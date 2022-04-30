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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Вулверхэмптон
 
Позже
Брайтон
Прогнозы 109
Вулверхэмптон 74.3% (81)
X 20.2% (22)
Брайтон 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Брайтон
2.76
3.30
2.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Са
Жозе
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
8
Невеш
Рубен
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
17
Силва
Фабио
26
Хи-Чан
Хван
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
3
Кукурелья
Марк
11
Троссар
Леандро
12
Мвепу
Энок
25
Кайседо
Мойсес
8
Биссума
Ив
20
Марч
Соломон
10
Макаллистер
Алексис
18
Уэлбек
Данни
Вулверхэмптон
3-5-2
Брайтон
3-5-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Брайтон

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

15 матчей

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.18
Хи-Чан Хван 5 0.15
Невеш Рубен 4 0.12
Коди Конор 3 0.09
Поденсе Даниэл 2 0.06
Моутинью Жоау 2 0.06
Саисс Ромен 2 0.06
Хонни Кастро 2 0.06
Дендонкер Леандер 1 0.03
Тринкан Франсишку 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 8 (1) 0.24
Троссар Леандро 6 (1) 0.18
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.12
Уэлбек Данни 4 0.12
Мвепу Энок 2 0.06
Уэбстер Адам 2 0.06
Даффи Шейн 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 7 2
Невеш Рубен 9 0
Саисс Ромен 5 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Коди Конор 3 0
Моутинью Жоау 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Поденсе Даниэл 2 0
Нету Педру 2 0
Боли Вийи 1 0
Хонни Кастро 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 0
Даффи Шейн 7 0
Вельтман Йоел 6 0
Мопе Нил 6 0
Уэбстер Адам 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Данк Льюис 3 1
Санчес Роберт 3 1
Лаллана Адам 4 0
Бёрн Дэн 4 0
Макаллистер Алексис 4 0
Лемпти Тарик 3 0
Троссар Леандро 2 0
Мвепу Энок 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Кайседо Мойсес 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 21
3
19%
1
5%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
2
13%
9
47%
76-90

Пропущено

18
20
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
6%
5
25%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
6
30%
76-90

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
3
20%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
1
10%
76-90

Пропущено

13
24
1 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
1
8%
7
29%
29%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
7
54%
6
25%
61-75
3
23%
2
8%
76-90

Забито

31
29
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
6
19%
3
10%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
4
13%
6
21%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
9
29%
29%
10
34%
76-90

Пропущено

31
44
11 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 25
1
3%
6
14%
1-15
4
13%
8
18%
16-30
6
19%
8
18%
31-45
2
6%
7
16%
46-60
10
32%
7
16%
61-75
8
26%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0
Брайтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2
Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
2. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
3. Челси Заявка 33 19 9 5 68 - 28 66
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 15 10 10 54 - 52 55
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Кристал Пэлас Заявка 33 8 14 11 43 - 41 38
15. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
16. Лидс Заявка 33 8 10 15 38 - 68 34
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 5 4 29 - 22 32
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 17 11 4 2 36 - 10 37
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
13. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
15. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
16. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 30 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 109
    Вулверхэмптон 74.3% (81)
    X 20.2% (22)
    Брайтон 5.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Брайтон
    2.76
    3.30
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Брайтон

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    76.4% (81)
    Ничья
    19.8% (21)
    Брайтон
    3.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.69% (45)
    Меньше
    56.31% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    59.22% (61)
    Нет
    40.78% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    35.8% (38)
    1:0 Вулверхэмптон
    31.1% (33)
    1:1 Ничья
    15.1% (16)
    2:0 Вулверхэмптон
    5.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.8% (4)
    1:2 Брайтон
    1.9% (2)
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    Брайтон
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