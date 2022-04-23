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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6455
Варта Познань
0'
1:0
5' Гол
Пайшау Флавиу
2:0
17' Пенальти
Пайшау Флавиу
45' Желтая карточка
Папо Джейсон
55' Желтая карточка
Штек Давид
60' Желтая карточка
Купчак Матеуш
64' Желтая карточка
Kacper Sezonienko
85' Желтая карточка
Шелонговски Даниэль
87' Желтая карточка
Якубовски Михал
88' Желтая карточка
Крюэзиу Эгзон
90'+5
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
10
Bassekou
Diabate
88
Калузиньски
Якуб
28
Пайшау
Флавиу
33
Гробельны
Енджей
6
Тралка
Лукаш
21
Купчак
Матеуш
28
Павловец
Александр
2
Гжесик
Ян
15
Копчински
Михал
16
Луиш
Мигел
22
Konrad
Matuszewski
7
Кастаньеда
Франк
99
Зреляк
Адам
77
Папо
Джейсон
Лехия Гданьск
4-3-3
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Лехия Гданьск
Варта Познань

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:2
Э
1:1
Э
0:1
ВД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 10 0.33
Пайшау Флавиу 9 (3) 0.3
Дурмуш Илкай 6 0.2
Гаёс Мацей 4 (1) 0.13
Терраццино Марко 4 0.13
Кубицки Ярослав 2 0.07
Жуковски Матеуш 2 0.07
Конрадо 1 0.03
Kacper Sezonienko 1 0.03
Маковский Томаш 1 0.03
Калузиньски Якуб 1 0.03
Клеменс Кристиан 1 0.03
Налепа Михал 1 0.03
Filip Koperski 1 0.03
Малоча Марио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Штек Давид 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Bassekou Diabate 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 8 0.27
Луиш Мигел 3 0.1
Гжесик Ян 3 0.1
Кастаньеда Франк 3 0.1
Коррин Милан 2 0.07
Шимонович Давид 2 0.07
Тралка Лукаш 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Лис Адриан 1 0.03
Кузимски Матеуш 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Konrad Matuszewski 1 0.03
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Папо Джейсон 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубицки Ярослав 9 0
Налепа Михал 5 1
Малоча Марио 6 0
Конрадо 5 0
Kacper Sezonienko 5 0
Зволински Лукаш 4 0
Терраццино Марко 3 0
Куцяк Душан 3 0
Гаёс Мацей 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Крюэзиу Эгзон 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Штек Давид 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купчак Матеуш 8 0
Тралка Лукаш 6 1
Папо Джейсон 7 0
Кьельб Якуб 5 1
Иванов Роберт 5 0
Зреляк Адам 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Гжесик Ян 3 0
Якубовски Михал 2 0
Копчински Михал 2 0
Шимонович Давид 2 0
Кузимски Матеуш 2 0
Шелонговски Даниэль 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Луиш Мигел 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
5
20%
1
7%
1-15
3
12%
5
33%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
9
36%
4
27%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
5
36%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90

Пропущено

24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
8
33%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Забито

44
29
20 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 14
7 Не забивали 12
6
14%
2
7%
1-15
5
11%
7
24%
16-30
9
20%
1
3%
31-45
8
18%
6
21%
46-60
2
5%
6
21%
61-75
14
32%
7
24%
76-90

Пропущено

35
32
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
4
11%
2
6%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
6
17%
7
22%
31-45
6
17%
7
22%
46-60
10
29%
6
19%
61-75
6
17%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0
Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 30 18 8 4 54 - 27 62
2. Лех 30 18 8 4 58 - 20 62
3. Погонь Щецин 30 17 8 5 57 - 27 59
4. Лехия Гданьск 30 15 7 8 47 - 32 52
5. Пяст 30 13 8 9 39 - 32 47
6. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Легия 29 11 3 15 34 - 38 36
11. Варта Познань 30 9 9 12 28 - 33 36
12. Ягеллония 30 8 10 12 35 - 47 34
13. Сталь Мелец 29 8 9 12 33 - 41 33
14. Шлёнск 30 7 11 12 36 - 45 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 30 6 9 15 25 - 52 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 11 3 1 35 - 5 36
2. Лехия Гданьск 15 11 3 1 27 - 9 36
3. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
4. Погонь Щецин 15 10 2 3 36 - 16 32
5. Ракув 14 8 5 1 29 - 11 29
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
9. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
10. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Варта Познань 15 5 3 7 15 - 16 18
7. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
8. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Ягеллония 15 3 4 8 15 - 30 13
12. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
13. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
14. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
16. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
17. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
18. Гурник Ленчна 15 2 4 9 11 - 27 10
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Джейсон Папо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Пайшау Флавиу из команды Лехия Гданьск забивает с точки!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Пайшау Флавиу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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