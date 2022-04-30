Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Чарди Ланду нанес удар, но тот был заблокирован.

Youri Regeer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Youri Regeer получил травму и заменен. Девайн Ренш выходит на поле.

Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

45' Отличные скиллы показывает Кудус Мохаммед , обводя своих соперников

44' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Меес де Вит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кудус Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Опасность! Тальяфико Николас из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

41' Кудус Мохаммед пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

39' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Андерсон Джаван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Отличные скиллы показывает Тейлор Кеннет , обводя своих соперников

38' Опасность! Тальяфико Николас из команды Аякс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

37' Хорошую попытку сделал Тадич Душан . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Выглядело как неплохой момент. Блинд Дэйли из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

37' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хорошую попытку сделал Чарди Ланду. Удар в створ, но вратарь начеку

35' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

35' Youri Regeer из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

35' Аякс выполняет удар от ворот.

35' Как он промахнулся? Редан Дайшон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

33' Youri Regeer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Паал Кеннет наказан за толчок Youri Regeer

30' Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

29' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Аякс выполняет удар от ворот.

27' Кастанер Жервейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Меес де Вит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Youri Regeer из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

23' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Тейлор Кеннет из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Аякс выполняет удар от ворот.

20' Аякс выполняет удар от ворот.

20' Андерсон Джаван не смог попасть в створ ударом издали

20' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

19' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Аякс выполняет удар от ворот.

17' О, нет. Из многообещающей позиции Классен Дэви из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

16' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Аякс выполняет удар от ворот.

14' Клемент Пелле не смог попасть в створ ударом издали

14' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Тальяфико Николас из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Тейлор Кеннет оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Классен Дэви нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

5' Гравенберх Райан пробует нанести удар издали, но Костас Лампроу держит все под контролем

2' Аякс выполняет удар от ворот.

1' Какой промах! Чарди Ланду имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

1' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре