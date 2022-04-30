1:0
Первый тайм: 39'
5' Желтая карточкаБерснев Михаил
9' Желтая карточкаПрошкин Егор
1:0
19' ГолЛаптев Денис
Ход матча
9'
19'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Прошкин ЕгорПолузащитник
-
17 Седько ПавелПолузащитник
-
55 Лаптев ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дорохов ЕгорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бородюк Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Полях ДанилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
История личных встреч
Торпедо Москва
Краснодар-2
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|14 (2)
|0.41
|Калмыков Амур
|12
|0.35
|Лебеденко Игорь
|8
|0.24
|Лаптев Денис
|5
|0.15
|Темников Иван
|3
|0.09
|Шумских Алексей
|3
|0.09
|Померко Алексей
|3
|0.09
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.06
|Енин Иван
|2
|0.06
|Евдокимов Андрей
|2
|0.06
|Рязанцев Александр
|1
|0.03
|Адаев Владислав
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олусегун Олакунле
|6 (1)
|0.17
|Манелов Ираклий
|5
|0.14
|Кутовой Максим
|3
|0.09
|Халназаров Рустам
|3
|0.09
|Апеков Руслан
|3
|0.09
|Рейхмен Богдан
|3
|0.09
|Мацукатов Алекс
|2
|0.06
|Исаенко Олег
|2
|0.06
|Корнюшин Даниил
|2
|0.06
|Окоронкво Джонатан
|2
|0.06
|Стежко Виталий
|1
|0.03
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0.03
|Литвинов Вячеслав
|1
|0.03
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.03
|Губжоков Ислам-Бек
|1
|0.03
|Иванов Дмитрий III
|1
|0.03
|Кривцов Никита
|1
|0.03
|Кучугура Дмитрий
|1
|0.03
|Сабуа Леон
|1 (1)
|0.03
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|10
|2
|Померко Алексей
|8
|3
|Самсонов Артём Владимирович
|9
|0
|Енин Иван
|6
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Кожемякин Олег
|3
|1
|Калмыков Амур
|3
|1
|Рязанцев Александр
|3
|0
|Полубояринов Данил
|3
|0
|Прошкин Егор
|3
|0
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Лаптев Денис
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олусегун Олакунле
|6
|2
|Манелов Ираклий
|7
|1
|Якимов Вячеслав
|8
|0
|Апеков Руслан
|6
|1
|Самко Владислав
|7
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|4
|1
|Исаенко Олег
|5
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|3
|1
|Назаров Евгений Николаевич
|4
|0
|Мацукатов Алекс
|4
|0
|Литвинов Вячеслав
|4
|0
|Халназаров Рустам
|3
|0
|Берснев Михаил
|3
|0
|Сухорученко Михаил
|3
|0
|Пивоваров Дмитрий
|2
|0
|Кокоев Давид
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Ознобихин Олег
|2
|0
|Кратков Дмитрий
|2
|0
|Стрельник Михаил
|2
|0
|Иванов Дмитрий III
|2
|0
|Кучугура Дмитрий
|2
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Сабуа Леон
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Воротников Илья Владимирович
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Агкацев Станислав
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
|Ндука Ифеани Давид
|1
|0
|Окоронкво Джонатан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
12
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
3
10%
2
17%
1-15
5
16%
1
8%
16-30
5
16%
1
8%
31-45
4
13%
4
33%
46-60
8
26%
2
17%
61-75
6
19%
2
17%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
8
36%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
3
23%
6
27%
76-90
Забито
25
28
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
1
4%
5
18%
1-15
6
24%
3
11%
16-30
6
24%
8
29%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
8
32%
2
7%
61-75
2
8%
6
21%
76-90
Пропущено
20
18
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
20%
3
17%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Забито
56
40
26 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
4
7%
7
18%
1-15
11
20%
4
10%
16-30
11
20%
9
23%
31-45
6
11%
8
20%
46-60
16
29%
4
10%
61-75
8
14%
8
20%
76-90
Пропущено
33
40
18 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
6
18%
4
10%
1-15
5
15%
5
13%
16-30
7
21%
11
28%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
6
18%
6
15%
61-75
6
18%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1
Краснодар-2
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0
Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 Енисей - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|35
|22
|4
|9
|56 - 31
|70
|2.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|34
|17
|14
|3
|57 - 33
|65
|3.
|Факел
|Заявка
|34
|19
|5
|10
|55 - 32
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 35
|59
|6.
|Алания
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|68 - 43
|56
|7.
|Балтика
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|48 - 26
|55
|8.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|35
|15
|5
|15
|42 - 41
|50
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|47 - 38
|49
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|41 - 50
|49
|11.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|35
|14
|7
|14
|40 - 41
|49
|12.
|Акрон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|36 - 37
|48
|13.
|Томь
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 55
|44
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|41 - 45
|43
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|30 - 39
|37
|16.
|Волгарь
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|26 - 35
|37
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Ротор
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 49
|30
|19.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|34
|8
|4
|22
|25 - 63
|28
|20.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|35
|4
|9
|22
|27 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|28 - 13
|37
|4.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|17
|9
|8
|0
|32 - 13
|35
|5.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|6.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|7.
|Алания
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|8.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|11.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|18.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|19.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 32
|16
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|3.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|7.
|Алания
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|8.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 23
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|19.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|17
|4
|0
|13
|14 - 39
|12
|20.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2
Исход игры
Торпедо Москва
93.8% (105)
Ничья
5.4% (6)
Краснодар-2
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (48)
Меньше
55.56% (60)
Обе команды забьют
Да
46.3% (50)
Нет
53.7% (58)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
36.6% (41)
2:0 Торпедо Москва
30.4% (34)
1:0 Торпедо Москва
19.6% (22)
3:1 Торпедо Москва
2.7% (3)
1:1 Ничья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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