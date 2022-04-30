Стадион: Элланд Роуд
0:1
Первый тайм: 25'
7' Желтая карточкаФирпо Жуниор
0:1
13' ГолРодри Эрнандес
14' Желтая карточкаГрилиш Джек
Ход матча
7'
13'
0:1
14'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
10
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
27
Канселу
Жоау
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бейт ЛьюисПолузащитник
-
42 Гринвуд СэмНападающий
- Нападающий
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лидс
Манчестер Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|10 (3)
|0.29
|Харрисон Джек
|7
|0.21
|Морено Родриго
|6 (1)
|0.18
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.12
|Эйлинг Люк
|2
|0.06
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.06
|Гелхардт Джо
|2
|0.06
|Льоренте Диего
|2
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.03
|Даллас Стюарт
|1
|0.03
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|0
|0
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Брёйне Кевин
|11
|0.32
|Марез Рияд
|11 (4)
|0.32
|Стерлинг Рахим
|10 (2)
|0.29
|Фоден Фил
|8
|0.24
|Силва Бернарду
|8
|0.24
|Жезус Габриэль
|7 (1)
|0.21
|Гюндоган Илкай
|6
|0.18
|Родри Эрнандес
|5
|0.15
|Лапорт Эмерик
|3
|0.09
|Диаш Рубен
|2
|0.06
|Грилиш Джек
|2
|0.06
|Торрес Ферран
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Аке Натан
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|10
|0
|Морено Родриго
|8
|0
|Стрёйк Паскаль
|6
|1
|Льоренте Диего
|7
|0
|Джеймс Дэниэл
|7
|0
|Рафинья Диас
|6
|0
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Форшоу Адам
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Эйлинг Люк
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Гелхардт Джо
|4
|0
|Кох Робин
|3
|0
|Харрисон Джек
|3
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
|Крессвел Чарли
|1
|0
|Кенне Ноан
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Канселу Жоау
|6
|0
|Силва Бернарду
|6
|0
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
29
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
1
5%
4
14%
1-15
5
26%
5
17%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
3
16%
6
21%
61-75
6
32%
6
21%
76-90
Пропущено
29
9
13 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
10%
2
22%
1-15
7
24%
0
0%
16-30
3
10%
1
11%
31-45
5
17%
3
33%
46-60
5
17%
1
11%
61-75
6
21%
2
22%
76-90
Забито
20
49
8 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 18
3
15%
10
20%
1-15
2
10%
5
10%
16-30
3
15%
8
16%
31-45
4
20%
6
12%
46-60
4
20%
11
22%
61-75
4
20%
9
18%
76-90
Пропущено
38
14
17 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
4
11%
4
29%
1-15
5
13%
2
14%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
9
24%
4
29%
46-60
6
16%
1
7%
61-75
6
16%
3
21%
76-90
Забито
39
78
16 В 1-м тайме 37
23 Во 2-м тайме 41
15 Забивали первыми 23
11 Не забивали 4
4
10%
14
18%
1-15
7
18%
10
13%
16-30
5
13%
13
17%
31-45
6
15%
9
12%
46-60
7
18%
17
22%
61-75
10
26%
15
19%
76-90
Пропущено
67
23
30 В 1-м тайме 9
37 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 8
28 Не пропускали 16
7
10%
6
26%
1-15
12
18%
2
9%
16-30
11
16%
1
4%
31-45
14
21%
7
30%
46-60
11
16%
2
9%
61-75
12
18%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3
Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3
Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|34
|26
|5
|3
|81 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|68 - 28
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|52 - 40
|60
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|18
|4
|11
|56 - 38
|58
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|54 - 52
|55
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|52 - 44
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Лестер
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|47 - 51
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|41 - 58
|40
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|34
|11
|7
|16
|41 - 49
|40
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|16.
|Лидс
|0:1 Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 69
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|34 - 55
|29
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|29 - 22
|32
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|13.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 31
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 10
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|0:1 Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лидс 0:1 Манчестер Сити
Исход игры
Лидс
5.3% (6)
Ничья
2.6% (3)
Манчестер Сити
92.1% (105)
Тотал 2.5
Больше
66.02% (68)
Меньше
33.98% (35)
Обе команды забьют
Да
56.31% (58)
Нет
43.69% (45)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
30.7% (35)
0:2 Манчестер Сити
23.7% (27)
1:3 Манчестер Сити
13.2% (15)
0:3 Манчестер Сити
8.8% (10)
0:1 Манчестер Сити
6.1% (7)
1:4 Манчестер Сити
3.5% (4)
2:1 Лидс
1.8% (2)
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