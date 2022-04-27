Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Вилла Парк
История личных встреч
Астон Вилла
Норвич
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
18 матчей
61.1%
5.6%
33.3%
11 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|8 (1)
|0.25
|Рамси Джакоб
|6
|0.19
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.16
|Коутиньо Филиппе
|4
|0.13
|Кэш Мэтти
|3
|0.09
|Макгинн Джон
|3
|0.09
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.06
|Конса Эзри
|2
|0.06
|Мингс Тайрон
|1
|0.03
|Соарес Дуглас
|1
|0.03
|Бэйли Леон
|1
|0.03
|Таргетт Мэтт
|1
|0.03
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.03
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|10 (3)
|0.3
|Сарджент Джош
|2
|0.06
|Рашица Милот
|1
|0.03
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|Дауэлл Киран
|1
|0.03
|Айда Адам
|1
|0.03
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|Хэнли Грант
|1
|0.03
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.03
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.03
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Уильямс Брендон
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Роу Джонатан
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|9
|0
|Конса Эзри
|5
|2
|Макгинн Джон
|8
|0
|Кэш Мэтти
|8
|0
|Соарес Дуглас
|7
|0
|Уоткинс Олли
|6
|0
|Рамси Джакоб
|5
|0
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Бэйли Леон
|3
|0
|Янг Эшли
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Норвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Брендон
|7
|0
|Ааронс Макс
|6
|0
|Гибсон Бен
|4
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Пукки Теэму
|4
|0
|Норманн Матиас
|4
|0
|Маклин Кенни
|3
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Кантуэлл Тодд
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Крул Тим
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Сарджент Джош
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Плахета Пшемыслав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 25
2
9%
2
18%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
4
18%
2
18%
61-75
4
18%
2
18%
76-90
Пропущено
27
34
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
6
22%
5
15%
1-15
3
11%
3
9%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
2
7%
2
6%
46-60
5
19%
7
21%
61-75
7
26%
11
32%
76-90
Забито
20
11
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
20 Не забивали 24
1
5%
3
27%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
6
30%
1
9%
61-75
7
35%
3
27%
76-90
Пропущено
19
35
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 14
4
21%
5
14%
1-15
2
11%
3
9%
16-30
4
21%
6
17%
31-45
2
11%
8
23%
46-60
3
16%
6
17%
61-75
4
21%
7
20%
76-90
Забито
42
22
16 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
9 Не забивали 16
3
7%
5
23%
1-15
5
12%
2
9%
16-30
8
19%
3
14%
31-45
5
12%
4
18%
46-60
10
24%
3
14%
61-75
11
26%
5
23%
76-90
Пропущено
46
69
23 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 41
19 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 28
10
22%
10
14%
1-15
5
11%
6
9%
16-30
8
17%
12
17%
31-45
4
9%
10
14%
46-60
8
17%
13
19%
61-75
11
24%
18
26%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1
Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1
Норвич
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Норвич - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Норвич - Бёрнли 2:0 Брайтон - Норвич 0:0
Лидс - Норвич 2:1 Норвич - Челси 1:3 Норвич - Брентфорд 1:3 Ливерпуль - Норвич 2:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Уотфорд - Норвич 0:3 Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0 Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|85 - 22
|79
|3.
|Челси
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|67 - 27
|65
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 51
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|52 - 44
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|15
|4
|14
|33 - 29
|49
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 55
|43
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 42
|41
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|40 - 56
|40
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|43 - 41
|38
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 68
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 45
|31
|18.
|Эвертон
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 55
|29
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|13.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла - Норвич
Исход игры
Астон Вилла
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Норвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
51.22% (21)
Нет
48.78% (20)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
43.9% (18)
1:0 Астон Вилла
26.8% (11)
2:0 Астон Вилла
22% (9)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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