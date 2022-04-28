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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
ФК Кубань
 
Позже
Ротор
Прогнозы 43
ФК Кубань 76.7% (33)
X 11.6% (5)
Ротор 11.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК Кубань
Ничья
Ротор
2.12
3.28
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

ФК Кубань
Ротор

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ФПД
1:3
ФПД
2:1
ФПД
2:1
ФПД
0:3
ФПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаук Максим 7 (1) 0.21
Алейников Василий 6 0.18
Гурфов Азамат 5 0.15
Козлов Андрей 3 0.09
Абдоков Нури 3 0.09
Маркин Михаил 2 0.06
Сидоров Максим 2 0.06
Петров Илья 2 (1) 0.06
Шалаев Олег 1 0.03
Хомуха Иван 1 0.03
Лобкарёв Владимир 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Саркисов Артур 1 0.03
Безденежных Игорь 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Кармаев Никита 1 0.03
Дышеков Аслан 1 (1) 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуканов Андреа 6 (2) 0.18
Муллин Камиль 5 0.15
Школик Игорь 4 0.12
Щёткин Алексей 3 (1) 0.09
Бериашвили Илья 3 (1) 0.09
Кипиани Николай 2 0.06
Кавтарадзе Бека 2 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Шахов Виталий 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Мартынов Илья 1 0.03
Минаев Роман 1 0.03
Мохбалиев Тургай 1 0.03
Омар Имран 1 (1) 0.03

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидоров Максим 6 2
Таказов Сослан 9 0
Безденежных Игорь 7 1
Кармаев Никита 7 1
Петров Илья 6 1
Рыбин Алексей 6 0
Грицаенко Алексей 6 0
Абдоков Нури 6 0
Эдиев Исмаил 5 0
Гиголаев Роланд 5 0
Дышеков Аслан 4 0
Шалаев Олег 4 0
Гурфов Азамат 4 0
Лаук Максим 4 0
Алейников Василий 4 0
Климов Кирилл 4 0
Сапета Александр 3 0
Гапон Евгений 3 0
Маркин Михаил 1 1
Часовских Андрей 2 0
Большаков Кирилл 2 0
Гиголаев Ника 2 0
Логашов Арсений 1 0
Хомуха Иван 1 0
Саркисов Артур 1 0
Сушич Тино-Свен 1 0
Поликутин Илья 1 0
Карев Вадим 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ташаев Александр 8 0
Байрыев Азат 7 0
Макаров Сергей 7 0
Серченков Сергей 7 0
Бериашвили Илья 7 0
Дудиев Аслан 6 0
Маляров Никита 6 0
Мартынов Илья 6 0
Чуканов Андреа 4 1
Школик Игорь 3 1
Махатадзе Георгий 4 0
Кипиани Николай 2 1
Обухов Игорь 3 0
Первушин Фёдор 3 0
Минаев Роман 3 0
Голосов Илья 3 0
Шахов Виталий 2 0
Щёткин Алексей 2 0
Николаев Олег 2 0
Омар Имран 2 0
Пелих Данил 2 0
Слепов Сергей 2 0
Кавтарадзе Бека 2 0
Муллин Камиль 1 0
Мохбалиев Тургай 1 0
Абдуллаев Исламитдин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
11%
4
22%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
6
33%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
6
33%
5
28%
76-90

Пропущено

30
20
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
10%
0
0%
1-15
2
7%
4
20%
16-30
6
20%
5
25%
31-45
6
20%
4
20%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
10
33%
5
25%
76-90

Забито

24
16
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
24 Не забивали 22
6
25%
3
19%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
21%
5
31%
76-90

Пропущено

14
27
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
7%
3
11%
1-15
2
14%
2
7%
16-30
3
21%
7
26%
31-45
3
21%
6
22%
46-60
2
14%
3
11%
61-75
3
21%
6
22%
76-90

Забито

42
34
17 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
13 Не забивали 10
8
19%
7
21%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
5
12%
4
12%
31-45
7
17%
6
18%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
11
26%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

44
47
17 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
4
9%
3
6%
1-15
4
9%
6
13%
16-30
9
20%
12
26%
31-45
9
20%
10
21%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
13
30%
30%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 ФК Кубань - Акрон 2:0 Оренбург - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Томь 2:2
Факел - ФК Кубань 0:0 ФК Кубань - Балтика 1:1 Металлург Липецк - ФК Кубань 0:2 ФК Кубань - Волгарь 1:3 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Олимп-Долгопрудный 0:2 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Спартак-2 - ФК Кубань 0:0 Велес Москва - ФК Кубань 1:0 ФК Кубань - Енисей 2:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0
Ротор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Ротор - Енисей 2:3 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Ротор - Краснодар-2 1:2 КАМАЗ - Ротор 0:2
Ротор - Велес Москва 0:3 Ротор - Нефтехимик 2:1 Акрон - Ротор 1:0 Ротор - Оренбург 0:3 Ротор - Томь 1:5 Рубин - Ротор 2:1 Ротор - Факел 1:2 Балтика - Ротор 2:1 Ротор - Металлург Липецк 0:1 Волгарь - Ротор 2:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Ротор - Ахмат 1:1 Ротор - Алания 0:0 Спартак-2 - Ротор 1:1 Ротор - ФК Кубань 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 34 22 3 9 55 - 30 69
2. Торпедо Москва Заявка 33 16 14 3 56 - 33 62
3. Факел Заявка 33 19 5 9 54 - 30 62
4. Енисей Заявка 34 18 5 11 55 - 48 59
5. СКА-Хабаровск Заявка 34 16 8 10 43 - 34 56
6. Алания Заявка 34 16 8 10 68 - 43 56
7. Балтика Заявка 34 14 13 7 48 - 26 55
8. Нефтехимик Заявка 34 14 7 13 47 - 38 49
9. Спартак-2 Заявка 34 15 4 15 41 - 50 49
10. Краснодар-2 Заявка 34 14 7 13 40 - 40 49
11. Акрон Заявка 34 13 9 12 36 - 37 48
12. Велес Москва Заявка 34 14 5 15 41 - 41 47
13. Томь Заявка 34 12 8 14 46 - 55 44
14. ФК Кубань Заявка 34 12 7 15 41 - 45 43
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 34 8 13 13 30 - 39 37
16. Волгарь Заявка 34 10 7 17 26 - 35 37
17. КАМАЗ Заявка 33 8 11 14 27 - 38 35
18. Ротор Заявка 34 6 12 16 32 - 49 30
19. Металлург Липецк Заявка 33 8 4 21 25 - 62 28
20. Текстильщик Заявка 34 4 8 22 26 - 64 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
18. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
19. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
7. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
8. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
9. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
10. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Кубань - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 11 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    ФК Кубань 76.7% (33)
    X 11.6% (5)
    Ротор 11.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ФК Кубань
    Ничья
    Ротор
    2.12
    3.28
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ФК Кубань - Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Кубань - Ротор

    Исход игры
    ФК Кубань
    76.7% (33)
    Ничья
    11.6% (5)
    Ротор
    11.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (26)
    Меньше
    38.1% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (30)
    Нет
    28.57% (12)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Кубань
    44.2% (19)
    1:0 ФК Кубань
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    2:0 ФК Кубань
    9.3% (4)
    1:2 Ротор
    7% (3)
    3:1 ФК Кубань
    7% (3)
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