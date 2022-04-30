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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
ФК Кубань
2:0
Перерыв
Ротор
0'
2' Желтая карточка
Алейников Василий
1:0
14' Гол
Сапета Александр
2:0
24' Гол
Лаук Максим
28' Желтая карточка
Шахов Виталий

Ход матча

2'
Алейников Василий
 
14'
Сапета Александр
1:0
24'
Лаук Максим
2:0
28'
 
Шахов Виталий
Прогнозы 111
ФК Кубань 80.2% (89)
X 9% (10)
Ротор 10.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Кубань
Ничья
Ротор
2.14
3.34
3.94
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Новости
ФК Кубань
Ротор

История личных встреч

ФК Кубань
Ротор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ФПД
1:3
ФПД
2:1
ФПД
2:1
ФПД
0:3
ФПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаук Максим 8 (1) 0.23
Алейников Василий 6 0.17
Гурфов Азамат 5 0.14
Козлов Андрей 3 0.09
Абдоков Нури 3 0.09
Маркин Михаил 2 0.06
Сидоров Максим 2 0.06
Петров Илья 2 (1) 0.06
Сапета Александр 1 0.03
Шалаев Олег 1 0.03
Хомуха Иван 1 0.03
Лобкарёв Владимир 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Саркисов Артур 1 0.03
Безденежных Игорь 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Кармаев Никита 1 0.03
Дышеков Аслан 1 (1) 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуканов Андреа 6 (2) 0.17
Муллин Камиль 5 0.14
Школик Игорь 4 0.11
Щёткин Алексей 3 (1) 0.09
Бериашвили Илья 3 (1) 0.09
Кипиани Николай 2 0.06
Кавтарадзе Бека 2 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Шахов Виталий 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Мартынов Илья 1 0.03
Минаев Роман 1 0.03
Мохбалиев Тургай 1 0.03
Омар Имран 1 (1) 0.03

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидоров Максим 6 2
Таказов Сослан 9 0
Безденежных Игорь 7 1
Кармаев Никита 7 1
Петров Илья 6 1
Рыбин Алексей 6 0
Грицаенко Алексей 6 0
Абдоков Нури 6 0
Эдиев Исмаил 5 0
Гиголаев Роланд 5 0
Алейников Василий 5 0
Дышеков Аслан 4 0
Шалаев Олег 4 0
Гурфов Азамат 4 0
Лаук Максим 4 0
Климов Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Гапон Евгений 3 0
Маркин Михаил 1 1
Часовских Андрей 2 0
Большаков Кирилл 2 0
Гиголаев Ника 2 0
Логашов Арсений 1 0
Хомуха Иван 1 0
Саркисов Артур 1 0
Сушич Тино-Свен 1 0
Поликутин Илья 1 0
Карев Вадим 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 8 0
Байрыев Азат 7 0
Макаров Сергей 7 0
Серченков Сергей 7 0
Мартынов Илья 7 0
Бериашвили Илья 7 0
Дудиев Аслан 6 0
Маляров Никита 6 0
Чуканов Андреа 4 1
Школик Игорь 3 1
Махатадзе Георгий 4 0
Кипиани Николай 2 1
Обухов Игорь 3 0
Первушин Фёдор 3 0
Минаев Роман 3 0
Голосов Илья 3 0
Шахов Виталий 2 0
Щёткин Алексей 2 0
Николаев Олег 2 0
Омар Имран 2 0
Пелих Данил 2 0
Слепов Сергей 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Муллин Камиль 1 0
Мохбалиев Тургай 1 0
Абдуллаев Исламитдин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
11%
4
22%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
6
33%
5
28%
76-90

Пропущено

30
20
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
6
20%
5
25%
31-45
6
20%
4
20%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
10
33%
5
25%
76-90

Забито

24
16
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
6
25%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
21%
5
31%
76-90

Пропущено

14
27
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
7%
3
11%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
3
21%
7
26%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
3
21%
6
22%
76-90

Забито

42
34
17 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
13 Не забивали 10
8
19%
7
21%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
5
12%
4
12%
31-45
7
17%
6
18%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
11
26%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

