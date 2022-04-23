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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
0:4
Конец матча

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
7' Желтая карточка
Тамаш Марк
0:1
11' Гол
Губинек Михал
0:2
14' Гол
Мешанович Мурис
0:3
20' Гол в свои ворота
Голла Войцех
36' Желтая карточка
Домбровский Андрей
39' Вторая желтая карточка
Тамаш Марк
44' Желтая карточка
Ольсен Патрик
48' Желтая карточка
Голла Войцех
72' Желтая карточка
Амбросевич Мацей
86' Желтая карточка
Лоска Томаш
0:4
87' Гол
Mateusz Grzybek
89' Желтая карточка
Экспозито Эрик
90'+2
22
Шромник
Михал
21
Бейгер
Лукаш
14
Голла
Войцех
15
Тамаш
Марк
19
Янасик
Патрик
17
Шварц
Петр
8
Ольсен
Патрик
23
Гарсия
Виктор
III
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
24
Кинтана
Кайе
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
97
Wiktor
Biedrzycki
28
Амбросевич
Мацей
17
Гибш
Матей
14
Коцыля
Давид
22
Губинек
Михал
89
Домбровский
Андрей
11
Мешанович
Мурис
88
Познар
Томаш
Шлёнск
3-4-3
Брук-Бет Термалица
5-4-1

История личных встреч

Шлёнск
Брук-Бет Термалица

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
4:3
К
0:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
1:2
ЭГБ
2:1
Э
1:1
Э
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 10 (1) 0.33
Пих Роберт 5 (3) 0.17
Лыщаш Адриан 5 0.17
Прашелик Матеуш 4 0.13
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.13
Кинтана Кайе 2 0.07
Штиглец Дино 1 0.03
Гарсия Виктор III 1 0.03
Маковски Рафал 1 0.03
Вердаска Диогу 1 0.03
Цилла Марсель 1 0.03
Шварц Петр 1 0.03
Левкот Шимон 1 0.03
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мешанович Мурис 9 0.3
Piotr Wlazlo 8 (6) 0.27
Mateusz Grzybek 2 0.07
Adam Radwanski 2 0.07
Kacper Spiewak 2 0.07
Стефаник Самуэль 1 0.03
Познар Томаш 1 0.03
Путивцев Артём 1 0.03
Губинек Михал 1 0.03
Patryk Czarnowski 1 0.03
Nemanja Tekijaski 1 0.03
Ernest Terpilowski 1 0.03
Wiktor Biedrzycki 1 (1) 0.03
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Домбровский Андрей 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экспозито Эрик 7 0
Левкот Шимон 7 0
Голла Войцех 6 0
Мончиньски Кжиштоф 6 0
Тамаш Марк 2 2
Шварц Петр 3 1
Вердаска Диогу 4 0
Пясецки Фабиан 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Собота Вальдемар 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Маковски Рафал 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Путивцев Артём 8 0
Piotr Wlazlo 8 0
Mateusz Grzybek 5 0
Nemanja Tekijaski 3 1
Wiktor Biedrzycki 4 0
Васьелевски Марцин 4 0
Познар Томаш 3 0
Мешанович Мурис 3 0
Домгени Давид 3 0
Adam Radwanski 3 0
Bartlomiej Kukulowicz 3 0
Земан Мартин 2 0
Sebastian Bonecki 2 0
Губинек Михал 2 0
Грабовски Марцин 2 0
Глоушек Адам 1 0
Гергел Роман 1 0
Vlastimir Jovanovic 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Гибш Матей 1 0
Домбровский Андрей 1 0
Жира Павел 1 0
Безпалец Михал 1 0
Амбросевич Мацей 1 0
Лоска Томаш 1 0
Коцыля Давид 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
0
0%
5
36%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Пропущено

18
27
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
3
17%
1
4%
1-15
3
17%
7
26%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
3
17%
6
22%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
5
26%
31-45
2
8%
4
21%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
10
42%
4
21%
76-90

Пропущено

23
24
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
9%
4
17%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
9
39%
7
29%
29%
46-60
4
17%
5
21%
61-75
3
13%
6
25%
76-90

Забито

40
33
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 10
4
10%
6
18%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
8
20%
9
27%
31-45
3
8%
6
18%
46-60
3
8%
3
9%
61-75
15
38%
7
21%
76-90

Пропущено

41
51
15 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 26
5
12%
5
10%
1-15
8
20%
8
16%
16-30
2
5%
6
12%
31-45
12
29%
29%
13
25%
46-60
6
15%
8
16%
61-75
8
20%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Висла Краков 1:1 Ракув - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лех 0:1 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2
Шлёнск - Радомьяк Радом 0:0 Легия - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 2:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Шлёнск - Краковия 0:2 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 1:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1
Легия - Брук-Бет Термалица 4:1 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Брук-Бет Термалица - Варта Познань 1:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Брук-Бет Термалица - Легия 0:0 Лех - Брук-Бет Термалица 5:0 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 30 18 8 4 54 - 27 62
2. Лех 30 18 8 4 58 - 20 62
3. Погонь Щецин 30 17 8 5 57 - 27 59
4. Лехия Гданьск 29 14 7 8 45 - 32 49
5. Пяст 29 12 8 9 37 - 31 44
6. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Легия 29 11 3 15 34 - 38 36
11. Варта Познань 29 9 9 11 28 - 31 36
12. Ягеллония 29 8 10 11 34 - 45 34
13. Сталь Мелец 29 8 9 12 33 - 41 33
14. Шлёнск 30 7 11 12 36 - 45 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 30 6 9 15 25 - 52 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 11 3 1 35 - 5 36
2. Лехия Гданьск 14 10 3 1 25 - 9 33
3. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
4. Погонь Щецин 15 10 2 3 36 - 16 32
5. Ракув 14 8 5 1 29 - 11 29
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
8. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
9. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
10. Пяст 14 6 3 5 19 - 18 21
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Варта Познань 14 5 3 6 15 - 14 18
7. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
8. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Ягеллония 14 3 4 7 14 - 28 13
12. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
13. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
14. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
16. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
17. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
18. Гурник Ленчна 15 2 4 9 11 - 27 10
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ольсен Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Тамаш Марк получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    39'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Домбровский Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Голла Войцех уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Мешанович Мурис бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Губинек Михал бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Тамаш Марк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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