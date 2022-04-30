Стерлинг сейчас получил удар по ногам на левом фланге, но рефери среагировал на фол со стороны Рахима. Фолил первоначально именно он.

Один из футболистов "Лидса" получил повреждение в штрафной "Манчестер Сити". Пока не может игрок продолжить встречю. Ждем, что решат медики.

Кох получил повреждение, оказывается. Наверняка вернется на поле игрок. Сейчас его приводят в чувства члены медицинского штаба.

Нам же показывают Александр Зинченко, который у кромки поля активно разминается. Складывается ощущение, что его в самое ближайшее время выпустят на газон.

Присел Зинченко сейчас. Нам показали скамейку "Манчестер Сити", где сегодня немало ТОПовых игроков, среди которых, конечно же, Кевин де Брёйне.

Бумажки разных цветов полетели сейчас к кромке поля. Даже на некоторое время арбитры приостановили поединок, но затем разрешили оппонентам встречу продолжить.

Аке получил мяч в районе центрального круга. Выполнял он передачу на ход Родри, которому не удалось на сей раз выиграть забег у одного из защитников.

16' Дважды после подач хозяев поля играли на вынос манчестерцы. Пока уверенно "Манчестер Сити" справляется со всеми угрозами своего соперника.

15' А тут еще одна карточка желтого цвета. Грилиш в грубом подкате снес соперника на газон. В руках рефери появился "горчичник".

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОДРИ! 0:1!

Выходит вперед "Сити". Следует навес с левого края от Фодена. Выигрывает верховую борьбу у соперников игрок манчестерской команды, которые переправляет сферу в сетку.

12' Штрафной удар заработали футболисты "Манчестер Сити". С левого края сейчас последует подача. Посмотрим, что из этого получится.

11' Грилиш на скорости принял сейчас снаряд, после чего выполнил он передачу с бровки в центр штрафной, однако сфера прямо на голову Далласу прилетела.

10' 10 минут отыграли соперники в этом матче. Харрисон сейчас нанес удар по воротам, но принял на себя всю силу выстрела Гюндоган, который преградил путь снаряду в ворота.

9' После подачи с правого фланга Аке головой пробивал по рамке соперника, но направил он сферу слишком высоко и очень неточно. Потеря.