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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Норвич
Прогнозы 41
Астон Вилла 95.1% (39)
X 4.9% (2)
Норвич 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Норвич
1.46
4.98
8.28
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Астон Вилла
Норвич

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

18 матчей

61.1%
5.6%
33.3%
11 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:5
Ч
1:2
Ч
2:1
Ч
3:1
Ч
4:2
Ч
2:0
Ч
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
КЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 8 (1) 0.25
Рамси Джакоб 6 0.19
Ингс Дэнни 5 (1) 0.16
Коутиньо Филиппе 4 0.13
Кэш Мэтти 3 0.09
Макгинн Джон 3 0.09
Буэндия Эмилиано 2 0.06
Конса Эзри 2 0.06
Мингс Тайрон 1 0.03
Соарес Дуглас 1 0.03
Бэйли Леон 1 0.03
Таргетт Мэтт 1 0.03
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.03
Хаус Кортни 1 0.03
Чамберс Калум 1 0.03
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 10 (3) 0.3
Сарджент Джош 2 0.06
Рашица Милот 1 0.03
Норманн Матиас 1 0.03
Дауэлл Киран 1 0.03
Айда Адам 1 0.03
Маклин Кенни 1 0.03
Хэнли Грант 1 0.03
Лис-Мелу Пьерр 1 0.03
Омобамиделе Эндрю 1 0.03
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0
Роу Джонатан 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 9 0
Конса Эзри 5 2
Макгинн Джон 8 0
Кэш Мэтти 8 0
Соарес Дуглас 7 0
Уоткинс Олли 6 0
Рамси Джакоб 5 0
Мартинес Эмилиано 4 0
Накамба Марвелус 4 0
Ингс Дэнни 3 0
Бэйли Леон 3 0
Янг Эшли 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Брендон 7 0
Ааронс Макс 6 0
Гибсон Бен 4 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Пукки Теэму 4 0
Норманн Матиас 4 0
Маклин Кенни 3 0
Хэнли Грант 2 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
11
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
2
9%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
4
18%
2
18%
76-90

Пропущено

27
34
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
6
22%
5
15%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
2
7%
2
6%
46-60
5
19%
7
21%
61-75
7
26%
11
32%
76-90

Забито

20
11
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
20 Не забивали 24
1
5%
3
27%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
6
30%
1
9%
61-75
7
35%
3
27%
76-90

Пропущено

19
35
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 14
4
21%
5
14%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
4
21%
6
17%
31-45
2
11%
8
23%
46-60
3
16%
6
17%
61-75
4
21%
7
20%
76-90

Забито

42
22
16 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
9 Не забивали 16
3
7%
5
23%
1-15
5
12%
2
9%
16-30
8
19%
3
14%
31-45
5
12%
4
18%
46-60
10
24%
3
14%
61-75
11
26%
5
23%
76-90

Пропущено

46
69
23 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 41
19 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 28
10
22%
10
14%
1-15
5
11%
6
9%
16-30
8
17%
12
17%
31-45
4
9%
10
14%
46-60
8
17%
13
19%
61-75
11
24%
18
26%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1
Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1
Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Норвич - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0
Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль Заявка 33 24 7 2 85 - 22 79
3. Челси Заявка 32 19 8 5 67 - 27 65
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 15 9 10 53 - 51 54
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл Заявка 34 11 10 13 40 - 55 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Кристал Пэлас Заявка 33 8 14 11 43 - 41 38
15. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
16. Лидс Заявка 33 8 10 15 38 - 68 34
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 4 4 28 - 21 31
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 17 7 6 4 24 - 26 27
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 16 11 3 2 35 - 9 36
3. Ливерпуль Заявка 16 10 4 2 40 - 15 34
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
13. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
15. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
16. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.

    Главный судья: John Brooks

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Астон Вилла 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Норвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Норвич
    1.46
    4.98
    8.28
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Норвич онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Норвич

    Исход игры
    Астон Вилла
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Норвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (21)
    Нет
    48.78% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    43.9% (18)
    1:0 Астон Вилла
    26.8% (11)
    2:0 Астон Вилла
    22% (9)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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