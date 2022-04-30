  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Енисей
0:0
Перерыв
КАМАЗ
0'
11' Желтая карточка
Аюкин Руслан
30' Желтая карточка
Кичин Валерий
37' Желтая карточка
Феррейра Херман

Ход матча

11'
 
Аюкин Руслан
30'
Кичин Валерий
 
37'
Феррейра Херман
 
Прогнозы 110
Енисей 91.8% (101)
X 6.4% (7)
КАМАЗ 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
КАМАЗ
1.50
4.30
6.55
Все Коэффициенты
Новости
Енисей
КАМАЗ

История личных встреч

Енисей
КАМАЗ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
1:1
КФ
2:2
ФПД
2:0
ФПД
0:1
ПД
2:1
ФПД
2:0
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.17
Саная Анзор 6 (3) 0.17
Окладников Андрей 5 0.14
Кичин Валерий 5 (5) 0.14
Зотов Александр 4 0.11
Глушков Никита Андреевич 4 0.11
Комков Михаил 4 (1) 0.11
Марков Николай 3 0.09
Раздорских Никита 3 0.09
Иванов Егор 2 0.06
Лапшов Иван 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Скворцов Алексей 2 (1) 0.06
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.21
Янушковский Роман 6 0.18
Воронин Евгений 5 0.15
Тесленко Егор 5 0.15
Морозов Сергей 2 0.06
Бевеев Мингиян 1 0.03
Аюкин Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 8 2
Зотов Александр 8 1
Феррейра Херман 9 0
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Иванов Егор 6 0
Саная Анзор 4 1
Масловский Александр 4 1
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Ломакин Александр 3 0
Самойлов Денис 3 0
Канаплин Александр 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 12 1
Калугин Олег 8 1
Янушковский Роман 8 1
Аюкин Руслан 9 0
Тесленко Егор 9 0
Замалиев Наиль 6 1
Куликов Александр 7 0
Бевеев Мингиян 7 0
Абазов Астемир 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Воронин Евгений 5 0
Морозов Сергей 4 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Игнатенко Владислав 3 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Казимир Михаил 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Османов Редван 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Хомуха Иван 1 0
Садыков Булат 1 0
Мамин Алексей 1 0
Лопатин Даниил 1 0
Daniil Arzhevitin 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
7
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 26
2
7%
3
43%
1-15
3
10%
1
14%
16-30
7
23%
2
29%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
1
14%
61-75
8
27%
0
0%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
33%
4
24%
76-90

Забито

25
21
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
7
28%
5
24%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
6
24%
6
29%
76-90

Пропущено

30
20
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
3
15%
1-15
5
17%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
6
20%
3
15%
61-75
8
27%
4
20%
76-90

Забито

55
28
19 В 1-м тайме 13
36 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 13
4 Не забивали 14
4
7%
6
21%
1-15
5
9%
2
7%
16-30
10
18%
5
18%
31-45
10
18%
5
18%
46-60
12
22%
4
14%
61-75
14
25%
6
21%
76-90

