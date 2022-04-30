Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Джакомо Квальята оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Штрафной исполнил Джакомо Квальята, после его удара Ларс Уннерсталль сделал классный сейв. Угловой

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Матч возобновлен

50' Уннерсталл Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Г О О О О Л - Смал Гийс левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

47' Фадига Ноа получил желтую карточку от судьи

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Игрок команды Хераклес в офсайде

45' Садилек Михал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Хераклес делает передачу в штрафную, но мяч заблокирован.

44' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Хераклес

41' Лаурсен Николай получил желтую карточку от судьи

40' Плегесуэло Хулио получил желтую карточку от судьи

38' Матч возобновлен

38' Матч приостановлен из-за петард на поле

36' Г О О О О Л - Фадига Ноа забивает с правой ноги!

35' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Зерруки Рамиз из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Лимниос Димитрис пробует нанести удар издали, но Коэн Бакер держит все под контролем

30' Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Джакомо Квальята выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Твенте

24' Лаурсен Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Твенте , будет отменен из-за фола.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

22' После штрафного удара,который нанес Лимниос Димитрис мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

20' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Хераклес

16' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Уахим Анас из команды Хераклес - была желтая, а стала красная.

15' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

8' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

6' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Лимниос Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ханссон Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Хераклес начинает с центра поля