44
47
17 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
4
9%
3
6%
1-15
4
9%
6
13%
16-30
9
20%
12
26%
31-45
9
20%
10
21%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
13
30%
30%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2
Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0
Ротор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ротор - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2
Ротор - Велес Москва 0:3 Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 35 23 3 9 60 - 32 72
2. Торпедо Москва Заявка 34 17 14 3 58 - 33 65
3. Факел Заявка 34 19 5 10 55 - 32 62
4. Енисей Заявка 35 18 6 11 55 - 48 60
5. СКА-Хабаровск Заявка 35 17 8 10 45 - 35 59
6. Алания Заявка 35 16 9 10 70 - 45 57
7. Балтика Заявка 35 14 14 7 50 - 28 56
8. Нефтехимик Заявка 35 15 7 13 51 - 38 52
9. Спартак-2 Заявка 35 15 4 16 41 - 54 49
10. Краснодар-2 Заявка 35 14 7 14 40 - 42 49
11. Акрон Заявка 35 13 10 12 38 - 39 49
12. Велес Москва Заявка 35 14 5 16 42 - 43 47
13. ФК Кубань 2:0 Заявка 35 13 7 15 43 - 45 46
14. Томь Заявка 35 12 8 15 46 - 56 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 35 9 13 13 31 - 39 40
16. Волгарь Заявка 35 10 8 17 28 - 37 38
17. КАМАЗ Заявка 34 8 12 14 27 - 38 36
18. Металлург Липецк Заявка 34 9 4 21 27 - 63 31
19. Ротор 0:2 Заявка 35 6 12 17 32 - 51 30
20. Текстильщик Заявка 35 4 8 23 28 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 16 12 1 3 28 - 13 37
4. Торпедо Москва Заявка 17 9 8 0 33 - 13 35
5. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
16. ФК Кубань 2:0 Заявка 18 6 3 9 20 - 30 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор 0:2 Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань 2:0 Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
7. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
8. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор 0:2 Заявка 17 4 5 8 18 - 22 17
15. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
17. Металлург Липецк Заявка 17 5 0 12 16 - 39 15
18. Томь Заявка 17 3 4 10 24 - 35 13
19. КАМАЗ Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Кубань" на своём поле уверенно переигрывает "Ротор" со счётом 2:0. Волгоградский клуб сегодня играет не хуже своего соперника из Краснодара, но всё упирается в реализацию моментов, которая лучше как раз у команды Роберта Евдокимова. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Иван Абросимов к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Пелих перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Кубани", правила были нарушены против Абдокова. 
  • 43'
    Макаров с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Чуканов подработал мяч и выполнил прострел к левому углу вратарской, Минаев не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 42'
    Теперь уже Гурфов в центральном круге перехватил мяч после передачи от Серченкова, очень хорошо в первом тайме играет Азамат. 
  • 41'
    Макаров попытался длинной передачей вперёд по левому флангу начать очередную атаку "Ротора", Гурфов накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Чуканов в центре поля нарушил правила против Гурфова. Игроки "Кубани" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    39'
    Минаев получил мяч на правом углу штрафной площади в завершении контратаки от Школика, Роман подработал мяч и затем пробил в ближний угол ворот, Нестеренко спас свою команду, Минаев сразу же сыграл на добивании и зарядил мяч в небеса. 
  • 38'
    Гурфов попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, Макаров успел накрыть Азамата и перехватить мяч. 
  • 37'
    Заканчивается постепенно у нас первый тайм, важно "Ротору" отыграть один мяч до перерыва, чтобы далее было чуть проще. 
  • 36'
    Школик пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 35'
    Шахов из центра поля выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади, Дудиев под давлением Сидорова не смог сохранить мяч в игре. 
  • 34'
    Минаев выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Грицаенко накрыл Серченкова и выбил мяч в аут. 
  • 33'
    Быстро показал Нестеренко, что с ним всё нормально, голкипер "Кубани" готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Нестеренко получил небольшое мышечное повреждение, вышли на поле врачи "Кубани", пауза в игре. 
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    • 31'
      Чуканов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Сидоров накрыл Андреа и выбил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      30'
      Алейников ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Василий выполнил передачу в центр штрафной площади, Лаук в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Желтая карточка
      29'
      Защитник "Ротора" Виталий Шахов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Абдокова. 
    • 28'
      Кипиани со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Макаров головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Хомуха на правом фланге нарушил правила против Серченкова. Игроки "Ротора" заработали неплохой стандарт. 
    • Описание гола
      26'
      Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Лаук!!! "Кубань" провела ещё одну хорошую атаку, Гурфов на этот раз вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, а затем Азамат выполнил передачу в центр штрафной на Лаука, который в касание отправил мяч в сетку. 