Пропущено

48
37
21 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
6
13%
3
8%
1-15
6
13%
7
19%
16-30
9
19%
6
16%
31-45
6
13%
8
22%
46-60
7
15%
5
14%
61-75
14
29%
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2
Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1
КАМАЗ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2
Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 34 22 3 9 55 - 30 69
2. Факел 1:0 Заявка 34 20 5 9 55 - 30 65
3. Торпедо Москва Заявка 33 16 14 3 56 - 33 62
4. Енисей 0:0 Заявка 35 18 6 11 55 - 48 60
5. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 35 16 8 11 43 - 35 56
6. Алания Заявка 34 16 8 10 68 - 43 56
7. Балтика Заявка 34 14 13 7 48 - 26 55
8. Нефтехимик Заявка 34 14 7 13 47 - 38 49
9. Спартак-2 Заявка 34 15 4 15 41 - 50 49
10. Краснодар-2 Заявка 34 14 7 13 40 - 40 49
11. Акрон Заявка 34 13 9 12 36 - 37 48
12. Велес Москва Заявка 34 14 5 15 41 - 41 47
13. Томь Заявка 34 12 8 14 46 - 55 44
14. ФК Кубань Заявка 34 12 7 15 41 - 45 43
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 34 8 13 13 30 - 39 37
16. Волгарь Заявка 34 10 7 17 26 - 35 37
17. КАМАЗ 0:0 Заявка 34 8 12 14 27 - 38 36
18. Ротор Заявка 34 6 12 16 32 - 49 30
19. Металлург Липецк Заявка 33 8 4 21 25 - 62 28
20. Текстильщик Заявка 34 4 8 22 26 - 64 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел 1:0 Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 16 11 1 4 26 - 13 34
4. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
5. Енисей 0:0 Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
6. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. КАМАЗ 0:0 Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
18. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
19. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Факел 1:0 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
4. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
5. Енисей 0:0 Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
6. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
7. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
8. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
9. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
10. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ 0:0 Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута.
  • 45'
    Разыграли гости мяч, и пришлось им под прессингом отдавать пас назад Мамину.
  • Угловой
    44'
    Челнинцы заработали левофланговый угловой.
  • Опасный момент
    43'
    Тем не менее Окладников после подачи Зотова и скидки Раздорских пяткой пробовал переправить мяч в левый угол с близкого расстояния. Мамин справился.
  • 42'
    Позиционно атакует "Енисей", давит, но "КАМАЗ" перекрывает лазейки.
  • Желтая карточка
    41'
    Вадим Гаранин, тренирующий "Енисей", получает жёлтую карточку за споры.
  • 40'
    Кичин исполнил диагональ с левого края, мяч улетел за боковую.
  • Фол, нарушение
    39'
    Калугин руками уложил на газон Иванова в середине поля.
  • 39'
    Глушков из штрафной закинул мяч вперёд, и Зотов упал после контакта с Калугиным. Пенальти нет.
  • 38'
    Покинув штрафную, Мамин оказался первым на в какой-то мере спорном мяче и выбил его к центру поля.
  • Офсайд
    37'
    У Янушковского офсайд на левом фланге.
  • Желтая карточка
    36'
    Феррейра за фол на Воронине вдали от ворот награждён жёлтой карточкой.
  • 36'
    Кичин забросил мяч в центре поля на Иванова, но тот не справился с отскоком.
  • Фол, нарушение
    34'
    Зотов на газоне, к нему спешат медики.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      33'
      Высокий заброс гостей на правый полуфланг на Янушковского, тот оказался один на один с Опариным и пробил левее створа. 
    • 32'
      Подача "красных" с правого края, и мяч проделывает путь в руки Мамина.
    • Фол, нарушение
      30'
      Янушковский не по правилам сработал в подкате на чужой половине.
    • Желтая карточка
      30'
      Кичин получил жёлтую карту то ли за фол в центре поля, то ли за последовавшее недовольство.
    • 28'
      Игра средняя, большого преимущества никто не имеет. Плюс-минус равный футбол.
    • Фол, нарушение
      27'
      Фолит впереди в районе левого угла штрафной Глушков против Пальцева.
    • 26'
      "КАМАЗ" в атаке, Смирнов готовится на левой бровке вбросить мяч из аута.
    • Опасный момент
      25'
      Глушков вырвался на ударную позицию, пройдя Аюкина, и планировал поразить правый угол, но под его удар удачно лёг Смирнов.
    • 25'
