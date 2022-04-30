0:1
Перерыв
31' Желтая карточкаАкбашев Роман
0:1
37' ГолАппаев Хызыр
Ход матча
31'
37'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Самок СергейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Поддубский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Факел
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|13 (7)
|0.37
|Гонгадзе Георгий
|9 (1)
|0.26
|Мануйлов Роман
|3
|0.09
|Алиев Камран
|3
|0.09
|Барков Дмитрий
|2
|0.06
|Фомин Денис
|2
|0.06
|Смирнов Александр
|1
|0.03
|Булия Эдуард
|1
|0.03
|Носов Александр
|1
|0.03
|Грачёв Глеб
|1
|0.03
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.03
|Тихонов Михаил
|1
|0.03
|Левицкий Денис
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
|Гащенков Михаил
|1 (1)
|0.03
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максимов Максим
|20 (4)
|0.59
|Акбашев Роман
|7
|0.21
|Аппаев Хызыр
|7
|0.21
|Разборов Андрей
|4
|0.12
|Мендель Андрей
|3
|0.09
|Шаваев Алихан
|2
|0.06
|Черов Василий
|2
|0.06
|Дашаев Аслан
|1
|0.03
|Дядюн Владимир
|1
|0.03
|Брызгалов Сергей
|1
|0.03
|Суслов Кирилл
|1
|0.03
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.03
|Кулишев Артём
|1
|0.03
|Магаль Руслан
|1
|0.03
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Денис
|11
|0
|Квеквескири Ираклий
|8
|1
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Иллой-Айет Эммерсон
|6
|1
|Мануйлов Роман
|7
|0
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Мартусевич Максим
|6
|0
|Барков Дмитрий
|6
|0
|Андямов Валентин
|4
|1
|Гащенков Михаил
|5
|0
|Тихонов Михаил
|3
|1
|Алиев Камран
|4
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Цаллагов Дзамболат
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Левицкий Денис
|2
|0
|Галимов Александр
|2
|0
|Сугробов Владимир
|0
|1
|Денисов Александр
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
|Дмитриев Максим II
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендель Андрей
|12
|0
|Акбашев Роман
|10
|0
|Пейчинович Неманья
|7
|1
|Магаль Руслан
|6
|1
|Дашаев Аслан
|5
|1
|Никитин Андрей Владимирович
|6
|0
|Шаваев Алихан
|4
|1
|Мастерной Владислав
|4
|1
|Суслов Кирилл
|5
|0
|Дмитриев Олег
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|4
|0
|Максимов Максим
|4
|0
|Смирнов Михаил
|3
|0
|Кулишев Артём
|3
|0
|Черов Василий
|3
|0
|Шепилов Денис
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|2
|0
|Дядюн Владимир
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
27
7 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
1
4%
3
11%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
4
15%
8
30%
30%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
10
38%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
4
33%
5
25%
76-90
Забито
18
24
12 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
8
33%
16-30
4
22%
6
25%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
22%
3
13%
76-90
Пропущено
21
13
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
19%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
9
43%
4
31%
76-90
Забито
44
51
19 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 21
10 Не забивали 10
4
9%
3
6%
1-15
7
16%
11
22%
16-30
8
18%
14
27%
31-45
5
11%
6
12%
46-60
6
14%
6
12%
61-75
14
32%
11
22%
76-90
Пропущено
33
33
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
5
15%
4
12%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
5
15%
6
18%
31-45
5
15%
4
12%
46-60
2
6%
7
21%
61-75
13
39%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2
СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1
Факел
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0
Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|55 - 30
|69
|2.
|Факел
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|55 - 30
|65
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|56 - 33
|62
|4.
|Енисей
|0:0 Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|5.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|35
|16
|8
|11
|43 - 35
|56
|6.
|Алания
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|68 - 43
|56
|7.
|Балтика
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|48 - 26
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|47 - 38
|49
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|41 - 50
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|40 - 40
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|36 - 37
|48
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|41 - 41
|47
|13.
|Томь
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 55
|44
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|41 - 45
|43
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|30 - 39
|37
|16.
|Волгарь
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|26 - 35
|37
|17.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Ротор
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 49
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|33
|8
|4
|21
|25 - 62
|28
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|26 - 64
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|1:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|16
|11
|1
|4
|26 - 13
|34
|4.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|5.
|Енисей
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|6.
|Алания
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|31 - 13
|32
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 25
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|18.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 31
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Факел
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|4.
|Оренбург
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|5.
|Енисей
|0:0 Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|9.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|4
|0
|12
|14 - 38
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:1 Факел
Исход игры
СКА-Хабаровск
47.1% (56)
Ничья
38.7% (46)
Факел
14.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
27.36% (29)
Меньше
72.64% (77)
Обе команды забьют
Да
66.04% (70)
Нет
33.96% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (41)
1:0 СКА-Хабаровск
22.7% (27)
2:1 СКА-Хабаровск
15.1% (18)
1:2 Факел
5.9% (7)
2:0 СКА-Хабаровск
5% (6)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Факел
1.7% (2)
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