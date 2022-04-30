Джакомо Квальята выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Хераклес

17' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Уахим Анас из команды Хераклес - была желтая, а стала красная.

15' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

8' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

6' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Лимниос Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ханссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Хераклес начинает с центра поля