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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 10'
Ливерпуль
0' 10'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 124
Ньюкасл 3.2% (4)
X 6.5% (8)
Ливерпуль 90.3% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Ливерпуль
7.90
5.10
1.48
Все Коэффициенты
Новости
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
7
Жоэлинтон
10
Сен-Максимен
Аллан
1
Алиссон
Бекер
12
Гомес
Джо
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Кейта
Наби
14
Хендерсон
Джордан
7
Милнер
Джеймс
23
Диас
Луис
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Ньюкасл
4-1-4-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Ливерпуль

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

25 матчей

16%
24%
60%
4 победы 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

24%
16%
60%
6 побед 4 ничьи 15 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:6
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.17
Сен-Максимен Аллан 5 0.14
Жоэлинтон 4 0.11
Гимараэс Бруно 4 0.11
Фрейзер Райан 2 0.06
Шёр Фабиан 2 0.06
Шелви Джонджо 2 0.06
Триппьер Киран 2 0.06
Уиллок Джо 2 0.06
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Манкильо Хави 1 0.03
Мёрфи Джейкоб 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Хендрик Джефф 1 0.03
Ласcеллс Джамал 1 0.03
Альмирон Мигель 1 0.03
Хэйден Айзак 1 0.03
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Бёрн Дэн 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 22 (5) 0.65
Жота Диогу 15 0.44
Мане Садио 14 0.41
Фирмино Роберто 5 0.15
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.15
Диас Луис 3 0.09
Ван Дейк Виргил 3 0.09
Ориги Дивок 3 0.09
Александер-Арнольд Трент 2 0.06
Робертсон Эндрю 2 0.06
Хендерсон Джордан 2 0.06
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.06
Кейта Наби 2 0.06
Минамино Такуми 2 0.06
Матип Жоэль 1 0.03
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 6 1
Жоэлинтон 7 0
Ритчи Мэтт 5 0
Крафт Эмиль 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Сен-Максимен Аллан 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Мёрфи Джейкоб 4 0
Кларк Киран 2 1
Бёрн Дэн 3 0
Фрейзер Райан 3 0
Гимараэс Бруно 3 0
Дамметт Пол 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Дубравка Мартин 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Гейл Дуайт 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 5 1
Фабиньо Энрике 6 0
Мане Садио 4 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Кейта Наби 2 0
Жота Диогу 2 0
Цимикас Костас 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Гомес Джо 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
41
14 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
6
25%
8
20%
1-15
1
4%
5
12%
16-30
7
29%
29%
8
20%
31-45
3
13%
7
17%
46-60
4
17%
7
17%
61-75
3
13%
6
15%
76-90

Пропущено

26
14
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
12%
2
14%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
3
12%
4
29%
31-45
2
8%
2
14%
46-60
6
23%
4
29%
61-75
7
27%
1
7%
76-90

Забито

16
45
10 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 14
22 Не забивали 16
1
6%
4
9%
1-15
1
6%
8
18%
16-30
8
50%
8
18%
31-45
3
19%
3
7%
46-60
3
19%
8
18%
61-75
0
0%
14
31%
76-90

Пропущено

29
7
10 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
5
17%
1
14%
16-30
5
17%
1
14%
31-45
6
21%
1
14%
46-60
5
17%
2
29%
61-75
8
28%
1
14%
76-90

Забито

40
86
24 В 1-м тайме 41
16 Во 2-м тайме 45
19 Забивали первыми 26
7 Не забивали 1
7
18%
12
14%
1-15
2
5%
13
15%
16-30
15
38%
16
19%
31-45
6
15%
10
12%
46-60
7
18%
15
17%
61-75
3
8%
20
23%
76-90

Пропущено

55
21
21 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 13
3
5%
3
14%
1-15
10
18%
2
10%
16-30
8
15%
5
24%
31-45
8
15%
3
14%
46-60
11
20%
6
29%
61-75
15
27%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0
Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брентфорд - Ньюкасл 0:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 1:0 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3
Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0 Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 34 24 8 2 85 - 22 80
3. Челси Заявка 33 19 9 5 68 - 28 66
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 15 10 10 54 - 52 55
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл 0:0 Заявка 35 11 11 13 40 - 55 44
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Кристал Пэлас Заявка 33 8 14 11 43 - 41 38
15. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
16. Лидс Заявка 33 8 10 15 38 - 68 34
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 5 4 29 - 22 32
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл 0:0 Заявка 18 7 7 4 24 - 26 28
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Челси Заявка 17 11 4 2 36 - 10 37
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 17 10 5 2 40 - 15 35
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
13. Ньюкасл 0:0 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
15. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
16. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 11'
    С угла поля Милнер навесил в центр штрафной, где пробил с лету Ван Дейк, но мяч полетел выше перекладины.
  • 10'
    Ушел от соперника по флангу Диас и прострелил вдоль ворот, но от ноги Таргетта мяч полетел в аут.
  • 9'
    Сместился с фланга в центр Кейта и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 8'
    Ворвался в штрафную соперника Жоэлинтон после скидки от Сен-Максимена, но пробить ему не позволил Гомес.
  • 7'
    Со штрафного навесил Робертсон на ближнюю штангу, где после серии рикошетов пробил Жота, но мяч полетел выше ворот.
  • 6'
    На фланге получил по ногам Жота в подкате от Шёра. Штрафной удар исполнять будут игроки "Ливерпуля".
  • 5'
    Забросил теперь уже Кейта в штрафную на Диаса, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 4'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Шелви и с лету пробил по воротам, но мяч оказался в руках Алиссона.
  • 3'
    Мягко забросил Сен-Максимен в штрафную на Альмирона, но тому пробить в борьбе с Матипом не удалось.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ньюкасла"!
  • Первый тайм
  • Угловой
    10'
    Милнер Джеймс из команды Ливерпуль подал угловой справа.
  • 9'
    Бёрн Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Игрок из команды Ливерпуль вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 8'
    Ливерпуль контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 8'
    Кейта Наби из команды Ливерпуль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 8'
    Жота Диогу из команды Ливерпуль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 8'
    Ливерпуль идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 6'
    Ливерпуль контролирует мяч.
  • Офсайд
    6'
    Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл в офсайде
  • 6'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 60%, Ливерпуль: 40%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 5'
    Жота Диогу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Плохо сыграл Бёрн Дэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 5'
    Плохо сыграл Крафт Эмиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 5'
    Робертсон Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Шёр Фабиан из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
  • 4'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 3'
    Ливерпуль контролирует мяч.
  • 2'
    Шелви Джонджо пробует нанести удар издали, но Алиссон держит все под контролем
  • 2'
    Крафт Эмиль из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ливерпуль контролирует мяч.
  • 1'
    Матип Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Сен-Максимен Аллан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ньюкасл начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ньюкасл 0:0 Ливерпуль онлайн

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Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Ньюкасл
3.2% (4)
Ничья
6.5% (8)
Ливерпуль
90.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
69.81% (74)
Меньше
30.19% (32)
Обе команды забьют
Да
67.92% (72)
Нет
32.08% (34)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
41.9% (52)
0:2 Ливерпуль
15.3% (19)
1:3 Ливерпуль
11.3% (14)
0:3 Ливерпуль
5.6% (7)
0:1 Ливерпуль
5.6% (7)
1:1 Ничья
4% (5)
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