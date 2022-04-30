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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
СКА-Хабаровск
0:1
Перерыв
Факел
0'
31' Желтая карточка
Акбашев Роман
0:1
37' Гол
Аппаев Хызыр

Ход матча

31'
 
Акбашев Роман
37'
0:1
Аппаев Хызыр
Прогнозы 119
СКА-Хабаровск 47.1% (56)
X 38.7% (46)
Факел 14.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Факел
2.87
3.12
2.67
Все Коэффициенты
Новости
СКА-Хабаровск
Факел

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Факел

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ФПД
0:1
ФПД
3:0
К
1:0
ФПД
1:0
ФПД
0:2
ФПД
1:0
ФПД
1:3
ФПД
2:1
ФПД
0:0
ФПД
1:1
ФПД
0:1
ФПД
0:1
ПД
2:1
ФПД
2:2
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 13 (7) 0.37
Гонгадзе Георгий 9 (1) 0.26
Мануйлов Роман 3 0.09
Алиев Камран 3 0.09
Барков Дмитрий 2 0.06
Фомин Денис 2 0.06
Смирнов Александр 1 0.03
Булия Эдуард 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Гащенков Михаил 1 (1) 0.03
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 20 (4) 0.59
Акбашев Роман 7 0.21
Аппаев Хызыр 7 0.21
Разборов Андрей 4 0.12
Мендель Андрей 3 0.09
Шаваев Алихан 2 0.06
Черов Василий 2 0.06
Дашаев Аслан 1 0.03
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Денис 11 0
Квеквескири Ираклий 8 1
Грачёв Глеб 7 1
Иллой-Айет Эммерсон 6 1
Мануйлов Роман 7 0
Литвин Дмитрий 5 1
Мартусевич Максим 6 0
Барков Дмитрий 6 0
Андямов Валентин 4 1
Гащенков Михаил 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Алиев Камран 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Смирнов Александр 3 0
Цаллагов Дзамболат 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Левицкий Денис 2 0
Галимов Александр 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Дмитриев Максим II 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 12 0
Акбашев Роман 10 0
Пейчинович Неманья 7 1
Магаль Руслан 6 1
Дашаев Аслан 5 1
Никитин Андрей Владимирович 6 0
Шаваев Алихан 4 1
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Дмитриев Олег 5 0
Аппаев Хызыр 4 0
Максимов Максим 4 0
Смирнов Михаил 3 0
Кулишев Артём 3 0
Черов Василий 3 0
Шепилов Денис 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Дядюн Владимир 1 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
27
7 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
1
4%
3
11%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
4
15%
8
30%
30%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
10
38%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
4
33%
5
25%
76-90

Забито

18
24
12 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
8
33%
16-30
4
22%
6
25%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
22%
3
13%
76-90

Пропущено

21
13
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
19%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
9
43%
4
31%
76-90

Забито

44
51
19 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 21
10 Не забивали 10
4
9%
3
6%
1-15
7
16%
11
22%
16-30
8
18%
14
27%
31-45
5
11%
6
12%
46-60
6
14%
6
12%
61-75
14
32%
11
22%
76-90

