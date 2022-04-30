Стадион: Молинью
Позже
1
Са
Жозе
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
17
Силва
Фабио
26
Хи-Чан
Хван
12
Мвепу
Энок
20
Марч
Соломон
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
26 Хи-Чан ХванНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вулверхэмптон
Брайтон
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
15 матчей
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.18
|Хи-Чан Хван
|5
|0.15
|Невеш Рубен
|4
|0.12
|Коди Конор
|3
|0.09
|Поденсе Даниэл
|2
|0.06
|Моутинью Жоау
|2
|0.06
|Саисс Ромен
|2
|0.06
|Хонни Кастро
|2
|0.06
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Тринкан Франсишку
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|8 (1)
|0.24
|Троссар Леандро
|6 (1)
|0.18
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.12
|Уэлбек Данни
|4
|0.12
|Мвепу Энок
|2
|0.06
|Уэбстер Адам
|2
|0.06
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|Бёрн Дэн
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|7
|2
|Невеш Рубен
|9
|0
|Саисс Ромен
|5
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коди Конор
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Нету Педру
|2
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|10
|0
|Даффи Шейн
|7
|0
|Вельтман Йоел
|6
|0
|Мопе Нил
|6
|0
|Уэбстер Адам
|5
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Данк Льюис
|3
|1
|Санчес Роберт
|3
|1
|Лаллана Адам
|4
|0
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Троссар Леандро
|2
|0
|Мвепу Энок
|2
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
19
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 21
3
19%
1
5%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
2
13%
9
47%
76-90
Пропущено
18
20
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
6%
5
25%
1-15
4
22%
3
15%
16-30
5
28%
1
5%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
6
30%
76-90
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
23 Не забивали 27
3
20%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
4
40%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
1
10%
76-90
Пропущено
13
24
1 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
1
8%
7
29%
29%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
7
54%
6
25%
61-75
3
23%
2
8%
76-90
Забито
31
29
15 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
6
19%
3
10%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
4
13%
6
21%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
9
29%
29%
10
34%
76-90
Пропущено
31
44
11 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 25
1
3%
6
14%
1-15
4
13%
8
18%
16-30
6
19%
8
18%
31-45
2
6%
7
16%
46-60
10
32%
7
16%
61-75
8
26%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3
Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0
Брайтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2
Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|3.
|Челси
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|68 - 28
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|54 - 52
|55
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|52 - 44
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|15
|4
|14
|33 - 29
|49
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 42
|41
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|40 - 56
|40
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|43 - 41
|38
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 68
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 45
|31
|18.
|Эвертон
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 55
|29
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 22
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|13.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 10
|37
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Брайтон
Исход игры
Вулверхэмптон
76.4% (81)
Ничья
19.8% (21)
Брайтон
3.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.69% (45)
Меньше
56.31% (58)
Обе команды забьют
Да
59.22% (61)
Нет
40.78% (42)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
35.8% (38)
1:0 Вулверхэмптон
31.1% (33)
1:1 Ничья
15.1% (16)
2:0 Вулверхэмптон
5.7% (6)
2:2 Ничья
3.8% (4)
1:2 Брайтон
1.9% (2)
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