Польша: Экстракласса 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Энерга Гданьск Зрители: 6455
1:0
5' ГолПайшау Флавиу
2:0
17' ПенальтиПайшау Флавиу
45' Желтая карточкаПапо Джейсон
55' Желтая карточкаШтек Давид
60' Желтая карточкаКупчак Матеуш
64' Желтая карточкаKacper Sezonienko
85' Желтая карточкаШелонговски Даниэль
87' Желтая карточкаЯкубовски Михал
88' Желтая карточкаКрюэзиу Эгзон
Ход матча
5'
17'
2:0
45'
55'
60'
83'
87'
88'
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
16
Луиш
Мигел
99
Зреляк
Адам
77
Папо
Джейсон
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
29 Штек ДавидЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 КонрадоЗащитник
-
22 Сисей ЙозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
77 Папо ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Лехия Гданьск
Варта Познань
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|10
|0.33
|Пайшау Флавиу
|9 (3)
|0.3
|Дурмуш Илкай
|6
|0.2
|Гаёс Мацей
|4 (1)
|0.13
|Терраццино Марко
|4
|0.13
|Кубицки Ярослав
|2
|0.07
|Жуковски Матеуш
|2
|0.07
|Конрадо
|1
|0.03
|Kacper Sezonienko
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Калузиньски Якуб
|1
|0.03
|Клеменс Кристиан
|1
|0.03
|Налепа Михал
|1
|0.03
|Filip Koperski
|1
|0.03
|Малоча Марио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|8
|0.27
|Луиш Мигел
|3
|0.1
|Гжесик Ян
|3
|0.1
|Кастаньеда Франк
|3
|0.1
|Коррин Милан
|2
|0.07
|Шимонович Давид
|2
|0.07
|Тралка Лукаш
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Лис Адриан
|1
|0.03
|Кузимски Матеуш
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Konrad Matuszewski
|1
|0.03
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
|Папо Джейсон
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|9
|0
|Налепа Михал
|5
|1
|Малоча Марио
|6
|0
|Конрадо
|5
|0
|Kacper Sezonienko
|5
|0
|Зволински Лукаш
|4
|0
|Терраццино Марко
|3
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Крюэзиу Эгзон
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Штек Давид
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Купчак Матеуш
|8
|0
|Тралка Лукаш
|6
|1
|Папо Джейсон
|7
|0
|Кьельб Якуб
|5
|1
|Иванов Роберт
|5
|0
|Зреляк Адам
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Якубовски Михал
|2
|0
|Копчински Михал
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Шелонговски Даниэль
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Луиш Мигел
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
15
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 22
5
20%
1
7%
1-15
3
12%
5
33%
16-30
4
16%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
9
36%
4
27%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
5
36%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
26%
3
21%
76-90
Пропущено
24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
13%
1
6%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
8
33%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Забито
44
29
20 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 14
7 Не забивали 12
6
14%
2
7%
1-15
5
11%
7
24%
16-30
9
20%
1
3%
31-45
8
18%
6
21%
46-60
2
5%
6
21%
61-75
14
32%
7
24%
76-90
Пропущено
35
32
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
4
11%
2
6%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
6
17%
7
22%
31-45
6
17%
7
22%
46-60
10
29%
6
19%
61-75
6
17%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0
Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4
Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 3:1 Легия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Гурник Ленчна 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|30
|18
|8
|4
|54 - 27
|62
|2.
|Лех
|30
|18
|8
|4
|58 - 20
|62
|3.
|Погонь Щецин
|30
|17
|8
|5
|57 - 27
|59
|4.
|Лехия Гданьск
|30
|15
|7
|8
|47 - 32
|52
|5.
|Пяст
|30
|13
|8
|9
|39 - 32
|47
|6.
|Радомьяк Радом
|30
|10
|13
|7
|36 - 31
|43
|7.
|Висла Плоцк
|29
|13
|3
|13
|41 - 41
|42
|8.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|9.
|Гурник Забже
|30
|11
|7
|12
|44 - 45
|40
|10.
|Легия
|29
|11
|3
|15
|34 - 38
|36
|11.
|Варта Познань
|30
|9
|9
|12
|28 - 33
|36
|12.
|Ягеллония
|30
|8
|10
|12
|35 - 47
|34
|13.
|Сталь Мелец
|29
|8
|9
|12
|33 - 41
|33
|14.
|Шлёнск
|30
|7
|11
|12
|36 - 45
|32
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|29
|7
|8
|14
|32 - 45
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|30
|6
|9
|15
|25 - 52
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|11
|3
|1
|35 - 5
|36
|2.
|Лехия Гданьск
|15
|11
|3
|1
|27 - 9
|36
|3.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|4.
|Погонь Щецин
|15
|10
|2
|3
|36 - 16
|32
|5.
|Ракув
|14
|8
|5
|1
|29 - 11
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|10.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|14.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|6.
|Варта Познань
|15
|5
|3
|7
|15 - 16
|18
|7.
|Радомьяк Радом
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|8.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|10.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|11.
|Ягеллония
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|12.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|14.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|15.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|16.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|17.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10