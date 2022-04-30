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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Краснодар
 
Позже
Ростов
Прогнозы 131
Краснодар 24.4% (32)
X 47.3% (62)
Ростов 28.2% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Ростов
2.96
3.82
2.48
Все Коэффициенты
Новости
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
84
Литвинов
Вячеслав
2
Сорокин
Егор
48
Исаенко
Олег
88
Кривцов
Никита
53
Черников
Александр
69
Манелов
Ираклий
74
Сперцян
Эдуард
40
Олусегун
Олакунле
11
Ионов
Алексей
30
Песьяков
Сергей
45
Сильянов
Александр
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
13
Калинин
Игорь
15
Глебов
Данил
23
Тугарев
Роман
88
Щетинин
Кирилл
19
Байрамян
Хорен
7
Полоз
Дмитрий
27
Комличенко
Николай
Краснодар
4-2-3-1
Ростов
4-1-4-1

История личных встреч

Краснодар
Ростов

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.5%
51.6%
12.9%
11 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
К«П
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.24
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.24
Кабелла Реми 4 0.16
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.16
Ильин Владимир 4 0.16
Классон Виктор 3 (1) 0.12
Ионов Алексей 2 0.08
Де Вильена Тонни 2 0.08
Манелов Ираклий 1 0.04
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Апеков Руслан 0 0
Кривцов Никита 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 13 (5) 0.5
Комличенко Николай 7 (2) 0.27
Глебов Данил 4 0.15
Соу Али 4 (1) 0.15
Хасимото Кэнто 2 0.08
Алмквист Понтус 2 0.08
Щетинин Кирилл 2 0.08
Осипенко Максим 2 0.08
Терентьев Денис 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Баштуш Бартоломеу 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 13 2
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Петров Сергей 2 0
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ионов Алексей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 6 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Осипенко Максим 4 0
Лангович Андрей 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Комличенко Николай 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Щетинин Кирилл 3 0
Сильянов Александр 3 0
Голенков Егор 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Тугарев Роман 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
14%
5
29%
29%
1-15
4
29%
2
12%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
20
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
45%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
7
35%
76-90

Забито

23
25
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
6
24%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
5
22%
6
24%
61-75
7
30%
4
16%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
4
27%
8
31%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Забито

37
42
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
5
14%
6
14%
1-15
7
19%
8
19%
16-30
5
14%
6
14%
31-45
4
11%
6
14%
46-60
8
22%
7
17%
61-75
8
22%
9
21%
76-90

Пропущено

26
46
15 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 24
4
15%
7
15%
1-15
2
8%
6
13%
16-30
9
35%
12
26%
31-45
3
12%
4
9%
46-60
3
12%
5
11%
61-75
5
19%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1
Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0
Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 17 7 2 61 - 25 58
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 25 11 6 8 36 - 27 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
12. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
13. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В матче 27-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" принимает "Ростов". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось считанные секунды.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 131
Краснодар 24.4% (32)
X 47.3% (62)
Ростов 28.2% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Ростов
2.96
3.82
2.48
Все Коэффициенты
Новости
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Прогнозы на матч Краснодар - Ростов

Исход игры
Краснодар
27.3% (41)
Ничья
42% (63)
Ростов
30.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
90% (99)
Нет
10% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (52)
2:1 Краснодар
12.7% (19)
1:2 Ростов
10.7% (16)
2:2 Ничья
4.7% (7)
0:1 Ростов
4% (6)
1:0 Краснодар
3.3% (5)
2:3 Ростов
1.3% (2)
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