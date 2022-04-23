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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
7' Желтая карточка
Тамаш Марк
0:1
11' Гол
 12'

Ход матча

7'
Тамаш Марк
 
11'
0:1
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Брук-Бет Термалица
1.85
3.72
4.30
Все Коэффициенты
22
Шромник
Михал
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
19
Янасик
Патрик
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
23
Гарсия
Виктор
III
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
24
Кинтана
Кайе
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
97
Wiktor
Biedrzycki
28
Амбросевич
Мацей
17
Гибш
Матей
14
Коцыля
Давид
22
Губинек
Михал
89
Домбровский
Андрей
11
Мешанович
Мурис
88
Познар
Томаш
Шлёнск
3-4-3
Брук-Бет Термалица
5-4-1

История личных встреч

Шлёнск
Брук-Бет Термалица

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
4:3
К
0:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:2
ЭГБ
2:1
Э
1:1
Э
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 10 (1) 0.34
Пих Роберт 5 (3) 0.17
Лыщаш Адриан 5 0.17
Прашелик Матеуш 4 0.14
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.14
Кинтана Кайе 2 0.07
Штиглец Дино 1 0.03
Гарсия Виктор III 1 0.03
Маковски Рафал 1 0.03
Вердаска Диогу 1 0.03
Цилла Марсель 1 0.03
Шварц Петр 1 0.03
Левкот Шимон 1 0.03
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мешанович Мурис 8 0.28
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.28
Adam Radwanski 2 0.07
Kacper Spiewak 2 0.07
Стефаник Самуэль 1 0.03
Mateusz Grzybek 1 0.03
Познар Томаш 1 0.03
Путивцев Артём 1 0.03
Patryk Czarnowski 1 0.03
Nemanja Tekijaski 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.03
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 7 0
Мончиньски Кжиштоф 6 0
Экспозито Эрик 6 0
Голла Войцех 5 0
Шварц Петр 3 1
Вердаска Диогу 4 0
Пясецки Фабиан 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Тамаш Марк 1 1
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Собота Вальдемар 2 0
Маковски Рафал 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Ольсен Патрик 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путивцев Артём 8 0
Piotr Wlazlo 8 0
Mateusz Grzybek 5 0
Nemanja Tekijaski 3 1
Wiktor Biedrzycki 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Познар Томаш 3 0
Мешанович Мурис 3 0
Домгени Давид 3 0
Adam Radwanski 3 0
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Sebastian Bonecki 2 0
Губинек Михал 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Гибш Матей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Коцыля Давид 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
0
0%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
4
36%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
2
18%
76-90

Пропущено

15
26
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
6
23%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
3
20%
6
23%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
27%
5
19%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
10
42%
4
21%
76-90

Пропущено

23
24
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
9%
4
17%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
9
39%
7
29%
29%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
3
13%
6
25%
76-90

Забито

39
30
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
4
10%
4
13%
1-15
6
15%
2
7%
16-30
8
21%
9
30%
31-45
3
8%
6
20%
46-60
3
8%
3
10%
61-75
15
38%
6
20%
76-90

Пропущено

38
50
13 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 25
3
8%
5
10%
1-15
8
21%
7
14%
16-30
2
5%
6
12%
31-45
12
32%
13
26%
46-60
6
16%
8
16%
61-75
7
18%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1
Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 30 18 8 4 54 - 27 62
2. Лех 30 18 8 4 58 - 20 62
3. Погонь Щецин 30 17 8 5 57 - 27 59
4. Лехия Гданьск 29 14 7 8 45 - 32 49
5. Пяст 29 12 8 9 37 - 31 44
6. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Легия 29 11 3 15 34 - 38 36
11. Варта Познань 29 9 9 11 28 - 31 36
12. Ягеллония 29 8 10 11 34 - 45 34
13. Сталь Мелец 29 8 9 12 33 - 41 33
14. Шлёнск 0:1 30 7 11 12 36 - 42 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 30 6 9 15 25 - 52 27
18. Брук-Бет Термалица 1:0 30 6 9 15 29 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 11 3 1 35 - 5 36
2. Лехия Гданьск 14 10 3 1 25 - 9 33
3. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
4. Погонь Щецин 15 10 2 3 36 - 16 32
5. Ракув 14 8 5 1 29 - 11 29
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
8. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
9. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
10. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 1:0 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 0:1 15 3 7 5 14 - 17 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Варта Познань 14 5 3 6 15 - 14 18
7. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
8. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 0:1 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Ягеллония 14 3 4 7 14 - 28 13
12. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
13. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
14. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
16. Брук-Бет Термалица 1:0 15 2 4 9 11 - 27 10
17. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
18. Гурник Ленчна 15 2 4 9 11 - 27 10
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Губинек Михал бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Тамаш Марк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Брук-Бет Термалица
1.85
3.72
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шлёнск 0:1 Брук-Бет Термалица онлайн

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Шлёнск
Брук-Бет Термалица

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