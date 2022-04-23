Польша: Экстракласса 2021-2022
2:0
Перерыв
Стадион: Энерга Гданьск
1:0
5' ГолПайшау Флавиу
2:0
17' ПенальтиПайшау Флавиу
45' Желтая карточкаПапо Джейсон
Ход матча
5'
1:0
17'
2:0
45'
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
77
Папо
Джейсон
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 КонрадоЗащитник
-
22 Сисей ЙозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
77 Папо ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Лехия Гданьск
Варта Познань
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|10
|0.33
|Пайшау Флавиу
|9 (3)
|0.3
|Дурмуш Илкай
|6
|0.2
|Гаёс Мацей
|4 (1)
|0.13
|Терраццино Марко
|4
|0.13
|Кубицки Ярослав
|2
|0.07
|Жуковски Матеуш
|2
|0.07
|Конрадо
|1
|0.03
|Kacper Sezonienko
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Калузиньски Якуб
|1
|0.03
|Клеменс Кристиан
|1
|0.03
|Налепа Михал
|1
|0.03
|Filip Koperski
|1
|0.03
|Малоча Марио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|8
|0.27
|Луиш Мигел
|3
|0.1
|Гжесик Ян
|3
|0.1
|Кастаньеда Франк
|3
|0.1
|Коррин Милан
|2
|0.07
|Шимонович Давид
|2
|0.07
|Тралка Лукаш
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Лис Адриан
|1
|0.03
|Кузимски Матеуш
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|9
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Малоча Марио
|6
|0
|Конрадо
|5
|0
|Зволински Лукаш
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Терраццино Марко
|3
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|6
|1
|Купчак Матеуш
|7
|0
|Кьельб Якуб
|5
|1
|Папо Джейсон
|6
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Копчински Михал
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Якубовски Михал
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Шелонговски Даниэль
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
15
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
4
17%
1
7%
1-15
2
9%
5
33%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
9
39%
4
27%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
5
36%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
8
33%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Забито
42
29
18 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 11
5
12%
2
7%
1-15
4
10%
7
24%
16-30
9
21%
1
3%
31-45
8
19%
6
21%
46-60
2
5%
6
21%
61-75
14
33%
7
24%
76-90
Пропущено
35
30
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
4
11%
1
3%
1-15
3
9%
1
3%
16-30
6
17%
7
23%
31-45
6
17%
7
23%
46-60
10
29%
6
20%
61-75
6
17%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0
Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|30
|18
|8
|4
|54 - 27
|62
|2.
|Лех
|30
|18
|8
|4
|58 - 20
|62
|3.
|Погонь Щецин
|30
|17
|8
|5
|57 - 27
|59
|4.
|Лехия Гданьск
|2:0
|30
|15
|7
|8
|47 - 32
|52
|5.
|Пяст
|30
|13
|8
|9
|39 - 32
|47
|6.
|Радомьяк Радом
|30
|10
|13
|7
|36 - 31
|43
|7.
|Висла Плоцк
|29
|13
|3
|13
|41 - 41
|42
|8.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|9.
|Гурник Забже
|30
|11
|7
|12
|44 - 45
|40
|10.
|Легия
|29
|11
|3
|15
|34 - 38
|36
|11.
|Варта Познань
|0:2
|30
|9
|9
|12
|28 - 33
|36
|12.
|Ягеллония
|30
|8
|10
|12
|35 - 47
|34
|13.
|Сталь Мелец
|29
|8
|9
|12
|33 - 41
|33
|14.
|Шлёнск
|30
|7
|11
|12
|36 - 45
|32
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|29
|7
|8
|14
|32 - 45
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|30
|6
|9
|15
|25 - 52
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|11
|3
|1
|35 - 5
|36
|2.
|Лехия Гданьск
|2:0
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|4.
|Погонь Щецин
|15
|10
|2
|3
|36 - 16
|32
|5.
|Ракув
|14
|8
|5
|1
|29 - 11
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|10.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|14.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Варта Познань
|0:2
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|6.
|Варта Познань
|0:2
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|7.
|Радомьяк Радом
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|8.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|2:0
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|10.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|11.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|12.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|14.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|15.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|16.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|17.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10