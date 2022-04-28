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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Текстильщик
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 49
Текстильщик 10.2% (5)
X 4.1% (2)
Оренбург 85.7% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Текстильщик
Ничья
Оренбург
9.90
5.15
1.32
Все Коэффициенты

История личных встреч

Текстильщик
Оренбург

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ФПД
2:0
ФПД
0:2
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гогричиани Гоча 7 0.21
Шлёнкин Александр 3 0.09
Сергеев Виктор 2 0.06
Губочкин Алексей 2 0.06
Н'Диай Лассана 2 0.06
Мосейчук Илья 2 0.06
Пруцев Егор 2 0.06
Рогов Алексей 1 0.03
Стеклов Вадим 1 0.03
Горюшкин Алексей 1 0.03
Аванесян Тигран 1 0.03
Бачинский Максим 1 0.03
Малания Диего 1 (1) 0.03
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 12 (3) 0.35
Сычевой Владимир 6 0.18
Миронов Алексей 6 (3) 0.18
Ковалёв Юрий 4 0.12
Обухов Владимир 3 0.09
Прудников Николай 3 0.09
Титков Николай 3 (2) 0.09
Сиваков Михаил 2 0.06
Бреев Сергей 2 0.06
Полуяхтов Владимир 2 0.06
Малых Андрей 2 0.06
Корян Аршак 2 0.06
Гойкович Ренато 2 0.06
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.03
Эктов Александр 1 0.03
Диалло Абдулай 1 0.03
Капленко Кирилл 1 0.03
Шаболин Артём 1 0.03

Карточки

Текстильщик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шведюк Илья 11 1
Сергеев Виктор 8 1
Хрипков Андрей 9 0
Гогричиани Гоча 9 0
Горюшкин Алексей 7 0
Мосейчук Илья 5 1
Стеклов Вадим 6 0
Карпов Вадим 5 0
Обивалин Сергей 5 0
Макушкин Алексей 5 0
Губочкин Алексей 5 0
Пруцев Егор 5 0
Машуков Хачим 3 0
Шлёнкин Александр 3 0
Аванесян Тигран 2 0
Миронов Александр 2 0
Смирнов Алексей Сергеевич 2 0
Гиголаев Роланд 1 0
Матвийчук Семён 1 0
Малания Диего 1 0
Косицин Сергей 1 0
Бачинский Максим 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малых Андрей 12 1
Сиваков Михаил 8 2
Эктов Александр 9 1
Миронов Алексей 9 0
Гойкович Ренато 8 0
Титков Николай 8 0
Бреев Сергей 6 1
Аюпов Тимур 6 0
Фамейе Джоэль 6 0
Капленко Кирилл 6 0
Шаболин Артём 4 0
Ойеволе Адессойе 3 0
Ковалёв Юрий 3 0
Бидловский Давид 3 0
Стаматов Матео 3 0
Сычевой Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Корян Аршак 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Диалло Абдулай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Прудников Николай 1 0
Кеняйкин Алексей 1 0
Васильев Дмитрий III 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
25
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
10%
1
4%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
4
19%
5
20%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
5
24%
8
32%
76-90

Пропущено

30
18
11 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
3
10%
4
22%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
1
6%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
8
27%
5
28%
61-75
4
13%
6
33%
76-90

Забито

7
30
5 В 1-м тайме 18
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 14
28 Не забивали 19
0
0%
6
20%
1-15
1
14%
6
20%
16-30
4
57%
6
20%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
1
14%
1
3%
61-75
1
14%
7
23%
76-90

Пропущено

32
12
19 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 7
5
16%
0
0%
1-15
5
16%
2
17%
16-30
9
28%
3
25%
31-45
2
6%
3
25%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
7
22%
3
25%
76-90

Забито

28
55
14 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 28
7 Забивали первыми 22
16 Не забивали 6
2
7%
7
13%
1-15
4
14%
9
16%
16-30
8
29%
11
20%
31-45
4
14%
9
16%
46-60
4
14%
4
7%
61-75
6
21%
15
27%
76-90

