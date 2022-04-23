Польша: Экстракласса 2021-2022
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
7' Желтая карточкаТамаш Марк
Ход матча
7'
11'
0:1
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
17
Шварц
Петр
24
Кинтана
Кайе
99
Лоска
Томаш
17
Гибш
Матей
14
Коцыля
Давид
88
Познар
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гибш МатейЗащитник
-
14 Коцыля ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Варга РоландНападающий
-
25 Veton Tusha
-
-
Главный тренер: Латал Радослав
История личных встреч
Шлёнск
Брук-Бет Термалица
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|10 (1)
|0.34
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.17
|Лыщаш Адриан
|5
|0.17
|Прашелик Матеуш
|4
|0.14
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.14
|Кинтана Кайе
|2
|0.07
|Штиглец Дино
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|1
|0.03
|Маковски Рафал
|1
|0.03
|Вердаска Диогу
|1
|0.03
|Цилла Марсель
|1
|0.03
|Шварц Петр
|1
|0.03
|Левкот Шимон
|1
|0.03
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мешанович Мурис
|8
|0.28
|Piotr Wlazlo
|8 (6)
|0.28
|Adam Radwanski
|2
|0.07
|Kacper Spiewak
|2
|0.07
|Стефаник Самуэль
|1
|0.03
|Mateusz Grzybek
|1
|0.03
|Познар Томаш
|1
|0.03
|Путивцев Артём
|1
|0.03
|Patryk Czarnowski
|1
|0.03
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.03
|Ernest Terpilowski
|1
|0.03
|Wiktor Biedrzycki
|1 (1)
|0.03
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|7
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|6
|0
|Экспозито Эрик
|6
|0
|Голла Войцех
|5
|0
|Шварц Петр
|3
|1
|Вердаска Диогу
|4
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Тамаш Марк
|1
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Собота Вальдемар
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Ольсен Патрик
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Путивцев Артём
|8
|0
|Piotr Wlazlo
|8
|0
|Mateusz Grzybek
|5
|0
|Nemanja Tekijaski
|3
|1
|Wiktor Biedrzycki
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Познар Томаш
|3
|0
|Мешанович Мурис
|3
|0
|Домгени Давид
|3
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Sebastian Bonecki
|2
|0
|Губинек Михал
|2
|0
|Грабовски Марцин
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Vlastimir Jovanovic
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Гибш Матей
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Безпалец Михал
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
0
0%
3
27%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
4
36%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
2
18%
76-90
Пропущено
15
26
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
7%
1
4%
1-15
3
20%
6
23%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
3
20%
6
23%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
4
27%
5
19%
76-90
Забито
24
19
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
10
42%
4
21%
76-90
Пропущено
23
24
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
9%
4
17%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
9
39%
7
29%
29%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
3
13%
6
25%
76-90
Забито
39
30
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 10
4
10%
4
13%
1-15
6
15%
2
7%
16-30
8
21%
9
30%
31-45
3
8%
6
20%
46-60
3
8%
3
10%
61-75
15
38%
6
20%
76-90
Пропущено
38
50
13 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 25
3
8%
5
10%
1-15
8
21%
7
14%
16-30
2
5%
6
12%
31-45
12
32%
13
26%
46-60
6
16%
8
16%
61-75
7
18%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1
Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|30
|18
|8
|4
|54 - 27
|62
|2.
|Лех
|30
|18
|8
|4
|58 - 20
|62
|3.
|Погонь Щецин
|30
|17
|8
|5
|57 - 27
|59
|4.
|Лехия Гданьск
|29
|14
|7
|8
|45 - 32
|49
|5.
|Пяст
|29
|12
|8
|9
|37 - 31
|44
|6.
|Радомьяк Радом
|30
|10
|13
|7
|36 - 31
|43
|7.
|Висла Плоцк
|29
|13
|3
|13
|41 - 41
|42
|8.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|9.
|Гурник Забже
|30
|11
|7
|12
|44 - 45
|40
|10.
|Легия
|29
|11
|3
|15
|34 - 38
|36
|11.
|Варта Познань
|29
|9
|9
|11
|28 - 31
|36
|12.
|Ягеллония
|29
|8
|10
|11
|34 - 45
|34
|13.
|Сталь Мелец
|29
|8
|9
|12
|33 - 41
|33
|14.
|Шлёнск
|0:1
|30
|7
|11
|12
|36 - 42
|32
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|29
|7
|8
|14
|32 - 45
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|30
|6
|9
|15
|25 - 52
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|1:0
|30
|6
|9
|15
|29 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|11
|3
|1
|35 - 5
|36
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|4.
|Погонь Щецин
|15
|10
|2
|3
|36 - 16
|32
|5.
|Ракув
|14
|8
|5
|1
|29 - 11
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|8.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|9.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|10.
|Пяст
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|14.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|1:0
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|0:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 17
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|6.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Радомьяк Радом
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|8.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|10.
|Шлёнск
|0:1
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|11.
|Ягеллония
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|12.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|14.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|15.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1:0
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10
|17.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10