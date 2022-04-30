Первый тайм

11' С угла поля Милнер навесил в центр штрафной, где пробил с лету Ван Дейк, но мяч полетел выше перекладины.

10' Ушел от соперника по флангу Диас и прострелил вдоль ворот, но от ноги Таргетта мяч полетел в аут.

9' Сместился с фланга в центр Кейта и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

8' Ворвался в штрафную соперника Жоэлинтон после скидки от Сен-Максимена, но пробить ему не позволил Гомес.

7' Со штрафного навесил Робертсон на ближнюю штангу, где после серии рикошетов пробил Жота, но мяч полетел выше ворот.

6' На фланге получил по ногам Жота в подкате от Шёра. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ливерпуля".