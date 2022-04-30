Стадион: Erve Asito
17' Красная карточкаУахим Анас
Ход матча
17'
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
30
Уахим
Анас
14
Влап
Михел
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Уахим АнасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
36 Timo Jansink
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
35 Mees Hilgers
-
-
42 Sam Karssies
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Твенте
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
26 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
2 победы 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакыш Синан
|5
|0.16
|Сирхейс Кай
|4
|0.13
|Лаурсен Николай
|4
|0.13
|Бюргзорг Делано
|4
|0.13
|Аззауи Исмаил
|3
|0.1
|Влут Рай
|3 (1)
|0.1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.06
|Басачикоглу Билал
|1
|0.03
|Кваглиата Джакомо
|1
|0.03
|Арментерос Самуэль
|1
|0.03
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Ренте Марко
|1
|0.03
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|Схоофс Лукас
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|15 (5)
|0.48
|Проппер Робин
|5
|0.16
|Влап Михел
|5
|0.16
|Лимниос Димитрис
|5
|0.16
|Мисиджан Вирджил
|3
|0.1
|Daan Rots
|3
|0.1
|Manfred Ugalde
|3
|0.1
|Бренет Джошуа
|2
|0.06
|Зерруки Рамиз
|2
|0.06
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Mees Hilgers
|1
|0.03
|Бош Йессе
|1
|0.03
|Смал Гийс
|0
|0
|Мениг Квинси
|0
|0
|Черны Вацлав
|0
|0
|Трупе Джованни
|0
|0
|Плегесуэло Хулио
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|9
|0
|Фадига Ноа
|7
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Басачикоглу Билал
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Уахим Анас
|2
|1
|Влут Рай
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|8
|1
|Садилек Михал
|6
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5
|0
|Проппер Робин
|3
|0
|Илич Лука
|1
|1
|Мениг Квинси
|2
|0
|Бренет Джошуа
|2
|0
|Лимниос Димитрис
|2
|0
|Влап Михел
|2
|0
|Manfred Ugalde
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Daan Rots
|2
|0
|Брама Вут
|1
|0
|Трупе Джованни
|1
|0
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Mees Hilgers
|1
|0
|Max Bruns
|1
|0
|Luca Everink
|1
|0
|Рон Янс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
25
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
5
26%
6
24%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
26%
5
20%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
6
29%
61-75
5
28%
7
33%
76-90
Забито
13
23
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
1
8%
6
26%
1-15
2
15%
6
26%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
3
23%
6
26%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
6
27%
4
33%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
3
14%
2
17%
76-90
Забито
32
48
14 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 22
10 Не забивали 2
3
9%
10
21%
1-15
4
13%
8
17%
16-30
7
22%
7
15%
31-45
5
16%
6
13%
46-60
5
16%
6
13%
61-75
8
25%
11
23%
76-90
Пропущено
40
33
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 18
3
8%
3
9%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
8
20%
7
21%
46-60
8
20%
7
21%
61-75
8
20%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гронинген - Хераклес 0:1 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0
Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0
Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|30
|23
|2
|5
|75 - 35
|71
|3.
|Фейеноорд
|30
|20
|4
|6
|69 - 29
|64
|4.
|Твенте
|0:0
|31
|18
|8
|5
|48 - 33
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|30
|18
|4
|8
|58 - 36
|58
|6.
|Утрехт
|31
|12
|9
|10
|48 - 40
|45
|7.
|Витесс
|30
|13
|5
|12
|35 - 46
|44
|8.
|Гронинген
|30
|9
|9
|12
|37 - 44
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|30
|10
|6
|14
|35 - 44
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|30
|9
|7
|14
|29 - 40
|34
|12.
|Хераклес
|0:0
|31
|9
|7
|15
|31 - 41
|34
|13.
|Камбюр
|30
|10
|3
|17
|45 - 63
|33
|14.
|Фортуна Ситтард
|30
|8
|5
|17
|31 - 61
|29
|15.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|16.
|ПЕК Зволле
|0:3
|31
|7
|5
|19
|24 - 47
|26
|17.
|Виллем II
|30
|7
|5
|18
|24 - 52
|26
|18.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|0:0
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|0:0
|16
|7
|5
|4
|20 - 17
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Фортуна Ситтард
|15
|6
|2
|7
|18 - 26
|20
|10.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|11.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|15 - 16
|18
|12.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|13 - 20
|18
|13.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|14.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|15.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|16.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|0:3
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Твенте
|0:0
|16
|9
|3
|4
|24 - 22
|30
|4.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|5.
|Витесс
|15
|7
|3
|5
|18 - 20
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|0:3
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Хераклес
|0:0
|15
|2
|2
|11
|11 - 24
|8
|18.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8