Стадион: Викарадж Роад
1:0
8' Гол в свои воротаТарковски Джеймс
48' Желтая карточкаТарковски Джеймс
Ход матча
8'
1:0
48'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
21
Фемения
Кико
14
Камара
Ассан
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
10
Педро
Жоао
1
Поуп
Ник
11
Макнил
Дуайт
17
Леннон
Аарон
27
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара АссанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
-
12 Сема КенНападающий
-
28 Калу СамуэльНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Норрис УиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джексон Майк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Уотфорд
Бёрнли
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
21 матч
19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|10
|0.29
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.15
|Эрнандес Хуан
|5
|0.15
|Сарр Исмаила
|5
|0.15
|Сиссоко Мусса
|2
|0.06
|Педро Жоао
|2
|0.06
|Куцка Юрай
|1
|0.03
|Камара Ассан
|1
|0.03
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|7
|0.21
|Вуд Крис
|3
|0.09
|Ми Бен
|3
|0.09
|Вегхорст Ваут
|2
|0.06
|Родригес Джей
|2
|0.06
|Выдра Матей
|2
|0.06
|Леннон Аарон
|2
|0.06
|Коллинз Натан
|2
|0.06
|Браунхилл Джош
|1
|0.03
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Робертс Коннор II
|1
|0.03
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|8
|1
|Луза Имран
|6
|0
|Сиссоко Мусса
|5
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Кинг Джошуа
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Самир Каэтано
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Камара Ассан
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Клеверли Том
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|Браунхилл Джош
|9
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Барнс Эшли
|4
|0
|Корк Джек
|4
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|Лоутон Мэттью
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Леннон Аарон
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Выдра Матей
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Пропущено
37
26
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
5
14%
5
19%
1-15
7
19%
1
4%
16-30
4
11%
6
23%
31-45
6
16%
3
12%
46-60
5
14%
5
19%
61-75
10
27%
6
23%
76-90
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
2
12%
4
25%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
7
41%
1
6%
76-90
Пропущено
27
20
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
5
19%
4
20%
16-30
7
26%
4
20%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
4
15%
5
25%
76-90
Забито
34
28
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 16
5
15%
5
18%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
4
12%
7
25%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
11
32%
2
7%
76-90
Пропущено
64
46
32 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 24
23 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 24
9
14%
7
15%
1-15
12
19%
5
11%
16-30
11
17%
10
22%
31-45
10
16%
6
13%
46-60
8
13%
7
15%
61-75
14
22%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0
Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3
Бёрнли
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0
Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|3.
|Челси
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|68 - 28
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|54 - 52
|55
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|52 - 44
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 30
|49
|9.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|35
|10
|14
|11
|32 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 56
|43
|12.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|14.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|33
|12
|4
|17
|43 - 46
|40
|15.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|34
|8
|14
|12
|43 - 42
|38
|16.
|Лидс
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 68
|34
|17.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|34
|6
|13
|15
|29 - 46
|31
|18.
|Эвертон
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 55
|29
|19.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|34
|7
|4
|23
|32 - 67
|25
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 70
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 22
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|11.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 17
|23
|13.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|17
|3
|1
|13
|16 - 39
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 10
|37
|4.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|20 - 20
|28
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|6.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|15.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|16.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 25
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|17
|1
|7
|9
|13 - 26
|10
|19.
|Норвич
|0:1 Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 36
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Бёрнли
Исход игры
Уотфорд
33% (36)
Ничья
45.9% (50)
Бёрнли
21.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
21.9% (23)
Меньше
78.1% (82)
Обе команды забьют
Да
66.67% (70)
Нет
33.33% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (47)
1:0 Уотфорд
17.4% (19)
2:1 Уотфорд
10.1% (11)
1:2 Бёрнли
9.2% (10)
0:1 Бёрнли
5.5% (6)
0:2 Бёрнли
3.7% (4)
2:0 Уотфорд
2.8% (3)
0:0 Ничья
2.8% (3)
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