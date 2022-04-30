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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Хераклес
1:1
Конец матча
Твенте
0'
16' Красная карточка
Уахим Анас
21' Undefined phrase: football_event_
Ван Волфсвинкель Рикки
1:0
36' Гол
Фадига Ноа
40' Желтая карточка
Плегесуэло Хулио
41' Желтая карточка
Лаурсен Николай
45' Желтая карточка
Фадига Ноа
1:1
45' Гол
Смал Гийс
74' Желтая карточка
Бренет Джошуа
90' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+6
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
21
Хоогма
Джастин
3
Кваглиата
Джакомо
11
Лаурсен
Николай
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
29
Ханссон
Эмиль
30
Уахим
Анас
9
Бакыш
Синан
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
18
Лимниос
Димитрис
14
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Хераклес
4-4-2
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Твенте

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

26 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
4 победы 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
2 победы 12 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакыш Синан 5 0.16
Сирхейс Кай 4 0.13
Лаурсен Николай 4 0.13
Бюргзорг Делано 4 0.13
Аззауи Исмаил 3 0.1
Влут Рай 3 (1) 0.1
Киомурцоглу Орестис 2 0.06
Басачикоглу Билал 1 0.03
Кваглиата Джакомо 1 0.03
Арментерос Самуэль 1 0.03
Де ла Торре Лука 1 0.03
Ренте Марко 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Ханссон Эмиль 0 0
Схоофс Лукас 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 15 (5) 0.48
Проппер Робин 5 0.16
Влап Михел 5 0.16
Лимниос Димитрис 5 0.16
Мисиджан Вирджил 3 0.1
Daan Rots 3 0.1
Manfred Ugalde 3 0.1
Бренет Джошуа 2 0.06
Зерруки Рамиз 2 0.06
Садилек Михал 1 0.03
Смал Гийс 1 0.03
Mees Hilgers 1 0.03
Бош Йессе 1 0.03
Мениг Квинси 0 0
Черны Вацлав 0 0
Трупе Джованни 0 0
Плегесуэло Хулио 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 9 0
Фадига Ноа 8 0
Ренте Марко 5 0
Басачикоглу Билал 4 0
Де ла Торре Лука 4 0
Уахим Анас 2 1
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Лаурсен Николай 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 8 1
Садилек Михал 6 1
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0
Проппер Робин 3 0
Бренет Джошуа 3 0
Илич Лука 1 1
Мениг Квинси 2 0
Лимниос Димитрис 2 0
Влап Михел 2 0
Плегесуэло Хулио 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Daan Rots 2 0
Брама Вут 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Mees Hilgers 1 0
Max Bruns 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
25
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
5
26%
6
24%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
5
26%
5
20%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
6
29%
61-75
5
28%
7
33%
76-90

Забито

13
23
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
1
8%
6
26%
1-15
2
15%
6
26%
16-30
2
15%
1
4%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
3
23%
6
26%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
1
5%
1
8%
1-15
5
23%
1
8%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
6
27%
4
33%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
3
14%
2
17%
76-90

Забито

32
48
14 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 22
10 Не забивали 2
3
9%
10
21%
1-15
4
13%
8
17%
16-30
7
22%
7
15%
31-45
5
16%
6
13%
46-60
5
16%
6
13%
61-75
8
25%
11
23%
76-90

Пропущено

40
33
16 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 18
3
8%
3
9%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
8
20%
7
21%
46-60
8
20%
7
21%
61-75
8
20%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гронинген - Хераклес 0:1 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 Бохум - Хераклес 2:0
Херенвен - Хераклес 2:0 Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0
Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс - Твенте 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - Херенвен 2:0 Утрехт - Твенте 1:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 30 20 4 6 69 - 29 64
4. Твенте 31 18 8 5 49 - 34 62
5. АЗ Алкмаар 1:0 31 19 4 8 59 - 36 61
6. Утрехт 31 12 9 10 48 - 40 45
7. Витесс 30 13 5 12 35 - 46 44
8. Гронинген 30 9 9 12 37 - 44 36
9. Гоу Эхед Иглс 30 10 6 14 35 - 44 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Хераклес 31 9 7 15 32 - 42 34
13. Камбюр 30 10 3 17 45 - 63 33
14. Фортуна Ситтард 30 8 5 17 31 - 61 29
15. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
16. ПЕК Зволле 31 7 5 19 24 - 47 26
17. Виллем II 30 7 5 18 24 - 52 26
18. Спарта Роттердам 0:1 31 5 10 16 23 - 46 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 1:0 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Фортуна Ситтард 15 6 2 7 18 - 26 20
10. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
11. Гронинген 15 4 6 5 15 - 16 18
12. Виллем II 15 5 3 7 13 - 20 18
13. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
14. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
15. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
16. Спарта Роттердам 0:1 16 3 6 7 13 - 21 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
4. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
5. АЗ Алкмаар 1:0 16 8 2 6 26 - 21 26
6. Витесс 15 7 3 5 18 - 20 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 15 4 4 7 18 - 22 16
12. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
13. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 0:1 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Хераклес 15 2 2 11 11 - 24 8
18. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Хераклес: 40%, Твенте: 60%.
  • 96'
    Манфред Угалде нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Черны Вацлав из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 96'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Хераклес
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    • 93'
      Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 92'
      Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Клеонизе Денильо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Зерруки Рамиз из команды Твенте делает неудачный навес.
    • 90'
      Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 89'
      Садилек Михал из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хераклес 1:1 Твенте онлайн

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