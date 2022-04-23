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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
2:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
47' Гол
Голубек Якуб
2:0
53' Гол
Червински Якуб
75'
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
37
Райнер
Константин
14
Голубек
Якуб
24
Хэйтли
Том
10
Вида
Кристофер
6
Храпек
Михал
92
Кадзиор
Дамиан
18
Вильчек
Камиль
33
Аломерович
Златан
19
Ольшевски
Павел
25
Цэру
Богдан
2
Паздан
Михал
5
Настич
Боян
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
27
Вдовик
Бартломей
23
Струски
Кароль
15
Кариока
Силва
28
Гуаль
Марк
Пяст
5-3-2
Ягеллония
4-3-2-1

История личных встреч

Пяст
Ягеллония

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Э
3:3
Э
0:1
Э
0:1
ЭГА
2:0
Э
0:2
Э
3:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
OE
1:1
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадзиор Дамиан 5 (1) 0.17
Alberto Toril 5 0.17
Соколовски Патрик 5 0.17
Вильчек Камиль 5 (1) 0.17
Храпек Михал 4 0.13
Червински Якуб 3 0.1
Вида Кристофер 3 0.1
Пырка Аркадиуш 2 0.07
Кончковски Мартин 1 0.03
Стоилькович Никола 1 0.03
Голубек Якуб 1 0.03
Мосур Ариэль 1 0.03
Michael Ameyaw 1 0.03
Липски Патрик 0 0
Хэйтли Том 0 0
Катранис Александрос 0 0
Костадинов Тихомир 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.23
Пржикрыл Томаш 6 0.2
Черных Фёдор 4 (1) 0.13
Романчук Тарас 3 0.1
Пуэрто Исраэль 2 0.07
Бида Бартош 2 0.07
Кариока Силва 2 0.07
Гуаль Марк 2 0.07
Струски Кароль 1 0.03
Жиро Михал 1 0.03
Milosz Matysik 1 0.03
Августин Блажей 1 0.03
Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
Andrzej Trubeha 1 0.03
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Цэру Богдан 0 0
Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Хэйтли Том 4 0
Гук Томаш 4 0
Вида Кристофер 4 0
Червински Якуб 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Alberto Toril 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Стечик Доминик 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Костадинов Тихомир 1 0
Райнер Константин 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 8 0
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Струски Кароль 6 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Поспишил Мартин 5 0
Цэру Богдан 3 1
Паздан Михал 4 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Настич Боян 4 0
Kacper Tabis 3 0
Milosz Matysik 3 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Мыстковски Пшемыслав 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Гуаль Марк 1 0
Andrzej Trubeha 1 0
Бида Бартош 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Patryk Czerech 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
5
28%
0
0%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
5
36%
46-60
5
28%
5
36%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Пропущено

19
28
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
4
21%
8
29%
31-45
3
16%
7
25%
46-60
4
21%
5
18%
61-75
5
26%
7
25%
76-90

Забито

17
20
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
4
20%
16-30
6
35%
4
20%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
1
6%
6
30%
76-90

Пропущено

14
17
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
5
36%
5
29%
29%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
2
14%
1
6%
76-90

Забито

35
34
19 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
6
17%
0
0%
1-15
5
14%
5
15%
16-30
8
23%
5
15%
31-45
4
11%
8
24%
46-60
9
26%
8
24%
61-75
3
9%
8
24%
76-90

Пропущено

33
45
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 24
1
3%
3
7%
1-15
4
12%
4
9%
16-30
9
27%
13
29%
31-45
6
18%
10
22%
46-60
6
18%
7
16%
61-75
7
21%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1
Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3 Висла Плоцк - Пяст 0:2 Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1
Ягеллония
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Лех - Ягеллония 3:0
Ягеллония - Висла Плоцк 0:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 30 18 8 4 54 - 27 62
2. Лех 30 18 8 4 58 - 20 62
3. Погонь Щецин 30 17 8 5 57 - 27 59
4. Лехия Гданьск 29 14 7 8 45 - 32 49
5. Пяст 2:1 30 13 8 9 39 - 32 47
6. Радомьяк Радом 30 10 13 7 36 - 31 43
7. Висла Плоцк 29 13 3 13 41 - 41 42
8. Краковия 30 11 8 11 36 - 38 41
9. Гурник Забже 30 11 7 12 44 - 45 40
10. Легия 29 11 3 15 34 - 38 36
11. Варта Познань 29 9 9 11 28 - 31 36
12. Ягеллония 1:2 30 8 10 12 35 - 47 34
13. Сталь Мелец 29 8 9 12 33 - 41 33
14. Шлёнск 30 7 11 12 36 - 45 32
15. Заглембе Любин 30 9 4 17 33 - 54 31
16. Висла Краков 29 7 8 14 32 - 45 29
17. Гурник Ленчна 30 6 9 15 25 - 52 27
18. Брук-Бет Термалица 30 6 9 15 32 - 52 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 15 11 3 1 35 - 5 36
2. Лехия Гданьск 14 10 3 1 25 - 9 33
3. Висла Плоцк 15 10 2 3 24 - 11 32
4. Погонь Щецин 15 10 2 3 36 - 16 32
5. Ракув 14 8 5 1 29 - 11 29
6. Радомьяк Радом 15 6 7 2 21 - 14 25
7. Пяст 2:1 15 7 3 5 21 - 19 24
8. Легия 15 8 0 7 21 - 18 24
9. Гурник Забже 15 6 4 5 22 - 19 22
10. Краковия 15 6 4 5 21 - 19 22
11. Сталь Мелец 15 6 3 6 18 - 19 21
12. Ягеллония 1:2 15 5 6 4 20 - 17 21
13. Заглембе Любин 15 6 2 7 22 - 26 20
14. Висла Краков 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Варта Познань 15 4 6 5 13 - 17 18
16. Гурник Ленчна 15 4 5 6 14 - 25 17
17. Брук-Бет Термалица 15 4 5 6 18 - 25 17
18. Шлёнск 15 3 7 5 14 - 20 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 10 3 3 25 - 16 33
2. Погонь Щецин 15 7 6 2 21 - 11 27
3. Лех 15 7 5 3 23 - 15 26
4. Пяст 2:1 15 6 5 4 18 - 13 23
5. Краковия 15 5 4 6 15 - 19 19
6. Варта Познань 14 5 3 6 15 - 14 18
7. Радомьяк Радом 15 4 6 5 15 - 17 18
8. Гурник Забже 15 5 3 7 22 - 26 18
9. Лехия Гданьск 15 4 4 7 20 - 23 16
10. Шлёнск 15 4 4 7 22 - 25 16
11. Ягеллония 1:2 15 3 4 8 15 - 30 13
12. Сталь Мелец 14 2 6 6 15 - 22 12
13. Легия 14 3 3 8 13 - 20 12
14. Заглембе Любин 15 3 2 10 11 - 28 11
15. Висла Краков 15 2 4 9 14 - 29 10
16. Брук-Бет Термалица 15 2 4 9 14 - 27 10
17. Висла Плоцк 14 3 1 10 17 - 30 10
18. Гурник Ленчна 15 2 4 9 11 - 27 10
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Ягеллония
1.82
3.62
4.60
Все Коэффициенты
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Пяст
Ягеллония

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