Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
История личных встреч
Саутгемптон
Кристал Пэлас
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
26 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
14 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|9 (3)
|0.26
|Адамс Че
|7
|0.21
|Броя Армандо
|6
|0.18
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.12
|Беднарек Ян
|4
|0.12
|Армстронг Адам
|2
|0.06
|Армстронг Стюарт
|2
|0.06
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Ливраменто Валентино
|1
|0.03
|Лонг Шейн
|1
|0.03
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
|Перро Ромен
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|11 (4)
|0.33
|Галлахер Конор
|8
|0.24
|Эдуар Одсонн
|6 (1)
|0.18
|Бентеке Кристиан
|4
|0.12
|Матета Жан-Филипп
|4
|0.12
|Шлупп Джеффри
|3
|0.09
|Олисе Майкл
|2
|0.06
|Айю Джордан
|2
|0.06
|Гехи Марк
|2
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|9
|1
|Беднарек Ян
|9
|0
|Ромеу Ориоль
|8
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|1
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0
|Перро Ромен
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Броя Армандо
|2
|0
|Лонг Шейн
|1
|0
|Форстер Фрейзер
|1
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галлахер Конор
|9
|0
|Уорд Джоэл
|7
|0
|Заха Уилфрид
|4
|1
|Андерсен Йоаким
|4
|0
|Гехи Марк
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Хьюз Уилл
|3
|0
|Олисе Майкл
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|2
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Куйяте Шейку
|2
|0
|Эдуар Одсонн
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
19
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
4
21%
3
16%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
5
26%
4
21%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
2
11%
4
21%
76-90
Пропущено
22
23
13 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
14%
2
9%
1-15
5
23%
4
17%
16-30
5
23%
8
35%
31-45
6
27%
2
9%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
1
5%
5
22%
76-90
Забито
21
26
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
2
10%
3
12%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
4
19%
4
15%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
19%
6
23%
61-75
4
19%
8
31%
76-90
Пропущено
34
16
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
7
21%
2
13%
1-15
4
12%
2
13%
16-30
5
15%
6
38%
31-45
7
21%
0
0%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
7
21%
4
25%
76-90
Забито
40
45
22 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 11
6
15%
6
13%
1-15
7
18%
3
7%
16-30
9
23%
8
18%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
5
13%
10
22%
61-75
6
15%
12
27%
76-90
Пропущено
56
39
29 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 21
10
18%
4
10%
1-15
9
16%
6
15%
16-30
10
18%
14
36%
31-45
13
23%
2
5%
46-60
6
11%
4
10%
61-75
8
14%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6
Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Суонси - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Норвич - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Хартлпул 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Миллуолл - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Кристал Пэлас - Норвич 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|80 - 21
|80
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|85 - 22
|79
|3.
|Челси
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|67 - 27
|65
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|15
|9
|10
|53 - 51
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|52 - 44
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|15
|4
|14
|33 - 29
|49
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 55
|43
|10.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|11.
|Брайтон
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|31 - 42
|41
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|40 - 56
|40
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|8
|14
|11
|43 - 41
|38
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|42 - 46
|37
|16.
|Лидс
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|38 - 68
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|29 - 45
|31
|18.
|Эвертон
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 55
|29
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|4
|23
|31 - 67
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|22 - 69
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|13.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон - Кристал Пэлас
Исход игры
Саутгемптон
53.7% (22)
Ничья
36.6% (15)
Кристал Пэлас
9.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.02% (16)
Меньше
60.98% (25)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (14)
2:1 Саутгемптон
26.8% (11)
1:0 Саутгемптон
19.5% (8)
1:2 Кристал Пэлас
9.8% (4)
2:0 Саутгемптон
7.3% (3)
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