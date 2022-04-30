11' Желтая карточкаАюкин Руслан
30' Желтая карточкаКичин Валерий
37' Желтая карточкаФеррейра Херман
Ход матча
11'
30'
37'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шакуро ПавелПолузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Иванов ЕгорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
42 Лапшов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаранин Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Калугин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ахметзянов Ильдар
История личных встреч
Енисей
КАМАЗ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.17
|Саная Анзор
|6 (3)
|0.17
|Окладников Андрей
|5
|0.14
|Кичин Валерий
|5 (5)
|0.14
|Зотов Александр
|4
|0.11
|Глушков Никита Андреевич
|4
|0.11
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.11
|Марков Николай
|3
|0.09
|Раздорских Никита
|3
|0.09
|Иванов Егор
|2
|0.06
|Лапшов Иван
|2
|0.06
|Молтенинов Илья
|2
|0.06
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.06
|Масловский Александр
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|Сухомлинов Максим
|1
|0.03
|Канаплин Александр
|1
|0.03
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Александр
|7 (2)
|0.21
|Янушковский Роман
|6
|0.18
|Воронин Евгений
|5
|0.15
|Тесленко Егор
|5
|0.15
|Морозов Сергей
|2
|0.06
|Бевеев Мингиян
|1
|0.03
|Аюкин Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|8
|2
|Зотов Александр
|8
|1
|Феррейра Херман
|9
|0
|Рукас Андрюс
|6
|1
|Лапшов Иван
|6
|1
|Иванов Егор
|6
|0
|Саная Анзор
|4
|1
|Масловский Александр
|4
|1
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Комков Михаил
|3
|0
|Ломакин Александр
|3
|0
|Самойлов Денис
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Молтенинов Илья
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свежов Виктор
|12
|1
|Калугин Олег
|8
|1
|Янушковский Роман
|8
|1
|Аюкин Руслан
|9
|0
|Тесленко Егор
|9
|0
|Замалиев Наиль
|6
|1
|Куликов Александр
|7
|0
|Бевеев Мингиян
|7
|0
|Абазов Астемир
|6
|0
|Магомадов Чингиз
|4
|1
|Воронин Евгений
|5
|0
|Морозов Сергей
|4
|0
|Гаглоев Александр
|3
|0
|Баклов Олег
|3
|0
|Игнатенко Владислав
|3
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Казимир Михаил
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Османов Редван
|2
|0
|Пальцев Валентин
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Хомуха Иван
|1
|0
|Садыков Булат
|1
|0
|Мамин Алексей
|1
|0
|Лопатин Даниил
|1
|0
|Daniil Arzhevitin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
7
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 26
2
7%
3
43%
1-15
3
10%
1
14%
16-30
7
23%
2
29%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
1
14%
61-75
8
27%
0
0%
76-90
Пропущено
18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
33%
4
24%
76-90
Забито
25
21
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
7
28%
5
24%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
6
24%
6
29%
76-90
Пропущено
30
20
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
3
15%
1-15
5
17%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
6
20%
3
15%
61-75
8
27%
4
20%
76-90
Забито
55
28
19 В 1-м тайме 13
36 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 13
4 Не забивали 14
4
7%
6
21%
1-15
5
9%
2
7%
16-30
10
18%
5
18%
31-45
10
18%
5
18%
46-60
12
22%
4
14%
61-75
14
25%
6
21%
76-90
Пропущено
48
37
21 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
6
13%
3
8%
1-15
6
13%
7
19%
16-30
9
19%
6
16%
31-45
6
13%
8
22%
46-60
7
15%
5
14%
61-75
14
29%
29%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2
Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1
КАМАЗ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2
Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|55 - 30
|69
|2.
|Факел
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|55 - 30
|65
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|56 - 33
|62
|4.
|Енисей
|0:0 Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|5.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|35
|16
|8
|11
|43 - 35
|56
|6.
|Алания
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|68 - 43
|56
|7.
|Балтика
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|48 - 26
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|47 - 38
|49
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|41 - 50
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|40 - 40
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|36 - 37
|48
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|41 - 41
|47
|13.
|Томь
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 55
|44
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|41 - 45
|43
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|30 - 39
|37
|16.
|Волгарь
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|26 - 35
|37
|17.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Ротор
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 49
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|33
|8
|4
|21
|25 - 62
|28
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|26 - 64
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|1:0 Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|16
|11
|1
|4
|26 - 13
|34
|4.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|5.
|Енисей
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|6.
|Алания
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|31 - 13
|32
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 25
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|18.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 31
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Факел
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|4.
|Оренбург
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|5.
|Енисей
|0:0 Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|6.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|9.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|4
|0
|12
|14 - 38
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
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Прогнозы на матч Енисей 0:0 КАМАЗ
Исход игры
Енисей
91.8% (101)
Ничья
6.4% (7)
КАМАЗ
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (33)
Меньше
68.57% (72)
Обе команды забьют
Да
32.38% (34)
Нет
67.62% (71)
Популярный счёт
2:0 Енисей
35.5% (39)
1:0 Енисей
24.5% (27)
2:1 Енисей
19.1% (21)
3:1 Енисей
5.5% (6)
1:1 Ничья
4.5% (5)
3:0 Енисей
3.6% (4)
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