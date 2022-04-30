Теперь уже Квеквескири с левого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр к линии вратарской, Городовой при игре на выходе забрал мяч без всякого труда.

Акбашев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Максимов в борьбе с Денисовым головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Две минуты добавил Игорь Низовцев к основному времени первого тайма.

Караев совершил рывок вперёд по левой половине поля, но затем у Давида не прошла передача на Гонгадзе в центр к линии штрафной площади.

Караев с левой половины поля пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Городовой поймал его без особого труда.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма воронежский "Факел" на выезде с минимальным счётом переигрывает на выезде "СКА-Хабаровск". Пока у Алексея Поддубского не получается наладить реализацию моментов, только из-за этого хабаровский клуб уступает в счёте. Во втором тайме мы конечно же будем ждать более активной игры в атаке от обеих команд и ещё парочки забитых голов.

Акбашев из-за пределов штрафной площади плотно пробил в левый угол ворот, Сугробов грамотно сложился и со второй попытки зафиксировал мяч.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Цаллагову по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Аппаев!!! Отличную контратаку провёл "Факел", которая завершилась голом. Акбашев из центра поля выполнил передачу на левую половину поля, оттуда Максимов отправил мяч в центр к линии штрафной площади, Аппаев спокойно зацепился за мяч и грамотно пробил под правую штангу мимо Сугробова, который стремительно сокращал дистанцию.

Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Акбашев выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гащенков головой выбил мяч на правую половину поля.

Максимов с правой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сугробов грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки.

Гонгадзе немного сместился в центр с левой половины поля, а затем Георгий пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Аппаев в борьбе за мяч в центре штрафной площади с Эммерсоном оказался на газоне, Игорь Низовцев показал, что нужно играть дальше.

Цаллагов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч от защитника "Факела" улетел к центру поля.

Цаллагов со стандарта решил закрутить мяч в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, в итоге Городовой выловил его без особого труда.

Мендель в борьбе за мяч у своей штрафной площади на правой половине поля подыграл себе рукой. "СКА-Хабаровск" теперь уже заработал совсем опасный стандарт.

Цаллагов со стандарта вновь направил мяч в правый угол ворот, на этот раз он полетел выше цели.

Караев разогнал атаку по правой половине поля, а затем Давид выполнил передачу в центр штрафной площади, Гонгадзе даже не стал делать рывок за мячом, в итоге его спокойно забрал Городовой.

Никитин в центре поля подтолкнул Мануйлова в спину. Игроки "СКА-Хабаровск" никуда не спеша разыграли стандарт.

Караев с левой половины поля сместился немного в центр, а затем Давид пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Городовой всё контролировал.

Полузащитник "Факела" Роман Акбашев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мартусевича.

Сугробов вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч на правую половину поля "Факела", Мануйлов забрался в офсайд.

Квеквескири выполнил заброс на ход Цаллагову по левому флангу к углу штрафной площади, Дзамболат выполнил подачу в центр штрафной площади, Гащенков головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели в очередной раз.

24' Гащенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Факела" без всякого труда отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

23' Гонгадзе пошёл в активный прессинг Городового, который вышел за пределы штрафной площади после не самой лучшей передачи назад от партнёра по команде, в итоге голкиперу "Факела" пришлось выбивать мяч в аут.

22' Дашаев из центра поля выполнил заброс на ход Магалю по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, мяч в очередной раз ушёл за лицевую линию поля.

21' Из центра поля Фомин выполнил относительно неплохой заброс на правый угол штрафной площади, но Городовой прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе.

20' Караев прошёл вперёд по центру, а затем Давид пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

19' Магаль теперь уже сам попытался ворваться в штрафную площадь с правого фланга, но после отыгрыша с Акбашевым у Руслана был зафиксирован небольшой офсайд.

18' Мануйлов с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

17' Максимов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "СКА-Хабаровск", правила были нарушены против Цаллагова.

16' Цаллагов попытался ворваться в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Магаля Дзамболат упустил мяч за лицевую линию поля.

15' Попытались игроки "Факела" провести ответную атаку через левый фланг, но при передаче к штрафной площади Никитин забрался в офсайд.

14' Цаллагов с левой половины поля выполнил неудачный заброс во вратарскую, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

13' Гащенков с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Факела" без всякого труда выбили мяч на левую половину поля.

12' Угловой у ворот "Факела". Гащенков выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки воронежского клуба в борьбе с Караевым выбили мяч на повторный корнер.

11' Караев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, у Гонгадзе не получилось головой пробить по воротам, затем Мануйлов под давлением Брызгалова оказался на газоне, Игорь Низовцев показал, что никакого пенальти не будет.

10' Цаллагов выполнил передачу на ход Караеву к левому углу штрафной площади, под давлением защитника "Факела" Давид не смог зацепиться за мяч.

9' Караев получил по ногам в центре поля в борьбе за мяч от Акбашева, Игорь Низовцев показал, что нужно играть дальше.

8' Мануйлов теперь уже из центра поля выполнил заброс слишком сильный на ход Гонгадзе на правый угол штрафной площади, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.

7' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади на ход Аппаеву, Сугробов вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

6' Дмитриев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Фомина и улетел в аут.

5' Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Дмитриев выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки хабаровского клуба сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч на левый фланг.

4' Очень сильно Городовой выбил мяч вперёд, в итоге получилась передача на левый угол штрафной площади "СКА-Хабаровск", Сугробов также получил шанс размяться при игре на выходе.

3' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Факела", Городовой прочитал момент и перехватил мяч при игре на выходе.

2' Аппаев в центре поля нарушил правила против Квеквескири. Игроки "СКА-Хабаровск" очень долго разыгрывали стандарт.