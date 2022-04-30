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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Саутгемптон
 
Позже
Кристал Пэлас
44
Форстер
Фрейзер
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
11
Редмонд
Натан
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
23
Телла
Нейтан
10
Адамс
Че
7
Лонг
Шейн
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
2
Уорд
Джоэл
23
Галлахер
Конор
18
Макартур
Джеймс
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
14
Матета
Жан-Филипп
10
Эзе
Эберечи
Саутгемптон
4-4-2
Кристал Пэлас
4-3-3

История личных встреч

Саутгемптон
Кристал Пэлас

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

26 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
КЛ
2:0
ПЛ
4:1
К
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
2:0
КC
2:0
Ч
1:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 9 (3) 0.26
Адамс Че 7 0.21
Броя Армандо 6 0.18
Эльюнусси Мохамед 4 0.12
Беднарек Ян 4 0.12
Армстронг Адам 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Ромеу Ориоль 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 11 (4) 0.33
Галлахер Конор 8 0.24
Эдуар Одсонн 6 (1) 0.18
Бентеке Кристиан 4 0.12
Матета Жан-Филипп 4 0.12
Шлупп Джеффри 3 0.09
Олисе Майкл 2 0.06
Айю Джордан 2 0.06
Гехи Марк 2 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.03
Андерсен Йоаким 0 0
Макартур Джеймс 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Беднарек Ян 9 0
Ромеу Ориоль 8 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Перро Ромен 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Броя Армандо 2 0
Лонг Шейн 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Телла Нейтан 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галлахер Конор 9 0
Уорд Джоэл 7 0
Заха Уилфрид 4 1
Андерсен Йоаким 4 0
Гехи Марк 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Хьюз Уилл 3 0
Олисе Майкл 3 0
Томкинс Джеймс 2 0
Макартур Джеймс 2 0
Гуаита Висенте 2 0
Куйяте Шейку 2 0
Эдуар Одсонн 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Шлупп Джеффри 1 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
19
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
4
21%
3
16%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
4
21%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
2
11%
4
21%
76-90

Пропущено

22
23
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
14%
2
9%
1-15
5
23%
4
17%
16-30
5
23%
8
35%
31-45
6
27%
2
9%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
1
5%
5
22%
76-90

Забито

21
26
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
2
10%
3
12%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
4
19%
4
15%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
19%
6
23%
61-75
4
19%
8
31%
76-90

Пропущено

34
16
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
7
21%
2
13%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
5
15%
6
38%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
7
21%
4
25%
76-90

Забито

40
45
22 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 11
6
15%
6
13%
1-15
7
18%
3
7%
16-30
9
23%
8
18%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
5
13%
10
22%
61-75
6
15%
12
27%
76-90

Пропущено

56
39
29 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 21
10
18%
4
10%
1-15
9
16%
6
15%
16-30
10
18%
14
36%
31-45
13
23%
2
5%
46-60
6
11%
4
10%
61-75
8
14%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6
Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
2. Манчестер Сити Заявка 33 25 5 3 80 - 21 80
3. Челси Заявка 33 19 9 5 68 - 28 66
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 15 10 10 54 - 52 55
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 33 15 4 14 33 - 29 49
9. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
10. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
11. Брайтон Заявка 34 9 14 11 31 - 42 41
12. Саутгемптон Заявка 34 9 13 12 40 - 56 40
13. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
14. Кристал Пэлас Заявка 33 8 14 11 43 - 41 38
15. Астон Вилла Заявка 32 11 4 17 42 - 46 37
16. Лидс Заявка 33 8 10 15 38 - 68 34
17. Бёрнли Заявка 33 6 13 14 29 - 45 31
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 33 6 4 23 31 - 67 22
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 22 - 69 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 5 4 29 - 22 32
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Саутгемптон Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
11. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон Заявка 16 7 2 7 18 - 16 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
16. Астон Вилла Заявка 15 5 3 7 24 - 25 18
17. Лидс Заявка 16 4 5 7 18 - 30 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 16 2 1 13 15 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 30 - 8 39
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 17 11 4 2 36 - 10 37
4. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
6. Брайтон Заявка 17 6 7 4 19 - 20 25
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
13. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
14. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
15. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
16. Кристал Пэлас Заявка 16 3 6 7 18 - 24 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 16 1 7 8 13 - 25 10
19. Норвич Заявка 16 2 3 11 10 - 35 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 30 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 104
    Саутгемптон 52.9% (55)
    X 41.3% (43)
    Кристал Пэлас 5.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.48
    3.50
    3.08
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Саутгемптон - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Саутгемптон
    52.9% (55)
    Ничья
    41.3% (43)
    Кристал Пэлас
    5.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.64% (36)
    Меньше
    64.36% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    76.24% (77)
    Нет
    23.76% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.4% (41)
    2:1 Саутгемптон
    26% (27)
    1:0 Саутгемптон
    17.3% (18)
    1:2 Кристал Пэлас
    5.8% (6)
    2:0 Саутгемптон
    4.8% (5)
    3:2 Саутгемптон
    1.9% (2)
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    Саутгемптон
    Кристал Пэлас
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