Пропущено

62
30
30 В 1-м тайме 11
32 Во 2-м тайме 19
24 Пропускали первыми 10
30 Не пропускали 17
8
13%
4
13%
1-15
10
16%
3
10%
16-30
12
19%
4
13%
31-45
9
15%
4
13%
46-60
12
19%
6
20%
61-75
11
18%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Текстильщик
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Томь - Текстильщик 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Балтика - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Металлург Липецк 1:2
Волгарь - Текстильщик 1:1 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 Олимп-Долгопрудный - Текстильщик 1:0 Велес Москва - Текстильщик 3:2 Текстильщик - Алания 0:4 Спартак-2 - Текстильщик 2:1 Текстильщик - ФК Кубань 1:3 Енисей - Текстильщик 3:0 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Текстильщик - Краснодар-2 0:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Оренбург - Текстильщик 2:0 Текстильщик - Томь 1:1 Факел - Текстильщик 3:0
Оренбург
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Оренбург - Алания 0:0 Спартак-2 - Оренбург 2:3 Оренбург - ФК Кубань 1:3 Енисей - Оренбург 1:2
Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Краснодар-2 - Оренбург 5:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Ротор - Оренбург 0:3 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Уфа - Оренбург 4:1 Акрон - Оренбург 0:3 Велес Москва - Оренбург 1:2 Оренбург - Томь 2:1 Факел - Оренбург 1:0 Оренбург - Балтика 2:1 Металлург Липецк - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 0:3 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 34 22 3 9 55 - 30 69
2. Торпедо Москва Заявка 33 16 14 3 56 - 33 62
3. Факел Заявка 33 19 5 9 54 - 30 62
4. Енисей Заявка 34 18 5 11 55 - 48 59
5. СКА-Хабаровск Заявка 34 16 8 10 43 - 34 56
6. Алания Заявка 34 16 8 10 68 - 43 56
7. Балтика Заявка 34 14 13 7 48 - 26 55
8. Нефтехимик Заявка 34 14 7 13 47 - 38 49
9. Спартак-2 Заявка 34 15 4 15 41 - 50 49
10. Краснодар-2 Заявка 34 14 7 13 40 - 40 49
11. Акрон Заявка 34 13 9 12 36 - 37 48
12. Велес Москва Заявка 34 14 5 15 41 - 41 47
13. Томь Заявка 34 12 8 14 46 - 55 44
14. ФК Кубань Заявка 34 12 7 15 41 - 45 43
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 34 8 13 13 30 - 39 37
16. Волгарь Заявка 34 10 7 17 26 - 35 37
17. КАМАЗ Заявка 33 8 11 14 27 - 38 35
18. Ротор Заявка 34 6 12 16 32 - 49 30
19. Металлург Липецк Заявка 33 8 4 21 25 - 62 28
20. Текстильщик Заявка 34 4 8 22 26 - 64 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
18. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
19. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
7. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
8. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
9. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
10. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 6 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Текстильщик 10.2% (5)
    X 4.1% (2)
    Оренбург 85.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Текстильщик
    Ничья
    Оренбург
    9.90
    5.15
    1.32
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Текстильщик - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Текстильщик - Оренбург

    Исход игры
    Текстильщик
    10.2% (5)
    Ничья
    4.1% (2)
    Оренбург
    85.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.9% (22)
    Меньше
    55.1% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    40.82% (20)
    Нет
    59.18% (29)
    Популярный счёт
    0:2 Оренбург
    26.5% (13)
    0:1 Оренбург
    22.4% (11)
    1:2 Оренбург
    20.4% (10)
    2:1 Текстильщик
    8.2% (4)
    1:4 Оренбург
    6.1% (3)
    0:3 Оренбург
    4.1% (2)
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    Текстильщик
    Оренбург
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