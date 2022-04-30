Стадион: Йохан Кройф Арена
0:0
Первый тайм: 8'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
44
Регер
Юри
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
34
Mees
de
Wit
45
Chardi
Landu
19
Редан
Дайшон
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Регер ЮриЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Mees de WitЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Chardi LanduНападающий
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Де Вал МаксНападающий
-
-
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-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
ПЕК Зволле
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
20 матчей
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|20 (1)
|0.67
|Тадич Душан
|12 (4)
|0.4
|Антони
|8
|0.27
|Бергёйс Стивен
|7
|0.23
|Классен Дэви
|7
|0.23
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.17
|Броббей Брайан
|4
|0.13
|Нерес Давид
|3
|0.1
|Тимбер Юррьен
|3
|0.1
|Гравенберх Райан
|2
|0.07
|Альварес Эдсон
|2
|0.07
|Перейра Данило II
|2
|0.07
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|Дарами Мохаммед
|1
|0.03
|Кудус Мохаммед
|1
|0.03
|Тейлор Кеннет
|1
|0.03
|Ренсх Девайн
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|5
|0.17
|Ван Полен Брам
|5 (3)
|0.17
|Mees de Wit
|4
|0.13
|Ван Ден Белт Томас
|3
|0.1
|Дарфалу Усама
|2
|0.07
|Накаяма Юта
|1
|0.03
|Саймак Мустафа
|1
|0.03
|Кастанер Жервейн
|1
|0.03
|Хюйбертс Дин
|1
|0.03
|Samir Lagsir
|1
|0.03
|Андерсон Джаван
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Аджич Лука
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антони
|4
|1
|Алле Себастьян
|4
|0
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Классен Дэви
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|6
|0
|Накаяма Юта
|5
|0
|Ван Ден Белт Томас
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Саймак Мустафа
|4
|0
|Штридер Рико
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Ван Полен Брам
|3
|0
|Кастанер Жервейн
|3
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Ван дер Верфф Майкел
|1
|0
|Паал Кеннет
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
51
15
23 В 1-м тайме 9
28 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 22
5
10%
7
47%
1-15
10
20%
1
7%
16-30
8
16%
1
7%
31-45
6
12%
2
13%
46-60
8
16%
3
20%
61-75
14
27%
1
7%
76-90
Пропущено
11
25
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
18%
6
24%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
4
36%
5
20%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
27%
6
24%
76-90
Забито
31
12
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
3
10%
1
8%
1-15
5
16%
2
17%
16-30
8
26%
1
8%
31-45
2
6%
1
8%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
7
23%
6
50%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
4
25%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Забито
82
27
39 В 1-м тайме 13
43 Во 2-м тайме 14
21 Забивали первыми 12
3 Не забивали 12
8
10%
8
30%
30%
1-15
15
18%
3
11%
16-30
16
20%
2
7%
31-45
8
10%
3
11%
46-60
14
17%
4
15%
61-75
21
26%
7
26%
76-90
Пропущено
19
41
8 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 22
2
11%
8
20%
1-15
3
16%
6
15%
16-30
3
16%
6
15%
31-45
6
32%
7
17%
46-60
0
0%
5
12%
61-75
5
26%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3
Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0
Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|31
|24
|4
|3
|86 - 15
|76
|2.
|ПСВ
|30
|23
|2
|5
|75 - 35
|71
|3.
|Фейеноорд
|30
|20
|4
|6
|69 - 29
|64
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|30
|18
|4
|8
|58 - 36
|58
|6.
|Утрехт
|31
|12
|9
|10
|48 - 40
|45
|7.
|Витесс
|30
|13
|5
|12
|35 - 46
|44
|8.
|Гронинген
|30
|9
|9
|12
|37 - 44
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|30
|10
|6
|14
|35 - 44
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|30
|9
|7
|14
|29 - 40
|34
|12.
|Камбюр
|30
|10
|3
|17
|45 - 63
|33
|13.
|Хераклес
|30
|9
|6
|15
|31 - 41
|33
|14.
|Фортуна Ситтард
|30
|8
|5
|17
|31 - 61
|29
|15.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|16.
|ПЕК Зволле
|0:0
|31
|7
|6
|18
|24 - 44
|27
|17.
|Виллем II
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|18.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|16
|12
|2
|2
|54 - 8
|38
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Фортуна Ситтард
|15
|6
|2
|7
|18 - 26
|20
|10.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|13.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|14.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|15.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|16.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|15
|7
|3
|5
|18 - 20
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0
|16
|4
|2
|10
|13 - 27
|14
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Хераклес
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|18.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8