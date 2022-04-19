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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Ростов

История личных встреч

Краснодар
Ростов

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

41.9%
45.2%
12.9%
13 побед 14 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.5%
51.6%
12.9%
11 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
К«П
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.24
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.24
Кабелла Реми 4 0.16
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.16
Ильин Владимир 4 0.16
Классон Виктор 3 (1) 0.12
Ионов Алексей 2 0.08
Де Вильена Тонни 2 0.08
Манелов Ираклий 1 0.04
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Черников Александр 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Апеков Руслан 0 0
Кривцов Никита 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 13 (5) 0.5
Комличенко Николай 7 (2) 0.27
Глебов Данил 4 0.15
Соу Али 4 (1) 0.15
Хасимото Кэнто 2 0.08
Алмквист Понтус 2 0.08
Щетинин Кирилл 2 0.08
Осипенко Максим 2 0.08
Терентьев Денис 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Баштуш Бартоломеу 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 13 2
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Петров Сергей 2 0
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ионов Алексей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 6 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Осипенко Максим 4 0
Лангович Андрей 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Комличенко Николай 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Щетинин Кирилл 3 0
Сильянов Александр 3 0
Голенков Егор 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Тугарев Роман 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
14%
5
29%
29%
1-15
4
29%
2
12%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
20
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 12
2
18%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
45%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
7
35%
76-90

Забито

23
25
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
6
24%
16-30
3
13%
4
16%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
5
22%
6
24%
61-75
7
30%
4
16%
76-90

Пропущено

15
26
8 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
13%
5
19%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
4
27%
8
31%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
2
13%
5
19%
76-90

Забито

37
42
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 4
5
14%
6
14%
1-15
7
19%
8
19%
16-30
5
14%
6
14%
31-45
4
11%
6
14%
46-60
8
22%
7
17%
61-75
8
22%
9
21%
76-90

Пропущено

26
46
15 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 24
4
15%
7
15%
1-15
2
8%
6
13%
16-30
9
35%
12
26%
31-45
3
12%
4
9%
46-60
3
12%
5
11%
61-75
5
19%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1
Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0
Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 17 7 2 61 - 25 58
2. Динамо Москва Заявка 26 16 4 6 45 - 25 52
3. ЦСКА Москва Заявка 26 14 5 7 38 - 25 47
4. Сочи Заявка 26 14 4 8 42 - 29 46
5. Локомотив Москва Заявка 25 11 8 6 37 - 32 41
6. Краснодар Заявка 25 11 6 8 36 - 27 39
7. Крылья Советов Заявка 26 11 5 10 33 - 30 38
8. Ростов Заявка 26 9 7 10 44 - 44 34
9. Ахмат Заявка 26 10 2 14 31 - 37 32
10. Спартак Москва Заявка 26 8 7 11 30 - 36 31
11. Рубин Заявка 26 8 5 13 33 - 44 29
12. Нижний Новгород Заявка 26 7 7 12 23 - 36 28
13. Химки Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
14. Урал Заявка 26 5 9 12 18 - 29 24
15. Уфа Заявка 26 4 10 12 24 - 37 22
16. Арсенал Тула Заявка 26 5 6 15 25 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 11 5 2 4 14 - 11 17
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Рубин Заявка 13 5 2 6 18 - 17 17
12. Химки Заявка 13 3 7 3 18 - 17 16
13. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 13 5 2 6 13 - 18 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 13 4 4 5 12 - 18 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 10 - 21 9
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 апреля 2022, осталось 2 дня 8 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Краснодар 31.9% (15)
    X 48.9% (23)
    Ростов 19.1% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Ростов
    3.02
    3.60
    2.54
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    Прогнозы на матч Краснодар - Ростов

    Исход игры
    Краснодар
    31.9% (15)
    Ничья
    48.9% (23)
    Ростов
    19.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.7% (21)
    2:1 Краснодар
    23.4% (11)
    1:2 Ростов
    8.5% (4)
    0:1 Ростов
    6.4% (3)
    1:0 Краснодар
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Ростов
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