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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Уотфорд
1:0
Второй тайм: 51'
Бёрнли
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Тарковски Джеймс
48' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
51'

Ход матча

8'
Тарковски Джеймс
1:0
48'
 
Тарковски Джеймс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 109
Уотфорд 33% (36)
X 45.9% (50)
Бёрнли 21.1% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Бёрнли
2.75
3.40
2.78
Все Коэффициенты
Новости
1
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
22
Самир
Каэтано
14
Камара
Ассан
19
Сиссоко
Мусса
6
Луза
Имран
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
10
Педро
Жоао
25
Деннис
Эммануэль
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
22
Коллинз
Натан
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
11
Макнил
Дуайт
4
Корк
Джек
8
Браунхилл
Джош
17
Леннон
Аарон
9
Вегхорст
Ваут
27
Выдра
Матей
Уотфорд
4-3-3
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Уотфорд
Бёрнли

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
85.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

21 матч

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
6 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
3:3
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
2:2
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
2:2
Ч
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 10 0.29
Кинг Джошуа 5 (1) 0.15
Эрнандес Хуан 5 0.15
Сарр Исмаила 5 0.15
Сиссоко Мусса 2 0.06
Педро Жоао 2 0.06
Куцка Юрай 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 7 0.21
Вуд Крис 3 0.09
Ми Бен 3 0.09
Вегхорст Ваут 2 0.06
Родригес Джей 2 0.06
Выдра Матей 2 0.06
Леннон Аарон 2 0.06
Коллинз Натан 2 0.06
Браунхилл Джош 1 0.03
Лоутон Мэттью 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Робертс Коннор II 1 0.03
Вествуд Эшли 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 8 1
Луза Имран 6 0
Сиссоко Мусса 5 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Кинг Джошуа 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Самир Каэтано 3 0
Эрнандес Хуан 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Камара Ассан 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Клеверли Том 2 0
Фемения Кико 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 10 0
Браунхилл Джош 9 0
Вествуд Эшли 7 0
Барнс Эшли 4 0
Корк Джек 4 0
Родригес Джей 3 0
Тэйлор Чарли 3 0
Лоутон Мэттью 3 0
Ми Бен 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Коллинз Натан 1 1
Леннон Аарон 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Корне Максвелл 2 0
Стивенс Дейл 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Выдра Матей 1 0
Робертс Коннор II 1 0
Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
3
18%
4
33%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Пропущено

37
26
16 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
5
14%
5
19%
1-15
7
19%
1
4%
16-30
4
11%
6
23%
31-45
6
16%
3
12%
46-60
5
14%
5
19%
61-75
10
27%
6
23%
76-90

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
2
12%
4
25%
1-15
5
29%
29%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
7
41%
1
6%
76-90

Пропущено

27
20
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
5
19%
4
20%
16-30
7
26%
4
20%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
4
15%
5
25%
76-90

Забито

34
28
16 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
13 Не забивали 16
5
15%
5
18%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
4
12%
7
25%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
11
32%
2
7%
76-90

Пропущено

64
46
32 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 24
23 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 24
9
14%
7
15%
1-15
12
19%
5
11%
16-30
11
17%
10
22%
31-45
10
16%
6
13%
46-60
8
13%
7
15%
61-75
14
22%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Уотфорд - Брентфорд 1:2 Уотфорд - Лидс 0:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0
Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Астон Вилла - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Брайтон 0:2 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Норвич 0:3 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3
Бёрнли
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0
Бёрнли - Эвертон 3:2 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
2. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
3. Челси Заявка 33 19 9 5 68 - 28 66
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 15 10 10 54 - 52 55
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 34 15 4 15 33 - 30 49
9. Брайтон 1:0 Заявка 35 10 14 11 32 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Саутгемптон 1:0 Заявка 35 10 13 12 41 - 56 43
12. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Астон Вилла 1:0 Заявка 33 12 4 17 43 - 46 40
15. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 34 8 14 12 43 - 42 38
16. Лидс Заявка 33 8 10 15 38 - 68 34
17. Бёрнли 0:1 Заявка 34 6 13 15 29 - 46 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд 1:0 Заявка 34 7 4 23 32 - 67 25
20. Норвич 0:1 Заявка 34 5 6 23 22 - 70 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 5 4 29 - 22 32
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Саутгемптон 1:0 Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
10. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
11. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 17 7 2 8 18 - 17 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла 1:0 Заявка 16 6 3 7 25 - 25 21
16. Бёрнли 0:1 Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон 1:0 Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич 0:1 Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд 1:0 Заявка 17 3 1 13 16 - 39 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 17 11 4 2 36 - 10 37
4. Брайтон 1:0 Заявка 18 7 7 4 20 - 20 28
5. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
6. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла 1:0 Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
13. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Уотфорд 1:0 Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
15. Саутгемптон 1:0 Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
16. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 17 3 6 8 18 - 25 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли 0:1 Заявка 17 1 7 9 13 - 26 10
19. Норвич 0:1 Заявка 17 2 3 12 10 - 36 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    54'
    Игрок команды Уотфорд совершает фол
  • 54'
    Коллинз Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Жуан Педру из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Сарр Исмаила из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Уотфорд начинает контратаку
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Уотфорд 33% (36)
    X 45.9% (50)
    Бёрнли 21.1% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Бёрнли
    2.75
    3.40
    2.78
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Бёрнли

    Исход игры
    Уотфорд
    33% (36)
    Ничья
    45.9% (50)
    Бёрнли
    21.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.9% (23)
    Меньше
    78.1% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (70)
    Нет
    33.33% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.1% (47)
    1:0 Уотфорд
    17.4% (19)
    2:1 Уотфорд
    10.1% (11)
    1:2 Бёрнли
    9.2% (10)
    0:1 Бёрнли
    5.5% (6)
    0:2 Бёрнли
    3.7% (4)
    2:0 Уотфорд
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
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    Уотфорд
    Бёрнли
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