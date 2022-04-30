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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Аякс
3:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
30' Гол
Тадич Душан
2:0
51' Гол
Классен Дэви
3:0
80' Гол
Классен Дэви
90'+3

Ход матча

30'
Тадич Душан
(Тейлор Кеннет)
1:0
51'
Классен Дэви
2:0
57'
Бергёйс Стивен
Кудус Мохаммед
 
67'
Ренсх Девайн
Регер Юри
 
69'
 
Rav van der Berg
Кастанер Жервейн
69'
 
Tristan van Gilst
Chardi Landu
80'
Классен Дэви
(Бергёйс Стивен)
3:0
81'
Броббей Брайан
Алле Себастьян
 
82'
Альварес Эдсон
Тейлор Кеннет
 
87'
 
Штридер Рико
Паал Кеннет
87'
 
Thomas Beelen
Клемент Пелле

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Стекеленбург
Мартен
44
Регер
Юри
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
8
Гравенберх
Райан
25
Тейлор
Кеннет
20
Кудус
Мохаммед
6
Классен
Дэви
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
34
Mees
de
Wit
21
Андерсон
Джаван
19
Редан
Дайшон
20
Ван
Ден
Белт
Томас
5
Паал
Кеннет
7
Кастанер
Жервейн
45
Chardi
Landu
10
Клемент
Пелле
Аякс
4-1-2-1-2
ПЕК Зволле
3-4-3

История личных встреч

Аякс
ПЕК Зволле

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

20 матчей

75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
5:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
СГ
1:0
К
5:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 20 (1) 0.65
Тадич Душан 13 (4) 0.42
Классен Дэви 9 0.29
Антони 8 0.26
Бергёйс Стивен 7 0.23
Мазрауи Нуссер 5 0.16
Броббей Брайан 4 0.13
Нерес Давид 3 0.1
Тимбер Юррьен 3 0.1
Гравенберх Райан 2 0.06
Альварес Эдсон 2 0.06
Перейра Данило II 2 0.06
Мартинес Лисандро 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Тальяфико Николас 1 0.03
Дарами Мохаммед 1 0.03
Тейлор Кеннет 1 0.03
Кудус Мохаммед 1 0.03
Ренсх Девайн 1 0.03
Шуурс Перр 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 5 0.16
Ван Полен Брам 5 (3) 0.16
Mees de Wit 4 0.13
Ван Ден Белт Томас 3 0.1
Дарфалу Усама 2 0.06
Накаяма Юта 1 0.03
Саймак Мустафа 1 0.03
Кастанер Жервейн 1 0.03
Хюйбертс Дин 1 0.03
Samir Lagsir 1 0.03
Андерсон Джаван 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антони 4 1
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Тадич Душан 2 0
Классен Дэви 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Накаяма Юта 5 0
Ван Ден Белт Томас 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Вут Симен 2 1
Ван Полен Брам 3 0
Кастанер Жервейн 3 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Ван дер Верфф Майкел 1 0
Паал Кеннет 1 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

54
15
24 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 23
5
9%
7
47%
1-15
11
20%
1
7%
16-30
8
15%
1
7%
31-45
7
13%
2
13%
46-60
8
15%
3
20%
61-75
15
28%
1
7%
76-90

Пропущено

11
28
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
18%
6
21%
1-15
1
9%
3
11%
16-30
1
9%
4
14%
31-45
4
36%
6
21%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
27%
7
25%
76-90

Забито

31
12
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
3
10%
1
8%
1-15
5
16%
2
17%
16-30
8
26%
1
8%
31-45
2
6%
1
8%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
7
23%
6
50%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
4
25%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Забито

85
27
40 В 1-м тайме 13
45 Во 2-м тайме 14
22 Забивали первыми 12
3 Не забивали 13
8
9%
8
30%
30%
1-15
16
19%
3
11%
16-30
16
19%
2
7%
31-45
9
11%
3
11%
46-60
14
16%
4
15%
61-75
22
26%
7
26%
76-90

Пропущено

19
44
8 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 18
14 Не пропускали 23
2
11%
8
18%
1-15
3
16%
7
16%
16-30
3
16%
6
14%
31-45
6
32%
8
18%
46-60
0
0%
5
11%
61-75
5
26%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3
Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0
Твенте - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 30 20 4 6 69 - 29 64
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 1:0 31 19 4 8 59 - 36 61
6. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
7. Витесс 30 13 5 12 35 - 46 44
8. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
9. Гоу Эхед Иглс 30 10 6 14 35 - 44 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
13. Камбюр 30 10 3 17 45 - 63 33
14. Фортуна Ситтард 30 8 5 17 31 - 61 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
17. Виллем II 30 7 5 18 24 - 52 26
18. Спарта Роттердам 0:1 31 5 10 16 23 - 46 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 1:0 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Фортуна Ситтард 15 6 2 7 18 - 26 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
12. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
13. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
16. Спарта Роттердам 0:1 16 3 6 7 13 - 21 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
4. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
5. АЗ Алкмаар 1:0 16 8 2 6 26 - 21 26
6. Витесс 15 7 3 5 18 - 20 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 0:1 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Аякс: 62%, ПЕК Зволле: 38%.
  • 93'
    ПЕК Зволле контролирует мяч.
  • 92'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Гравенберх Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Броббей Брайан из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
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