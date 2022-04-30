Тем не менее Окладников после подачи Зотова и скидки Раздорских пяткой пробовал переправить мяч в левый угол с близкого расстояния. Мамин справился.

Разыграли гости мяч, и пришлось им под прессингом отдавать пас назад Мамину.

Зотов на газоне, к нему спешат медики.

Кичин забросил мяч в центре поля на Иванова, но тот не справился с отскоком.

Феррейра за фол на Воронине вдали от ворот награждён жёлтой карточкой.

У Янушковского офсайд на левом фланге.

Покинув штрафную, Мамин оказался первым на в какой-то мере спорном мяче и выбил его к центру поля.

Глушков из штрафной закинул мяч вперёд, и Зотов упал после контакта с Калугиным. Пенальти нет.

Калугин руками уложил на газон Иванова в середине поля.

Кичин исполнил диагональ с левого края, мяч улетел за боковую.

33' Высокий заброс гостей на правый полуфланг на Янушковского, тот оказался один на один с Опариным и пробил левее створа.

32' Подача "красных" с правого края, и мяч проделывает путь в руки Мамина.

30' Янушковский не по правилам сработал в подкате на чужой половине.

30' Кичин получил жёлтую карту то ли за фол в центре поля, то ли за последовавшее недовольство.

28' Игра средняя, большого преимущества никто не имеет. Плюс-минус равный футбол.

27' Фолит впереди в районе левого угла штрафной Глушков против Пальцева.

26' "КАМАЗ" в атаке, Смирнов готовится на левой бровке вбросить мяч из аута.

25' Глушков вырвался на ударную позицию, пройдя Аюкина, и планировал поразить правый угол, но под его удар удачно лёг Смирнов.

25' Перевод красноярцев на левый фланг, и не сумел зацепиться за мяч Зотов.