Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
47' ГолГолубек Якуб
2:0
53' ГолЧервински Якуб
Ход матча
47'
1:0
53'
2:0
14
Голубек
Якуб
24
Хэйтли
Том
25
Цэру
Богдан
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пищек ФилипНападающий
-
16 Жиро МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Петер Новак
История личных встреч
Пяст
Ягеллония
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадзиор Дамиан
|5 (1)
|0.17
|Alberto Toril
|5
|0.17
|Соколовски Патрик
|5
|0.17
|Вильчек Камиль
|5 (1)
|0.17
|Храпек Михал
|4
|0.13
|Червински Якуб
|3
|0.1
|Вида Кристофер
|3
|0.1
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.07
|Кончковски Мартин
|1
|0.03
|Стоилькович Никола
|1
|0.03
|Голубек Якуб
|1
|0.03
|Мосур Ариэль
|1
|0.03
|Michael Ameyaw
|1
|0.03
|Липски Патрик
|0
|0
|Хэйтли Том
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Костадинов Тихомир
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.23
|Пржикрыл Томаш
|6
|0.2
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.13
|Романчук Тарас
|3
|0.1
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.07
|Бида Бартош
|2
|0.07
|Кариока Силва
|2
|0.07
|Гуаль Марк
|2
|0.07
|Струски Кароль
|1
|0.03
|Жиро Михал
|1
|0.03
|Milosz Matysik
|1
|0.03
|Августин Блажей
|1
|0.03
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.03
|Andrzej Trubeha
|1
|0.03
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Хэйтли Том
|4
|0
|Гук Томаш
|4
|0
|Вида Кристофер
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Alberto Toril
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Костадинов Тихомир
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|8
|0
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|7
|0
|Струски Кароль
|6
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Поспишил Мартин
|5
|0
|Цэру Богдан
|3
|1
|Паздан Михал
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Настич Боян
|4
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Мыстковски Пшемыслав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Patryk Czerech
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
5
36%
46-60
5
28%
5
36%
61-75
2
11%
2
14%
76-90
Пропущено
19
28
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
4
21%
8
29%
31-45
3
16%
7
25%
46-60
4
21%
5
18%
61-75
5
26%
7
25%
76-90
Забито
17
20
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
4
20%
16-30
6
35%
4
20%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
1
6%
6
30%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
36%
5
29%
29%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
2
14%
1
6%
76-90
Забито
35
34
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
6
17%
0
0%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
8
23%
5
15%
31-45
4
11%
8
24%
46-60
9
26%
8
24%
61-75
3
9%
8
24%
76-90
Пропущено
33
45
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 24
1
3%
3
7%
1-15
4
12%
4
9%
16-30
9
27%
13
29%
31-45
6
18%
10
22%
46-60
6
18%
7
16%
61-75
7
21%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1
Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0
Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|30
|18
|8
|4
|54 - 27
|62
|2.
|Лех
|30
|18
|8
|4
|58 - 20
|62
|3.
|Погонь Щецин
|30
|17
|8
|5
|57 - 27
|59
|4.
|Лехия Гданьск
|29
|14
|7
|8
|45 - 32
|49
|5.
|Пяст
|2:1
|30
|13
|8
|9
|39 - 32
|47
|6.
|Радомьяк Радом
|30
|10
|13
|7
|36 - 31
|43
|7.
|Висла Плоцк
|29
|13
|3
|13
|41 - 41
|42
|8.
|Краковия
|30
|11
|8
|11
|36 - 38
|41
|9.
|Гурник Забже
|30
|11
|7
|12
|44 - 45
|40
|10.
|Легия
|29
|11
|3
|15
|34 - 38
|36
|11.
|Варта Познань
|29
|9
|9
|11
|28 - 31
|36
|12.
|Ягеллония
|1:2
|30
|8
|10
|12
|35 - 47
|34
|13.
|Сталь Мелец
|29
|8
|9
|12
|33 - 41
|33
|14.
|Шлёнск
|30
|7
|11
|12
|36 - 45
|32
|15.
|Заглембе Любин
|30
|9
|4
|17
|33 - 54
|31
|16.
|Висла Краков
|29
|7
|8
|14
|32 - 45
|29
|17.
|Гурник Ленчна
|30
|6
|9
|15
|25 - 52
|27
|18.
|Брук-Бет Термалица
|30
|6
|9
|15
|32 - 52
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|15
|11
|3
|1
|35 - 5
|36
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|10
|3
|1
|25 - 9
|33
|3.
|Висла Плоцк
|15
|10
|2
|3
|24 - 11
|32
|4.
|Погонь Щецин
|15
|10
|2
|3
|36 - 16
|32
|5.
|Ракув
|14
|8
|5
|1
|29 - 11
|29
|6.
|Радомьяк Радом
|15
|6
|7
|2
|21 - 14
|25
|7.
|Пяст
|2:1
|15
|7
|3
|5
|21 - 19
|24
|8.
|Легия
|15
|8
|0
|7
|21 - 18
|24
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|4
|5
|22 - 19
|22
|10.
|Краковия
|15
|6
|4
|5
|21 - 19
|22
|11.
|Сталь Мелец
|15
|6
|3
|6
|18 - 19
|21
|12.
|Ягеллония
|1:2
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|13.
|Заглембе Любин
|15
|6
|2
|7
|22 - 26
|20
|14.
|Висла Краков
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Варта Познань
|15
|4
|6
|5
|13 - 17
|18
|16.
|Гурник Ленчна
|15
|4
|5
|6
|14 - 25
|17
|17.
|Брук-Бет Термалица
|15
|4
|5
|6
|18 - 25
|17
|18.
|Шлёнск
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|10
|3
|3
|25 - 16
|33
|2.
|Погонь Щецин
|15
|7
|6
|2
|21 - 11
|27
|3.
|Лех
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Пяст
|2:1
|15
|6
|5
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Краковия
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|6.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Радомьяк Радом
|15
|4
|6
|5
|15 - 17
|18
|8.
|Гурник Забже
|15
|5
|3
|7
|22 - 26
|18
|9.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|10.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|22 - 25
|16
|11.
|Ягеллония
|1:2
|15
|3
|4
|8
|15 - 30
|13
|12.
|Сталь Мелец
|14
|2
|6
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Легия
|14
|3
|3
|8
|13 - 20
|12
|14.
|Заглембе Любин
|15
|3
|2
|10
|11 - 28
|11
|15.
|Висла Краков
|15
|2
|4
|9
|14 - 29
|10
|16.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|17.
|Висла Плоцк
|14
|3
|1
|10
|17 - 30
|10
|18.
|Гурник Ленчна
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10