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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Алания
 
Позже
Акрон
Прогнозы 47
Алания 97.9% (46)
X 2.1% (1)
Акрон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Акрон
1.41
4.73
8.96
Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Акрон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ФПД
2:1
ФПД
1:2
ФПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 13 0.38
Гурциев Батраз 11 (1) 0.32
Гиоргобиани Николай 6 0.18
Кобесов Давид 6 0.18
Хадарцев Батраз 6 (3) 0.18
Хубулов Владимир 4 0.12
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.12
Хабалов Алан 3 0.09
Татаев Алексей II 3 0.09
Магомедов Бутта 3 0.09
Багаев Алан 2 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 8 (3) 0.24
Делькин Артём 3 0.09
Палиенко Максим 3 0.09
Зуев Илья 3 0.09
Сагуткин Даниил 3 0.09
Ефремов Дмитрий 3 0.09
Азаров Владимир 2 0.06
Бабаев Владлен 2 0.06
Рогач Иван 2 0.06
Гираев Карим 2 0.06
Песегов Евгений 1 0.03
Газданов Артур 1 0.03
Чудин Иван 1 0.03
Савичев Константин 1 0.03
Vladimir Marukhin 1 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 11 2
Кочиев Хетаг 10 2
Багаев Алан 9 0
Хубулов Владимир 7 1
Шавлохов Давид 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Кобесов Давид 7 0
Татаев Алексей II 3 2
Хабалов Алан 6 0
Цараев Алан 6 0
Гурциев Батраз 5 0
Хугаев Алан 5 0
Машуков Ислам 3 1
Бутаев Аллон 4 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Кокоев Батрадз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Качмазов Сослан 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сагуткин Даниил 8 2
Рогач Иван 7 1
Савичев Константин 8 0
Азаров Владимир 8 0
Делькин Артём 7 0
Палиенко Максим 6 0
Килин Антон 6 0
Geo Ekra 4 1
Чудин Иван 5 0
Зуев Илья 4 0
Ефремов Дмитрий 4 0
Потапов Андрей 4 0
Босов Александр 4 0
Волков Сергей 2 1
Гираев Карим 2 1
Базелюк Константин 3 0
Бабаев Владлен 3 0
Бойцов Ефим 1 1
Песегов Евгений 2 0
Сасин Дмитрий 2 0
Чистяков Никита 2 0
Нестеров Александр 2 0
Майрович Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
13
15 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 26
6
17%
2
15%
1-15
4
11%
1
8%
16-30
5
14%
5
38%
31-45
3
9%
2
15%
46-60
7
20%
3
23%
61-75
10
29%
0
0%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
4
21%
4
19%
46-60
3
16%
5
24%
61-75
1
5%
5
24%
76-90

Забито

30
24
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
5
17%
4
17%
1-15
5
17%
3
13%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
6
20%
4
17%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
5
17%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

27
15
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
7
26%
3
20%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
4
27%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
7
26%
2
13%
76-90

Забито

65
37
29 В 1-м тайме 18
36 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 17
6 Не забивали 12
11
17%
6
16%
1-15
9
14%
4
11%
16-30
9
14%
8
22%
31-45
9
14%
6
16%
46-60
12
18%
6
16%
61-75
15
23%
7
19%
76-90

Пропущено

46
36
25 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 21
9
20%
4
11%
1-15
8
17%
3
8%
16-30
8
17%
7
19%
31-45
7
15%
7
19%
46-60
6
13%
8
22%
61-75
8
17%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1
Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1 Алания - Уфа 2:0
Акрон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акрон - Спартак-2 0:1 ФК Кубань - Акрон 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Торпедо Москва - Акрон 0:0
Акрон - Краснодар-2 1:0 КАМАЗ - Акрон 1:2 Акрон - Ротор 1:0 Нефтехимик - Акрон 0:0 Акрон - Велес Москва 1:1 Акрон - Оренбург 0:3 Акрон - Томь 3:3 Акрон - Факел 2:0 Балтика - Акрон 2:0 Акрон - Металлург Липецк 2:0 Волгарь - Акрон 1:0 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1 Текстильщик - Акрон 2:2 Акрон - Алания 2:1 Спартак-2 - Акрон 0:1 Акрон - ФК Кубань 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 34 22 3 9 55 - 30 69
2. Торпедо Москва Заявка 33 16 14 3 56 - 33 62
3. Факел Заявка 33 19 5 9 54 - 30 62
4. Енисей Заявка 34 18 5 11 55 - 48 59
5. СКА-Хабаровск Заявка 34 16 8 10 43 - 34 56
6. Алания Заявка 34 16 8 10 68 - 43 56
7. Балтика Заявка 34 14 13 7 48 - 26 55
8. Нефтехимик Заявка 34 14 7 13 47 - 38 49
9. Спартак-2 Заявка 34 15 4 15 41 - 50 49
10. Краснодар-2 Заявка 34 14 7 13 40 - 40 49
11. Акрон Заявка 34 13 9 12 36 - 37 48
12. Велес Москва Заявка 34 14 5 15 41 - 41 47
13. Томь Заявка 34 12 8 14 46 - 55 44
14. ФК Кубань Заявка 34 12 7 15 41 - 45 43
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 34 8 13 13 30 - 39 37
16. Волгарь Заявка 34 10 7 17 26 - 35 37
17. КАМАЗ Заявка 33 8 11 14 27 - 38 35
18. Ротор Заявка 34 6 12 16 32 - 49 30
19. Металлург Липецк Заявка 33 8 4 21 25 - 62 28
20. Текстильщик Заявка 34 4 8 22 26 - 64 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 15 11 1 3 26 - 12 34
4. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
5. Алания Заявка 16 11 0 5 36 - 18 33
6. Енисей Заявка 16 10 3 3 29 - 19 33
7. Торпедо Москва Заявка 16 8 8 0 31 - 13 32
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 17 8 3 6 24 - 25 27
13. Спартак-2 Заявка 17 7 4 6 21 - 20 25
14. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 5 7 4 16 - 18 22
16. ФК Кубань Заявка 17 5 3 9 18 - 30 18
17. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
18. Волгарь Заявка 16 4 4 8 10 - 16 16
19. Текстильщик Заявка 16 4 3 9 20 - 31 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Балтика Заявка 17 7 6 4 27 - 15 27
3. Оренбург Заявка 16 8 2 6 25 - 18 26
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
7. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
8. Факел Заявка 16 7 2 7 27 - 20 23
9. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
10. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
11. Нефтехимик Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 17 5 3 9 12 - 22 18
14. Ротор Заявка 16 4 5 7 18 - 20 17
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
16. Акрон Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
17. Томь Заявка 16 3 4 9 24 - 34 13
18. КАМАЗ Заявка 15 2 6 7 7 - 17 12
19. Металлург Липецк Заявка 16 4 0 12 14 - 38 12
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Алания 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Акрон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Акрон
    1.41
    4.73
    8.96
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Алания - Акрон

    Исход игры
    Алания
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Акрон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.26% (13)
    Меньше
    71.74% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    26.09% (12)
    Нет
    73.91% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Алания
    36.2% (17)
    1:0 Алания
    31.9% (15)
    2:1 Алания
    12.8% (6)
    3:1 Алания
    10.6% (5)
    3:0 Алания
    4.3% (2)
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