Седько от углового флага навесил к дальней штанге. Гости мяч из штрафной площади выбили.

Самсонов в центре поля подтолкнул в спину Халназарова.

Подача Волкова справа получилась слишком сильной и высокой. Мяч перелетел через штрафную площадь.

Кокарев забрал мяч в руки после сильного и длинного заброса Прошкина вперёд из центрального круга.

Пас Кокоева по центру к штрафной площади на партнёров перехватил Кожемякин.

Лаптев у чужой штрафной площади ударил по ногам Рейхмена.

У Ознобихина повреждение кисти. К медикам отправился Олег за пределы поля.

Кокоев совершил по центру длинный рывок вперёд, но сильно затянул с передачей и мяч потерял.

Пивоваров в центре поля отмахнулся от Лебеденко.

Енин слишком сильно исполнил перевод направо на Нетфуллина. Мяч улетел за боковую линию поля.

Рикошет от Лебеденко получился рядом с левой штангой после выноса Пивоварова из штрафной площади.

24' Седько упал в чужой штрафной площади, но куликов показывает, что нарушения правил со стороны Стежко не было.

23' "Торпедо" продолжает больше контролировать мяч. Москвичи больше действуют у центрального круга.

22' Самсонов попытался отправить вперёд Лебеденко, но попал мячом в пятку партнёру.

21' Скидку Волкова справа к воротам соперники перехватили.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЛАПТЕВ!!! Нетфуллин справа прострелил на Лаптева, который касанием переправил мяч в дальний угол ворот.

18' Шумских перед штрафной площадью сумел в подкате чисто выбить мяч у Халназарова.

17' Шумских сделал неточную передачу вперёд налево на Прошкина.

16' "Торпедо" много времени проводит на чужой половине поля, но при этом опасных ударов по воротам пока нет.

15' Удар Нетфуллина с двадцати метров справа принял на себя Повиваров.