Пропущено

33
33
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
5
15%
4
12%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
5
15%
6
18%
31-45
5
15%
4
12%
46-60
2
6%
7
21%
61-75
13
39%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2
СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1
Факел
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0
Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 34 22 3 9 55 - 30 69
2. Факел 1:0 Заявка 34 20 5 9 55 - 30 65
3. Торпедо Москва Заявка 33 16 14 3 56 - 33 62
4. Енисей 0:0 Заявка 35 18 6 11 55 - 48 60
5. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 35 16 8 11 43 - 35 56
6. Алания Заявка 34 16 8 10 68 - 43 56
7. Балтика Заявка 34 14 13 7 48 - 26 55
8. Нефтехимик Заявка 34 14 7 13 47 - 38 49
9. Спартак-2 Заявка 34 15 4 15 41 - 50 49
10. Краснодар-2 Заявка 34 14 7 13 40 - 40 49
11. Акрон Заявка 34 13 9 12 36 - 37 48
12. Велес Москва Заявка 34 14 5 15 41 - 41 47
13. Томь Заявка 34 12 8 14 46 - 55 44
14. ФК Кубань Заявка 34 12 7 15 41 - 45 43
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 34 8 13 13 30 - 39 37
16. Волгарь Заявка 34 10 7 17 26 - 35 37
17. КАМАЗ 0:0 Заявка 34 8 12 14 27 - 38 36
18. Ротор Заявка 34 6 12 16 32 - 49 30
19. Металлург Липецк Заявка 33 8 4 21 25 - 62 28
20. Текстильщик Заявка 34 4 8 22 26 - 64 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел 1:0 Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 16 11 1 4 26 - 13 34
4. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
5. Енисей 0:0 Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
6. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. КАМАЗ 0:0 Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
18. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
19. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Факел 1:0 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
4. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
5. Енисей 0:0 Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
6. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
7. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
8. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
9. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
10. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ 0:0 Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма воронежский "Факел" на выезде с минимальным счётом переигрывает на выезде "СКА-Хабаровск". Пока у Алексея Поддубского не получается наладить реализацию моментов, только из-за этого хабаровский клуб уступает в счёте. Во втором тайме мы конечно же будем ждать более активной игры в атаке от обеих команд и ещё парочки забитых голов. 
  • 45'
    Караев с левой половины поля пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Городовой поймал его без особого труда. 
  • 45'
    Караев совершил рывок вперёд по левой половине поля, но затем у Давида не прошла передача на Гонгадзе в центр к линии штрафной площади. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Игорь Низовцев к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Акбашев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Максимов в борьбе с Денисовым головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 44'
    Акбашев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Фомина. 
  • 43'
    Теперь уже Квеквескири с левого фланга выполнил далеко не самую лучшую подачу в центр к линии вратарской, Городовой при игре на выходе забрал мяч без всякого труда. 
  • 42'
    Цаллагов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч от защитника "Факела" улетел к центру поля. 
  • Судья
    41'
    Аппаев в борьбе за мяч в центре штрафной площади с Эммерсоном оказался на газоне, Игорь Низовцев показал, что нужно играть дальше. 
  • 40'
    Гонгадзе немного сместился в центр с левой половины поля, а затем Георгий пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 39'
    Максимов с правой половины поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сугробов грамотно сыграл на выходе и спокойно забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    38'
    Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Акбашев выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гащенков головой выбил мяч на правую половину поля. 
  • Описание гола
    37'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Аппаев!!! Отличную контратаку провёл "Факел", которая завершилась голом. Акбашев из центра поля выполнил передачу на левую половину поля, оттуда Максимов отправил мяч в центр к линии штрафной площади, Аппаев спокойно зацепился за мяч и грамотно пробил под правую штангу мимо Сугробова, который стремительно сокращал дистанцию. 
  • 36'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Цаллагову по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 35'
    Акбашев из-за пределов штрафной площади плотно пробил в левый угол ворот, Сугробов грамотно сложился и со второй попытки зафиксировал мяч. 
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    • 34'
      Квеквескири выполнил заброс на ход Цаллагову по левому флангу к углу штрафной площади, Дзамболат выполнил подачу в центр штрафной площади, Гащенков головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели в очередной раз. 
    • Офсайд
      33'
      Сугробов вышел за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч на правую половину поля "Факела", Мануйлов забрался в офсайд. 
    • Желтая карточка
      32'
      Полузащитник "Факела" Роман Акбашев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мартусевича. 
    • 31'
      Караев с левой половины поля сместился немного в центр, а затем Давид пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Городовой всё контролировал. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Никитин в центре поля подтолкнул Мануйлова в спину. Игроки "СКА-Хабаровск" никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • 29'
      Караев разогнал атаку по правой половине поля, а затем Давид выполнил передачу в центр штрафной площади, Гонгадзе даже не стал делать рывок за мячом, в итоге его спокойно забрал Городовой. 
    • 28'
      Цаллагов со стандарта вновь направил мяч в правый угол ворот, на этот раз он полетел выше цели. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Мендель в борьбе за мяч у своей штрафной площади на правой половине поля подыграл себе рукой. "СКА-Хабаровск" теперь уже заработал совсем опасный стандарт. 
    • 26'
      Цаллагов со стандарта решил закрутить мяч в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, в итоге Городовой выловил его без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Дашаев на правом фланге толкнул в спину Караева. "СКА-Хабаровск" заработал неплохой стандарт. 
    • Угловой
      24'
      Гащенков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Факела" без всякого труда отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • 23'
      Гонгадзе пошёл в активный прессинг Городового, который вышел за пределы штрафной площади после не самой лучшей передачи назад от партнёра по команде, в итоге голкиперу "Факела" пришлось выбивать мяч в аут. 
    • 22'
      Дашаев из центра поля выполнил заброс на ход Магалю по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, мяч в очередной раз ушёл за лицевую линию поля. 
    • 21'
      Из центра поля Фомин выполнил относительно неплохой заброс на правый угол штрафной площади, но Городовой прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе. 
    • 20'
      Караев прошёл вперёд по центру, а затем Давид пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Офсайд
      19'
      Магаль теперь уже сам попытался ворваться в штрафную площадь с правого фланга, но после отыгрыша с Акбашевым у Руслана был зафиксирован небольшой офсайд. 
    • 18'
      Мануйлов с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Максимов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "СКА-Хабаровск", правила были нарушены против Цаллагова. 
    • 16'
      Цаллагов попытался ворваться в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Магаля Дзамболат упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Офсайд
      15'
      Попытались игроки "Факела" провести ответную атаку через левый фланг, но при передаче к штрафной площади Никитин забрался в офсайд. 
    • 14'
      Цаллагов с левой половины поля выполнил неудачный заброс во вратарскую, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
    • Угловой
      13'
      Гащенков с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Факела" без всякого труда выбили мяч на левую половину поля. 
    • Угловой
      12'
      Угловой у ворот "Факела". Гащенков выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки воронежского клуба в борьбе с Караевым выбили мяч на повторный корнер. 
    • Судья
      11'
      Караев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, у Гонгадзе не получилось головой пробить по воротам, затем Мануйлов под давлением Брызгалова оказался на газоне, Игорь Низовцев показал, что никакого пенальти не будет. 
    • 10'
      Цаллагов выполнил передачу на ход Караеву к левому углу штрафной площади, под давлением защитника "Факела" Давид не смог зацепиться за мяч. 
    • Судья
      9'
      Караев получил по ногам в центре поля в борьбе за мяч от Акбашева, Игорь Низовцев показал, что нужно играть дальше. 
    • 8'
      Мануйлов теперь уже из центра поля выполнил заброс слишком сильный на ход Гонгадзе на правый угол штрафной площади, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля. 
    • 7'
      Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади на ход Аппаеву, Сугробов вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
    • 6'
      Дмитриев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Фомина и улетел в аут. 
    • Угловой
      5'
      Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Дмитриев выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки хабаровского клуба сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч на левый фланг. 
    • 4'
      Очень сильно Городовой выбил мяч вперёд, в итоге получилась передача на левый угол штрафной площади "СКА-Хабаровск", Сугробов также получил шанс размяться при игре на выходе. 
    • 3'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Факела", Городовой прочитал момент и перехватил мяч при игре на выходе. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Аппаев в центре поля нарушил правила против Квеквескири. Игроки "СКА-Хабаровск" очень долго разыгрывали стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень упорное противостояние за три очка. "СКА-Хабаровск" и "Факел" должны побеждать, чтобы решать свои задачи по выходу в Премьер-лигу на следующий сезон. "Факел" пока имеет хорошие шансы на второе место в турнирной таблице, а "СКА-Хабаровск" пока ведёт погоню за "Енисеем", который на четвёртой позиции. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода. Помогать ему на бровках будут Сергей Архипов из Ульяновска и Михаил Кистанов из Энгельса. Резервным арбитром на этот матч назначен Игорь Вертков из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 35-го тура первенства ФНЛ между "СКА-Хабаровск" и воронежским "Факелом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 119
    СКА-Хабаровск 47.1% (56)
    X 38.7% (46)
    Факел 14.3% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Факел
    2.87
    3.12
    2.67
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:1 Факел

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    47.1% (56)
    Ничья
    38.7% (46)
    Факел
    14.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.36% (29)
    Меньше
    72.64% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    66.04% (70)
    Нет
    33.96% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (41)
    1:0 СКА-Хабаровск
    22.7% (27)
    2:1 СКА-Хабаровск
    15.1% (18)
    1:2 Факел
    5.9% (7)
    2:0 СКА-Хабаровск
    5% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Факел
    1.7% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Факел
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