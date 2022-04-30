Первый тайм

47' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

47' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Команда Уотфорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Выдра Матей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

39' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Уотфорд

37' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Коллинз Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Жуан Педру из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

35' Жуан Педру из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...

34' Удар от ворот произведет Бёрнли

34' Деннис Эммануэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

33' Коллинз Натан наказан за толчок Жуан Педру

33' Жуан Педру из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...

33' Жуан Педру из команды Уотфорд делает пас партнеру.

33' Робертс Коннор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Поуп Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Отличные скиллы показывает Деннис Эммануэль , обводя своих соперников

31' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Сарр Исмаила из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Макнил Дуайт пробил со штрафного прямо в стенку

29' После проверки VAR рефери поменял решение - Бёрнли не будет бить пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Коллинз Натан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

21' Самир Каэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Выглядело как неплохой момент. Леннон Аарон из команды Бёрнли закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

20' Игра в одни ворота сейчас. Уотфорд доминирует и владеет мячом

19' Удар от ворот произведет Бёрнли

19' Жуан Педру из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.

19' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Макнил Дуайт получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Макнил Дуайт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Удар от ворот произведет Уотфорд

17' Браунхилл Джош из команды Бёрнли наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

17' Плохо сыграл Кабаселе Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сарр Исмаила и Жуан Педру из команды Уотфорд

15' Удар от ворот произведет Бёрнли

14' Жуан Педру не смог попасть в створ ударом издали

14' Выдра Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Жуан Педру из команды Уотфорд делает пас партнеру.

13' Жуан Педру из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...

12' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Бёрнли

11' Фемения Кико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Г О О О О Л - Тарковски Джеймс уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

8' Уотфорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Плохо сыграл Тарковски Джеймс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Коллинз Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Удар от ворот произведет Бёрнли

5' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

1' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бёрнли начинает с центра поля