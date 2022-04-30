Стадион: Сент-Джеймс Парк
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
28
Уиллок
Джо
12
Гомес
Джо
32
Матип
Жоэль
23
Диас
Луис
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гомес ДжоЗащитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Диас ЛуисНападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Ливерпуль
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 14 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
25 матчей
16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.17
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.14
|Жоэлинтон
|4
|0.11
|Гимараэс Бруно
|4
|0.11
|Фрейзер Райан
|2
|0.06
|Шёр Фабиан
|2
|0.06
|Шелви Джонджо
|2
|0.06
|Триппьер Киран
|2
|0.06
|Уиллок Джо
|2
|0.06
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Манкильо Хави
|1
|0.03
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Хендрик Джефф
|1
|0.03
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|Альмирон Мигель
|1
|0.03
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Бёрн Дэн
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|22 (5)
|0.65
|Жота Диогу
|15
|0.44
|Мане Садио
|14
|0.41
|Фирмино Роберто
|5
|0.15
|Фабиньо Энрике
|5 (2)
|0.15
|Диас Луис
|3
|0.09
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.09
|Ориги Дивок
|3
|0.09
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|Робертсон Эндрю
|2
|0.06
|Хендерсон Джордан
|2
|0.06
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.06
|Кейта Наби
|2
|0.06
|Минамино Такуми
|2
|0.06
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|Алькантара Тьяго
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|6
|1
|Жоэлинтон
|7
|0
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Крафт Эмиль
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Фрейзер Райан
|3
|0
|Гимараэс Бруно
|3
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Гейл Дуайт
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|5
|1
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|Мане Садио
|4
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Фирмино Роберто
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
41
14 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
6
25%
8
20%
1-15
1
4%
5
12%
16-30
7
29%
29%
8
20%
31-45
3
13%
7
17%
46-60
4
17%
7
17%
61-75
3
13%
6
15%
76-90
Пропущено
26
14
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
12%
2
14%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
3
12%
4
29%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
6
23%
4
29%
61-75
7
27%
1
7%
76-90
Забито
16
45
10 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 14
22 Не забивали 16
1
6%
4
9%
1-15
1
6%
8
18%
16-30
8
50%
8
18%
31-45
3
19%
3
7%
46-60
3
19%
8
18%
61-75
0
0%
14
31%
76-90
Пропущено
29
7
10 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
5
17%
1
14%
16-30
5
17%
1
14%
31-45
6
21%
1
14%
46-60
5
17%
2
29%
61-75
8
28%
1
14%
76-90
Забито
40
86
24 В 1-м тайме 41
16 Во 2-м тайме 45
19 Забивали первыми 26
7 Не забивали 1
7
18%
12
14%
1-15
2
5%
13
15%
16-30
15
38%
16
19%
31-45
6
15%
10
12%
46-60
7
18%
15
17%
61-75
3
8%
20
23%
76-90
Пропущено
55
21
21 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 13
3
5%
3
14%
1-15
10
18%
2
10%
16-30
8
15%
5
24%
31-45
8
15%
3
14%
46-60
11
20%
6
29%
61-75
15
27%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0
Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3
Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|34
|24
|8
|2
|85 - 22
|80
|3.
|Челси
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|68 - 28
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|54 - 52
|55
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|52 - 44
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|15
|4
|14
|33 - 29
|49
|9.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|35
|11
|11
|13
|40 - 55
|44
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 42
|41
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|40 - 56
|40
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|43 - 41
|38
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 68
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 45
|31
|18.
|Эвертон
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 55
|29
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 22
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 26
|28
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|13.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 10
|37
|3.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|40 - 15
|35
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|13.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Ньюкасл
3.2% (4)
Ничья
6.5% (8)
Ливерпуль
90.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
69.81% (74)
Меньше
30.19% (32)
Обе команды забьют
Да
67.92% (72)
Нет
32.08% (34)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
41.9% (52)
0:2 Ливерпуль
15.3% (19)
1:3 Ливерпуль
11.3% (14)
0:3 Ливерпуль
5.6% (7)
0:1 Ливерпуль
5.6% (7)
1:1 Ничья
4% (5)
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