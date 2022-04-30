1:1
Первый тайм: 39'
1:0
21' ГолМашуков Хачим
1:1
35' ГолФамейе Джоэль
36' Желтая карточкаОйеволе Адессойе
Ход матча
21'
1:0
35'
1:1
36'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Шведюк ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вербин ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гущин Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Юрин СеменНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Текстильщик
Оренбург
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Текстильщик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гогричиани Гоча
|7
|0.2
|Шлёнкин Александр
|3
|0.09
|Сергеев Виктор
|2
|0.06
|Губочкин Алексей
|2
|0.06
|Н'Диай Лассана
|2
|0.06
|Мосейчук Илья
|2
|0.06
|Пруцев Егор
|2
|0.06
|Рогов Алексей
|1
|0.03
|Стеклов Вадим
|1
|0.03
|Горюшкин Алексей
|1
|0.03
|Аванесян Тигран
|1
|0.03
|Бачинский Максим
|1
|0.03
|Машуков Хачим
|1
|0.03
|Малания Диего
|1 (1)
|0.03
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|13 (3)
|0.37
|Сычевой Владимир
|6
|0.17
|Миронов Алексей
|6 (3)
|0.17
|Ковалёв Юрий
|4
|0.11
|Обухов Владимир
|3
|0.09
|Прудников Николай
|3
|0.09
|Титков Николай
|3 (2)
|0.09
|Сиваков Михаил
|2
|0.06
|Бреев Сергей
|2
|0.06
|Полуяхтов Владимир
|2
|0.06
|Малых Андрей
|2
|0.06
|Корян Аршак
|2
|0.06
|Гойкович Ренато
|2
|0.06
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0.03
|Эктов Александр
|1
|0.03
|Диалло Абдулай
|1
|0.03
|Капленко Кирилл
|1
|0.03
|Шаболин Артём
|1
|0.03
Карточки
Текстильщик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шведюк Илья
|11
|1
|Сергеев Виктор
|8
|1
|Хрипков Андрей
|9
|0
|Гогричиани Гоча
|9
|0
|Горюшкин Алексей
|7
|0
|Мосейчук Илья
|5
|1
|Стеклов Вадим
|6
|0
|Карпов Вадим
|5
|0
|Обивалин Сергей
|5
|0
|Макушкин Алексей
|5
|0
|Губочкин Алексей
|5
|0
|Пруцев Егор
|5
|0
|Машуков Хачим
|3
|0
|Шлёнкин Александр
|3
|0
|Аванесян Тигран
|2
|0
|Миронов Александр
|2
|0
|Смирнов Алексей Сергеевич
|2
|0
|Гиголаев Роланд
|1
|0
|Матвийчук Семён
|1
|0
|Малания Диего
|1
|0
|Косицин Сергей
|1
|0
|Бачинский Максим
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малых Андрей
|12
|1
|Сиваков Михаил
|8
|2
|Эктов Александр
|9
|1
|Миронов Алексей
|9
|0
|Гойкович Ренато
|8
|0
|Титков Николай
|8
|0
|Бреев Сергей
|6
|1
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Фамейе Джоэль
|6
|0
|Капленко Кирилл
|6
|0
|Ойеволе Адессойе
|4
|0
|Шаболин Артём
|4
|0
|Ковалёв Юрий
|3
|0
|Бидловский Давид
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Сычевой Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Диалло Абдулай
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Прудников Николай
|1
|0
|Кеняйкин Алексей
|1
|0
|Васильев Дмитрий III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
25
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
4
19%
5
20%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
5
24%
8
32%
76-90
Пропущено
30
18
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
10%
4
22%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
8
27%
5
28%
61-75
4
13%
6
33%
76-90
Забито
7
30
5 В 1-м тайме 18
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 14
28 Не забивали 19
0
0%
6
20%
1-15
1
14%
6
20%
16-30
4
57%
6
20%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
14%
1
3%
61-75
1
14%
7
23%
76-90
Пропущено
32
12
19 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 7
5
16%
0
0%
1-15
5
16%
2
17%
16-30
9
28%
3
25%
31-45
2
6%
3
25%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
7
22%
3
25%
76-90
Забито
28
55
14 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 22
16 Не забивали 6
2
7%
7
13%
1-15
4
14%
9
16%
16-30
8
29%
11
20%
31-45
4
14%
9
16%
46-60
4
14%
4
7%
61-75
6
21%
15
27%
76-90
Пропущено
62
30
30 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 19
24 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 17
8
13%
4
13%
1-15
10
16%
3
10%
16-30
12
19%
4
13%
31-45
9
15%
4
13%
46-60
12
19%
6
20%
61-75
11
18%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Текстильщик
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Томь - Текстильщик 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Балтика - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2
Волгарь - Текстильщик 1:1 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Текстильщик - Алания 0:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 Енисей - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Оренбург - Текстильщик 2:0 Текстильщик - Томь 1:1 Факел - Текстильщик 3:0
Оренбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|35
|22
|4
|9
|56 - 31
|70
|2.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|34
|17
|14
|3
|57 - 33
|65
|3.
|Факел
|Заявка
|34
|19
|5
|10
|55 - 32
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 35
|59
|6.
|Алания
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|68 - 43
|56
|7.
|Балтика
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|48 - 26
|55
|8.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|35
|15
|5
|15
|42 - 41
|50
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|47 - 38
|49
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|41 - 50
|49
|11.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|35
|14
|7
|14
|40 - 41
|49
|12.
|Акрон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|36 - 37
|48
|13.
|Томь
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 55
|44
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|41 - 45
|43
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|30 - 39
|37
|16.
|Волгарь
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|26 - 35
|37
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Ротор
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 49
|30
|19.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|34
|8
|4
|22
|25 - 63
|28
|20.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|35
|4
|9
|22
|27 - 65
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|28 - 13
|37
|4.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|17
|9
|8
|0
|32 - 13
|35
|5.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|6.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|7.
|Алания
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|8.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|11.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|18.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|19.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 32
|16
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|3.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|7.
|Алания
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|8.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 23
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|19.
|Металлург Липецк
|0:1 Заявка
|17
|4
|0
|13
|14 - 39
|12
|20.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч Текстильщик 1:1 Оренбург
Исход игры
Текстильщик
7.2% (8)
Ничья
2.7% (3)
Оренбург
90.1% (100)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
36.45% (39)
Нет
63.55% (68)
Популярный счёт
0:2 Оренбург
31.5% (35)
1:2 Оренбург
18.9% (21)
0:1 Оренбург
18% (20)
0:3 Оренбург
9% (10)
1:3 Оренбург
4.5% (5)
2:1 Текстильщик
4.5% (5)
1:4 Оренбург
3.6% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!