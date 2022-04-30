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  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Лидс
0:1
Первый тайм: 25'
Манчестер Сити
0'
7' Желтая карточка
Фирпо Жуниор
0:1
13' Гол
Родри Эрнандес
14' Желтая карточка
Грилиш Джек
25'

Ход матча

7'
Фирпо Жуниор
 
13'
0:1
Родри Эрнандес
(Фоден Фил)
14'
 
Грилиш Джек

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 114
Лидс 5.3% (6)
X 2.6% (3)
Манчестер Сити 92.1% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Манчестер Сити
9.60
6.05
1.33
Все Коэффициенты
Новости
1
Мелье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
21
Стрёйк
Паскаль
3
Фирпо
Жуниор
10
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
23
Филлипс
Кэлвин
22
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
6
Аке
Натан
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
7
Стерлинг
Рахим
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
9
Жезус
Габриэль
Лидс
5-4-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Манчестер Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
7:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
К
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 10 (3) 0.29
Харрисон Джек 7 0.21
Морено Родриго 6 (1) 0.18
Джеймс Дэниэл 4 0.12
Эйлинг Люк 2 0.06
Бэмфорд Патрик 2 0.06
Гелхардт Джо 2 0.06
Льоренте Диего 2 0.06
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Гринвуд Сэм 0 0
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Брёйне Кевин 11 0.32
Марез Рияд 11 (4) 0.32
Стерлинг Рахим 10 (2) 0.29
Фоден Фил 8 0.24
Силва Бернарду 8 0.24
Жезус Габриэль 7 (1) 0.21
Гюндоган Илкай 6 0.18
Родри Эрнандес 5 0.15
Лапорт Эмерик 3 0.09
Диаш Рубен 2 0.06
Грилиш Джек 2 0.06
Торрес Ферран 2 0.06
Канселу Жоау 1 0.03
Фернандиньо Фернандо 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Аке Натан 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 10 0
Морено Родриго 8 0
Стрёйк Паскаль 6 1
Льоренте Диего 7 0
Джеймс Дэниэл 7 0
Рафинья Диас 6 0
Даллас Стюарт 5 0
Форшоу Адам 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Купер Лиам 4 0
Эйлинг Люк 4 0
Клих Матеуш 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Кох Робин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Мелье Иллан 2 0
Джисс Марш 1 0
Драме Коди 1 0
Крессвел Чарли 1 0
Кенне Ноан 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 6 0
Силва Бернарду 6 0
Родри Эрнандес 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
29
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
1
5%
4
14%
1-15
5
26%
5
17%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
3
16%
6
21%
61-75
6
32%
6
21%
76-90

Пропущено

29
9
13 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
10%
2
22%
1-15
7
24%
0
0%
16-30
3
10%
1
11%
31-45
5
17%
3
33%
46-60
5
17%
1
11%
61-75
6
21%
2
22%
76-90

Забито

20
49
8 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 18
3
15%
10
20%
1-15
2
10%
5
10%
16-30
3
15%
8
16%
31-45
4
20%
6
12%
46-60
4
20%
11
22%
61-75
4
20%
9
18%
76-90

Пропущено

38
14
17 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
4
11%
4
29%
1-15
5
13%
2
14%
16-30
8
21%
0
0%
31-45
9
24%
4
29%
46-60
6
16%
1
7%
61-75
6
16%
3
21%
76-90

Забито

39
78
16 В 1-м тайме 37
23 Во 2-м тайме 41
15 Забивали первыми 23
11 Не забивали 4
4
10%
14
18%
1-15
7
18%
10
13%
16-30
5
13%
13
17%
31-45
6
15%
9
12%
46-60
7
18%
17
22%
61-75
10
26%
15
19%
76-90

