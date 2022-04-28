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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Енисей
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 55
Енисей 89.1% (49)
X 9.1% (5)
КАМАЗ 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Енисей
Ничья
КАМАЗ
1.51
4.25
6.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Енисей
КАМАЗ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
1:1
КФ
2:2
ФПД
2:0
ФПД
0:1
ПД
2:1
ФПД
2:0
ФПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.18
Саная Анзор 6 (3) 0.18
Окладников Андрей 5 0.15
Кичин Валерий 5 (5) 0.15
Зотов Александр 4 0.12
Глушков Никита Андреевич 4 0.12
Комков Михаил 4 (1) 0.12
Марков Николай 3 0.09
Раздорских Никита 3 0.09
Иванов Егор 2 0.06
Лапшов Иван 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Скворцов Алексей 2 (1) 0.06
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Александр 7 (2) 0.21
Янушковский Роман 6 0.18
Воронин Евгений 5 0.15
Тесленко Егор 5 0.15
Морозов Сергей 2 0.06
Бевеев Мингиян 1 0.03
Аюкин Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 7 2
Зотов Александр 8 1
Феррейра Херман 8 0
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Иванов Егор 6 0
Саная Анзор 4 1
Масловский Александр 4 1
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Ломакин Александр 3 0
Самойлов Денис 3 0
Канаплин Александр 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Молтенинов Илья 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свежов Виктор 12 1
Калугин Олег 8 1
Янушковский Роман 8 1
Тесленко Егор 9 0
Аюкин Руслан 8 0
Замалиев Наиль 6 1
Куликов Александр 7 0
Бевеев Мингиян 7 0
Абазов Астемир 6 0
Магомадов Чингиз 4 1
Воронин Евгений 5 0
Морозов Сергей 4 0
Гаглоев Александр 3 0
Баклов Олег 3 0
Игнатенко Владислав 3 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Казимир Михаил 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Османов Редван 2 0
Пальцев Валентин 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Хомуха Иван 1 0
Садыков Булат 1 0
Мамин Алексей 1 0
Лопатин Даниил 1 0
Daniil Arzhevitin 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
7
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 1
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 26
2
7%
3
43%
1-15
3
10%
1
14%
16-30
7
23%
2
29%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
1
14%
61-75
8
27%
0
0%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
6
33%
4
24%
76-90

Забито

25
21
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
7
28%
5
24%
46-60
5
20%
3
14%
61-75
6
24%
6
29%
76-90

Пропущено

30
20
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
7%
3
15%
1-15
5
17%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
6
20%
3
15%
61-75
8
27%
4
20%
76-90

Забито

55
28
19 В 1-м тайме 13
36 Во 2-м тайме 15
18 Забивали первыми 13
4 Не забивали 14
4
7%
6
21%
1-15
5
9%
2
7%
16-30
10
18%
5
18%
31-45
10
18%
5
18%
46-60
12
22%
4
14%
61-75
14
25%
6
21%
76-90

Пропущено

48
37
21 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 22
6
13%
3
8%
1-15
6
13%
7
19%
16-30
9
19%
6
16%
31-45
6
13%
8
22%
46-60
7
15%
5
14%
61-75
14
29%
29%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1 Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2
Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1
КАМАЗ
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
КАМАЗ - Торпедо Москва 0:0 Краснодар-2 - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Велес Москва 1:3 КАМАЗ - Ротор 0:2
Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 1:2 Оренбург - КАМАЗ 2:0 Томь - КАМАЗ 1:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 КАМАЗ - Сочи 1:2 Балтика - КАМАЗ 0:0 Металлург Липецк - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - КАМАЗ 4:1 КАМАЗ - Урал 1:0 КАМАЗ - Спартак-2 4:1 ФК Кубань - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Енисей 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 34 22 3 9 55 - 30 69
2. Торпедо Москва Заявка 33 16 14 3 56 - 33 62
3. Факел Заявка 33 19 5 9 54 - 30 62
4. Енисей Заявка 34 18 5 11 55 - 48 59
5. СКА-Хабаровск Заявка 34 16 8 10 43 - 34 56
6. Алания Заявка 34 16 8 10 68 - 43 56
7. Балтика Заявка 34 14 13 7 48 - 26 55
8. Нефтехимик Заявка 34 14 7 13 47 - 38 49
9. Спартак-2 Заявка 34 15 4 15 41 - 50 49
10. Краснодар-2 Заявка 34 14 7 13 40 - 40 49
11. Акрон Заявка 34 13 9 12 36 - 37 48
12. Велес Москва Заявка 34 14 5 15 41 - 41 47
13. Томь Заявка 34 12 8 14 46 - 55 44
14. ФК Кубань Заявка 34 12 7 15 41 - 45 43
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 34 8 13 13 30 - 39 37
16. Волгарь Заявка 34 10 7 17 26 - 35 37
17. КАМАЗ Заявка 33 8 11 14 27 - 38 35
18. Ротор Заявка 34 6 12 16 32 - 49 30
19. Металлург Липецк Заявка 33 8 4 21 25 - 62 28
20. Текстильщик Заявка 34 4 8 22 26 - 64 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
18. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
19. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
7. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
8. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
9. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
10. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 2 часа 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Енисей 89.1% (49)
    X 9.1% (5)
    КАМАЗ 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    КАМАЗ
    1.51
    4.25
    6.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Енисей - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Енисей - КАМАЗ

    Исход игры
    Енисей
    89.1% (49)
    Ничья
    9.1% (5)
    КАМАЗ
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.93% (14)
    Меньше
    74.07% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    31.48% (17)
    Нет
    68.52% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Енисей
    40% (22)
    1:0 Енисей
    23.6% (13)
    2:1 Енисей
    20% (11)
    1:1 Ничья
    7.3% (4)
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    КАМАЗ
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