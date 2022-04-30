Чуканов в центре поля нарушил правила против Гурфова. Игроки "Кубани" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Макаров попытался длинной передачей вперёд по левому флангу начать очередную атаку "Ротора", Гурфов накрыл соперника и выбил мяч в аут.

Теперь уже Гурфов в центральном круге перехватил мяч после передачи от Серченкова, очень хорошо в первом тайме играет Азамат.

Макаров с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Чуканов подработал мяч и выполнил прострел к левому углу вратарской, Минаев не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Пелих перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Кубани", правила были нарушены против Абдокова.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Кубань" на своём поле уверенно переигрывает "Ротор" со счётом 2:0. Волгоградский клуб сегодня играет не хуже своего соперника из Краснодара, но всё упирается в реализацию моментов, которая лучше как раз у команды Роберта Евдокимова.

Быстро показал Нестеренко, что с ним всё нормально, голкипер "Кубани" готов продолжать матч.

Минаев выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Грицаенко накрыл Серченкова и выбил мяч в аут.

Шахов из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, Дудиев под давлением Сидорова не смог сохранить мяч в игре.

Школик пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Заканчивается постепенно у нас первый тайм, важно "Ротору" отыграть один мяч до перерыва, чтобы далее было чуть проще.

Гурфов попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, Макаров успел накрыть Азамата и перехватить мяч.

Минаев получил мяч на правом углу штрафной площади в завершении контратаки от Школика, Роман подработал мяч и затем пробил в ближний угол ворот, Нестеренко спас свою команду, Минаев сразу же сыграл на добивании и зарядил мяч в небеса.

Пелих с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Макаров не смог подстроиться под мяч и головой пробить по воротам.

Чуканов с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Серченков головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Кипиани по левой половине поля прошёл к углу штрафной площади и затем Николай пробил в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у полузащитника "Ротора" и улетел в аут.

Гурфов прорвался к линии штрафной площади по правой половине поля, а затем Азамат пробил по воротам, мяч не очень сильно полетел точно в руки Терновскому.

Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Лаук!!! "Кубань" провела ещё одну хорошую атаку, Гурфов на этот раз вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Азамат выполнил передачу в центр штрафной на Лаука, который в касание отправил мяч в сетку.

Кипиани со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Макаров головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Защитник "Ротора" Виталий Шахов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Абдокова.

Алейников ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Василий выполнил передачу в центр штрафной площади, Лаук в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Чуканов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Сидоров накрыл Андреа и выбил мяч в аут.

21' Из центра поля последовала передача к левому углу штрафной площади "Кубани" на ход Школику, мяч задел защитника краснодарского клуба и ушёл на угловой.

20' Серченков с правого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Минаева, будет удар от ворот.

19' Свой первый же серьёзный момент со стандарта реализовала "Кубань", посмотрим, как на это отреагирует "Ротор".

18' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Сапета!!! Гурфов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч в итоге долетел до правого угла вратарской благодаря скидке Лаука, где уже Сапета в падении головой отправил его под перекладину.

17' Рыбин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сидоров зацепился за мяч и пробил по воротам, Дудиев успел подставить ногу, будет угловой.

16' Мартынов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Кубани" в очередной раз, правила были нарушены против Лаука.

15' Чуканов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

14' С левого фланга теперь уже последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади на ход Гурфову, мяч вновь ушёл за лицевую линию поля.

13' Абдоков попытался что-то интересное придумать на правом углу поля у штрафной площади "Ротора", но под давлением Пелиха Нури упустил мяч за лицевую линию поля.

12' Серченков перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Кубани", правила были нарушены против Спеты.

11' Серченков вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, но Сергей всё хотел сделать сам, в итоге под давлением двух соперников он потерял мяч.

10' Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ротора" на ход Абдокову, Терновский вышел за пределы штрафной и головой выбил мяч в аут.

9' Мартынов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Кубани", правила были нарушены против Лаука.

8' Серченков попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением двух соперников Сергей ожидаемо потерял мяч.

7' Из глубины поля последовал заброс на ход Лауку по левому флангу, полузащитник "Кубани" забрался в небольшой офсайд.

6' Болельщиков "Ротора" хорошо слышно в Краснодаре, их приехало довольно много для поддержки своей команды.

5' Кипиани попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Рыбиным Николай упустил мяч за лицевую линию поля.

4' Дудиев из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Серченкову, Грицаенко оказался первым на мяче и выбил его в аут.

3' Полузащитник "Кубани" Василий Алейников получил жёлтую карточку за грубую игру у штрафной площади "Ротора" против Мартынова.

2' Хомуха из центра поля выполнил заброс на ход Сидорову по левому флангу, Дудиев за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч.