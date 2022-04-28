РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
ФК Кубань
Ротор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаук Максим
|7 (1)
|0.21
|Алейников Василий
|6
|0.18
|Гурфов Азамат
|5
|0.15
|Козлов Андрей
|3
|0.09
|Абдоков Нури
|3
|0.09
|Маркин Михаил
|2
|0.06
|Сидоров Максим
|2
|0.06
|Петров Илья
|2 (1)
|0.06
|Шалаев Олег
|1
|0.03
|Хомуха Иван
|1
|0.03
|Лобкарёв Владимир
|1
|0.03
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|Саркисов Артур
|1
|0.03
|Безденежных Игорь
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Кармаев Никита
|1
|0.03
|Дышеков Аслан
|1 (1)
|0.03
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чуканов Андреа
|6 (2)
|0.18
|Муллин Камиль
|5
|0.15
|Школик Игорь
|4
|0.12
|Щёткин Алексей
|3 (1)
|0.09
|Бериашвили Илья
|3 (1)
|0.09
|Кипиани Николай
|2
|0.06
|Кавтарадзе Бека
|2
|0.06
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Шахов Виталий
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Мартынов Илья
|1
|0.03
|Минаев Роман
|1
|0.03
|Мохбалиев Тургай
|1
|0.03
|Омар Имран
|1 (1)
|0.03
Карточки
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидоров Максим
|6
|2
|Таказов Сослан
|9
|0
|Безденежных Игорь
|7
|1
|Кармаев Никита
|7
|1
|Петров Илья
|6
|1
|Рыбин Алексей
|6
|0
|Грицаенко Алексей
|6
|0
|Абдоков Нури
|6
|0
|Эдиев Исмаил
|5
|0
|Гиголаев Роланд
|5
|0
|Дышеков Аслан
|4
|0
|Шалаев Олег
|4
|0
|Гурфов Азамат
|4
|0
|Лаук Максим
|4
|0
|Алейников Василий
|4
|0
|Климов Кирилл
|4
|0
|Сапета Александр
|3
|0
|Гапон Евгений
|3
|0
|Маркин Михаил
|1
|1
|Часовских Андрей
|2
|0
|Большаков Кирилл
|2
|0
|Гиголаев Ника
|2
|0
|Логашов Арсений
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Саркисов Артур
|1
|0
|Сушич Тино-Свен
|1
|0
|Поликутин Илья
|1
|0
|Карев Вадим
|1
|0
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ташаев Александр
|8
|0
|Байрыев Азат
|7
|0
|Макаров Сергей
|7
|0
|Серченков Сергей
|7
|0
|Бериашвили Илья
|7
|0
|Дудиев Аслан
|6
|0
|Маляров Никита
|6
|0
|Мартынов Илья
|6
|0
|Чуканов Андреа
|4
|1
|Школик Игорь
|3
|1
|Махатадзе Георгий
|4
|0
|Кипиани Николай
|2
|1
|Обухов Игорь
|3
|0
|Первушин Фёдор
|3
|0
|Минаев Роман
|3
|0
|Голосов Илья
|3
|0
|Шахов Виталий
|2
|0
|Щёткин Алексей
|2
|0
|Николаев Олег
|2
|0
|Омар Имран
|2
|0
|Пелих Данил
|2
|0
|Слепов Сергей
|2
|0
|Кавтарадзе Бека
|2
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Мохбалиев Тургай
|1
|0
|Абдуллаев Исламитдин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
11%
4
22%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
6
33%
5
28%
76-90
Пропущено
30
20
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
6
20%
5
25%
31-45
6
20%
4
20%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
10
33%
5
25%
76-90
Забито
24
16
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
6
25%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
21%
5
31%
76-90
Пропущено
14
27
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
7%
3
11%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
3
21%
7
26%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
3
21%
6
22%
76-90
Забито
42
34
17 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
13 Не забивали 10
8
19%
7
21%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
5
12%
4
12%
31-45
7
17%
6
18%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
11
26%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
44
47
17 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
4
9%
3
6%
1-15
4
9%
6
13%
16-30
9
20%
12
26%
31-45
9
20%
10
21%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
13
30%
30%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кубань
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2
Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0
Ротор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ротор - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2
Ротор - Велес Москва 0:3 Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|55 - 30
|69
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|56 - 33
|62
|3.
|Факел
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|54 - 30
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|55 - 48
|59
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|43 - 34
|56
|6.
|Алания
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|68 - 43
|56
|7.
|Балтика
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|48 - 26
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|47 - 38
|49
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|41 - 50
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|40 - 40
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|36 - 37
|48
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|41 - 41
|47
|13.
|Томь
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 55
|44
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|41 - 45
|43
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|30 - 39
|37
|16.
|Волгарь
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|26 - 35
|37
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|27 - 38
|35
|18.
|Ротор
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 49
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|33
|8
|4
|21
|25 - 62
|28
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|26 - 64
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|26 - 12
|34
|4.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|31 - 13
|32
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 25
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|18.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 31
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Оренбург
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|7.
|Алания
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|8.
|Факел
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 20
|23
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|7 - 17
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|4
|0
|12
|14 - 38
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
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Прогнозы на матч ФК Кубань - Ротор
Исход игры
ФК Кубань
76.7% (33)
Ничья
11.6% (5)
Ротор
11.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (26)
Меньше
38.1% (16)
Обе команды забьют
Да
71.43% (30)
Нет
28.57% (12)
Популярный счёт
2:1 ФК Кубань
44.2% (19)
1:0 ФК Кубань
16.3% (7)
1:1 Ничья
9.3% (4)
2:0 ФК Кубань
9.3% (4)
1:2 Ротор
7% (3)
3:1 ФК Кубань
7% (3)
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