Стадион: Краснодар
48
Исаенко
Олег
15
Глебов
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
81 Сабуа ЛеонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Краснодар
Ростов
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
31 матч
41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.5%
51.6%
12.9%
11 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.24
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|0.24
|Кабелла Реми
|4
|0.16
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.16
|Ильин Владимир
|4
|0.16
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.12
|Ионов Алексей
|2
|0.08
|Де Вильена Тонни
|2
|0.08
|Манелов Ираклий
|1
|0.04
|Газинский Юрий
|1
|0.04
|Спайич Урош
|1
|0.04
|Черников Александр
|1
|0.04
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Апеков Руслан
|0
|0
|Кривцов Никита
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|13 (5)
|0.5
|Комличенко Николай
|7 (2)
|0.27
|Глебов Данил
|4
|0.15
|Соу Али
|4 (1)
|0.15
|Хасимото Кэнто
|2
|0.08
|Алмквист Понтус
|2
|0.08
|Щетинин Кирилл
|2
|0.08
|Осипенко Максим
|2
|0.08
|Терентьев Денис
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|13
|2
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Газинский Юрий
|4
|0
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сорокин Егор
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Мартынович Александр
|2
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Кривцов Никита
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|6
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Осипенко Максим
|4
|0
|Лангович Андрей
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Комличенко Николай
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Поярков Николай
|3
|0
|Щетинин Кирилл
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
14%
5
29%
29%
1-15
4
29%
2
12%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
20
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
45%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
7
35%
76-90
Забито
23
25
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
6
24%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
5
22%
6
24%
61-75
7
30%
4
16%
76-90
Пропущено
15
26
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
4
27%
8
31%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
2
13%
5
19%
76-90
Забито
37
42
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
5
14%
6
14%
1-15
7
19%
8
19%
16-30
5
14%
6
14%
31-45
4
11%
6
14%
46-60
8
22%
7
17%
61-75
8
22%
9
21%
76-90
Пропущено
26
46
15 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 24
4
15%
7
15%
1-15
2
8%
6
13%
16-30
9
35%
12
26%
31-45
3
12%
4
9%
46-60
3
12%
5
11%
61-75
5
19%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1
Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0
Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|26
|17
|7
|2
|61 - 25
|58
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|47 - 28
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|27
|15
|4
|8
|48 - 29
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|38 - 25
|47
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|37 - 32
|41
|6.
|Краснодар
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|36 - 27
|39
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|33 - 30
|38
|8.
|Ростов
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|44 - 44
|34
|9.
|Ахмат
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 37
|32
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 36
|31
|11.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|12.
|Нижний Новгород
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 36
|28
|13.
|Химки
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 42
|28
|14.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|21 - 31
|27
|15.
|Уфа
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|24 - 37
|22
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|25 - 52
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|20 - 8
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 11
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 17
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|7 - 11
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 14
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|3.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 13
|23
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|13 - 18
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 18
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|11.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 21
|12
|13.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 21
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Ростов
Исход игры
Краснодар
27.3% (41)
Ничья
42% (63)
Ростов
30.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
90% (99)
Нет
10% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (52)
2:1 Краснодар
12.7% (19)
1:2 Ростов
10.7% (16)
2:2 Ничья
4.7% (7)
0:1 Ростов
4% (6)
1:0 Краснодар
3.3% (5)
2:3 Ростов
1.3% (2)
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