      Перевод красноярцев на левый фланг, и не сумел зацепиться за мяч Зотов. 
    • 24'
      Гости навесили справа с корнера, пошла неразбериха, и завершилось всё обводящим ударом Кириллова в левый угол, но в руки Опарина.
    • Угловой
      23'
      У Кичина и Опарина случилась непонятка, защитник отдал кривой пас назад, в результате чего хозяева привезли себе угловой.
    • 22'
      Раздорских с левого полуфланга доставил в чужую штрафную мяч, доставшийся без проблем Мамину.
    • Фол, нарушение
      22'
      Ланин уронил Калугина в центральной части поля и выслушал внушение от арбитра.
    • 21'
      Воронин выдал проникающий пас на Смирнова, а тот не смог оторваться от Бевеева и Феррейры и с подступов к штрафной несильно пробил правее створа. Возможно, помешало Смирнову качество газона, которое далеко от идеала.
    • Травма, повреждение
      19'
      Смирнов после единоборства с Раздорских лежит на газоне, медики уже на поле.
    • 18'
      Зотов навесил слева с корнера, в результате чего никакой опасой ситуации не получилось.
    • Угловой
      17'
      Подача Окладникова справа - и Бадртдинов головой переправляет мяч на угловой.
    • 17'
      Глушков из района левой штанги с близкой дистанции пробил опасно, однако самоотверженно лёг под мяч игрок гостей.
    • 16'
      Янушковский делал пас на ход Воронину, но ошибся с точностью, и мяч оказался во владении красноярцев.
    • 15'
      Челнинцы подали корнер с правого края, подача оказалась чересчур высокой, никто не смог пробить головой.
    • Опасный момент
      14'
      Дальний удар Смирнова, и мяч коварно подпрыгивает перед Опариным, но вратарь хозяев всё равно переводит его на угловой.
    • 13'
      Бадртдинов пытался прорваться на ударную позицию, но хорош был Феррейра, сделавший пас Опарину.
    • Офсайд
      13'
      Калугин по правой стороне забросил на Янушковского, оказавшегося в офсайде.
    • 12'
      Несильный прострел Калугина с правого фланга завершил свой путь за лицевой линией.
    • Желтая карточка
      11'
      Жёлтая карточка Аюкину, помешавшему Опарину быстро ввести мяч в игру.
    • 10'
      Низкая подача с корнера, и никто не может на неё откликнуться, кроме Опарина. 
    • Угловой
      10'
      Игрок гостей простреливал с левого фланга, мяч ушёл на угловой.
    • 9'
      Опарин выбежал из штрафной и разрядил ситуацию, выбив мяч в аут.
    • 8'
      Зотов разыграл угловой справа с партнёрами, а длинная диагональ на Кичина отправилась за лицевую.
    • Угловой
      7'
      Дальний удар Шакуро с подбора был заблокирован, и хозяева заработали второй подряд корнер.
    • Угловой
      7'
      Смирнов, дабы не дать добраться до мяча Зотову, высоко выбил мяч на угловой.
    • 6'
      Опарин заключил мяч в руки в своей штрафной, ничего опасного.
    • 5'
      Шакуро не успел к мячу на чужой половине на левом фланге. Мяч ушёл в аут, его вбросит Пальцев.
    • 5'
      Заброс Бевеева на Окладникова по правому полуфлангу не дошёл до адресата, полёт мяча прервал игрок гостей.
    • Судья
      4'
      Арбитр Олег Соколов общается с членом тренерского штаба "КАМАЗа".
    • 3'
      Зотов навесил со штрафного, и верх выиграли гости.
    • Фол, нарушение
      3'
      Зотов на чужой половине получил по ногам от Смирнова.
    • 2'
      Атакуют красноярцы левым флангом, пока это неопасно.
    • 1'
      "Енисей" в красной форме, и "КАМАЗ" тоже в одном цвете, только в белом.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!
    • До матча
    • Всем привет! В 35-м туре ФНЛ сразятся "Енисей" и "КАМАЗ". Текстовый онлайн этого матча проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 110
    Енисей 91.8% (101)
    X 6.4% (7)
    КАМАЗ 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    КАМАЗ
    1.50
    4.30
    6.55
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Енисей 0:0 КАМАЗ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Енисей 0:0 КАМАЗ

    Исход игры
    Енисей
    91.8% (101)
    Ничья
    6.4% (7)
    КАМАЗ
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.43% (33)
    Меньше
    68.57% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    32.38% (34)
    Нет
    67.62% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Енисей
    35.5% (39)
    1:0 Енисей
    24.5% (27)
    2:1 Енисей
    19.1% (21)
    3:1 Енисей
    5.5% (6)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    3:0 Енисей
    3.6% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Енисей
    КАМАЗ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     