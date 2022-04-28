РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Алания
Акрон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|13
|0.38
|Гурциев Батраз
|11 (1)
|0.32
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.18
|Кобесов Давид
|6
|0.18
|Хадарцев Батраз
|6 (3)
|0.18
|Хубулов Владимир
|4
|0.12
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.12
|Хабалов Алан
|3
|0.09
|Татаев Алексей II
|3
|0.09
|Магомедов Бутта
|3
|0.09
|Багаев Алан
|2
|0.06
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Шавлохов Давид
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.03
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Базелюк Константин
|8 (3)
|0.24
|Делькин Артём
|3
|0.09
|Палиенко Максим
|3
|0.09
|Зуев Илья
|3
|0.09
|Сагуткин Даниил
|3
|0.09
|Ефремов Дмитрий
|3
|0.09
|Азаров Владимир
|2
|0.06
|Бабаев Владлен
|2
|0.06
|Рогач Иван
|2
|0.06
|Гираев Карим
|2
|0.06
|Песегов Евгений
|1
|0.03
|Газданов Артур
|1
|0.03
|Чудин Иван
|1
|0.03
|Савичев Константин
|1
|0.03
|Vladimir Marukhin
|1
|0.03
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|11
|2
|Кочиев Хетаг
|10
|2
|Багаев Алан
|9
|0
|Хубулов Владимир
|7
|1
|Шавлохов Давид
|7
|1
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Кобесов Давид
|7
|0
|Татаев Алексей II
|3
|2
|Хабалов Алан
|6
|0
|Цараев Алан
|6
|0
|Гурциев Батраз
|5
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Бутаев Аллон
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сагуткин Даниил
|8
|2
|Рогач Иван
|7
|1
|Савичев Константин
|8
|0
|Азаров Владимир
|8
|0
|Делькин Артём
|7
|0
|Палиенко Максим
|6
|0
|Килин Антон
|6
|0
|Geo Ekra
|4
|1
|Чудин Иван
|5
|0
|Зуев Илья
|4
|0
|Ефремов Дмитрий
|4
|0
|Потапов Андрей
|4
|0
|Босов Александр
|4
|0
|Волков Сергей
|2
|1
|Гираев Карим
|2
|1
|Базелюк Константин
|3
|0
|Бабаев Владлен
|3
|0
|Бойцов Ефим
|1
|1
|Песегов Евгений
|2
|0
|Сасин Дмитрий
|2
|0
|Чистяков Никита
|2
|0
|Нестеров Александр
|2
|0
|Майрович Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
13
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 26
6
17%
2
15%
1-15
4
11%
1
8%
16-30
5
14%
5
38%
31-45
3
9%
2
15%
46-60
7
20%
3
23%
61-75
10
29%
0
0%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
3
16%
5
24%
61-75
1
5%
5
24%
76-90
Забито
30
24
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
5
17%
4
17%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
5
17%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
27
15
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
7
26%
3
20%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
7
26%
2
13%
76-90
Забито
65
37
29 В 1-м тайме 18
36 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 17
6 Не забивали 12
11
17%
6
16%
1-15
9
14%
4
11%
16-30
9
14%
8
22%
31-45
9
14%
6
16%
46-60
12
18%
6
16%
61-75
15
23%
7
19%
76-90
Пропущено
46
36
25 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 21
9
20%
4
11%
1-15
8
17%
3
8%
16-30
8
17%
7
19%
31-45
7
15%
7
19%
46-60
6
13%
8
22%
61-75
8
17%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1
Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0
Акрон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0
Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Волгарь - Акрон 1:0 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Акрон - Алания 2:1 Спартак-2 - Акрон 0:1 Акрон - ФК Кубань 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|55 - 30
|69
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|56 - 33
|62
|3.
|Факел
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|54 - 30
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|34
|18
|5
|11
|55 - 48
|59
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|43 - 34
|56
|6.
|Алания
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|68 - 43
|56
|7.
|Балтика
|Заявка
|34
|14
|13
|7
|48 - 26
|55
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|47 - 38
|49
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|41 - 50
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|40 - 40
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|36 - 37
|48
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|41 - 41
|47
|13.
|Томь
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|46 - 55
|44
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|41 - 45
|43
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|30 - 39
|37
|16.
|Волгарь
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|26 - 35
|37
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|27 - 38
|35
|18.
|Ротор
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 49
|30
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|33
|8
|4
|21
|25 - 62
|28
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|26 - 64
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|26 - 12
|34
|4.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|5.
|Алания
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|36 - 18
|33
|6.
|Енисей
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|29 - 19
|33
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|31 - 13
|32
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|24 - 25
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 20
|25
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|16 - 18
|22
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 30
|18
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|18.
|Волгарь
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|10 - 16
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 31
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 15
|27
|3.
|Оренбург
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|7.
|Алания
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|8.
|Факел
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|27 - 20
|23
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|10.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|12 - 22
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 20
|17
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|16.
|Акрон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|17.
|Томь
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 34
|13
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|7 - 17
|12
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|16
|4
|0
|12
|14 - 38
|12
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
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Прогнозы на матч Алания - Акрон
Исход игры
Алания
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Акрон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.26% (13)
Меньше
71.74% (33)
Обе команды забьют
Да
26.09% (12)
Нет
73.91% (34)
Популярный счёт
2:0 Алания
36.2% (17)
1:0 Алания
31.9% (15)
2:1 Алания
12.8% (6)
3:1 Алания
10.6% (5)
3:0 Алания
4.3% (2)
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