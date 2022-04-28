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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Торпедо Москва
 
Позже
Краснодар-2
Прогнозы 49
Торпедо Москва 93.9% (46)
X 6.1% (3)
Краснодар-2 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Краснодар-2
1.29
6.12
11.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Торпедо Москва
Краснодар-2

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
1:1
ФПД
4:2
ФПД
0:3
ФПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 14 (2) 0.42
Калмыков Амур 12 0.36
Лебеденко Игорь 8 0.24
Лаптев Денис 4 0.12
Темников Иван 3 0.09
Шумских Алексей 3 0.09
Померко Алексей 3 0.09
Самсонов Артём Владимирович 2 0.06
Енин Иван 2 0.06
Евдокимов Андрей 2 0.06
Рязанцев Александр 1 0.03
Адаев Владислав 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03
Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олусегун Олакунле 6 (1) 0.18
Манелов Ираклий 5 0.15
Кутовой Максим 3 0.09
Халназаров Рустам 3 0.09
Апеков Руслан 3 0.09
Рейхмен Богдан 3 0.09
Мацукатов Алекс 2 0.06
Исаенко Олег 2 0.06
Корнюшин Даниил 2 0.06
Окоронкво Джонатан 2 0.06
Стежко Виталий 1 0.03
Сергеев Никита Вячеславович 1 0.03
Литвинов Вячеслав 1 0.03
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.03
Губжоков Ислам-Бек 1 0.03
Иванов Дмитрий III 1 0.03
Кривцов Никита 1 0.03
Кучугура Дмитрий 1 0.03
Сабуа Леон 1 (1) 0.03

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 10 2
Померко Алексей 8 3
Самсонов Артём Владимирович 9 0
Енин Иван 6 1
Шумских Алексей 7 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Кожемякин Олег 3 1
Калмыков Амур 3 1
Рязанцев Александр 3 0
Полубояринов Данил 3 0
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Султонов Мухаммад 2 0
Лаптев Денис 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Прошкин Егор 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олусегун Олакунле 6 2
Манелов Ираклий 7 1
Якимов Вячеслав 8 0
Апеков Руслан 6 1
Самко Владислав 7 0
Бородин Сергей Алексеевич 4 1
Исаенко Олег 5 0
Волков Сергей Евгеньевич 3 1
Назаров Евгений Николаевич 4 0
Мацукатов Алекс 4 0
Литвинов Вячеслав 4 0
Халназаров Рустам 3 0
Сухорученко Михаил 3 0
Пивоваров Дмитрий 2 0
Кокоев Давид 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Ознобихин Олег 2 0
Кратков Дмитрий 2 0
Берснев Михаил 2 0
Стрельник Михаил 2 0
Иванов Дмитрий III 2 0
Кучугура Дмитрий 2 0
Жигулёв Илья 1 0
Сабуа Леон 1 0
Кутовой Максим 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Воротников Илья Владимирович 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Агкацев Станислав 1 0
Попов Омар 1 0
Кривцов Никита 1 0
Ндука Ифеани Давид 1 0
Окоронкво Джонатан 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
12
13 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 25
3
10%
2
17%
1-15
5
16%
1
8%
16-30
5
16%
1
8%
31-45
4
13%
4
33%
46-60
8
26%
2
17%
61-75
6
19%
2
17%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
8
36%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
3
23%
6
27%
76-90

Забито

25
28
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
1
4%
5
18%
1-15
6
24%
3
11%
16-30
6
24%
8
29%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
8
32%
2
7%
61-75
2
8%
6
21%
76-90

Пропущено

20
18
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
20%
3
17%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
5
25%
3
17%
31-45
2
10%
4
22%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
3
15%
2
11%
76-90

Забито

56
40
26 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
4
7%
7
18%
1-15
11
20%
4
10%
16-30
11
20%
9
23%
31-45
6
11%
8
20%
46-60
16
29%
4
10%
61-75
8
14%
8
20%
76-90

Пропущено

33
40
18 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
6
18%
4
10%
1-15
5
15%
5
13%
16-30
7
21%
11
28%
31-45
3
9%
6
15%
46-60
6
18%
6
15%
61-75
6
18%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Ротор 1:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Акрон 0:0
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Томь - Торпедо Москва 2:5 Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1
Краснодар-2
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Краснодар-2 - Велес Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 Ротор - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0
Акрон - Краснодар-2 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Томь - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Факел 1:2 Краснодар-2 - Балтика 0:3 Краснодар-2 - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Краснодар-2 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:2 Енисей - Краснодар-2 2:0 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Велес Москва - Краснодар-2 3:1 КАМАЗ - Краснодар-2 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 34 22 3 9 55 - 30 69
2. Торпедо Москва Заявка 33 16 14 3 56 - 33 62
3. Факел Заявка 33 19 5 9 54 - 30 62
4. Енисей Заявка 34 18 5 11 55 - 48 59
5. СКА-Хабаровск Заявка 34 16 8 10 43 - 34 56
6. Алания Заявка 34 16 8 10 68 - 43 56
7. Балтика Заявка 34 14 13 7 48 - 26 55
8. Нефтехимик Заявка 34 14 7 13 47 - 38 49
9. Спартак-2 Заявка 34 15 4 15 41 - 50 49
10. Краснодар-2 Заявка 34 14 7 13 40 - 40 49
11. Акрон Заявка 34 13 9 12 36 - 37 48
12. Велес Москва Заявка 34 14 5 15 41 - 41 47
13. Томь Заявка 34 12 8 14 46 - 55 44
14. ФК Кубань Заявка 34 12 7 15 41 - 45 43
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 34 8 13 13 30 - 39 37
16. Волгарь Заявка 34 10 7 17 26 - 35 37
17. КАМАЗ Заявка 33 8 11 14 27 - 38 35
18. Ротор Заявка 34 6 12 16 32 - 49 30
19. Металлург Липецк Заявка 33 8 4 21 25 - 62 28
20. Текстильщик Заявка 34 4 8 22 26 - 64 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
18. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
19. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
7. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
8. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
9. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
10. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Краснодар-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Торпедо Москва 93.9% (46)
    X 6.1% (3)
    Краснодар-2 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Краснодар-2
    1.29
    6.12
    11.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Краснодар-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Краснодар-2

    Исход игры
    Торпедо Москва
    93.9% (46)
    Ничья
    6.1% (3)
    Краснодар-2
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    44.9% (22)
    Нет
    55.1% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    40.8% (20)
    2:0 Торпедо Москва
    28.6% (14)
    1:0 Торпедо Москва
    24.5% (12)
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    Торпедо Москва
    Краснодар-2
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