    • 25'
      Гурфов прорвался к линии штрафной площади по правой половине поля, а затем Азамат пробил по воротам, мяч не очень сильно полетел точно в руки Терновскому. 
    • 24'
      Кипиани по левой половине поля прошёл к углу штрафной площади и затем Николай пробил в дальний угол ворот, мяч свалился с ноги у полузащитника "Ротора" и улетел в аут. 
    • 23'
      Чуканов с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Серченков головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Угловой
      22'
      Пелих с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Макаров не смог подстроиться под мяч и головой пробить по воротам. 
    • 21'
      Из центра поля последовала передача к левому углу штрафной площади "Кубани" на ход Школику, мяч задел защитника краснодарского клуба и ушёл на угловой. 
    • 20'
      Серченков с правого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Минаева, будет удар от ворот. 
    • 19'
      Свой первый же серьёзный момент со стандарта реализовала "Кубань", посмотрим, как на это отреагирует "Ротор". 
    • Описание гола
      18'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Сапета!!! Гурфов с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч в итоге долетел до правого угла вратарской благодаря скидке Лаука, где уже Сапета в падении головой отправил его под перекладину. 
    • 17'
      Рыбин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сидоров зацепился за мяч и пробил по воротам, Дудиев успел подставить ногу, будет угловой. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Мартынов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Кубани" в очередной раз, правила были нарушены против Лаука. 
    • 15'
      Чуканов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 14'
      С левого фланга теперь уже последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади на ход Гурфову, мяч вновь ушёл за лицевую линию поля. 
    • 13'
      Абдоков попытался что-то интересное придумать на правом углу поля у штрафной площади "Ротора", но под давлением Пелиха Нури упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Серченков перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Кубани", правила были нарушены против Спеты. 
    • 11'
      Серченков вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, но Сергей всё хотел сделать сам, в итоге под давлением двух соперников он потерял мяч. 
    • 10'
      Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ротора" на ход Абдокову, Терновский вышел за пределы штрафной и головой выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Мартынов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Кубани", правила были нарушены против Лаука. 
    • 8'
      Серченков попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением двух соперников Сергей ожидаемо потерял мяч. 
    • Офсайд
      7'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Лауку по левому флангу, полузащитник "Кубани" забрался в небольшой офсайд. 
    • 6'
      Болельщиков "Ротора" хорошо слышно в Краснодаре, их приехало довольно много для поддержки своей команды. 
    • 5'
      Кипиани попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Рыбиным Николай упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 4'
      Дудиев из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Серченкову, Грицаенко оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • Желтая карточка
      3'
      Полузащитник "Кубани" Василий Алейников получил жёлтую карточку за грубую игру у штрафной площади "Ротора" против Мартынова. 
    • 2'
      Хомуха из центра поля выполнил заброс на ход Сидорову по левому флангу, Дудиев за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Ротору" на выезде нужно обязательно набрать три очка в противостоянии с "Кубанью", если команда из Волгограда не собирается падать в ФНЛ-2. При этом конечно же и "Кубань" не будет просто отбывать номер на поле, а постарается порадовать своих болельщиков победой. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Андрей Кужелёв из Пикалёво и Алексей Линкин из Воронежа. Резервным арбитром на этот матч назначен Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 35-го тура первенства ФНЛ между краснодарской "Кубанью" и волгоградским "Ротором". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 111
    ФК Кубань 80.2% (89)
    X 9% (10)
    Ротор 10.8% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФК Кубань
    Ничья
    Ротор
    2.14
    3.34
    3.94
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    Прогнозы на матч ФК Кубань 2:0 Ротор

    Исход игры
    ФК Кубань
    80.2% (89)
    Ничья
    9% (10)
    Ротор
    10.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (54)
    Меньше
    48.08% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    59.62% (62)
    Нет
    40.38% (42)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Кубань
    36.9% (41)
    1:0 ФК Кубань
    26.1% (29)
    2:0 ФК Кубань
    8.1% (9)
    1:1 Ничья
    7.2% (8)
    1:2 Ротор
    5.4% (6)
    3:1 ФК Кубань
    4.5% (5)
    0:1 Ротор
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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    Ротор
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