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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
СКА-Хабаровск
 
Позже
Факел
Прогнозы 55
СКА-Хабаровск 52.7% (29)
X 38.2% (21)
Факел 9.1% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Факел
2.89
3.26
2.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Факел

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

ФПД
0:1
ФПД
3:0
К
1:0
ФПД
1:0
ФПД
0:2
ФПД
1:0
ФПД
1:3
ФПД
2:1
ФПД
0:0
ФПД
1:1
ФПД
0:1
ФПД
0:1
ПД
2:1
ФПД
2:2
ФПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 13 (7) 0.38
Гонгадзе Георгий 9 (1) 0.26
Мануйлов Роман 3 0.09
Алиев Камран 3 0.09
Барков Дмитрий 2 0.06
Фомин Денис 2 0.06
Смирнов Александр 1 0.03
Булия Эдуард 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Гащенков Михаил 1 (1) 0.03
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максимов Максим 20 (4) 0.61
Акбашев Роман 7 0.21
Аппаев Хызыр 6 0.18
Разборов Андрей 4 0.12
Мендель Андрей 3 0.09
Шаваев Алихан 2 0.06
Черов Василий 2 0.06
Дашаев Аслан 1 0.03
Дядюн Владимир 1 0.03
Брызгалов Сергей 1 0.03
Суслов Кирилл 1 0.03
Никитин Андрей Владимирович 1 0.03
Кулишев Артём 1 0.03
Магаль Руслан 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Денис 11 0
Квеквескири Ираклий 8 1
Грачёв Глеб 7 1
Иллой-Айет Эммерсон 6 1
Мануйлов Роман 7 0
Литвин Дмитрий 5 1
Мартусевич Максим 6 0
Барков Дмитрий 6 0
Андямов Валентин 4 1
Гащенков Михаил 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Алиев Камран 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Смирнов Александр 3 0
Цаллагов Дзамболат 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Левицкий Денис 2 0
Галимов Александр 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Дмитриев Максим II 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендель Андрей 12 0
Акбашев Роман 9 0
Пейчинович Неманья 7 1
Магаль Руслан 6 1
Дашаев Аслан 5 1
Никитин Андрей Владимирович 6 0
Шаваев Алихан 4 1
Мастерной Владислав 4 1
Суслов Кирилл 5 0
Дмитриев Олег 5 0
Аппаев Хызыр 4 0
Максимов Максим 4 0
Смирнов Михаил 3 0
Кулишев Артём 3 0
Черов Василий 3 0
Шепилов Денис 3 0
Брызгалов Сергей 2 0
Дядюн Владимир 1 0
Грузнов Илья 1 0
Свинов Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
27
7 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
1
4%
3
11%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
4
15%
8
30%
30%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
10
38%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
1
8%
2
10%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
5
25%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
4
33%
5
25%
76-90

Забито

18
24
12 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
22 Не забивали 21
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
8
33%
16-30
4
22%
6
25%
31-45
1
6%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
22%
3
13%
76-90

Пропущено

21
13
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
19%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
9
43%
4
31%
76-90

Забито

44
51
19 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 21
10 Не забивали 10
4
9%
3
6%
1-15
7
16%
11
22%
16-30
8
18%
14
27%
31-45
5
11%
6
12%
46-60
6
14%
6
12%
61-75
14
32%
11
22%
76-90

Пропущено

33
33
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 20
5
15%
4
12%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
5
15%
6
18%
31-45
5
15%
4
12%
46-60
2
6%
7
21%
61-75
13
39%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2
СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2 Металлург Липецк - СКА-Хабаровск 1:1
Факел
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0
Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Нижний Новгород 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2 Факел - Нефтехимик 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Оренбург 1:0 Томь - Факел 2:2 Велес Москва - Факел 0:4 Факел - Нижний Новгород 0:1 Факел - Металлург Липецк 3:2 Волгарь - Факел 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 34 22 3 9 55 - 30 69
2. Торпедо Москва Заявка 33 16 14 3 56 - 33 62
3. Факел Заявка 33 19 5 9 54 - 30 62
4. Енисей Заявка 34 18 5 11 55 - 48 59
5. СКА-Хабаровск Заявка 34 16 8 10 43 - 34 56
6. Алания Заявка 34 16 8 10 68 - 43 56
7. Балтика Заявка 34 14 13 7 48 - 26 55
8. Нефтехимик Заявка 34 14 7 13 47 - 38 49
9. Спартак-2 Заявка 34 15 4 15 41 - 50 49
10. Краснодар-2 Заявка 34 14 7 13 40 - 40 49
11. Акрон Заявка 34 13 9 12 36 - 37 48
12. Велес Москва Заявка 34 14 5 15 41 - 41 47
13. Томь Заявка 34 12 8 14 46 - 55 44
14. ФК Кубань Заявка 34 12 7 15 41 - 45 43
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 34 8 13 13 30 - 39 37
16. Волгарь Заявка 34 10 7 17 26 - 35 37
17. КАМАЗ Заявка 33 8 11 14 27 - 38 35
18. Ротор Заявка 34 6 12 16 32 - 49 30
19. Металлург Липецк Заявка 33 8 4 21 25 - 62 28
20. Текстильщик Заявка 34 4 8 22 26 - 64 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
18. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
19. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
7. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
8. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
9. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
10. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 2 часа 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    СКА-Хабаровск 52.7% (29)
    X 38.2% (21)
    Факел 9.1% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Факел
    2.89
    3.26
    2.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Факел онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Факел

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    52.7% (29)
    Ничья
    38.2% (21)
    Факел
    9.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.78% (15)
    Меньше
    72.22% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (33)
    Нет
    38.89% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (18)
    1:0 СКА-Хабаровск
    27.3% (15)
    2:1 СКА-Хабаровск
    18.2% (10)
    2:0 СКА-Хабаровск
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    1:2 Факел
    3.6% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Факел
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