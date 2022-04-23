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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
2:0
Перерыв

Стадион:
Варта Познань
0'
1:0
5' Гол
Пайшау Флавиу
2:0
17' Пенальти
Пайшау Флавиу
45' Желтая карточка
Папо Джейсон

Ход матча

5'
Пайшау Флавиу
(Дурмуш Илкай)
1:0
17'
Пайшау Флавиу
2:0
45'
 
Папо Джейсон
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Варта Познань
2.14
3.40
3.68
Все Коэффициенты
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
10
Bassekou
Diabate
88
Калузиньски
Якуб
28
Пайшау
Флавиу
33
Гробельны
Енджей
6
Тралка
Лукаш
21
Купчак
Матеуш
28
Павловец
Александр
2
Гжесик
Ян
15
Копчински
Михал
16
Луиш
Мигел
22
Konrad
Matuszewski
7
Кастаньеда
Франк
99
Зреляк
Адам
77
Папо
Джейсон
Лехия Гданьск
4-3-3
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Лехия Гданьск
Варта Познань

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:2
Э
1:1
Э
0:1
ВД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 10 0.33
Пайшау Флавиу 9 (3) 0.3
Дурмуш Илкай 6 0.2
Гаёс Мацей 4 (1) 0.13
Терраццино Марко 4 0.13
Кубицки Ярослав 2 0.07
Жуковски Матеуш 2 0.07
Конрадо 1 0.03
Kacper Sezonienko 1 0.03
Маковский Томаш 1 0.03
Калузиньски Якуб 1 0.03
Клеменс Кристиан 1 0.03
Налепа Михал 1 0.03
Filip Koperski 1 0.03
Малоча Марио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Штек Давид 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 8 0.27
Луиш Мигел 3 0.1
Гжесик Ян 3 0.1
Кастаньеда Франк 3 0.1
Коррин Милан 2 0.07
Шимонович Давид 2 0.07
Тралка Лукаш 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Лис Адриан 1 0.03
Кузимски Матеуш 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Папо Джейсон 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 9 0
Налепа Михал 5 1
Малоча Марио 6 0
Конрадо 5 0
Зволински Лукаш 4 0
Kacper Sezonienko 4 0
Терраццино Марко 3 0
Куцяк Душан 3 0
Гаёс Мацей 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 6 1
Купчак Матеуш 7 0
Кьельб Якуб 5 1
Папо Джейсон 6 0
Иванов Роберт 5 0
Зреляк Адам 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Гжесик Ян 3 0
Копчински Михал 2 0
Шимонович Давид 2 0
Кузимски Матеуш 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Якубовски Михал 1 0
Луиш Мигел 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Шелонговски Даниэль 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
15
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
4
17%
1
7%
1-15
2
9%
5
33%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
9
39%
4
27%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
5
36%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Пропущено

24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
8
33%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Забито

42
29
18 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 11
5
12%
2
7%
1-15
4
10%
7
24%
16-30
9
21%
1
3%
31-45
8
19%
6
21%
46-60
2
5%
6
21%
61-75
14
33%
7
24%
76-90

Пропущено

35
30
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
4
11%
1
3%
1-15
3
9%
1
3%
16-30
6
17%
7
23%
31-45
6
17%
7
23%
46-60
10
29%
6
20%
61-75
6
17%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0
Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 30 18 8 4 54 - 27 62
2. Лех 30 18 8 4 58 - 20 62
3. Погонь Щецин 30 17 8 5 57 - 27 59
4. Лехия Гданьск 2:0 30 15 7 8 47 - 32 52
5. Пяст 30 13 8 9 39 - 32 47
6. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Легия 29 11 3 15 34 - 38 36
11. Варта Познань 0:2 30 9 9 12 28 - 33 36
12. Ягеллония 30 8 10 12 35 - 47 34
13. Сталь Мелец 29 8 9 12 33 - 41 33
14. Шлёнск 30 7 11 12 36 - 45 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 30 6 9 15 25 - 52 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 11 3 1 35 - 5 36
2. Лехия Гданьск 2:0 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
4. Погонь Щецин 15 10 2 3 36 - 16 32
5. Ракув 14 8 5 1 29 - 11 29
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
9. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
10. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 0:2 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Варта Познань 0:2 15 5 3 7 15 - 16 18
7. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
8. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
9. Лехия Гданьск 2:0 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
12. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
13. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
14. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
16. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
17. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
18. Гурник Ленчна 15 2 4 9 11 - 27 10
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Джейсон Папо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Пайшау Флавиу из команды Лехия Гданьск забивает с точки!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Варта Познань
2.14
3.40
3.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань онлайн

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Лехия Гданьск
Варта Познань

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