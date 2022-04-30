Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Шанс! Брэндон Уильямс из команды Норвич пробил головой, но мимо

45' Дауэлл Киран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Чамберс Калум - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Команда Астон Вилла забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

41' Г О О О О Л - Уоткинс Олли забивает с правой ноги!

41' Брэндон Уильямс ошибается в защите.

41' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Ох, нехорошо это выглядит. Бэйли Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Бэйли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Опасность! Брэндон Уильямс из команды Норвич отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

36' Ааронс Макс из команды Норвич делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

35' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Норманн Матиас не смог попасть в створ ударом издали

33' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Брэндон Уильямс пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

32' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Норманн Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

29' Рамси Джакоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Норманн Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Брэндон Уильямс из команды Норвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хороший удар издали нанес Рашица Милот , но отличный сейв сделал Эмилиано Мартинес. Угловой.

27' Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Чамберс Калум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Норвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Брэндон Уильямс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Макгинн Джон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Ааронс Макс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Кэш Мэтти нанес удар головой, но Тим Крул спокойно отбил мяч.

16' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Коутиньо Филиппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Бэйли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Норвич выполняет удар от ворот.

8' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Норвич

4' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норвич начинает с центра поля