 Краснодар - Урал 2:1 Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3 Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0
Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2 Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1
Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|58 - 24
|55
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|45 - 24
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 25
|44
|4.
|Сочи
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 27
|43
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 24
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 31
|38
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|32 - 26
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|29 - 34
|32
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|41 - 42
|31
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 33
|31
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 34
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|32 - 44
|26
|13.
|Химки
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|26 - 41
|25
|14.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 35
|22
|15.
|Урал
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|16 - 28
|21
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|25 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 14
|23
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Уфа
Исход игры
Урал
57.4% (27)
Ничья
40.4% (19)
Уфа
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
25.53% (12)
Меньше
74.47% (35)
Обе команды забьют
Да
61.7% (29)
Нет
38.3% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (17)
1:0 Урал
27.7% (13)
2:1 Урал
25.5% (12)
0:0 Ничья
4.3% (2)
2:0 Урал
4.3% (2)
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