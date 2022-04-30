После углового следует подача слева от Печенина, кто-то из гостей бьёт головой, и Смирнов выручает хозяев.

Хлёсткий дальний выстрел Фамейе в правый угол - совсем рядом со створом.

Кеняйкин покидает свою штрафную и разряжает ситуацию, делая точный пас партнёру.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Джоэль Фамейе! Прострел Печенина с левой стороны, и Фамейе легко замыкает, опережая слегка растерявшегося Смирнова.

Аюпов не по правилам остановил Сергеева на фланге и получил жёлтую карточку.

Шведюк чисто сыграл в подкате в отборе у Васильева в центре поля.

Гогричиани оказался с глазу на глаз с Кеняйкиным, но висел на нём Васильев. Гогричиани всё-таки пробид несильно с отскоками от газона, а вратарь переправил мяч на угловой.

Капленко врывался в штрафную по центру с надеждой на удар, но так и не сумел пробить.

Полуяхтов отдал влево на полуфланг Печенину, ударившему с подкруткой немного правее створа.

Гогричиани в ответственный момент поскользнулся в чужой штрафной, а то ведь мог быть опасный момент.

Невысокая подача Шлёнкина с правого фланга приводит мяч в руки Кеняйкина.

Контратака "Текстильщика". Стеклов отдаёт влево Машукову, и тот примерно с линии штрафной бьёт в руки Кеняйкину.

24' Долгую позиционную атаку проводят игроки "Оренбурга".

22' Не заработал Машуков пенальти некоторое время назад, зато отличился сейчас с игры.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Хачим Машуков!

Гогричиани сильно прострелил с правой стороны, и Машуков с левого края вратарской всадил мяч в дальний угол.

21' Фамейе навесил слева, а Прудникову не удалось толком пробить через себя, мяч легко забрал Смирнов.

20' Шведюк подал корнер слишком далеко, никто до мяча не дотянулся.

19' Команда из Иваново исполнит угловой с левого края.

19' Горющкин навесил с правого полуфланга на дальний угол штрафной, где борьбу у игрока "Текстильщика" выиграл Полуяхтов.

18' Прудников, откликаясь на очередной кросс Печенина с левой стороны, в падении пробил рыбкой с отскоком от газона выше створа.

17' Машуков навесил из глубины со штрафного, мяч ударился об газон и отскочил в руки Кеняйкина.