Пропущено

67
23
30 В 1-м тайме 9
37 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 8
28 Не пропускали 16
7
10%
6
26%
1-15
12
18%
2
9%
16-30
11
16%
1
4%
31-45
14
21%
7
30%
46-60
11
16%
2
9%
61-75
12
18%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3
Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3
Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 34 26 5 3 81 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 33 19 9 5 68 - 28 66
4. Арсенал Заявка 33 19 3 11 52 - 40 60
5. Тоттенхэм Заявка 33 18 4 11 56 - 38 58
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 15 10 10 54 - 52 55
7. Вест Хэм Заявка 34 15 7 12 52 - 44 52
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Лестер Заявка 32 11 9 12 47 - 51 42
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд Заявка 34 11 7 16 41 - 49 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс 0:1 Заявка 34 8 10 16 38 - 69 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон Заявка 32 8 5 19 34 - 55 29
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити 1:0 Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 5 4 29 - 22 32
5. Тоттенхэм Заявка 16 10 1 5 31 - 18 31
6. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 30 - 22 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
11. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
12. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
13. Эвертон Заявка 16 7 2 7 21 - 20 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс 0:1 Заявка 17 4 5 8 18 - 31 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 17 13 3 1 31 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 17 11 4 2 36 - 10 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
6. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
7. Арсенал Заявка 16 8 1 7 24 - 25 25
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 17 5 4 8 23 - 30 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс 0:1 Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 24'
    Аке получил мяч в районе центрального круга. Выполнял он передачу на ход Родри, которому не удалось на сей раз выиграть забег у одного из защитников.
  • 23'
    Бумажки разных цветов полетели сейчас к кромке поля. Даже на некоторое время арбитры приостановили поединок, но затем разрешили оппонентам встречу продолжить.
  • 22'
    Присел Зинченко сейчас. Нам показали скамейку "Манчестер Сити", где сегодня немало ТОПовых игроков, среди которых, конечно же, Кевин де Брёйне.
  • 20'
    Нам же показывают Александр Зинченко, который у кромки поля активно разминается. Складывается ощущение, что его в самое ближайшее время выпустят на газон.
  • 19'
    Кох получил повреждение, оказывается. Наверняка вернется на поле игрок. Сейчас его приводят в чувства члены медицинского штаба.
  • Травма, повреждение
    18'
    Один из футболистов "Лидса" получил повреждение в штрафной "Манчестер Сити". Пока не может игрок продолжить встречю. Ждем, что решат медики.
  • Фол, нарушение
    17'
    Стерлинг сейчас получил удар по ногам на левом фланге, но рефери среагировал на фол со стороны Рахима. Фолил первоначально именно он.
  • 16'
    Дважды после подач хозяев поля играли на вынос манчестерцы. Пока уверенно "Манчестер Сити" справляется со всеми угрозами своего соперника.
  • Желтая карточка
    15'
    А тут еще одна карточка желтого цвета. Грилиш в грубом подкате снес соперника на газон. В руках рефери появился "горчичник".
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОДРИ! 0:1!
    Выходит вперед "Сити". Следует навес с левого края от Фодена. Выигрывает верховую борьбу у соперников игрок манчестерской команды, которые переправляет сферу в сетку.
  • Фол, нарушение
    12'
    Штрафной удар заработали футболисты "Манчестер Сити". С левого края сейчас последует подача. Посмотрим, что из этого получится.
  • 11'
    Грилиш на скорости принял сейчас снаряд, после чего выполнил он передачу с бровки в центр штрафной, однако сфера прямо на голову Далласу прилетела.
  • Опасный момент
    10'
    10 минут отыграли соперники в этом матче. Харрисон сейчас нанес удар по воротам, но принял на себя всю силу выстрела Гюндоган, который преградил путь снаряду в ворота.
  • 9'
    После подачи с правого фланга Аке головой пробивал по рамке соперника, но направил он сферу слишком высоко и очень неточно. Потеря.
  • Желтая карточка
    7'
    Фирпо получает сейчас карточку желтого цвета. Явно он Фодена прихватил за корпус, после чего увидел перед собой "горчичник".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      На хороших скоростях команды продолжают действовать. Футболисты "Манчестер Сити" владеют мячом, но сблизиться с воротами противника пока не удается.
    • 5'
      Угловой, к слову, неудачно разыграли футболисты "Лидса". В итоге снаряд подхватили хозяева, которые чудом не наказали манчестерцев в своей контратаке.
    • Угловой
      4'
      Стерлинг продирался к воротам соперника, но его прострельная передача была заблокирована. Мяч по итогу ушел на угловой.
    • 3'
      На первых минутах второго тайма перекатывают футболисты "Манчестер Сити" мяч на чужой половине поля. Начинают с места в карьер сейчас горожане.
    • 2'
      Футболисты "Лидса" вышли сегодня на поле в белых цветах, в то время, как игроки "Манчестер Сити" предстали перед нами в темно-синем обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, стартовала наша встреча! С центра поля мяч разыграли футболисты "Манчестер Сити"! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Лидс 0:1 Манчестер Сити

    Исход игры
    Лидс
    5.3% (6)
    Ничья
    2.6% (3)
    Манчестер Сити
    92.1% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.02% (68)
    Меньше
    33.98% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    56.31% (58)
    Нет
    43.69% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    30.7% (35)
    0:2 Манчестер Сити
    23.7% (27)
    1:3 Манчестер Сити
    13.2% (15)
    0:3 Манчестер Сити
    8.8% (10)
    0:1 Манчестер Сити
    6.1% (7)
    1:4 Манчестер Сити
    3.5% (4)
    2:1 Лидс
    1.8% (2)
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